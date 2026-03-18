Жить с деменцией

Кризис сферы долговременного ухода: система есть, услуг нет

Система страхования долговременного ухода обеспечивает поддержку семьям с пожилыми людьми, страдающими деменцией и другими заболеваниями. Однако острый дефицит кадров в сельской местности уже сейчас препятствует полноценной реализации ряда страховых услуг, включая уход на дому. Согласно прогнозам, через десять лет число нуждающихся в долговременном уходе резко вырастет. В результате дефицит страховых услуг рискует перерасти в проблему национального масштаба.
Уход на дому – недоступная роскошь

Семьи, где один из членов нуждается в долговременном уходе, ежедневно сталкиваются с множеством трудностей. Постоянная нагрузка неизбежно приводит к физическому и психологическому истощению. Система долговременного ухода призвана облегчить это бремя: помимо домов престарелых, она предлагает уход на дому, центры дневного пребывания и краткосрочное размещение в пансионатах. В Японии страхование долговременного ухода является обязательным для всех жителей старше 40 лет. При получении помощи застрахованный оплачивает от 10% до 30% стоимости услуг.

Несмотря на наличие стандартной ставки страховых взносов, далеко не все жители регионов имеют возможность воспользоваться полным спектром услуг. Это создаёт ощутимый дисбаланс в качестве услуг между городом и деревней.

80% префектуры Нагано покрыто горами. Населённые пункты расположены в многочисленных низинах, однако жителям межгорных посёлков услуги долговременного ухода зачастую недоступны.

Центр дневного пребывания «Нодзоми» расположен в переоборудованном старинном доме на вершине холма неподалёку от станции JR Синонои в пригороде Нагано. По утрам пожилые люди приезжают сюда на микроавтобусе, который забирает по домам. В течение дня они занимаются лечебной физкультурой, гуляют на природе, получают питание, принимают ванну, а затем автобус развозит их по домам.

Панорамный вид из расположенного на холме Центра «Нодзоми»

Однако услуга ухода на дому остаётся практически недоступной. Во-первых, дефицит кадров в сфере долговременного ухода гораздо выше, чем в других отраслях. Руководитель «Нодзоми» Дэнда Кагэмицу осознаёт потребность пожилых людей в уходе на дому, но признаётся, что с трудом находит ресурсы даже для работы дневного центра. Выделять персонал на выезды в таких условиях невозможно: «На дорогу до каждого дома в один конец уйдёт как минимум полчаса. С точки зрения логистики и расходов на бензин собирать жителей ближайшего посёлка в автобус и привозить их в Центр намного эффективнее». Межгорные районы обслуживает другой центр долговременного ухода, но Дэнда отмечает: «Вряд ли они посещают дома чаще одного раза в неделю».

Микроавтобусы – незаменимый элемент, обеспечивающий работу центра «Нодзоми»

Проблемы организаций сферы долговременного ухода

Деревня Огава, раскинувшаяся к западу от города Нагано, входит в «Федерацию самых красивых деревень Японии» - отсюда открывается изумительная панорама Северных Альп. Население деревни едва превышает две тысяч человек, а доля жителей старше 65 лет достигает 46,4%. Сегодня услугами долговременного ухода на дому пользуется 140 жителей. За сферу долговременного ухода отвечает местный комитет социального обеспечения, страдающий от хронического дефицита средств.

«Никто не поедет в горную деревню работать за зарплату, установленную страховой системой», - признаёт сотрудник сельской администрации. Местные власти с трудом привлекают персонал с помощью надбавок, оплачиваемых за счёт деревни. В последнее время численность пожилых людей сокращается. «Это снижает сумму дохода от оказания услуг, но мы не можем моментально сократить штат, поэтому финансовое положение становится всё более шатким».

Уход на дому – наиболее уязвимое с финансовой точки зрения звено в системе долговременного ухода. Вследствие снижения тарифов в 2024 году и дефицита персонала в 2025-м число обанкротившихся центров ухода на дому выросло до 91(данные компании «Токио Сёко Ресерч»). Рекордный рост этого показателя фиксируется третий год подряд.

Согласно результатам независимого исследования Японской телерадиовещательной корпорации NHK, в 2024 году в Японии насчитывалось уже 109 посёлков и деревень, полностью лишённых услуги ухода на дому. Это свидетельствует о формировании «белых пятен» в регионах.

Случаи банкротства Центров ухода на дому

Разрыв в оплате труда

Одной из главных причин кадрового дефицита, препятствующего полноценному оказанию услуг долговременного ухода, является низкий уровень оплаты труда, заложенный в тарифах страховой системы. Депопуляция обостряет конкуренцию за рабочие руки. Данные исследования Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения свидетельствуют, что в 2024 году средний уровень зарплаты в сфере долговременного ухода составлял 303 000 иен, что на 83 000 ниже среднего показателя по всем отраслям.

В 2024 году базовый оклад был повышен на два процента, однако Дэнда убеждён, что эта капля в море неспособна обеспечить приток кадров в сферу долговременного ухода.

Разрыв между средним показателем оплаты труда и сферой долговременного ухода

В поисках работников Дэнда прибегает в том числе к «сарафанному радио». 14 из 22 сотрудников работают на неполный день, поэтому составление графиков превращается в сложнейшую головоломку. На зарплату части сотрудников влияет отсутствие государственного сертификата социального работника. Средний возраст коллектива центра составляет 57 лет, поэтому далеко не все могут управлять автомобилем на обледенелой дороге в зимнее время.

Дэнда пытается решить проблему за счёт иностранных рабочих. В 2024 году ему наконец-то удалось нанять сотрудника из Мьянмы. В 2026 году он хотел бы привлечь ещё одного иностранца, однако это не так-то просто. «Иностранные рабочие приезжают в Японию на заработки, чтобы помогать своим семьям на родине, поэтому финансовая сторона для них в приоритете. Из-за слабой иены суммы валютных переводов сокращаются, и рабочие всё чаще предпочитают Японии такие страны, как Австралия и Южная Корея»

«Я хочу нанимать иностранных рабочих», – отмечает руководитель Центра «Нодзоми» Дэнда Кагэмицу

Ещё один значимый фактор – рост цен. Поскольку организации, работающие в сфере долговременного ухода, работают по фиксированным государственным тарифам, увеличение расходов напрямую сказывается на их прибыли. Цены на бензин для транспорта и керосин для отопления в зимний период остановились на критически высокой отметке. Серьёзную проблему представляет рост цен на автомобильные шины и рис – базовый продукт рациона «Нодзоми».

Крупные компании в случае потери прибыли без колебаний ликвидируют убыточные подразделения. За последние годы в городе Нагано закрылись уже две такие организации. «Будучи местными жителями, мы несём ответственность перед своим сообществом. Мы не можем сказать нашим старикам: «На следующей неделе мы закрываемся», – делится Дэнда.

От локальной проблемы к кризису национального масштаба

Профессор Юки Ясухиро, автор выражения «Система без услуг»

Всего через девять лет, в 2035 году, многочисленное поколение послевоенного бэби-бума перешагнёт за 85-летний рубеж. По прогнозам, это вызовет резкий рост заболеваемости деменцией и другими недугами, требующими долговременного ухода. Справится ли страховая система с возросшей нагрузкой?

Зарплата сотрудников и другие расходы организаций, работающих в сфере долговременного ухода, обеспечиваются за счёт системы страхования, финансируемой из налоговых поступлений, страховых взносов и платежей пользователей. «Без фундаментального пересмотра этого механизма Япония может оказаться в ситуации «Система есть, а услуг нет». Подобные примеры уже появляются в сельской местности, но в будущем проблема может перерасти в общенациональный масштаб», - предупреждает профессор факультета интегрированных социальных наук университета Сюкутоку Юки Ясухиро. Он считает, что острую проблему дефицита кадров невозможно решить без повышения зарплаты как минимум на 50 000 - 60 000 иен. Реализация этой меры потребует дополнительных расходов в размере 1,4 триллиона иен в год.

Повышение налогов как метод стабилизации финансирования системы долговременного ухода

Какие шаги можно предпринять для реформирования действующей системы долговременного ухода?

В настоящий момент система финансируется за счёт следующих источников: 50% формируется за счёт обязательных страховых взносов, оплачиваемых всеми жителями Японии, достигшими 40 лет. Еще по 25% поступает из государственного и местного бюджетов. Получатели услуг оплачивают от 10 до 30% стоимости услуг в зависимости от уровня дохода, а основная часть расходов покрывается страховкой.

Система страхования долговременного ухода

Рост числа пожилых людей, нуждающихся в долговременном уходе, неизбежно увеличивает расходы системы страхования долговременного ухода. В 2022 году общая сумма затрат достигла почти 12 триллионов иен. Страховые взносы растут из года в год. Если в 2000 году, при запуске системы страхования долговременного ухода, средний ежемесячный взнос составлял 2 911 иен, то сейчас он увеличился более чем в два раза, достигнув 6 225 иен. Кроме того, если до недавнего времени большинство пользователей оплачивали лишь 10% от стоимости получаемых услуг, то сейчас обсуждается вопрос о расширении к 2027 году круга лиц, для которых эта доля вырастет до 20%.

Рост цен уже серьёзно сказывается на пожилых людях, с трудом сводящих концы с концами на одну пенсию. «Дальнейшее повышение страховых взносов и доли личных расходов вынудит пожилых людей отказываться от получения услуг долговременного ухода», - отмечает профессор Юки.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что пересмотр системы страховых взносов и выплат в системе страхования долговременного ухода и других сферах социального обеспечения требует обсуждения на общенациональном уровне, и сообщила о намерении создать межпартийный национальный совет. В дополнительный бюджет на 2025 год уже включили субсидии на покрытие расходов учреждений долговременного ухода и оплату труда персонала. Однако «Партия инноваций Японии», входящая в состав правящей коалиции вместе с ЛДП, выступает за снижение уровня страховых взносов с целью увеличения чистого дохода работающих семей.

Страховые взносы ложатся тяжёлым бременем на работающее население, однако их снижение неизбежно приведёт к сокращению спектра доступных услуг. «Нам следует не полагаться на субсидии и мизерную индексацию ставок, а добиваться существенного повышения тарифов за счёт стабильных источников финансирования. В противном случае система окажется под угрозой», - предупреждает профессор Юки.

В качестве решения он предлагает пойти на повышение налогов. Чтобы избежать конфликта поколений, сначала нужно обложить налогом финансовые активы состоятельных пенсионеров. Следующий шаг – повышение налога на юридических лиц. Всё больше сотрудников компаний вынуждены увольняться, чтобы ухаживать за престарелыми родителями на дому. Если направить доходы от повышенного корпоративного налога в сферу долговременного ухода, это поможет преодолеть дефицит кадров.

По мнению профессора Юки, без своевременного вмешательства уже через десять лет категория пожилых людей, лишённых доступа к услугам долговременного ухода, будет неизбежно расширяться.

Фотография к заголовку: посетители и сотрудники центра «Нодзоми» любуются цветущей сакурой. Фото предоставлено Дэндой Мицухиро. Все остальные фотографии в статье подготовлены автором статьи.

