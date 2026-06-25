Комия Ясумаса: эволюция мастерства японской традиции окрашивания тканей

Мастера, признанные национальным достоянием

Комия Ясумаса признан «живым национальным достоянием» японского искусства окрашивания тканей эдо-комон, представляющего собой технику создания сложнейших узоров с помощью вырезанных вручную трафаретов.

Родился в 1956 году, старший сын мастера эдо-комон Комия Ясутаки. Начал обучение под руководством отца в 1972 году. В 1980 году его работы впервые были отобраны для Японской выставки традиционных ремёсел. В 2010 году был награждён Медалью Почёта с Пурпурной Лентой, а в 2018 году официально признан «живым национальным достоянием» в области искусства эдо-комон.

Традиция окрашивания ткани, преображающая человека

Искусство окрашивания тканей эдо-комон берет свое начало от камисимо – официального облачения самураев эпохи Эдо (1603–1868). Издалека окрашенная ткань кажется однотонной, но при ближайшем рассмотрении проступают тончайшие узоры – повторяющиеся мотивы, в которых ощущаются спокойный ритм и сдержанная элегантность.

«Одежда, изготовленная с применением техники эдо-комон, оживает только тогда, когда ее надевают, – объясняет мастер Комия Ясумаса. – Красота такой ткани заключается в том, как она преображает владельца. Именно это делает технику эдо-комон столь сложной и вдохновляющей».

Комия – глава мастерской в токийском районе Кацусика в третьем поколении. Именно эта мастерская сыграла ключевую роль в развитии эдо-комон. В 2018 году он стал третьим подряд представителем своей семьи – вслед за дедом Косукэ и отцом Ясутакой – удостоенным звания «живого национального сокровища».

Глубина и изысканность эдо-комон достигаются за счет нанесения краски на рулон ткани с использованием вырезанных вручную трафаретов, образующих тончайшие узоры. Такая работа требует исключительной точности и не прощает ошибок.

«Малейшее различие в силе нажатия руки или состоянии материалов изменяет размер каждой точки, – объясняет Комия. – Вот почему узоры, созданные моим отцом, не совсем идентичны моим. Трафареты вырезают также с точностью до миллиметра и порой приходится полагаться исключительно на интуицию. Поэтому, естественно, результат работы у разных резчиков тоже будет отличаться».

Таким образом, финальный результат может выглядеть совершенно по-разному даже при использовании одного и того же традиционного мотива – всё зависит от мастера-красильщика и резчика трафаретов.



Узор самэ-комон («акулья кожа»), который использовали представители ветви Кии рода Токугава. Точки справа расположены равномерно, в то время как слева заметны небольшие отклонения – признак того, что разные трафареты дают разный результат (© Мори Масатоси)

Узоры тоньше иглы

Создание эдо-комон начинается с подготовки специальной резистивной пасты, которая изготавливается из клейкого риса и извести. Ткань натягивается на длинный рабочий стол, сверху накладывается трафарет, после чего наносится паста. Этот этап называется катацукэ. Именно он определяет, какие участки впитают краситель, а какие нет. Затем на всю поверхность наносится базовый цвет, после чего ткань обрабатывают паром для закрепления краски, стирают, сушат и подвергают финишной отделке, в ходе которой вносятся незначительные коррективы.

Решающее значение среди этих этапов имеет катацукэ. Трафарет длиной около 20 сантиметров необходимо снова и снова накладывать и совмещать с идеальной точностью, чтобы узор непрерывно продолжался на протяжении почти 13 метров ткани. Пасту нужно наносить, прикладывая максимальное усилие, ровно, не допуская наплывов.

Мастерство Комия наиболее ярко проявляется в узорах рэндзи (решетка). Вдохновленные тонкими деревянными рейками, которые используются в традиционных окнах и фрамугах, узоры рэндзи состоят из сверхтонких полос, расположенных в несколько рядов, что создает едва уловимое ощущение глубины и движения. Рэндзи мастера Комия по праву считаются вершиной этого ремесла.



Рулон ткани с узором рэндзи. Каждый квадрат заполнен тончайшими, практически невидимыми, полосками (© Мори Масатоси)

«Узор рэндзи требует размещения более сорока полос на участке шириной всего в три сантиметра, – объясняет Комия. – Это означает, что каждая такая полоса тоньше иглы. А поскольку узор окрашивается одинаково с обеих сторон, трафареты должны идеально совпадать спереди и сзади. Вырезание трафарета и его нанесение на ткань требуют феноменальной точности; это очень тяжелая работа, требующая абсолютной, предельной концентрации».

Создание подлинного эдо-комон невозможно, если хотя бы один из элементов процесса – мастерство красильщика, сноровка резчика трафаретов, качество традиционной бумаги васи, паста, кисти – не соответствует высочайшим стандартам качества. Именно поэтому семья Комия посвятила себя не только окрашиванию тканей, но и коллекционированию и сохранению трафаретов, а также обучению резчиков.

Трафареты – ключ к выживанию искусства

Основатель мастерской Комия в первом поколении, Косукэ, начал изучать технику катацукэ в возрасте 11 лет под руководством Асано Модзюро, прославленного мастера комон из токийского района Асакуса. Завершив обучение, Косукэ отправился путешествовать по мастерским всей Японии, оттачивая свои навыки, прежде чем в 1907 году открыть собственную студию.

В то время мастера начали переходить на импортные синтетические красители. Косукэ разработал новые методы работы с ними и вскоре заслужил репутацию эксперта в катацукэ. Когда его признали «живым национальным сокровищем», был создан сам термин эдо-комон, чтобы отличить его сверхтонкие узоры от других стилей комон, создаваемых с помощью трафаретов.



Вырезанный вручную трафарет настолько тонок, что кажется полупрозрачным (© Мори Масатоси)

«Во время Второй мировой войны мой дед часто повторял: “Мы как-нибудь справимся, пока у нас есть трафареты”, – вспоминает Комия. – Он спал, положив трафареты рядом с подушкой, а когда звучали сирены воздушной тревоги, бежал в убежище, крепко прижимая их к груди. Он также говорил, что, если у вас появились лишние деньги, попросите резчика создать хотя бы еще один трафарет. Он был непоколебим в своем стремлении защитить культуру эдо-комон».



Летнее шелковое кимоно эдо-комон с узором наси-но кирикути («срез груши»), сочетающее традиционные техники с современными мотивами (предоставлено Агентством по делам культуры)

Сын Косукэ, Ясутака, обучался под строгим руководством отца и стал главой мастерской во втором поколении. Ясутака сотрудничал с мастерами васи, чтобы улучшить качество бумаги для трафаретов и возродить традиционные мотивы комон. Выживание эдо-комон напрямую зависит от трафаретов, а их невозможно изготовить без высококачественной бумаги васи.



Фрагмент кимоно эдо-комон с узором гоку-самэ. Среди всех вариаций «акульей кожи» гоку-самэ считается наиболее изысканным и элегантным. Экспонат 48-й Японской выставки традиционного текстильного искусства (Предоставлено Японской ассоциацией когэй)

Передача по наследству духа подлинности

Для Ясумасы продолжение семейного дела было естественным выбором. Он начал обучение под руководством отца в 1972 году, сразу после окончания средней школы.

«Отец велел мне в совершенстве овладеть всеми аспектами искусства до того, как мне исполнится сорок. Помню, в тридцать пять я почувствовал, что теперь знаю всё необходимое. Это был кульминационный момент. С тех пор с каждым годом я стремлюсь лишь к совершенствованию своего мастерства».

Подобно отцу и деду, он активно занимается сохранением материалов и поддержкой ремесленников, изучая бумагу васи, пасту и ткани, а также тесно сотрудничая с резчиками трафаретов. Те самые трафареты рэндзи были созданы в ходе многочисленных обсуждений и экспериментов с резчиком Масуи Иппэем и другими мастерами, многие из которых уже в весьма почтенном возрасте.



На этом рулоне ткани стоит имя резчика трафаретов Масуи Иппэя (© Мори Масатоси)

Однако сегодня ситуация становится всё более неопределенной, отмечает Комия. «Мы больше не можем достать бумагу васи того высокого качества, которое необходимо для трафаретов. Бумага, над разработкой которой так упорно трудился мой отец, больше не производится, поскольку мастера ушли из жизни. Я лично участвую в различных инициативах по возрождению навыков и материалов, необходимых для производства трафаретов, в частности через Общество по сохранению трафаретов Исэ, но, к сожалению, трафареты рэндзи производить больше невозможно. При таких темпах может статься, что вскоре исчезнет и само искусство эдо-комон».



Знаменитое кимоно с узором кумитигай-рэндзи, выполненным в технике цукибори (предоставлено Национальным музеем современного искусства, Киото)

Комия также несет ответственность за передачу навыков эдо-комон следующему поколению – своим сыновьям Ясуёси и Кохэю.



Младший сын, Комия Кохэй, полностью погружен в работу в мастерской (© Мори Масатоси)

«Сохранение традиции не означает упрямое следование старым методам, – говорит Комия. – Наша работа ежедневно претерпевает незаметные изменения и эволюционирует. Мы адаптируем техники и материалы к современности, поэтому то, что мы создаем сегодня, всегда находится на острие прогресса. Иными словами, самое важное, что нужно передавать из поколения в поколение, – это дух подлинности, то есть, мировоззрение, в котором превыше всего ценится совершенство ремесла. Пока этот дух жив, об остальном можно не беспокоиться».

Это высказывание перекликается с его стремлением не просто сохранить семейную традицию, но и полностью осознать её суть и передавать дальше.



Каталог образцов, составленный из фрагментов прошлых работ (© Мори Масатоси)

Он отмечает, что сейчас на рынке можно найти комон машинного производства, но эти однообразно плоские изделия лишены того едва уловимого динамизма, который присущ только ручной работ.

Мастерство, накопленное поколениями семьи Комия, эволюционировало подобно непрерывному потоку – словно один человек совершенствовал его на протяжении столетий. Ясумаса резюмирует эту философию в своем ответе на вопрос о том, что он надеется создать в будущем:

«Мои обязанности как «живого национального сокровища» заключаются не столько в создании конкретных произведений, сколько в совершенствовании техник для их передачи будущим поколениям. Традиция представляет собой поток, который соединяет личности отдельных людей и, в конечном счете, поглощает их. Новые идеи приходят ко мне совершенно естественно в ходе ежедневной практики. Наша работа – это просто накопление таких маленьких озарений».



В мастерской (© Мори Масатоси)

Интервью и текст: Сугихара Юка и Power News

Фотография к заголовку: Комия Ясумаса на фоне трафарета эдо-комон (© Мори Масатоси)