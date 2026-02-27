«Куда мир – туда и песня»: урок крупной победы ЛДП под руководством Такаити Санаэ

Точка зрения

Именитый певец, автор песен и продюсер Отаки Эйити когда-то пояснил смысл присказки «куда мир – туда и песня» словами: «Хиты создают слушатели». То есть, создатели только пишут песню, а хитом ее делают те, кто слушает.

Увидев итоги выборов в Палату представителей, на которых возглавляемая Такаити Санаэ Либерально-демократическая партия получила количество мандатов, превышающее две трети голосов, автор невольно подумал: «Куда мир – туда и песня», поскольку результаты голосования превзошли все расчеты и представления «сочинителей» из столичного квартала Нагата – политической кухни Японии.

Если же говорить об «авторах песен», сильнее всего промахнувшихся в своих расчетах, то это, безусловно, бывший сопредставитель партии Центристский реформаторский альянс Нода Ёсихико и ее бывший сопредседатель Адзуми Дзюн.

Либерально-демократической партии досталось 316 голосов. Это самое большое представительство одной политической партии в истории. Но по системе пропорционального представительства эта партия получила 36,72%. Конечно, это превосходит результат 2021 года, когда палату распустили для проведения всеобщих выборов сразу после начала работы кабинета под руководством Кисиды Фумио, и по партийным спискам ЛДП досталось 34,66%. Однако нынешний итог не дотянул до результата, которого эта партия добилась при Коидзуми Дзюнъитиро в 2005 году, когда ЛДП получила 38,18% на выборах, прозванных «почтовыми» (поскольку причиной проведения послужили законопроекты о расчленении и приватизации национальной почтовой корпорации).

Иными словами, исходя из распределения голосов по партийным спискам, популярность Такаити не дотягивает до уровня Коидзуми на волне его популярности. Все-таки то, что ЛДП получила в общей сложности больше мандатов, чем на «почтовых» выборах, по большей части объясняется радикальным перевесом этой партии в схватке в одномандатных избирательных округах. В особенности – поведением сторонников Конституционно-демократической партии, которые по всем расчетам должны были склониться к поддержке центристского альянса.

Автору показались необычными итоги опросов общественного мнения, проводившиеся в избирательных округах по всей стране за неделю с 19 января. Вот-вот должен был сформироваться центристский альянс, и всех особенно интересовало, какая доля сторонников партии Комэй, только что вышедшей из коалиции с ЛДП, склонится к поддержке центристов. Ситуация в избирательных округах говорила о том, что практически повсеместно лидировали кандидаты от ЛДП, а кандидаты от центристского альянса явно испытывали трудности с привлечением голосов избирателей.

При более внимательном рассмотрении намерений сторонников каждой политической силы обратило на себя внимание то, что в целом сторонники независимых склоняются к поддержке кандидатов от ЛДП. Рост уровня поддержки кабинета Такаити среди тех, кто предпочитает независимых кандидатов, сам по себе не является чем-то экстраординарным, но было что-то неестественное в том, что даже в тех избирательных округах, где, как предполагалось, прочный базис у конституционных демократов, пусть поддержка кандидатов от центристского альянса и была более весомой, тем не менее безусловно лидировали кандидаты от ЛДП. При еще более внимательном рассмотрении заметно стало и то, что избиратели, голосовавшие на выборах в Палату советников в 2025 году за конституционных демократов, были отнюдь не склонны голосовать за центристский альянс.

Иными словами, уже тогда начался процесс, который следовало бы назвать развалом среди сторонников Конституционно-демократической партии. С началом сроков голосования этот процесс стал прогрессировать.

По итогам общенационального опроса, проведенного Senkyo.com и JX Press 2-4 февраля, когда кампания уже подходила к концу, среди тех, кто на выборах в Палату советников голосовал за Конституционно-демократическую партию, на этот раз в системе пропорционального представителя голосовать за центристский альянс собирались всего 55,7%. Поскольку в опросах в период с 17 по 18 января этот показатель составлял 62,2%, фактически падение составило почти 7 процентных пунктов. В противоположность сторонникам партии Комэй, среди которых поддержка укреплялась, по мере продвижения кампании сторонники Конституционно-демократической партии еще больше отдалились от Центристского реформаторского альянса. Сравнение сообщений СМИ на старте и ближе к финишу кампании тоже внушают ощущение явного усиления позиций ЛДП и затормаживания центристского альянса.

После голосования как проигравшие кандидаты, так и политические комментаторы в СМИ стали объяснять проигрыш на выборах расколом в оппозиции, в частности, схваткой в избирательных округах с кандидатами от Демократической партии для народа. Но в то время как в сравнении с положением до выборов само по себе представительство центристских сил сократилось на 123 места, соперничество с Демократической партией для народа имело место всего в 46 избирательных округах. Уже из этого ясно, что не стоит пенять на Демократическую партию для народа как на главный фактор разгрома.

К тому же, судя по результатам экзит-полов на тех избирательных участках, где центристский альянс и демпартия для народа не мешали друг другу, в целом сторонники Демократической партии для народа по большей части были склонны поддерживать не кандидатов от центристского альянса, а кандидатов от ЛДП. И напротив, голоса от центристского альянса утекали к кандидатам от Демократической партии для народа. В результате в решающий день голосования по состоянию на 20:00 число избирательных округов, где определенно проходили кандидаты от центристского алянса, оказалось нулевым, а от Демократической партии для народа проходило четыре человека. Причем в префектуре Сайтама, где обе партии практически полностью разделились по округам, Либерально-демократическая партия одержала полную победу, но там, где проигрыш оппозиции превысил 90% – только в 13-м и 14-м округах, своих кандидатов выставляла Демократическая партия для народа.

Конституционно-демократическая партия прежде была лидирующей силой в организации совместной электоральной борьбы оппозиции. Центристский альянс, следуя этой логике, по-видимому, и на этот раз делал ставку на «взаимное ненападение» с Демократической партией для народа. Но теперь ясно, что даже когда единые альтернативы в одномандатных избирательных округах расставляют по своему усмотрению «авторы» политических песен, избиратели за этих кандидатов не голосуют. А поскольку в одномандатных избирательных округах победитель лишь один, если альтернатив оказывается несколько, то победить кандидата, выдвинутого ЛДП, становится невозможно. С другой стороны, сама по себе попытка хоть партии Комэй, хоть Демократической партии для народа выиграть за счет объединения сторонников оппозиционных партий большинства не приносит. Можно утверждать, что полученный урок состоит в том, что важен еще и подход к тому, как осуществляется консолидация.

Итак, попытка «поэтов-песенников» Ноды и Адзуми создать хит путем простого сложения куплетов потерпела неудачу. А контент под названием «Такаити Санаэ» стал хитом, превзошедшим все ожидания. Выборы проходят не так, как замышляют многочисленные «сочинители» из токийского района Нагата. Все как в пословице – «куда мир, туда и песня, а куда песня, туда и мир».

Фотография к заголовку: сопредседатели Центристского реформаторского альянса Нода Ёсихико (впереди слева) и Сайто Тэцуо поднимаются на сцену в эфире передачи-прямой трансляции подсчета голосов на выборах, вечер 8 февраля 2025 года, столичный район Минато, Токио (© Jiji Press)