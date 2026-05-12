Органы живут в «связке»: интервью с переднего края исследований органоидов из iPS-клеток

Исследования и применение iPS-клеток

Трансплантология спасает человеческие жизни. Но количество органов для трансплантации ничтожно мало в сравнении с числом ожидающих пересадки – в мире остро не хватает доноров. Поэтому исследователи начинают осваивать подход с использованием так называемых «органоидов» – объемных элементов органов, создаваемых с применением iPS-клеток. Мы расспросили об этой работе и ее потенциальных перспективах профессора Такэбэ Таканори, который находится на самом переднем крае этих исследований.

Ведущая фигура в исследованиях органоидов в регенеративной медицине – профессор по созданию систем органов Отделения медицинских исследований магистратуры Осакского университета, особый профессор Центра передовых медицинских исследований Университета города Йокогама, профессор Института передовых исследований Токийского университета наук. Также занимается фундаментальными исследованиями в Центре медицинских исследований Детской больницы Цинциннати, США. Окончил отделение медицинских наук факультета медицины Университета города Йокогама. В 2024 году обнаружил у млекопитающих способность поглощать кислород анусом, за что был удостоен Игнобелевской (Шнобелевской) премии.

Попытка преодолеть барьер трансплантологии

Для тех, у кого функциональность какого-то из органов снизилась из-за тяжелого заболевания или травмы, пересадка – наиболее эффективный метод помощи и вопрос жизни и смерти. Между тем число ожидающих трансплантации пациентов, по данным Японской сети пересадки органов, составляет около 16 тысяч – органов для операций по трансплантации решительно не хватает, и число тех, кому делают пересадку, составляет не более 500-600 человек в год. Время ожидания все больше растягивается, и немало людей умирает, так и не дождавшись операции.

Возможность радикально изменить нынешнюю ситуацию в медицине сулят исследования «органоидов» – миниатюрных элементов различных органов человека, получаемых из индуцируемых плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).

Эти iPS-клетки являются клетками человеческого организма, в частности, кожи или крови, перепрограммированные путем добавления к ним небольшого количества генов для возвращения их в изначальное состояние, из которого они могут преобразовываться в клетки различных тканей организма. Если воспользоваться этими клетками, дифференцируя их в надлежащих условиях культивирования, то можно добиться самоорганизации, при которой из клеток формируются органоиды – миниатюрные объемные фрагменты, обладающие той же структурой, что и настоящие органы.

Создать объемный орган из iPS-клеток

В 2013 году, всего на второй год после окончания Факультета медицины Университета города Йокогама, молодой исследователь Такэбэ изготовил органоид, именуемый «ростком печени», состоящий из клеток печени, клеток кровеносных сосудов и мезенхимных клеток. Все они получены из iPS-клеток. «Росток печени» представляет собой то, чем является печень в самом начале своего развития.



Первый в мире органоид печени, изготовленный из iPS-клеток, июль 2013 года, Университет города Йокогама (© Kyodo)

Когда «ростки печени» величиной всего около 4 миллиметров пересаживали мышам с печеночной недостаточностью, эти органоиды самостоятельно обрастали сетью кровеносных сосудов и развивались до состояния, позволяющего частично выполнять функции печени, а выживаемость таких мышей существенно повысилась. Публикация в британском научном журнале Nature итогов этой работы, показавшей способность функционировать в живом организме структур, полученных из iPS-клеток, привлекала внимание специалистов всего мира.

Сам профессор Такэбэ прокомментировал итог проделанной работы так:

«На мой взгляд, в связи с этим результатом важны два момента. Во-первых, в том, что касается регенерации органов, мы поставили вопрос о важности не только отдельных клеток, но и сложно устроенных структур, объединяющих многочисленные клетки. Во-вторых, изготовленные нами «ростки печени» оказались структурой, соответствующей тому виду, в котором печень формируется на самом раннем этапе у эмбриона. Было очень важно продемонстрировать идею о том, что пересадка этой промежуточной структуры в организм потенциально может вести к излечению».

Обращение к регенеративной медицине из-за осознания пределов трансплантологии

Профессор Такэбэ избрал для себя путь медицины, когда учился в третьем классе начальной школы в связи с тем, что у отца случился инсульт. Какое-то время состояние было угрожающим, и, хотя Такэбэ был ещё совсем ребёнком, его то и дело одолевали приступы тревоги из-за осознания смертности человека. Но случилось чудо – отец пошел на поправку, и, глядя, как он возвращается к полноценной жизни в обществе, сын стал осознавать: «есть такая работа – спасать человеческие жизни». Продолжить учебу после школы он решил в Университете города Йокогама. «Очень привлекло то, что там были скидки для жителей Йокогамы», – шутит Такэбэ.

В университете он поначалу стремился стать хирургом и заниматься трансплантацией печени. На это повлиял еще один случай из жизни: отцу его младшего товарища по учебе в полной средней школе сделали пересадку печени, но несколько месяцев спустя отец скончался, и Такэбэ был свидетелем всех этих событий. Но оказалось, что все, кто связан с трансплантологией, сталкиваются с суровой реальностью – отчаянной нехваткой органов для пересадки.

«Мой выбор объяснялся тем, что пересадка в принципе излечивает заболевание, очень привлекала простота достижения результата. На деле же оказалось, что в условиях ограниченного числа органов для пересадки в реальной работе спасают далеко не всех пациентов. У меня возникло такое ощущение, что врач не столько излечивает болезни, сколько выбирает тех, кого можно спасти. Я подумал, что это, должно быть, очень тяжело».

Это побудило его перейти к исследованиям в области регенеративной медицины, которая занимается созданием органов. «В то время для исследований в регенеративной медицине использовались обладающие многофункциональностью эмбриональные стволовые клетки (ES-клетки). Поскольку эти клетки получают из эмбрионов на ранней стадии после оплодотворения яйцеклеток, данный подход вызывал сомнения по морально-этическим соображениям, и в университете, где я учился, их использование не одобрялось. А тут на сцене как раз появились iPS-клетки, доступ к которым могли получить и такие молодые исследователи, как я. Пока не ясно, какой метод наиболее подходящая альтернатива трансплантации, но мне кажется, что регенеративная медицина, создающая органы из клеток – одна из этих альтернатив».

Органы существуют и функционируют «в связке»

Исследования профессора Такэбэ продвинулись от понимания устройства отдельных органов к восприятию органов как структур, существующих в связке с другими органами.

В 2019 году профессор Такэбэ с коллегами добился успеха в создании из iPS-клеток человека миниатюрных «мульти органных» структур, объединяющих ткани печени, жёлчных протоков и жёлчного пузыря. В принципе печень развивается и функционирует, находясь в связке с жёлчным пузырём через жёлчный проток. Исследователи воспроизвели условия, в которых развиваются все эти органы.

Более того, в 2025 году они добилась успеха в создании органоида печени, близкого по структуре к настоящей печени человеческого организма. В печени клетки работают с разделением функций, одни расщепляют питательные вещества, другие синтезируют требуемые вещества, и так далее. Воспроизведение в рамках этого проекта разнообразия и взаимного расположения таких клеток еще на шаг приблизило к использованию результатов исследований в лечении пациентов.

«Многие подходы в биологии предполагают выявление причинно-следственных связей путем упрощения за счет разделения на отдельные элементы. К примеру, если речь идет о печени, то типичный подход – изучать печеночные клетки по отдельности, а это прямо противоположно моему подходу. Он состоит в том, чтобы пытаться создавать более сложные условия, сочетать клетки и структуры. На самом деле, печень состоит не только из печеночных клеток, и в организме она существует отнюдь не обособленно. Она функционирует в рамках системы, будучи связана с жёлчными протоками, жёлчным пузырём и кишечником. Я считаю очень важным не терять из вида всю эту «связку» в целом».

К методам лечения с использованием органоидов



Устройство экстракорпоральной циркуляции (снимок предоставлен Токийским университетом наук)

Теперь исследования продвигаются к этапу, ориентированному на практическое использование. Одним из примеров является разработка средств «экстракорпоральной циркуляции» с использованием органоидов печени. Подобно системам гемодиализа, данная система осуществляет экстракорпоральную циркуляцию крови пациента с острой печеночной недостаточностью, а в процессе циркуляции органоиды берут на себя часть работы печени, на какое-то время восполняя недостаточность ее функций у пациента.

В этом устройстве около тысячи крохотных органоидов печени, полученных из iPS-клеток, помещены в небольшие шарообразные капсулы, именуемые «искусственной икрой». Сотни таких «икринок» собраны в картридж, через который пропускается кровь пациента, и картридж исполняет часть функций печени по выводу токсинов и метаболизму.

В ходе опытов на крысах было подтверждено улучшение показателя выживаемости. На устройство возлагают надежды как на средство лечения, необходимое для преодоления самого опасного периода при таких заболеваниях как острая печеночная недостаточность – времени, пока не восстановятся собственные силы организма пациента. Ожидается, что клинические испытания начнутся уже во второй половине 2027 года.

«Поскольку печень – орган, отвечающий за сотни метаболических процессов, необходима дальнейшая проверка для того, чтобы убедиться, в какой степени наше экстракорпоральное устройство способно покрывать эти многочисленные функции. Но у устройства имеется и второй эффект. Мы обнаружили, что, помимо восполнения функции печени, вещества, выделяемые молодыми печеночными структурами, способны воздействовать на больную печень, стимулируя ее восстановление и регенерацию».

Высвободить жизненную силу клеток

Комбинация клеток печени, кровеносных сосудов и мезенхимных клеток создает «связку» печень-жёлчные протоки-поджелудочная железа. Чем обусловлен успех беспрецедентного подхода профессора Такэбэ?

«Я исхожу из веры в ту силу, которой в принципе обладает все живое. Из одной-единственной клетки – оплодотворенной яйцеклетки – примерно через 10 месяцев рождается человек. То есть, клетки проявляют свою силу, если создаются надлежащие условия».

Этот подход находит конкретное практическое применение в исследованиях.

«Когда наблюдаешь за клетками, иногда замечаешь неожиданные изменения и знаки. Их свойственно игнорировать как расходящиеся с целью исследования, а я считаю, что все они могут быть очень важны. Я стараюсь думать о том, как воспользоваться этими знаками, каким образом создавать условия, высвобождающие жизненную силу, изначально заложенную в клетках».

Поскольку на данный момент нет возможности воспроизвести весь тракт вывода жёлчи от жёлчных протоков до двенадцатиперстной кишки, профессор считает, что по ряду причин использование органоидов на какое-то время ограничится лечением острых неотложных состояний. Но если удастся добиться воспроизведения всей связки до «выхода жёлчи» по линии печень-жёлчные протоки-жёлчный пузырь вплоть до двенадцатиперстной кишки, то это, возможно, проложит путь и к лечению хронических недугов.

«Под «связкой» имеется в виду не просто то, что органы физически непосредственно «сцеплены» друг с другом. Органы в теле человека через кровеносные сосуды и другие системы влияют друг на друга. Вопрос в том, как воспроизвести этот «диалог», происходящий в единой системе организма. Если мне удастся сообщить о следующем большом результате, то он будет связан именно с этой областью, но пока это секрет».

Итак, речь идет не просто о том, чтобы «производить» органы, но и о том, как воспроизвести их «связку»… Похоже, что регенеративная медицина с использованием органоидов, получаемых из iPS-клеток, готовится выйти на новый этап.

Подготовка материала и текст: Сугихара Юка

Помощь в редактировании: акционерная компания POWER NEWS

Фотография к заголовку и снимки в тексте сделаны Ёкодзэки Кадзухиро в кампусе Юсима Токийского университета наук