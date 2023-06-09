Перспективы мультилатерализма: работа ООН над задачами сегодняшнего и завтрашнего дня

Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер рассказывает о вызовах, стоящих сегодня перед мировым сообществом, важности многостороннего подхода к их преодолению, а также о своих надеждах на предстоящий в следующем году Саммит будущего.

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам политики. Занимался исследованиями в Кембриджском и Ливерпульском университетах, после чего долгое время работал в ряде международных организаций, ведающих вопросами труда, два срока находился на посту генерального директора Международной организации труда. В нынешнюю должность вступил в октябре 2022 года.

Вызовы для мультилатерализма

Интервьюер: Прежде всего мне хотелось бы задать вопрос на самую злободневную тему – спросить о войне в Украине. Как отметил генеральный секретарь ООН, возможности серьезных переговоров о мире между Россией и Украиной пока нет. Запад объединился на саммите «семерки» в Хиросиме, но люди по-прежнему гадают о том, как закончится эта война, и какую роль должна сыграть Организация Объединенных Наций.

Гай Райдер: Честный ответ состоит в том, что мы не знаем, как и когда это закончится. Вторжение России в Украину стало явным нарушением международного права и Устава ООН. Генеральный секретарь побывал и в Москве, и в Киеве, провел переговоры с лидерами, но в данный момент он не видит ни условий, ни места для переговоров о мире.

Это не значит, что Организация Объединенных Наций бездействует. Хотя в мире есть много конфликтов, конфликт в Украине выделяется своим глобальным вторичным воздействием – на продовольствие, поставки топлива и энергоносителей, а также в финансовом отношении. Многие страны Глобального Юга оказываются в сложной ситуации по этим трем направлениям. Организация Объединенных Наций и ее генеральный секретарь изо всех сил стараются решать эти вторичные вопросы. Взять, к примеру, Черноморскую инициативу, о которой ООН договорилась в качестве посредника с Турцией, Россией и Украиной для того, чтобы обеспечить продолжение поставок продовольствия и удобрений. Это сложная работа. Действие данного соглашения только что продлили на два месяца, и ООН продолжает работать над его дальнейшим продлением. И это было важным участием со стороны ООН.

Есть еще два направления, на которых действует ООН, они менее зримые. Первое – ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции, работа над которой ведется в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии. Другое направление – работа в сфере гуманности, в том числе обмены военнопленными. Так что даже при отсутствии непосредственного участия в мирных переговорах и по-прежнему неопределенном будущем ООН очень активно работает на данных направлениях.

–– Сейчас вы занимаетесь подготовкой к проведению в 2024 году Саммита будущего. Если данная война будет продолжаться, как это скажется на условиях для большого соглашения, к которому предстоит прийти?

–– Многосторонние площадки, как в Нью-Йорке, так и в других местах, сталкиваются с напряженностью, в том числе создаваемой войной в Украине. Но каковы бы ни были обстоятельства, работа ООН состоит в том, чтобы решительно двигаться вперед в подготовке этого саммита.

Саммит будущего предоставляет возможности сделать целый ряд шагов: укрепить многосторонний подход, повысить его эффективность и сетевой характер, лучше подготовить его к столкновениям с многочисленными и серьезными вызовами в будущем. Мы надеемся, что результатом саммита станет приверженность стран-участниц Пакту будущего. Саммит станет апогеем работы над «Нашей общей повесткой дня» – тем, чему ООН отводит роль «турбо-ускорителя» действий по достижению Целей устойчивого развития. Теперь они являются взаимодополняющими, а не соперничающими: вкладывание усилий в Саммит будущего никоим образом не является отходом от саммита по Целям устойчивого развития, который состоится в сентябре текущего года. И в самом деле, как неоднократно отмечал генеральный секретарь, ключевым событием на международной арене в этом году является саммит по Целям устойчивого развития, успех которого проложит путь к успешному проведению Саммита будущего.

Было бы преувеличением утверждать, что этот саммит и Пакт будущего являются наследниками Целей устойчивого развития. Этот саммит дополняет Повестку 2030 года и призван ускорить реализацию Целей устойчивого развития.

Не сбились ли мы с пути устойчивого развития?

–– Генеральный секретарь заявил, что мы далеки от достижения Целей устойчивого развития. Хотя здесь, в Японии, они очень хорошо просматриваются – в школах, на предприятиях, в государственных учреждениях, других местах. Похоже, что в этом отношении Япония неплохо справляется с работой.

–– Это указывает на определенное расхождение по всему миру. Осведомленность и приятие целей устойчивого развития очень впечатляющие. Как свидетельствуют опросы, о об этих целях осведомлены 92% жителей Японии, и это грандиозно.

Разочаровывает то, что мы сбиваемся с пути к реализации данных целей. Свежие доклады, публикуемые к саммиту по Целям устойчивого развития, говорят о том, что на верном пути находится работа всего по 12 показателям. При этом велик соблазн сослаться на пандемию, на войну в Украине, но мы не должны использовать эти два шока как оправдание на все случаи жизни. Сентябрьский саммит по Целям устойчивого развития совершенно сознательно планируется как «операция по спасению» этих целей с тем, чтобы помочь нам вновь преисполниться решимости и ускорить процесс. Нам необходимо сдвинуть дело с места. Поскольку осведомленность в Японии и других местах столь высока, я верю, что эти усилия найдут понимание в обществе.

–– Сегодня мы сталкиваемся с рядом новых серьезных вопросов – к примеру, использование генерирующего искусственного интеллекта. Есть ли намерения заниматься на Саммите будущего или в самой ООН потенциальным негативным воздействием этой новой технологии?

–– Безусловно. Мы видим, как каждый день поступают новые сведения об искусственном интеллекте, и беспокойство по этому поводу выражают даже эксперты в данной области. Конечно, ИИ обладает исключительным положительным потенциалом для общества, но есть и тревоги, которые приходят вместе с этими возможностями.

Одной из тем в повестке Саммита будущего являются новые технологии – не только ИИ, но также такие области как биотехнология и генная инженерия. Саммит будущего попытается принять то, что мы называем Глобальным цифровым соглашением. Оно предусматривает такие принципы как сокращение цифрового разрыва, повышение связанности всего мира, обеспечение безопасного доступа к единому интернету, и множество других.

Есть предложение имплементировать это соглашение таким образом, чтобы свести воедино различные отдельные элементы научно-технической политики. И, конечно, частью этой работы станет поиск способов развеять беспокойства, связанные с ИИ.

–– Помимо этих новых задач мы сталкиваемся с наиболее важной: изменением климата. По этому поводу генеральный секретарь тоже выступил с предупреждением о том, что мы сбились с пути к достижению целей, предусмотренных Парижским соглашением.

–– В самом деле, как заявляет генеральный секретарь с многочисленных трибун, изменение климата развивается быстрее, чем наше стремление взять его под контроль. Ключевой площадкой в данной работе выступают конференции COP, следующая из которых предстоит в конце текущего года. Изменение климата остается одной из областей, где не хватает целеустремленности на пути к Целям устойчивого развития – не только потому, что мы так сильно отстаем, но и ввиду того, сколь серьезны последствия нашего бездействия.

Шагом вперед стало введение финансирования «потерь и ущерба» на конференции в прошлом году в египетском Шарм-эль-Шейхе. Нам необходимо прийти к более прочному пониманию меду Глобальным Севером и Югом по финансовой, технологической и политической ответственности разных участников процесса. Нам требуется общая цель в международном подходе к действиям в области климата. Это экзистенциальная угроза.

Ожидания Японии от Объединенных Наций

–– В Японии, как вам известно, у людей всегда была сильная заинтересованность по отношению к Организации Объединенных Наций. Хотя, как показывают результаты одного из опросов Исследовательского центра Пью, уже несколько десятилетий доля положительной оценки работы ООН остается низкой – всего лишь около 40% – в сравнении с гораздо более высокими показателями в других странах, даже в Соединенных Штатах.

–– Эти цифры и меня удивляют, служа поводом для беспокойства. Они заставляют меня думать о том, каким образом работу ООН преподносят в Японии средства массовой информации. Хотя в долгосрочном плане люди будут оценивать мультилатерализм исходя из результатов, которых он достигает. Полагаю, что японский народ восприимчив и настроен одобрительно по отношению к международному сотрудничеству – идее о том, что мы должны решать проблемы, общие для всех людей, через работу сообща.

Конечно, вполне естественно уделять внимание тому, какие усилия, ресурсы и политический капитал вкладываются в этот процесс. Если все это не приносит отдачи, то люди задаются вопросом о том, стоит ли этим заниматься. Следовательно, ответом должно быть повышение эффективности многостороннего подхода.

Это возвращает нас к Саммиту будущего, цель которого состоит в том, чтобы заставить мультилатерализм работать лучше. Надеюсь, что повестка этого саммита сможет вновь привести к повышению рейтингов одобрения деятельности Объединенных Наций.

Ожидания людей правомерно велики. Но нужно помнить о факте: в конечном счете то, чего способна достичь Организация Объединенных Наций, зависит от приверженности и воли стран, которые ее составляют. А этого иногда нет.

При всем при том я полагаю, что мы обязаны быть оптимистами – конечно, со всей осторожностью. Мы должны быть полны решимости добиться успеха Саммита будущего. Роль коллег, с которыми я работаю в секретариате, состоит в том, чтобы привести странам-участницам такие доводы, которые покажут, почему достижение прогресса в различных сферах из повестки саммита – в интересах их народов.

Статья на английском языке создана на основе интервью, состоявшегося 2 июня 2023 года в штаб-квартире Университета Организации Объединенных Наций в районе Сибуя в Токио. Вопросы задавал Акасака Киётака, представительный директор фонда Nippon Communications Foundation

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