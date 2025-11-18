Фудзинума Нобору: как бамбуковое ремесло стало искусством мирового уровня

Мастера, признанные национальным достоянием

Традиционные ремёсла Японии издавна являются важной частью повседневной жизни её народа, а произведения ремесленников ценятся как образцы высокого художественного мастерства.В области художественной работы с бамбуком одним из ведущих мастеров на сегодняшний день считается Фудзинума Нобору, признанный живым национальным достоянием. Его прошлое и творческое настоящее достойны особого внимания.

Мастер изделий из бамбука. Родился в 1945 году в городе Отавара префектуры Тотиги. Работать с бамбуком начал в 1975 году, обучаясь у мастера Ягисавы Кэйдзо. В 1986 году получил Премию председателя Японской ассоциации художественных ремёсел на ежегодной Выставке традиционных ремёсел Японии. В 2004 году был удостоен Медали Почёта с Пурпурной Лентой, в 2012 году признан живым национальным достоянием, а в 2015 награждён Орденом Восходящего солнца с Золотыми лучами и розеткой. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Британский музей в Лондоне.

Ремесленные произведения, получившие мировое признание как искусство

Свыше девяноста процентов бамбуковых произведений Фудзинумы Нобору тут же раскупаются коллекционерами со всего мира. Он активно участвует в выставках, а его мастерскую посещает так много ценителей, что увидеть работы мастера в самой Японии становится непросто.

Что же в творчестве Фудзинумы вызывает столь высокий интерес за рубежом? Отправной точкой стал 1997 год, когда Ллойд Котсен, коллекционер произведений искусства и бывший президент крупной косметической компании Neutrogena, посетил персональную выставку мастера в токийском универмаге «Нихомбаси Мицукоси», где приобрёл одно из его произведений. Позднее, представив работу Фудзинумы на выставке своей коллекции в Нью-Йорке, Котсен пробудил интерес к работам мастера у других зарубежных коллекционеров, которые также стали стремиться заполучить его произведения.

Первым произведением, купленным Котсеном, была цветочная корзина под названием «Весенний прилив». Для её создания Фудзинума использовал нэмагаридакэ – особый сорт бамбука, получивший своё название из-за особого изгиба стебля, сформировавшегося под тяжестью зимних снегов. Мастер с силой соединил стебли нэмагари, применив технику ара-ами, или свободного грубого плетения, чтобы передать живую, почти осязаемую энергию бамбука.



«Весенний прилив» – корзина для цветов, сплетённая из стеблей бамбука нэмагари (2024) (© Ёкодзэки Кадзухиро)

«Нэмагаридакэ настолько сложный материал, что поначалу я просто не знал, что с ним делать, – вспоминает Фудзинума. – Он был слишком неподатливым, его невозможно было согнуть даже с помощью других людей. Мне понадобилось три года проб и ошибок, прежде чем я добился успеха».

Фудзинума испытывает особые чувства к «Весеннему приливу» и до сих пор продолжает развивать идеи заложенные в этом произведении.

«Мне исполнился 41 год, когда я получил награду на Выставке традиционных художественных ремёсел (Нихон дэнто когэй). Однако практически сразу после этого я погрузился в творческий кризис. Именно тогда ко мне пришло осознание важности внутренней энергии ки – я понял, что, потеряв её, я утратил и вдохновение. С тех пор энергия ки заняла центральное место в моём творчестве. Корзина «Весенний прилив» стала одним из первых произведений, созданных в тот период».

От бытовых предметов к произведениям искусства

Город Отавара в префектуре Тотиги, где живёт и работает Фудзинума Нобору, издавна славится как центр бамбукового производства. Местный бамбук веками использовался для создания самых разных предметов быта, поэтому эта быстрорастущая трава с детства была для мастера чём-то привычным и близким.

«Я всегда умел мастерить, – объясняет Фудзинума. – В детстве делал бамбуковые ходули и удочки. Мой отец был плотником, так что я в любой момент мог пользоваться его инструментами – разнообразными пилами, а также традиционным топориком ната. Хотя в то время я даже не думал, что однажды стану мастером по бамбуку».



Фудзинума во время интервью (© Ёкодзэки Кадзухиро)

Когда Фудзинума учился в старших классах, Япония переживала период стремительного экономического роста и индустриализации, поэтому он выбрал техническое направление. После окончания школы он устроился на работу на машиностроительное предприятие. Однако в двадцать семь лет отправился во Францию, и эта поездка полностью изменила его жизнь.

«В Лувре и на Елисейских Полях я увидел множество японцев и задался вопросом: что занесло их так далеко, что заставило приехать именно в Париж? – вспоминает он. – Я серьёзно задумался и понял: всё дело в силе культуры».

До этого момента Фудзинума никогда не задумывался о культуре как о чём-то, что имеет отношение к нему лично. Но тогда, в Париже, он осознал саму концепцию культуры и с головой погрузился в исследование культуры собственной страны.

Это вовсе не означало, что он сразу понял, чем хочет заниматься. Он пробовал себя в разных направлениях – лаке, керамике, каллиграфии, чайной церемонии. Однажды, посещая курс по бамбуковому ремеслу, Фудзинума наткнулся на посмертно изданный альбом работ Сёно Сёунсая, первого мастера по бамбуку, получившего звание живого национального достояния в 1967 году. Этот фотоальбом и определил его дальнейший путь.



Экземпляр посмертно изданного альбома работ Сёно Сёунсая из личной коллекции Фудзинумы Нобору (© Ёкодзэки Кадзухиро)

«Я был поражён, увидев, сколько интересных вещей можно сделать из бамбука, – вспоминает Фудзинума. – Это был ничем не примечательный материал, который чаще всего можно было встретить на кухне, но Сёно сумел использовать его для создания предметов для токонома – алькова в традиционном японском доме, предназначенного для наиболее дорогих хозяевам вещей. В тот момент я осознал все возможности бамбука и решил уволиться с работы. Я подумал, что если достигну такого же мастерства, как Сёно-сэнсэй, значит, тоже смогу создавать нечто подобное».

Он дождался своего тридцатилетия, а это был 1975 год, и полностью посвятил себя искусству бамбука.

Мастер-самоучка

Основы ремесла Фудзинума постигал под руководством Ягисавы Кэйдзё, мастера, посвятившего свою жизнь передаче искусства бамбука будущим поколениям. Однако уже через полтора года учитель сказал ему: «Мне больше нечему тебя учить», и Фудзинума начал работать самостоятельно. С тех пор, имея при себе лишь экземпляр фотоальбома Сёно, он оттачивал своё мастерство собственными силами.

«Если так подумать, – говорит Фудзинума, – я даже рад, что учёба длилась недолго. Ведь единственный способ по-настоящему понять бамбук как материал – это начать работать с ним самому, постигать его “характер”. К тому же, когда тебя учат, ты неизбежно начинаешь подражать учителю. Если просто следовать традиционным техникам, которым тебя когда-то обучили, формы и узоры в твоих работах будут лишь повторять прошлые образцы. Ты не сможешь создать ничего нового и оригинального».



Фудзинума за работой (© Ёкодзэки Кадзухиро)

В 1992 году Фудзинума изобрёл по-настоящему уникальную технику. Работая над изделием в традиционной манере табанэ-ами, или «связанного плетения», он случайно скрутил несколько пучков бамбуковых волокон. Это привело к неожиданному открытию.

«Выполненный в классической технике край корзины всегда получается ровным, – объясняет мастер. – Но если немного скрутить волокна, обод приобретает форму волны».

Одной из недавних работ Фудзинумы, выполненных в этой уникальной манере, стала цветочная корзина «Пять элементов» (Гогё), созданная с применением техники табанэ-ами. Фудзинума сплёл тончайшие окрашенные полоски бамбука таким образом, чтобы получить двухслойную конструкцию. Внутренний слой он выполнил старинным ажурным узором адзиро-ами («ёлочкой»), чтобы передать хрупкость материала, а внешний – собственным методом скрученных пучков, чтобы выразить мощь бамбука. Необычная форма, не встречающаяся в традиционных цветочных корзинах, ещё ярче подчёркивает органичность и живую красоту бамбука.



Цветочная корзина «Пять элементов» (Гогё), выполненная из бамбука (2021) (© Ёкодзэки Кадзухиро)



Крупный план бамбукового плетения корзины «Пять элементов» (Гогё, 2021) (© Ёкодзэки Кадзухиро)

Творчество, призванное вдохновлять новое поколение

Работы Фудзинумы Нобору, созданные с использованием его собственных техник и тонкого чувства формы, обладают особым очарованием. Едва он начал выставлять их в витрине часового магазина своего друга, от покупателей не стало отбоя.

Его репутация постепенно росла, и вскоре он провёл свою первую выставку в Токио. С начала 2000-х годов мастер участвует и в зарубежных арт-мероприятиях, а в 2011 году персональная выставка его работ состоялась в Чикагском художественном институте – одном из крупнейших и старейших музеев США.

Годом позже, в 2012, в возрасте 67 лет, Фудзинума был удостоен звания живого национального достояния.

В решении о присвоении этого звания отмечалось: «Мастер вносит в традиционные техники собственные новаторские идеи, создавая чистые пространства и изысканные узоры сэнсудзи, рождаемые тончайшими переплетениями адзиро-ами и воздушными узорами табанэ-ами, с применением техники свободного плетения ара-ами. Его произведения, вдохновлённые понятием жизненной энергии ки, высоко ценятся за их благородную красоту и оригинальность. Это роскошные формы, наполненные воздухом, соединяющиеся в мощные, гармоничные композиции».

«Думаю, я пришёл к тому, чем занимаюсь сегодня, потому что когда-то открыл для себя фотоальбом Сёно-сэнсэя, – размышляет Фудзинума. – Поэтому я хочу оставить после себя работы, которые точно так же вдохновят новое поколение попробовать творить самостоятельно. Чтобы достичь этого, важно думать не о том, как воспримут мои произведения, а о том, как воплотить в них собственные замыслы».

Сам мастер признаётся, что, начав новое изделие, он полностью погружается в работу. Процесс захватывает его до такой степени, что он забывает о сне. В такие периоды, рассказывает он, идеи и образы будущих произведений рождаются в его сознании бесконечным потоком.



Эскизы Фудзинумы Нобору, закреплённые на стене мастерской (© Ёкодзэки Кадзухиро)

В 2028 году Фудзинума планирует провести персональную выставку в галерее TAI Modern в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико, США. Эта галерея специализируется на японском бамбуковом искусстве и современном американском искусстве. Темой выставки станет «сила». И сегодня, как и каждый день, мастер продолжает работать, стремясь воплотить это ощущение в своих произведениях.



Крупный план: Фудзинума Нобору за работой (© Ёкодзэки Кадзухиро)

Интервью и текст: Сугихара Юка и Power News

Фотография к заголовку: Фудзинума с одним из завершённых произведений (© Ёкодзэки Кадзухиро)