Что принесёт медиаиндустрии «полная ставка на ИИ»?

Точка зрения

Недавние заявления руководителей крупнейших японских СМИ об использовании ИИ вызвали беспрецедентный резонанс в социальных сетях.

В апреле 2026 года в еженедельной рубрике газеты «Нихон кэйдзай» вышла серия интервью с японскими и зарубежными экспертами. Особое внимание пользователей соцсетей привлекли комментарии президентов газет «Асахи» и «Ёмиури». Яростная полемика разгорелась вокруг заявления президента «Асахи» Цуноды Кацу о «полной ставке на ИИ» и его призыва использовать нейросети для создания медиаконтента. Президент газеты «Ёмиури» Ямагути Тосикадзу, придерживающийся более консервативных взглядов, подчеркнул недопустимость «бездумного применения ИИ в процессе сбора информации и подготовки новостей». Столь разительный контраст вызвал мощный резонанс в среде журналистов и обозревателей.

Лично меня заинтересовал не столько конфликт позиций двух президентов, сколько разница в реакции аудитории. В то время как журналисты, имеющие опыт работы в газетах, скептически восприняли идею полного перехода на ИИ, пользователи соцсетей из других отраслей и обозреватели либо выражали поддержку, либо недоумевали, почему этот вопрос поднимается только сейчас. На мой взгляд, именно этот разрыв в восприятии наиболее точно отражает нынешнее состояние современных СМИ.

Здесь уместно вспомнить известный тезис Энди Гроува, бывшего президента компании «Intel»: «Технологии всегда побеждают». Он имел в виду, что технический прогресс можно замедлить, но нельзя остановить. Эта позиция мне крайне близка. В наше время дистанцирование от искусственного интеллекта может оказаться рискованным. Даже если вы отказываетесь от использования ИИ, его присутствие неизбежно трансформирует структуру информационных потоков, поведение потребителей, конкурентную среду и другие компоненты внешней среды. Поэтому следует задуматься о трансформации бизнес-моделей, руководствуясь тезисом «ИИ всегда побеждает».

Внедрение ИИ отнюдь не нивелирует ценность журналистов. Люди и нейросети могут стать звеньями одной цепи. Современные технологии позволяют людям сосредоточиться на проведении интервью и создании качественного контента, то есть на работе, которая под силу только человеку. Здесь нет никакого конфликта интересов, поэтому вопрос о целесообразности использования ИИ выглядит неуместным. В производстве внедрение автоматизации и механизации началось задолго до появления ИИ, а появление генеративных моделей привело к цифровой трансформации рабочих процессов. Тем не менее, применение ИИ в средствах массовой информации до сих пор остаётся предметом острых дискуссий.

В 2016 году, когда появился сервис оповещения о рисках с помощью ИИ «FASTALERT», я начал использовать термин «механизация журналистики», имея в виду синтез бизнеса и журналистики с помощью технологий. В данном контексте слово «механизация» вызвало серьёзную полемику, хотя я отнюдь не призывал к необдуманной замене людей машинами. Я считаю, что грамотное применение технологий позволяет нам сосредоточиться на работе, которая под силу только человеку. Моя позиция - это взгляд «требовательного читателя», искренне любящего прессу. Я решил озвучить её, осознавая специфику отрасли: в СМИ до сих пор преобладают трудозатратные методы и аналоговые процессы.

В медиасреде действует принцип раздельного существования редакции и менеджмента. Руководство не принимает непосредственного участия в интервью, создании контента и прочей журналистской деятельности. Как следствие, взаимодействие между отделом журналистики и отделом продаж также сводится к минимуму. Подобная структура важна для обеспечения независимости прессы. Однако наряду с этим она сформировала такой серьёзный недостаток, как отсутствие общепринятого в других отраслях взаимодействия между производством и продажами.

В промышленном секторе отдел продаж и производство не могут существовать отдельно друг от друга. Уже на этапе проектирования и разработки инженеры учитывают информацию, получаемую из отдела продаж, чтобы готовый продукт соответствовал запросам рынка. А коммерческий отдел, в свою очередь, выстраивает стратегию продаж, способную обеспечить популярность товара среди потребителей. Так устроен рыночно-ориентированный подход.

Однако в газетной индустрии подобная стратегия практически отсутствует. В ней не существует обычного для других отраслей цикла оптимизации контента и способов его адаптации к меняющимся потребностям читателей и рынка. В результате СМИ значительно отстали от других сфер в вопросах цифровизации и механизации. Это привело к формированию бизнес-модели с избыточным штатом, низкой рентабельностью и незначительным влиянием.

Заявление президента «Асахи» о полной ставке на ИИ основано на понимании глубины этих структурных проблем. Речь не идёт о выборе «ИИ или человек». Мы должны задуматься о том, как добиться повышения качества и объёма своего труда с помощью ИИ, как трансформировать контент, чтобы вернуть поддержку читателей, и как преодолеть специфические структурные ограничения, чтобы обеспечить средствам массовой информации устойчивое развитие. Таковы основные вызовы, стоящие перед современной прессой.

Фотография к заголовку: генеральный директор SoftBank Group Масаёси Сон объявляет о создании совместного предприятия с американским технологическим гигантом OpenAI с целью разработки современного ИИ для юридических лиц. 3 февраля 2025 года, Токио (фото AFP/Jiji Press)