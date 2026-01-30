Роспуск Палаты представителей премьер-министром Такаити: возродить так называемую «нео-систему 1955 года» будет затруднительно

Точка зрения

С тех пор, как по итогам выборов в Палату представителей Парламента Японии 2024 года рухнула так называемая «нео-система 1955 года» (второй в послевоенной истории период долгосрочного уверенного доминирования правящих партий), страна вошла в затяжной период политической коррекции. Неразбериха затянулась на весь 2025-й год, а когда уже стало наконец казаться, что всё по большей части улеглось с формированием пользующегося сильной поддержкой правительства под руководством премьер-министра Такаити Санаэ, с наступлением 2026 года политическая жизнь продолжает преподносить нам все новые сюрпризы.

Все эти события дают болезненно ощутить, насколько часто оказываются ошибочными краткосрочные прогнозы как журналистов, освещающих политику, так и «знатоков политической кухни». Сокрушительные поражения Либерально-демократической партии на выборах в Палату представителей 2024 года и в Палату советников 2025-го, серьезные успехи таких новых политических сил как Демократическая партия для народа и партия Сансэй, победа госпожи Такаити на выборах председателя ЛДП после выборов в Палату советников 2025 года, выход партии Комэй из правящей коалиции, объявление о предстоящем роспуске Палаты представителей в самом начале 2026 года, формирование новой партии на основе Конституционно-демократической партии и партии Комэй… предсказало ли нам какое-нибудь из ведущих СМИ что-то из перечисленного хотя бы за месяц? (при целом ворохе ошибочных сообщений о дальнейшей судьбе премьер-министра Исибы Сигэру после выборов в Палату советников)

Поскольку автор занимается исследованиями японской политики, политические комментарии для газет и аналитические статьи о политике для ежемесячников – один из его главных источников средств к существованию. А поскольку информацию он черпает из тех же самых СМИ, приходится изо дня в день как-то увязывать собственные утверждения с фактическим развитием событий. Впрочем, это лишь проявление своего рода эгоцентричного «ощущения себя жертвой», присущего авторам, ведь с позиции стороннего наблюдателя автор – один из тех, кто создает в обществе ошибочное представление о реальности вокруг и перспективах развития событий.

В конечном счете тем, кто стремится оценивать ход текущих политических процессов, в том числе и автору, следует со смирением признавать, насколько затруднительно понимать человеческую изнанку и делать краткосрочные прогнозы поведения людей. Можно сказать, что затруднительность предсказания конкретных политических событий – вполне естественна и даже желательна, поскольку является проявлением субъектности, присущей свободным людям.

Тем не менее от автора в силу его профессии требуется, в том числе и в данной статье, каким-то образом комментировать текущий ход и дальнейшее развитие политических событий. Вместе с тем автору как политологу необходимо не отслеживать непрерывные хитросплетения множества текущих событий (это забота журналистов), но комментировать более долгосрочные, структурные особенности японской политики и уже на этом фоне понимания ее устройства проявлять собственную политическую проницательность.

С этой точки зрения важно в достаточной мере осознать «правила игры» в японскую политику, то есть, функциональные особенности системы.

В качестве примера отметим, что верхняя палата японского парламента – Палата советников – в сравнении с практикой в других странах обладает довольно сильными институциональными полномочиями (в принципе, она может блокировать правительственные законопроекты). Соответственно, на данный момент, когда правящие партии не располагают большинством в Палате советников, при проведении законопроектов через парламент им неизбежно придется в той или иной мере согласовывать свои действия с оппозиционными партиями. При всем при том, ввиду отсутствия механизма роспуска Палаты советников, поскольку состав этой палаты обновляется лишь наполовину каждые три года, возможность отыграться за поражение на выборах в Палату советников 2025 года и восстановить большинство в верхней палате представится самое раннее через шесть лет, в 2031 году.

С учетом изложенного следует понимать: каким бы ни оказался исход голосования на выборах в Палату представителей 8 февраля, такое сосредоточие власти в руках премьер-министра, какое мы видели при втором правительстве Абэ Синдзо, в ближайшее время очевидно не произойдет. Даже если возглавляемая Такаити Либерально-демократическая партия одержит большую победу и восстановит свое большинство в Палате представителей, несомненно то, что либерал-демократам придется действовать с оглядкой на Партию возрождения Японии либо на Демократическую партию для народа в силу необходимости каким-то образом обеспечивать большинство голосов в Палате советников.

Между тем мы еще не сказали о том, что на выборах в Палату представителей ЛДП может и проиграть, получив представительство даже меньше, чем у нее имеется сейчас. Премьер-министру Такаити, которая почитает бывшего премьер-министра Абэ как образцового лидера, конечно, очень хотелось бы восстановить «нео-систему 1955 года». Однако следует признать, что эта мечта на данный момент несбыточна.

Фотография к заголовку: депутаты скандируют троекратное «Банзай!» после роспуска Палаты представителей Парламента Японии, октябрь 2024 г. (© Kyodo)