Осуми Юкиэ, живое национальное сокровище Японии, мастер по художественной обработке металла: «Меня очаровал изящный блеск золота и серебра»

Мастера, признанные национальным достоянием

Традиционные виды искусства и традиционные промыслы с многовековой историей находят глубокий отклик в сердцах современных японцев. Чтобы передать ценные технологии следующим поколениям, правительство Японии наделяет владеющих этими технологиями мастеров званием носителя важного нематериального культурного наследия, или «живого национального сокровища». Статья посвящена Осуми Юкиэ, первой в Японии женщине, признанной «живым национальным сокровищем» в сфере художественной обработки металла. Она умело сочетает методики, унаследованные от трёх наставников, и ведёт диалог с металлом в процессе работы. Что стремится выразить в своих изделиях мастер - «национальное сокровище», неустанно продолжающий оттачивать своё мастерство до совершенства?

Родилась в 1945 году в префектуре Сидзуока. После окончания факультета изящных искусств Токийского университета искусств в 1969 году поступила в ученики к скульпторам Кацуре Мориюки и Касиме Иккоку, а затем к мастеру ковки Сэкия Сиро. В 1987 году удостоилась награды президента Ассоциации ремёсел Японии, впоследствии стала обладательницей множества премий. В 2010 году награждена Медалью почёта с Пурпурной лентой, в 2015 году была признана «живым национальным сокровищем нематериального культурного наследия в области ковки металла». В 2017 году удостоилась Ордена Восходящего солнца. Советник Ассоциации ремёсел Японии, почётный профессор университета Токио Касэй.

Замена преходящего вечным

«Металл отнюдь не твёрдый. Напротив, он мягкий. Когда делаешь серебряную посуду, серебро нагревается от рук, становится частью твоего тела и постепенно приобретает нужную форму».

Мне всегда казалось, что металл твёрдый. Однако работы Осуми Юкиэ, несмотря на их монументальность, дышат теплом.

Взгляните на вазу «Багровое море», выполненную из серебра и меди. Дизайн вазы воспроизводит море в лучах закатного солнца.



Ваза «Багровое море» из серебра и меди, экспонировавшаяся на 69-й выставке традиционных ремёсел (2022; предоставлено Ассоциацией ремёсел Японии)

«Моё детство прошло в провинциальной Сидзуоке, и, возможно, именно это сформировало у меня тягу к природе. Я люблю создавать посуду по мотивам таких не имеющих чёткой формы явлений, как волны, ветер и облака. В отличие от хрупкой природы, металлу присуща прочность и долговечность, поэтому он позволяет сохранить преходящие явления природы навечно».

При изготовлении изделий Осуми сочетает две техники – формовку металла с помощью деревянного или металлического молотка (танкин) и инкрустацию поверхности с применением долота. Это очень сложный и кропотливый процесс.



Серебряная ваза «Радужное облако», экспонировавшаяся на 65-й выставке японских традиционных ремёсел (2018; предоставлено Ассоциацией ремёсел Японии)

Металл – отзывчивый материал

Для изготовления серебряной вазы «Радужное облако» серебряную пластину сначала нагревают на газовой горелке, а затем придают ей форму с помощью деревянного или металлического молотка, деревянной вогнутой формы и мешочков с песком. Когда заготовка принимает форму вазы, её обрабатывают деревянным молотком, чтобы придать ей свойственную облакам мягкую выпуклость.

Далее на поверхность вазы наносят эскиз и тщательно выбивают его молотком для получения волнообразного узора. Затем с помощью долота, по которому ударяют маленьким молотком, на поверхность наносят мелкие горизонтальные, вертикальные и диагональные насечки. В насечки помещают свинцовую фольгу, вбивают её туда ивовой стамеской, а затем отрезают излишки. Эта техника инкрустации нуномэ-дзоган.

«На создание одного изделия уходит от трёх месяцев до полугода. Это нелёгкая работа, но металл отзывчиво реагирует на мои действия. Если сравнить металлические изделия с керамикой, то при изготовлении керамики последний этап обработки изделия, то есть обжиг, осуществляется с помощью огня, и сила пламени сильно влияет на отделку изделия. В процессе изготовления изделий из металла мастер контролирует все этапы, поэтому готовое изделие практически полностью соответствует изначальному замыслу. Тщательно продуманное изделие без недостатков считается красивым. Такие особенности обработки металла подходят мне по характеру, и это одна из причин, по которой я продолжаю работать на протяжении многих лет»

Осуми решила заняться изготовлением изделий из металла ещё во время учёбы в университете. Увлечение искусством и эстетикой привело её в Токийский университет искусств. Она собиралась изучать историю искусств, но все остальные студенты занимались прикладным искусством – живописью или скульптурой. Осуми с детства любила делать что-то своими руками, поэтому она тоже решила заняться прикладным искусством: «В школе я больше всего любила уроки труда и творчества. Дома я делала кукол из бумаги тиёгами и дарила их детскому саду. Вполне естественно, что в университете я увлеклась творчеством»



Осуми Юкиэ

Синтез техники трёх наставников

Осуми считала, что народные промыслы, сочетающие красоту и утилитарность, лучше обычного искусства. Но чтобы понять, какая сфера народных промыслов ей подходит, требовалось овладеть практическими навыками и понять, что представляет из себя материал. Поэтому Осуми решила попробовать себя в керамике, изготовлении лакированных изделий и прочих ремёслах. В университете не разрешали посещать уроки на других факультетах, поэтому ей пришлось искать другие пути.

«Обработка металла считалась трудоёмкой мужской работой, не подходящей для женщин. Но глина казалась мне слишком мягкой и податливой, лак раздражал кожу… так получилось, что осталась только работа с металлом. К тому же меня глубоко заинтересовали свойства металла как материала – его благородная текстура и особенно глубокий элегантный блеск, присущий золоту и серебру».

Чтобы овладеть техникой работы с металлом, Осуми занялась изготовлением аксессуаров в университетском кружке гравировки по металлу. После окончания университета, используя свои связи, она поступила в ученики к мастеру Мориюки Кацура, считавшемуся лучшим специалистом по созданию обидомэ, застёжек для женских поясов, и других аксессуаров. Постепенно Осуми, занимавшаяся до этого украшением поверхности, заинтересовалась работой по созданию корпуса изделий.

Кацура представил её мастеру Сэкия Сиро (в 1977 году ставшему живым национальным сокровищем по художественной обработке металла), и Осуми приступила к изучению технологий создания посуды цутимэдзи с узором, выбиваемым на поверхности с помощью молотка. Впоследствии она увлеклась техникой инкрустации нуномэ-дзоган и поступила в ученики к Касиме Иккоку (в 1979 году ставшему живым национальным сокровищем по художественной обработке металла).

«Используя технику гравировки Кацуры и технику ковки Сэкия, я изготовляла сосуд в стиле цутимэдзи, а затем превращала его в произведение искусства с помощью техники нуномэ-дзоган, которой я научилась у Кадзимы. Одним словом, я создала свой стиль, представляющий собой сплав техник моих наставников. Мне очень повезло с учителями».



Ваза «Закатное солнце», инкрустированная серебром. Экспонировалась на 68-й Выставке японских традиционных ремёсел (2021; предоставлено Ассоциацией ремёсел Японии)

Временная работа для оттачивания навыков

Осуми в совершенстве овладела обработкой металла, но спрос на эту продукцию был небольшой, а среди мастеров преобладали мужчины. Зарабатывать на жизнь такой работой оказалось сложно.

В то время считалось, что предназначение женщины заключается в охране семейного очага. Осуми хотела стать самостоятельной, но не знала, как это осуществить. В конце концов она решила заниматься ремеслом и одновременно подрабатывать.

После окончания университета Осуми работала внештатным преподавателем по искусству, а через год перешла на должность эксперта в Патентное агентство. Однако рабочая обстановка в Агентстве ей не подошла, поэтому через год она уволилась и некоторое время подрабатывала в сфере дизайна. Потом Осуми вернулась в Токийский университет искусств, где восемь лет проработала ассистентом, а затем перешла в университет Касэй на должность адъюнкт-профессора. В 41 год она наконец-то обрела постоянную работу.

«Я уволилась из университета Касэй за пять лет до достижения пенсионного возраста, потому что моей 90-летней матери понадобился уход. В университете я основала и возглавила отделение творчества, ввела предмет «Художественная обработка металла» и способствовала развитию этого вида искусства. Во время работы в университете я занималась творчеством и участвовала в выставках. Я была ужасно занята, но в молодом возрасте это не преграда».

Осуми неустанно совершенствовала своё мастерство и в 2015 году, в возрасте 69 лет, удостоилась звания «живое национальное сокровище в сфере художественной обработки металла». «Она создала самобытный стиль, идущий в ногу со временем и подчеркивающий красоту объёмной формы посуды с помощью плавных линий и природного цвета металла», - было отмечено в пресс-релизе Агентства по делам культуры в 2015 году. Осуми стала первой в Японии женщиной, удостоившейся этого звания в сфере художественной обработки металла.

«Это была полная неожиданность. Так получилось, что мне присвоили это звание, и я совсем не думаю о том, что я женщина. В моём творчестве и сейчас хватает недостатков. Но последние десять лет мне кажется, что металл беседует со мной, например, говорит, что не хочет, чтобы его больше сгибали. Теперь творчество приносит мне гораздо больше удовольствия. Я люблю беседовать с материалом в процессе создания изделия, чтобы оно принимало естественную форму».



Ваза с серебряной инкрустацией «Сизигийный прилив» экспонировалась на 70-й Выставке японских традиционных ремёсел (2023; предоставлено Ассоциацией ремёсел Японии)

Человек – это живое существо, умеющее творить

Когда вы соприкасаетесь с такими утончёнными чувствами, то кажется, что творчество – это совершенно особая сфера. Однако Осуми это отрицает.

«Птицам свойственно вить гнёзда, а человеку - творить. Я думаю, что люди обладают врождённой способностью создавать красивые изделия. В наши дни можно купить всё что угодно, были бы деньги, и людям кажется, что мы живём богато, но привычка пить чай из пластиковых бутылок обеднила нас, такая жизнь выглядит для меня пустой.

Творчество – это часть человеческой природы, и проблема в том, что мы об этом забыли. Я всю жизнь посвятила творчеству только потому, что мне это нравится. Если люди будут видеть изделия мастеров, начнут ими пользоваться и осознают их ценность – это самое главное. Именно в этом заключается предназначение традиционных ремёсел»

Репортаж и текст статьи: Сугихара Юка, редакция «Пауэр Ньюс»

Фотографии в тексте статьи: Ёкодзэки Кадзухиро

Фотография к заголовку: Каваками Тэруаки