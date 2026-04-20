Школа Тоно в префектуре Гифу – уникальная площадка для адаптации и интеграции иностранных подростков в Японии

Обучение иностранцев японскому языку

В государственной школе Тоно (префектура Гифу) дети иностранцев составляют 60% от общего числа учащихся. Участие в театральных постановках и других практических занятиях позволяет подросткам освоить японский язык в объёме, достаточном как для повседневного общения, так и для успешной самореализации после окончания школы.

Воспитание самостоятельных членов общества

В аудитории звучит многоголосье – здесь переплетаются японский, английский, тагальский и португальский языки.

«Это новый вариант истории о Юки-онна, Снежной женщине. Сначала, как и в оригинальной легенде, погибает мужчина. Затем он превращается в зомби».

«Здесь нужно объединить две сказки – «Момотаро» и «Золушку». Придумать финал для такого сюжета было непросто»

Мы находимся на уроке «Японский язык II» в старшей школе Тоно, где занимаются одиннадцатиклассники, для которых японский язык не является родным. Тема урока – «Театральные постановки на основе экстенсивного чтения». Сейчас ребята, разделившись на группы, работают над созданием собственных сценариев.



Сценарий, созданный на уроке в школе Тоно

Ученики десятых и одиннадцатых классов разрабатывают оригинальные сценарии на основе прочитанных сказок и повестей. Их задача – создать собственную увлекательную историю. Подобная работа развивает навыки владения японским языком. Преподаватели наблюдают за работой в группах, при необходимости направляя ребят советами.

После разработки сценария начинаются репетиции. Готовый спектакль записывают на видео. В роли рецензентов выступают преподаватели школы Тоно, а также старшеклассники из других школ.

«Написание сценария и последующая постановка спектакля на японском языке помогают глубже почувствовать эмоции героев. Мы также уделяем особое внимание умению выстраивать логичное, увлекательное повествование и грамотному изложению на японском языке», – поясняет цель занятий Вада Сатоми, ассистент преподавателя.

Большое значение придаётся завершению работы над спектаклем в заранее установленные сроки. Это развивает столь необходимую в японском обществе пунктуальность – привычку выполнять работу в срок. Таким образом программа способствует успешной социальной адаптации и развитию самостоятельности учащихся.



Соблюдение графика работы над спектаклями способствует освоению норм японского общества

Расширение интернационального контингента как элемент регионального развития

Старшая школа Тоно была основана в 1896 году в посёлке Митака, который когда-то был процветающей станцией на историческом тракте Накасэндо. Сегодня здесь обучается 360 учеников. Предметы в школе разделены на восемь сфер – «Гуманитарные и социальные науки», «Международные отношения», «Японская культура», «Бытовые навыки», «Естественные науки и математика», «Региональные исследования», «Бизнес» и «Производство». Учащиеся могут выбирать интересующие их предметы с учётом своих планов после окончания школы.

Первые три иностранца поступили в школу в 2006 году, и с тех пор подростки-иностранцы присутствуют практически в каждом наборе. К 2024 году их число достигло 189 человек, а в 2025 превысило две сотни, составив 62% от общего контингента. Среди подростков-иностранцев преобладают выходцы из Филиппин, Бразилии и Непала. Единая школьная форма служит связующим звеном, объединяющим всех учащихся.

Неподалёку от школы расположен крупный завод по производству автомобилей, на котором работает множество иностранцев. Развитие образовательных программ, адаптированных к потребностям детей, приехавших из-за рубежа, способствовало их притоку в школу Тоно. «Мы не занимались активным привлечением детей-иностранцев. Потребность в особых методиках преподавания сформировалась естественным путём, отражая особенности развития нашего региона. Кроме того, мы получаем существенную поддержку от префектурального комитета образования», – отмечает завуч школы Тоно Цутимото Сигэру.



Здание старшей школы Тоно

Подготовка к жизни после окончания школы

В школе Тоно создана уникальная система поддержки иностранных подростков. Для десятиклассников предусмотрены два международных класса, для одиннадцатиклассников – один класс, обеспечивающий дополнительные уроки японского языка. В выпускном, двенадцатом классе, все ученики занимаются вместе. Такой трёхлетний цикл подготовки позволяет овладеть японским языком на уровне, достаточном для продолжения обучения или трудоустройства в Японии.

В 2022 году в школе был создан международный отдел для работы с иностранными подростками. Отдел отвечает за организацию уроков японского языка и взаимодействие с родителями. В отделе работает штатный преподаватель английского языка, а также сертифицированный преподаватель японского языка как иностранного. На уроках в десятом классе ученикам оказывают помощь пять ассистентов, направленных префектурой: двое из них владеют португальским, двое тагальским и один – китайским языком.

Уникальная методика помогает не только овладеть грамматикой и лексикой японского языка, но и формирует навыки, необходимые для самостоятельной жизни в японском обществе. Программа разрабатывается на основе консультаций с университетами и постоянно совершенствуется.

Предмет «Японский язык I» для десятиклассников сфокусирован на обучении чтению и письму через методику экстенсивного чтения. Предмет «Японский язык II» для одиннадцатиклассников включает составление сценариев и постановку спектаклей с последующей видеозаписью. В двенадцатом классе на уроках «Японского языка III» учащиеся демонстрируют видеоматериалы в местных начальных и средних школах, общаясь с младшими сверстниками на японском языке. Подобный опыт публичных выступлений способствует развитию знаний и навыков, необходимых будущим членам японского общества.



Учебники, используемые на уроках экстенсивного чтения в школе Тоно. Прочитанная литература служит основой для создания авторских сценариев к школьным спектаклям

В двенадцатом классе проводятся практические занятия, помогающие ученикам реализовать свои планы после окончания школы. Подростки осваивают навыки написания мотивационных писем, необходимых при поступлении в университеты и устройстве на работу, а также проходят тренировочные собеседования с сотрудниками Иммиграционной службы и других ведомств.

При составлении учебной программы учитываются пожелания учащихся. «В перечень учебных тем мы включили раздел «Вождение автомобиля», – рассказывает ассистент преподавателя Вада. Это было сделано по просьбе подростков, которые хотели научиться объяснять ситуацию в случае ДТП, а также овладеть терминологией правил дорожного движения. Теперь в школе проводятся практические занятия, на которых преподаватель играет роль полицейского.



Урок японского языка в старшей школе Тоно. Помощница преподавателя Вада Сатоми (в центре) выслушивает учащихся

«Мы приехали из разных стран, поэтому наши взгляды часто не совпадают, и это очень интересно», – с улыбкой делятся с нами учащиеся. В стенах школы они свободно используют свой родной язык и общаются на японском, постоянно учась друг у друга. Подобное взаимодействие – кратчайший путь к обогащению словарного запаса и развитию разговорных навыков.

«Ученики школы Тоно приехали из разных стран мира. Каждый из них является носителем уникальной культуры, выросшим в особенной среде. Наша школа стала местом встречи множества языков, обычаев и мнений. Подобная образовательная среда является уникальной. Я уверен, что она послужит надёжной базой для дальнейшего развития наших выпускников», – рассказывает директор школы Футамура Фумитоси.

Успехи выпускников школы Тоно

Статистические данные красноречиво подтверждают эффективность образовательной модели школы Тоно. 85% иностранных подростков после окончания школы продолжают обучение или устраиваются на работу в качестве штатных сотрудников. Доли выбравших карьеру или дальнейшую учёбу распределяются примерно поровну. Выпускники поступают на факультеты иностранных языков японских университетов, в технические колледжи, или продолжают образование в университетах на родине. На фоне общенациональной статистики, согласно которой 10% выпускников-иностранцев остаются без работы и учёбы, 40% довольствуются временной занятостью, а ещё 10% бросают учёбу в школе, успехи школы Тоно впечатляют. Она действительно помогает учащимся реализовать свои мечты. Процент учащихся, которые по рекомендации родителей устраиваются на временную работу, бросают учёбу или возвращаются на родину, минимальный.

«Наличие законченного среднего образования открывает нашим выпускникам двери в ВУЗы и даёт возможность стабильного трудоустройства. Именно в этом заключается наша цель и наша миссия. Наша программа вносит вклад в формирование мультикультурного общества», - подчёркивает завуч Цутимото.

Школа Тоно учит преодолевать языковой барьер, способствует адаптации в японском обществе, дарит возможность продолжить обучение, найти работу и обрести самостоятельность. В 2019 году эта передовая методика удостоилась награды Министерства образования Японии за выдающиеся успехи в сфере профессиональной ориентации.

На фоне прироста иностранцев в японском обществе практическая программа обучения японскому языку, разработанная в школе Тоно, может стать ценным опытом для других учебных заведений и регионов, стремящихся к созданию инклюзивной среды.

Прим.: в статье использованы фотографии автора статьи; информация о школе Тоно приведена по состоянию на 2025 год.

Фотография к заголовку: учащиеся школы Тоно совершенствуют навыки разговорного японского языка на репетиции спектакля.