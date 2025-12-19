Сочетание умственной и физической нагрузки помогает предотвратить наступление деменции

Жить с деменцией

Помимо людей с когнитивными способностями в пределах нормы и тех, кто уже страдает деменцией, существует большая группа людей, у которых наблюдается снижение когнитивных функций, но оно пока не нарушает повседневную жизнь. Такое состояние называется лёгкими когнитивными нарушениями (ЛКН). Специалисты находят способы замедлить развитие ЛКН, а в некоторых случаях даже обратить их вспять, с помощью новых подходов, сочетающих когнитивную активность с физическими упражнениями.

Связь разума и тела

Согласно исследованию Ниномии Тосихару, профессора Университета Кюсю, по состоянию на 2025 год 4,7 миллиона жителей Японии страдают деменцией, а ещё 5,6 миллиона страдают от лёгких когнитивных нарушений (ЛКН). В общей сложности эта группа составляет более 10 миллионов человек и её рост связан с тем, что поколению бэби-бумеров, тем, кто родился после окончания Второй мировой войны, сейчас уже за 75.

ЛКН – это состояние между нормальными когнитивными способностями и деменцией. Оно характеризуется забывчивостью и другими формами снижения когнитивных функций, которые не оказывают существенного влияния на повседневную жизнь. Примером, часто используемым для иллюстрации разницы между нормальными когнитивными функциями и ЛКН, является неспособность вспомнить, что человек ел на ужин накануне вечером (обычная возрастная забывчивость), в отличие от неспособности вспомнить, ел ли он вообще (ЛКН).

Если ЛКН не отслеживать и не корректировать, оно может перейти в деменцию. Однако правильно подобранные вмешательства увеличивают шансы отсрочить её начало или даже восстановить когнитивные функции. Сейчас особое внимание уделяется двухзадачной тренировочной методике Когнифит (когнитивный фитнес) – комбинации мыслительных усилий и физических упражнений, которая направлена на улучшение когнитивных функций посредством физических движений.

По решению столичного правительства Токио больница-санаторий Цурукава в городе Матида получила статус многопрофильной больницы, специализирующейся на уходе за пациентами с деменцией. В апреле 2022 года больница открыла Асмо – специализированный тренировочный центр для людей с ЛКН. Теперь по вторникам здесь проводятся трёхчасовые занятия.

В начале августа автор посетил занятие в Асмо, в котором участвовали 12 пожилых мужчин и женщин. После тщательной разминки началось занятие специальной аэробикой Когнифит, цель которой – объединить умственную и физическую активность. Например, терапевт устанавливает правило, связывающее шаги с числами, где «один» служит знаком сделать шаг вперёд, «два» – шаг назад, «три» – шаг вправо, а «четыре» – шаг влево. Большинство участников способны следовать инструкциям эрготерапевта Мацуо Рёсукэ, даже когда он называет цифры в случайном порядке.



Эрготерапевт Мацуо Рёсукэ (© Мотида Дзёдзи)

Затем Мацуо усложняет упражнение, предлагая арифметические примеры: «2 плюс 2», «10 минус 6», «99 минус 97». Когда он доходит до четырёхзначных чисел, например «9 998 минус 9 995», некоторые участники начинают реагировать медленнее, допускать ошибки или даже теряют равновесие, не зная, какой шаг они должны сделать. Однако они борются с досадой и стараются следовать инструкциям.

Мацуо отмечает, что сочетание умственной и физической активности способствует улучшению когнитивных функций. «Не так уж важно, можете вы сразу выполнить задание или нет. Сама попытка следовать инструкциям стимулирует работу мозга», – объясняет он.

В конце месяца центр проводит индивидуальные консультации, чтобы оценить когнитивные функции участников. По словам Мацуо, большинство из них могут вернуться к привычной повседневной жизни или вновь заниматься тем, что приносит им радость.

Согласно данным, опубликованным Национальным центром гериатрии и геронтологии, ежегодно от 5% до 15% людей с ЛКН переходят в состояние деменции. Хотя клинические врачи не могут делать однозначных выводов об эффективности лечения, занятия в Асмо, судя по всему, помогают приостановить регресс и улучшить когнитивные функции.

Средства мотивации

Восьмидесятилетняя Отакэ Фуми (имя изменено) уже три года посещает Асмо по совету членов семьи. «Самое большое изменение – у меня появилась мотивация. Когда я встречаю старых друзей, они удивляются тому, как хорошо я выгляжу», – говорит она.

По словам Отакэ, вначале у неё совсем не было мотивации.«В какой-то момент я просто перестала хотеть что-либо делать. Раньше я любила кино и театр, но потом совсем перестала туда ходить», – вспоминает она. Возможно, на это повлияла смерть мужа несколькими годами раньше. Поначалу она часто пропускала занятия и всё время придумывала предлоги, чтобы не приходить. Однако постепенно её интерес к жизни стал возвращаться.

«Мне обещали, что это поможет – и действительно помогло, пусть и не сразу. Молодые терапевты настолько преданы своему делу, что мне хочется стараться изо всех сил», – говорит она.



Занятие в центре Асмо (Предоставлено больницей-санаторием Цурукава)

Комацу Хироюки, директор центра лечения деменции при больнице, говорит, что объединение умственной и физической нагрузки создаёт новые связи в мозге между зонами, отвечающими за движение и мышление, тем самым развивая те участки, которые остаются здоровыми. Он считает, что это компенсирует снижение активности в других областях мозга.

Причины возникновения ЛКН

Так что же вызывает ЛКН? По словам Комацу, это состояние может возникать по множеству причин, включая нарушение привычного распорядка, чрезмерное употребление алкоголя и переедание. Он отмечает, что в ряде случаев пациенты могут восстановить нормальные когнитивные функции, изменив свой образ жизни и используя метод объединения умственной и физической нагрузки или аналогичные методы, чтобы справиться с временным снижением когнитивных способностей.



Комацу Хироюки в больнице-санатории Цурукава (© Мотида Дзёдзи)

ЛКН также могут быть вызваны и болезнью Альцгеймера. Нарушение процессов выведения метаболических продуктов приводит к тому, что бета-амилоид, вещество, которое, как считается, вызывает болезнь Альцгеймера, накапливается в головном мозге. Это приводит к разрушению нервных клеток и атрофии мозга. Когда объём амилоидных отложений превышает определённый уровень, у пациента появляются ЛКН. «Поскольку это прогрессирующее заболевание, его развитие, к сожалению, невозможно обратить вспять, и в итоге у пациентов наступает деменция», – отмечает Комацу.

Тем не менее, даже если у пациента уже началась болезнь Альцгеймера, на стадии ЛКН можно замедлить прогрессирование заболевания, назначив новый препарат леканемаб. Кроме того, метод объединения умственной и физической нагрузки остаётся эффективным способом поддержания максимально возможного уровня повседневного функционирования.

«Нужно отличать нарушения памяти, связанные с деменцией, от нарушений в повседневном функционировании, – говорит Комацу. – Я считаю, что на самом деле не так важно, есть ли амилоидные бляшки, главное – могут ли пациенты есть, мыться, ходить в туалет и в целом жить без серьёзных ограничений, продолжая заниматься своими хобби и поддерживая привычный уровень жизни настолько, насколько это возможно».

Недиагностированные ЛКН

Если диагноз ставится на стадии ЛКН, у пациента появляется более широкий спектр возможностей для лечения, не ограничивающийся методом объединения умственной и физической нагрузки. Однако различить ЛКН и обычную возрастную забывчивость бывает очень сложно, поскольку люди с ЛКН не испытывают значительных трудностей при выполнении повседневных задач. Многие пациенты не обращаются к врачу до тех пор, пока их симптомы не ухудшатся, и большинству из них ставят диагноз, когда деменция уже развилась.

Оценка в 5,6 миллионов пациентов с ЛКН – это приблизительная цифра, а не точное количество диагнозов, поставленных врачами. Поэтому выявление недиагностированных случаев ЛКН важно для борьбы с деменцией.

Некоторые муниципалитеты проводят для пожилых людей «проверки здоровья мозга» или «тесты на забывчивость», в ходе которых оценивают вероятность наличия у них ЛКН. Однако, как отмечает Курита Сюнъитиро из Института здравоохранения и глобальной политики, «участие в тестировании добровольное, и мы не можем заставить людей проходить его». Поэтому охват подобных программ ограничен.

Комацу из больницы-санатория Цурукава отмечает: «Поскольку пациенты с ЛКН, как правило, не осознают своего состояния, роль окружающих чрезвычайно важна, так как именно они могут объективно оценивать ситуацию». К этой группе он относит семейных врачей, родственников и близких друзей. Например, внезапная неспособность принимать назначенные лекарства или другие необычные изменения в поведении легко заметны семейным врачам, которые могут направить пациента на обследование к специалисту.

Если наше понимание ЛКН и их симптомов не улучшится, когнитивное тестирование ещё долго не станет нормальной практикой. Ещё более важно, чтобы близкие людей с ЛКН знали об этом состоянии и его признаках.

Фотография к заголовку: участники Асмо во время когнитивного тренинга (© Больница-санаторий Цурукава)