Мастер керамики, признанный живым национальным достоянием: Имаидзуми Имаэмон находит вдохновение в снегопаде

Мастера, признанные национальным достоянием

Традиционные японские ремесла имеют многовековую историю. Чтобы эта история продолжалась, выдающиеся мастера, сохраняющие и развивающие традиции, удостаиваются звания живого национального сокровища. Имаидзуми Имаэмон XIV получил его за своё мастерство керамиста. Мы встретились с ним в знаменитой керамической мастерской в городе Арита, префектура Сага, чтобы поговорить о его творчестве.

Художник-керамист, второй сын живого национального достояния Имаидзуми Имаэмона XIII родился в 1962 году в Арите, префектура Сага. В 1985 году окончил Университет искусств и дизайна Мусасино, кафедра металлообработки, а в 1990 году вернулся в Дом керамики Имаэмон, чтобы продолжать семейный бизнес. В 2009 году был награждён японским правительством Медалью почёта с пурпурной лентой. В 2014 году был признан живым национальным сокровищем, официальным носителем традиции керамики ироэ. Заместитель директора Японской ассоциации Когэй.

Судьбоносный снегопад

Что вы представляете, когда вас просят вспомнить самое незабываемое зрелище в жизни? Для Имаидзуми Имаэмона XIV, живого национального сокровища и мастера в четырнадцатом поколении по изготовлению фарфора мастерской Имаэмон, ответ очевиден.

«Однажды, когда я учился в университете, выдалась необычайно снежная зима. Мы с другом пошли выпить и полюбоваться пейзажем. Мы шли сквозь ночь, и когда я посмотрел наверх на уличный фонарь, у меня внезапно возникло ощущение, что меня затягивает вверх сквозь медленно падающий снег».

Его работа «Чаша с узором из снежинок» (Ироэ усудзуми сумихадзики юкимон хати) – воспоминание об этом моменте.



«Чаша с узором из снежинок». Фарфор с надглазурной росписью ироэ в технике сумихадзики, представленный на 51-й Японской традиционной выставке Когэй (2004) (Предоставлено Японской ассоциацией Когэй)

Мастерская Имаэмон имеет 370-летнюю историю и продолжает традицию иро набэсима, особого стиля росписи тонкого фарфора, берущую начало во временах сёгуната и военных феодалов даймё периода Эдо (1603-1868).



Мастерская Имаэмон, старейшая в Арите, признана важным нематериальным культурным наследием Японии (© Укава Масаки)

Имаэмон, второй сын в семье керамиста Имаидзуми Имаэмона XIII, никогда не предполагал, что именно он продолжит семейное дело. Он не хотел идти по тому же пути, что его отец и старший брат, поэтому, поступив в Художественный университет Мусасино, он изучал работу с металлом, а не керамику. Однако в нем росло чувство неудовлетворённости из-за того, что ему не удавалось создать работу мечты.

«Идеи так и не приходили мне в голову, и я тратил время впустую. Я начал беспокоиться, могу ли я творить. Именно тогда я испытал это ощущение, когда меня будто затягивало вверх, в падающий снег. Я сказал себе, что если моё сердце способно на подобные эмоции, я могу медленно идти вперёд по пути созидания, стремясь выразить это чувство, даже если мне это не удастся».

Но этот момент озарения привёл его к созданию коллекции работ, вдохновлённых снежными мотивами, что в свою очередь привело к тому, что он принял на себя мантию Имаидзуми Имаэмона XIV.

Традиции не передаются по наследству

После окончания университета он три года проработал в частной компании, затем работал и обучался у современного керамиста Судзуки Осаму, чьи работы не укладывались в рамки ни одной из существующих традиций. В 1990 году, через пять лет после окончания университета, он, наконец, вернулся в мастерскую Имаэмон.



Набросок контура углем (© Укава Масаки)

Роспись иро набэсима, которой знаменита керамическая мастерская Имаэмон – один из основных стилей, характерных для фарфора Арита. Всё начинается с подглазурной росписи непосредственно на глине, затем поверх глазури наносится другой рисунок, в результате чего элегантные узоры получаются необыкновенно чёткими и выразительными.

«Когда мой отец ещё был жив, он часто говорил: “Традиции не передаются по наследству”. Традиция – это то, что создаётся по мере того, как люди живут в своём времени и посвящают себя работе. Он также говорил: “На своих ошибках учимся”, поэтому он не критиковал, а просто наблюдал за мной, когда я работал».

Вскоре после того, как Имаэмон вернулся в семейное дело, его отец велел братьям самим решить, кто станет его преемником. Старший брат сказал, что предпочитает заниматься продажами, и хотел бы оставить производство младшему брату. Так и порешили.

Следуя пожеланиям своего отца и брата, Имаэмон был полон решимости создать что-то своё, новое. Тот снежный вечер был его путеводной звездой. В 2004 году, в возрасте 41 года, он создал свою «Чашу с узором из снежинок».

«Эта работа идеально сочетает в себе мои идеалы и мою технику. На её создание ушло более 20 лет, но в конце концов мне удалось выразить то чувство падения вверх, в летящий снег».

Гармония природы и традиции

«Чаша с узором из снежинок», созданная с помощью техник сумихадзики и усудзуми – воплощение эмоции, пережитой в молодости.

Сумихадзики – это традиционная техника иро набэсима. Сначала на фарфор специальными чернилами наносится узор. Содержащийся в чернилах жир или воск не позволяет эмали или глазури, нанесённым сверху, пристать к поверхности. Во время обжига сами чернила сгорают, оставляя чистые контуры узора цвета основы, контрастирующие с окрашенным фоном.

Усудзуми буквально означает «светлые чернила» и представляет собой декоративную технику, при которой для создания цветового градиента на изделие распыляется серый пигмент цвета разбавленных чернил. Она была создана Имаидзуми Имаэмоном XIII, который стремился найти новые, современные техники для своего выразительного стиля.

После основного обжига изделие украшают бледно-зелёной эмалью или платиной и повторно обжигают при более низких температурах, чтобы завершить работу.

Узоры в виде снежинок, созданные с помощью техники сумихадзики, словно парят на градиентном фоне усудзуми. Бледно-зелёные оттенки и искрящиеся платиновые штрихи добавляют акценты, а голубовато-белая глазурь расстилается, как снежная равнина.



«Чаша с узором цветы и снег», представленная на 71-й Японской традиционной выставке Когэй (2024) (Предоставлено Японской ассоциацией Когэй)

«Стиль набэсима отличается единообразием и чёткостью линий. Снежные кристаллы удались так хорошо, потому что они органично соответствуют этому стилю».

Хотя в их семье не принято непосредственно обучать новые поколения секретам мастерства, фарфор дома Имаэмон по-прежнему сохраняет дух старых традиций. Имаэмон объясняет это тем, что творящих бок о бок мастеров объединяют изощрённые технические приёмы и дух ремесла, характерные для изделий дома ещё с тех времён, когда он работал для знати периода Эдо.

Уровень мастерства

Представив в 2011 году «Вазу с узором цветы и снег, времена года» (Ироэ сэкка усудзуми сумихадзики сики ханамон кабин), Имаэмон вышел на новый уровень творческой выразительности. Он добавил деликатные нюансы, создав узоры белого цвета на белом, для чего объединил технику сумихадзики с устойчивостью поверхности к скольжению. Этот оригинальный метод, разработанный Имаэмоном XIV, он называет сэкка сумихадзики, или «резистаж снежных кристаллов».



«Ваза с узором цветы и снег, времена года» (2011) (© Укава Масаки)

В 2014 году, в возрасте 51 года, за работу с фарфором ироэ он был признан живым национальным сокровищем, став самым молодым керамистом, когда-либо удостоенным этой чести. Его превозносили за то, что, используя традиционные техники, он привнёс своё собственное видение и открыл новые возможности для самовыражения в полихромном фарфоре ироэ.

«Я стал главой компании в 39 лет, когда скончался мой отец, и у меня не было другого выбора, кроме как усердно работать. В мастерской Имаэмон трудится более 20 высококвалифицированных специалистов в своей области. Наш успех возможен только благодаря коллективному опыту нескольких поколений мастеров, и этот титул – признание их заслуг».



Чаша, аналогичная «Чаше с узором цветы и снег, японский клевер» 2019 года, выставленная в Галерее керамической мастерской Имаэмон (© Укава Масаки)

Имаэмон говорит, что он начал воспринимать прозрачность керамики по-новому.

«Ощущение прозрачности, создаваемое серой эмалью под блестящей глазурью, и платиновые акценты на глазури кажутся ещё более изысканными, чем раньше. Возможно, мой взгляд на вещи изменился, а возможно, это связано с переходом от флуоресцентных ламп и ламп накаливания к светодиодным”.

В работе 2019 года «Чаша с узором цветы и снег, японский клевер» (Ироэ сэкка усудзуми сумихадзики хагимон хати), он распылил эмаль поверх белых линий, оставленных сумихадзики, благодаря чему линии контура будто парят над поверхностью, создавая ощущение тишины осеннего неба.



«Чаша с узором цветы и снег, японский клевер», представленная на 66-й Японской традиционной выставке Когэй в 2019 г. (предоставлено Японской ассоциацией Когэй)

«В последнее время я думаю о том, что, даже не пытаясь создать работу, отражающую определённый период, а просто живя свою жизнь, вы неизбежно передадите дух времени. Произведения годов Мэйдзи (1868-1912) несут в себе ощущение той эпохи, а в современных изделиях чувствуется атмосфера сегодняшнего дня».

Характер работ формируется сочетанием живых традиций и современных инноваций. Используя эту уникальность в своих творческих замыслах, Имаидзуми Имаэмон XIV продолжает неустанно создавать оригинальные работы в мастерской Имаэмон.

Интервью и текст – Сугихара Юка, Power News

Фотография к заголовку: Имаидзуми Имаэмон XIV в своей мастерской (© Укава Масаки)