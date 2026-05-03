Размышляя о Конституции в День Конституции

Точка зрения

Автор этих строк с давних пор с трудом запоминает государственные праздники. Однако 3 мая, День Конституции, – редкое исключение: в отличие от Нового года, Дня детей или Дня спорта, который раньше назывался Днём физкультуры, дата и название этого праздника врезались в память. Каждый год, когда этот день приближается, автора нередко привлекают к подготовке материалов о Конституции для различных СМИ, так что этот праздник поневоле откладывается в памяти.

Впрочем, такой опыт, вероятно, редкость. Для большинства людей 3 мая – просто часть «Золотой недели», и год за годом этот день проходит в отдыхе и развлечениях, почти не оставляя повода задуматься о его смысле. На самом деле то, что этот праздник приходится на период длинных выходных, печально для японской Конституции: многие граждане живут год за годом, так и не находя повода всерьёз о ней задуматься. И, как и следовало ожидать, пока не утихают дебаты о конституционной реформе, на уровне избирателей интерес к этой теме и знания о ней остаются весьма скудными. Сожаление об этом и побудило автора написать эту колонку ко Дню Конституции.

Может ли клетка удержать льва?

Что такое конституция? Если сказать кратко, это основные правила, определяющие устройство государства. Поскольку представления о том, каким должно быть это устройство государства, меняются в зависимости от эпохи и обстоятельств, обновлять конституцию своевременно – вполне естественно. В других странах именно так и поступают. Например, Германия и Италия, как и Япония, приняли свои конституции после Второй мировой войны, однако с тех пор Германия вносила в неё поправки почти 70 раз, а Италия – почти 20 раз.

С другой стороны, как в Японии, так и в других странах, конституции, как правило, устроены так, чтобы их было трудно менять. В случае японской Конституции для внесения поправок необходимо, чтобы за их инициирование проголосовали не менее двух третей членов обеих палат парламента, а затем поправки должны получить поддержку большинства на всенародном референдуме. Эта процедура несравнимо строже, чем принятие обычных законов, для которого достаточно большинства голосов в обеих палатах.

Причина, по которой устройство государства заранее закрепляется подобным образом, состоит в том, чтобы находящиеся у власти правители не могли легко менять основные правила в собственных интересах. Минимальное условие надлежащего устройства государства – защита прав граждан, например свободы слова и свободы вероисповедания. Однако исторически эти свободы нередко подавлялись правительствами, располагавшими полицией и армией.

Именно поэтому мыслители Нового времени выработали идею, известную как конституционализма: государственная власть, этот свирепый «лев», заранее заключается в «клетку» Конституции, ограничивающую её действия определёнными рамками. Разумеется, клетка, которую хищник легко ломает, бесполезна. Если уж строить клетку, она должна быть прочной.

Однако, как уже было сказано, размеры и форму клетки иногда необходимо менять по решению её настоящих хозяев – граждан, чтобы привести её в соответствие с обстоятельствами. Ведь если форма клетки не подходит льву и из-за этого он болеет или гибнет, всё теряет смысл. Разумеется, существует и анархистская точка зрения, согласно которой лев вообще не нужен, но автор её не разделяет. Если же в такой, на первый взгляд тесной, клетке лев резв и свободно двигается, значит, клетка лишь кажется таковой, а на деле в ней, вероятно, есть дыры или иные функциональные изъяны.

Лев всё дальше вылезает из клетки

Эту метафору можно применить и к послевоенной Японии.

С самого рождения лев рос в добротной клетке. Однако по мере его роста клетка становилась всё теснее, пока двигаться в ней не стало почти невозможно. С другой стороны, клетку ни разу не ремонтировали: она ветшала и в ней даже появились дыры. Тогда выросший лев, стараясь по возможности не раздражать хозяев, продолжал делать вид, что находится внутри клетки, хотя на деле его тело высовывалось наружу, с каждым годом всё сильнее. Стало казаться, что при необходимости он способен сам расширить дыру и выбраться окончательно.

Так называемые сторонники пересмотра Конституции, глядя на эту ситуацию, утверждают, что ремонт клетки неизбежен. Однако при этом многие из них склонны предлагать не просто починить клетку, но и воспользоваться случаем, чтобы несколько расширить её, подогнав под нынешние размеры льва. В прежнем виде она уже слишком тесна, чтобы лев мог жить в ней здоровой жизнью. Если просто заделать дыры, не меняя её размеров, лев либо зачахнет, либо, не выдержав, в конце концов разнесёт клетку.

В противоположность этому так называемые защитники Конституции отвергают любой ремонт и настаивают на том, что форму клетки следует сохранить неизменной. Они опасаются, что, если хотя бы однажды пойти навстречу льву и расширить клетку, его аппетиты неизбежно будут расти. В конце концов, считают они, клетка может так разрастись, что начнёт теснить хозяев и фактически перестанет исполнять свою функцию. И действительно, нельзя отрицать, что среди сторонников пересмотра Конституции есть те, кто, судя по всему, не понимают или не принимают принципов конституционализма: они не учитывают риск того, что лев может укусить хозяина, и, по сути, хотят выпустить его на волю. Если учитывать риск того, что «ремонт» окажется в руках таких авантюристов, не разумнее ли держаться за прежнюю клетку – пусть небольшую и с дырами?

Так позиции обеих сторон расходились, и бесплодный спор о пересмотре Конституции в послевоенной японской партийной политике длился десятилетиями. А пока кипели дискуссии, лев всё сильнее высовывался из клетки, и эта тенденция с каждым годом лишь усугублялась. Ещё в 1950-е годы, когда были созданы Силы самообороны, многие специалисты по конституционному праву и крупнейшая оппозиционная партия уже расценивали это как нарушение Конституции. Позднее Силы самообороны начали действовать за рубежом, получили потенциал для нанесения ударов по вражеским базам, и сфера их деятельности продолжает расширяться. В 2010-е годы было признано допустимым и осуществление права на коллективную самооборону, хотя и это вызывало серьёзные сомнения с точки зрения конституционности. Неудивительно, что всё сильнее звучит тревога: выполняет ли клетка-Конституция свою функцию?

Конституционализм: привести текст в соответствие с реальностью

Неужели у спора о пересмотре Конституции нет конечной точки? Автор считает, что она есть. Ключ к выходу из тупика – в том, чтобы сознательно разделить две цели: ремонт клетки, то есть приведение текста Конституции в соответствие с реальной политикой, и вопрос о форме клетки, например, до каких пределов признавать допустимой деятельность Сил самообороны.

Обе цели важны. Однако первая из них – защита конституционализма – при условии уважения прав человека должна быть важна для любой политической силы, независимо от её взглядов, и в сущности вообще не должна становиться предметом спора. Если сегодня клетка уже повреждена – а именно так считают многие специалисты по конституционному праву, – то трудно убедительно возражать против необходимости ремонта.

В отличие от этого вопрос о том, какой должна быть форма клетки, допускает широкий спектр позиций в зависимости от политического курса: ориентации на активную дипломатию или на дипломатию сотрудничества, на бюджетную экономию или на активную фискальную политику. Здесь трудно однозначно сказать, какая позиция лучше, поэтому партиям, представляющим граждан, предстоит тщательно обсудить этот вопрос и найти компромисс. Такие переговоры, вероятно, не будут лёгкими. Однако если ремонт клетки неизбежен, то выработать общее решение – обязанность парламента.

После окончания «Золотой недели» обсуждение пересмотра Конституции в парламенте, вероятно, продолжится. При этом всем партиям следовало бы прежде всего осознать и взаимно подтвердить, что сохранение – или, возможно, восстановление – конституционализма является первоочередной задачей. Если после этого они начнут обсуждать, какими должны быть размеры и форма клетки, тогда, возможно, конечная точка обозначится сама.

Фотография к заголовку: эсминец с системой Aegis Морских сил самообороны Японии «Асигара» во время совместных учений с американским авианосцем. Филиппинское море, ноябрь 2022 г. Фото предоставлено ВМС США / Jiji Press