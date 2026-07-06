Дефицит поддержки в сфере образования и охраны здоровья: проблемы иностранных школ вне системы

Обучение иностранцев японскому языку

В Японии существует множество школ для детей-иностранцев, которые практически не получают государственного финансирования. Как следствие, зачастую в таких школах отсутствуют качественные программы преподавания японского языка и надлежащий медицинский контроль.

За бортом японской системы образования

В отношении учебных заведений, где обучаются дети живущих в Японии иностранцев, стабильная законодательная база отсутствует. В Законе о школьном образовании существуют три категории школ – начальные, средние и старшие школы, регламентированные в статье 1, специализированные учебные заведения, а также «прочие школы». К первой категории школ предъявляются строгие требования, включая обязательное использование учебников, утверждённых Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологии. Специализированные учебные заведения – это «образовательные учреждения, основной целью которых не является обучение иностранцев, проживающих в Японии».

В отличие от обычных общеобразовательных учреждений, иностранные школы, работающие по национальным программам, относятся к категории «прочих школ». Многие из них получают аккредитацию на уровне префектур, подобно автошколам и школам ментальной арифметики (соробан). Однако школы, не соответствующие стандартам материально-технической базы, не получают аккредитацию. В итоге они остаются за пределами Закона о школьном образовании и фактически становятся «школами вне системы».

По данным Министерства образования, в 2021 году в Японии насчитывалось более 223 иностранных школ. Лишь 8 из них соответствовали регламенту Статьи 1, 126 относились к категории «прочих школ», а 89 являлись «школами вне системы». Сама формулировка «более 223» указывает на отсутствие точных сведений о численности таких учреждений. По состоянию на март 2026 года, в Японии существует 39 бразильских школ, которые начали массово появляться в 1990-е годы. В последнее время растёт число исламских и непальских учебных заведений. Статистика свидетельствует, что в 2025 учебном году иностранные школы посещало около 12 000 детей, однако численность учеников, занимающихся в «школах вне системы», не была опубликована.

Низкий уровень преподавания японского языка

В отличие от обычных общеобразовательных учреждений, «школы вне системы», не имеющие юридического статуса, практически лишены государственной поддержки и налоговых льгот. Их ученики сталкиваются с двумя серьёзными проблемами, о которых я хочу рассказать на примере сети бразильских школ, имеющей филиалы по всей Японии.



Школа имени Паулу Фрейре в микрорайоне города Тойота (префектура Аити), где компактно проживает латиноамериканская диаспора (фото Jiji Press)

Первая проблема – это ограниченные возможности для изучения японского языка и освоения местных бытовых норм. В связи с отсутствием поддержки от центральных и муниципальных властей японский язык в таких школах обычно преподают не профессиональные педагоги, а местные волонтёры. Системное обучение, учитывающее уровень когнитивного развития детей и степень владения родным языком, фактически отсутствует. А с учётом того, что большую часть времени вне школы дети проводят внутри национальной диаспоры, они практически не соприкасаются с японской языковой средой, культурой и обычаями.

По существующим правилам, выпускники старших отделений бразильских школ, признанных правительством Бразилии, имеют право поступать в японские университеты. Дети, окончившие обязательный курс образования в иностранной школе, имеют право сдавать экзамены в японские старшие классы. Однако на практике абитуриенты, выросшие внутри диаспоры, не владеют японским языком на уровне, необходимом для поступления в старшие школы и университеты, и сталкиваются с серьёзными трудностями. То же самое происходит и при трудоустройстве – им трудно выбирать дальнейший путь на тех же условиях, что и японским выпускникам, которой располагают их японские сверстники.

На фоне дефицита рабочей силы Япония наращивает приток иностранных рабочих, однако в стране отсутствуют меры для интеграции учащихся иностранных школ в японское общество. В результате их выпускники фактически оказываются на обочине местного социума.

Отсутствие медицинского контроля

Вторая проблема – отсутствие надлежащих механизмов охраны здоровья и обеспечения безопасности детей. «Прочие школы» и «школы вне системы» не подпадают под действие Закона об охране здоровья и Закона о школьном питании.

В большинстве бразильских учебных заведений нет медицинского кабинета, регулярные медицинские осмотры не проводятся, а школьные обеды не субсидируются государством. Иными словами, в таких учреждениях отсутствует система защиты жизни и здоровья, являющаяся неотъемлемым элементом японских государственных школ.

Посещая бразильские школы во время медосмотров, организованных при поддержке врачей-волонтёров и местных властей, я не раз встречала детей с серьёзными нарушениями зрения и слуха. «У ребёнка ничего не болит, поэтому он не жалуется. А мы настолько заняты на работе, что просто ничего не замечали», - делились со мной родители, шокированные подобными известиями. Без школьного медосмотра такие дети продолжали бы учиться дальше, не видя, что написано на доске, и не имея возможности расслышать слова родителей и учителей.



Врач-волонтёр проводит медосмотр в бразильской школе (фото автора)

В 2020 году учащиеся и преподаватели бразильской школы в префектуре Гифу заразились COVID-19, внутри учреждения образовался инфекционный кластер. По словам администрации школы, сотрудники префектуры прибыли на место и приступили к принятию мер лишь спустя несколько дней. Учебное заведение не получало информацию о профилактических мерах, распространяемую местными органами, поэтому инфекция могла выйти за его пределы.

Несмотря на наличие аккредитации на уровне префектуры, местные власти практически не взаимодействовали со школой. Это привело к запоздалому реагированию. Очевидно, что в «школе вне системы» принятие мер запоздало бы ещё больше. Отсутствие надлежащего медицинского контроля в подобных образовательных учреждениях представляет потенциальную угрозу для всего японского общества.

Недооценённая роль иностранных школ

Некоторые японцы считают, что дети иностранцев должны посещать местные государственные школы. Однако Закон об обязательном образовании не распространяется на иностранных граждан, а зачисление детей-иностранцев в государственные школы производится на основе заявления, подаваемого родителями. При этом в ряде регионов школы неохотно принимают таких учеников из-за языкового барьера. Это вынуждает родителей отдавать детей в национальные учебные заведения.

Иностранные школы часто становятся пристанищем для детей, перестали посещать государственные школы, а также для подростков, не сумевших поступить в старшие школы из-за слабого владения японским языком. Таким образом, подобные учреждения играют значимую общественную роль, однако при этом они остаются невидимыми для системы и выживают в условиях отсутствия государственной поддержки.

Право на образование – одно из базовых прав человека, гарантированное каждому. Оно чётко закреплено в ратифицированной Японией Конвенции о правах ребёнка. Однако отсутствие законодательной базы для иностранных школ служит фактором, исключающим детей-иностранцев из жизни японского общества.

Инклюзивное общество – стандарт стран ЕС

В ведущих западных странах гражданство ребёнка не влияет на условия его зачисления в школу. В отчёте Европейской комиссии за 2018 год указано, что из 42 европейских систем образования, включая страны-члены ЕС, только в трёх странах – Турции, Румынии и Северной Македонии, отсутствует обязательное образование для детей с иностранным гражданством(*1).

Система образования для детей-иностранцев

Иностранные школы *Франция Частные школы, некоммерческие организации *США Частные школы (*1) *Великобритания *Германия Япония «Прочие школы» и школы без аккредитации Китай Образовательные учреждения, аналогичные японской категории «прочие школы» Южная Корея Частные школы, «прочие школы» (*2)

Значком «*» отмечены страны, где иностранные школы входят в систему обязательного образования.

(*1) В Великобритании введено обязательное лицензирование, в Германии иностранные школы имеют статус «альтернативных и дополнительных учебных заведений».

(*2) В Южной Корее существует обязательное лицензирование на уровне местных органов власти

Составлено nippon.com на основе материалов 5-го заседания Экспертной комиссии по диверсификации образования для иностранных детей Министерства образования, культуры, спорта, науки и техники

В ведущих странах ЕС право на образование гарантировано на равной основе вне зависимости от гражданства. Иностранные школы включены в систему публичного образования наравне с обычными частными учебными заведениями и в той или иной мере взаимодействуют с центральными и местными властями. Система, существующая в Китае и Южной Корее, аналогична японской: дети, являющиеся иностранными гражданами, находятся за пределами Закона об обязательном образовании (см. Таблицу «Система образования для детей-иностранцев»).

Японии необходимо провести фундаментальную реформу системы образования с учётом европейского опыта интеграции детей-иностранцев в местный социум. На фоне стремительного старения населения и низкой рождаемости это позволит подготовить мультиязычные кадры, способные стать мостом между Японией и миром, а также послужит дополнительным драйвером социального и экономического развития страны.

Наряду с созданием механизмов интеграции детей-иностранцев в государственные школы следует наладить взаимодействие муниципальных властей с иностранными учебными заведениями. Например, администрация префектуры Окинава сотрудничает с местной школой AmerAsian School, где учатся дети от смешанных браков. Благодаря этому в школе организовано обучение на японском и английском языках. Подобный опыт может стать достойной моделью партнёрства местной власти с иностранными учебными заведениями.

Реформа законодательства – залог стабильности японского общества

Вопрос об обучении детей-иностранцев следовало рассматривать ещё в 1990 году, во время пересмотра Закона об иммиграционном контроле и беженцах, когда на фоне «экономики мыльного пузыря» в стране возник дефицит рабочей силы. В тот период в связи с притоком в Японию семей из стран за пределами бывших колониальных владений (примечание: Корея, Тайвань и ряд других стран некогда были колониями Японии), назрела необходимость в реформе образовательного законодательства. Однако правительство рассматривало иностранных рабочих как временных трудовых мигрантов, приезжающих в Японию на заработки, поэтому решило сохранить гражданство главным критерием для доступа к образованию. В итоге дети, не имеющие японского гражданства, остались за рамками системы обязательного образования. Подобная практика формирует дискриминацию по принципу гражданства и исключает детей-иностранцев из общеобразовательного процесса.

Впоследствии на фоне роста международных браков структура японской семьи претерпела значительные изменения: появилось множество семей, члены которых имеют разное гражданство. Сегодня в некоторых иностранных школах растёт число учеников с японским гражданством, чьи родители стремятся дать им качественное знание английского языка, а также детей, не сумевших адаптироваться к местной образовательной системе. Тем не менее, правительство придерживается устаревшего подхода, создающего множество проблем как для семей, так и для образовательных учреждений. Органы центральной и местной власти должны признать значимую роль «школ для иностранцев» и обеспечить базовые меры по охране здоровья детей, аналогичные тем, что действуют в обычных школах, соответствующих регламенту Статьи 1 Закона об образовании.

В апреле 2027 года в Японии начнёт действовать новая система подготовки и трудоустройства иностранных работников – икуcэй сюро. Ожидается, что число иностранных рабочих, а также их детей будет неуклонно расти.

Интеграция иностранных учебных заведений в японскую систему образования позволит предотвратить изоляцию живущих в Японии детей-иностранцев и обеспечит им не только сохранение родного языка и культуры, но и получение навыков, необходимых для жизни в местном социуме. Рост числа иностранцев, глубоко понимающих японские обычаи и общественное устройство, станет прочным фундаментом для стабильного развития страны. Именно поэтому в условиях притока зарубежных кадров модернизация статуса иностранных школ приобретает особую значимость и актуальность.

Редактор: Мацумото Соити, редакционный отдел nippon.com

Фотография к заголовку: медицинский осмотр, организованный волонтёрами в бразильской школе (фото автора статьи)