Ликвидация USAID ударила по беженцам в Уганде

Точка зрения

Японская предпринимательница, живущая в Уганде, рассказывает о разрушительных последствиях решения правительства США свернуть программы помощи USAID в стране и во всём регионе.

Уганда протягивает руку помощи

В январе 2025 года, вскоре после вступления в должность на второй срок, президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) – федерального ведомства, отвечающего за оказание помощи зарубежным странам. По данным одного из мониторинговых сайтов (на английском языке), сотни гуманитарных проектов по всему миру были немедленно свёрнуты, а более 250 тысяч их сотрудников оказались без работы.

Последствия этого решения поставили под угрозу жизни многих людей, зависевших от помощи USAID. Не стала исключением и Уганда, где я веду бизнес. Для Уганды, которая, согласно данным из открытых источников (на английском языке), входила в пятёрку крупнейших получателей помощи USAID в мире, последствия этого решения стали поистине трагическими на национальном уровне.

Уганда получает значительные объёмы международного финансирования благодаря большому числу беженцев, находящихся на её территории.

До вступления нынешнего президента Уганды Йовери Мусевени в должность в 1986 году страна пережила годы потрясений, вынудивших многих угандийцев искать убежище за рубежом. В знак благодарности за поддержку, оказанную угандийцам в прошлом, администрация Мусевени предоставляет убежище беженцам из соседних стран. В результате сегодня в Уганде проживает около 1,9 млн беженцев из Южного Судана, Демократической Республики Конго, Эритреи и других стран.

Это значительно превышает число беженцев, принимаемых Японией. Кроме того, Уганда придерживается политики «открытых дверей», предоставляя беженцам те же права, что и своим гражданам. Правительство выделяет им земельные участки, помогая обосноваться в стране, и гарантирует минимальный объём прав, необходимый для жизни. Беженцы обладают свободой передвижения и могут работать, а их дети имеют доступ к образованию.

Международная помощь как средство выживания

Однако страна не может обеспечивать такую поддержку самостоятельно. Поэтому ликвидация USAID серьёзно сказалась как на работе правительства, так и на положении беженцев. Прежде всего, правительство Уганды немедленно прекратило выдачу денежных ваучеров беженцам. Ранее они ежемесячно получали ваучеры на сумму 28 тысяч угандийских шиллингов (примерно 1200 йен). Многие семьи, зависевшие от этой помощи, теперь вынуждены довольствоваться одним приёмом пищи в день и не могут ни отправлять детей в школу, ни получать медицинскую помощь. Некоторые беженцы из Южного Судана решили покинуть Уганду и вернуться на родину, несмотря на сохраняющуюся там политическую нестабильность.

Компания Ricci Everyday, которой я руковожу, в настоящее время ведёт проект в консорциуме со структурой ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women) и международной неправительственной организации Peace Winds Japan. Проект предоставляет беженцам из Южного Судана, проживающим на севере Уганды, и местным жителям возможность приобрести профессиональные навыки и получить опыт работы. Обучая их более современным швейным технологиям и основам маркетинга, мы стремимся помочь им продавать свою продукцию не только на местных рынках, но и в столице страны, а также на международном рынке. В этом проекте мы опираемся на накопленный опыт работы с беженцами.

Швейное и ремесленное производство принципиально отличается от других видов деятельности. Материалы для него легко доступны, а первоначальные вложения минимальны. Беженцам, располагающим ограниченными средствами, гораздо проще начать собственное дело. Такая работа требует больших трудозатрат, а её результат очевиден и осязаем, что приносит чувство удовлетворения. Кроме того, швейные и ремесленные навыки позволяют получать хорошую прибыль и могут стать надёжным источником средств к существованию.

Овладение ремесленными навыками открывает перед беженцами новые возможности.

Это один из путей к финансовой независимости, а создание изделий своими руками и положительные отзывы клиентов помогают восстановить уверенность в себе. Беженцы получают доход и включаются в жизнь местного сообщества, что способствует укреплению социальной сплочённости. Ручной труд благотворно сказывается и на эмоциональном состоянии.

И наконец, традиционные ремёсла, связанные с культурными корнями, помогают сохранять и укреплять идентичность, несмотря на разлуку с родиной. Ремесло – это не просто «работа». Я считаю, что это простой, но действенный способ обеспечить беженцам достойную жизнь.

Фотография к заголовку: женщины, участвующие в программе профессионального развития на севере Уганды (© Накамото Тидзу)