Надежда на здоровые перемены: Билл Эммотт о глобальных возможностях Японии сегодня

Британский журналист и автор книг о Японии Билл Эммотт посетил редакцию Nippon.com, чтобы поговорить о том, каким он видит будущее Японии, о её международном статусе, положении японских женщин и рабочих, а также о надеждах на более активную позицию предпринимателей и молодёжи.

Писатель, консультант и председатель Японского общества Великобритании. Бывший главный редактор журнала The Economist. Автор многочисленных книг о Японии, Италии и глобальной тематике, включая вышедшую в 2017 году книгу «Судьба Запада: битва за спасение самой успешной политической идеи в мире». В 2019 году он опубликовал книгу «Будущее Японии решают женщины» на японском языке; расширенное издание на английском языке вышло в 2020 году. Среди должностей, который он занимает, выделяются позиции председателя совета попечителей Международного института стратегических исследований и со-директора Глобальной комиссии по постпандемической политике. Веб-сайт: http://billemmott.com .

Активная Япония на мировой арене

— Большое спасибо, что согласились встретиться с нами. На лекции, которую вы прочитали 25 июля в Токийском университете, вы упомянули о необходимости сбалансировать политику сдерживания и дипломатию на Дальнем Востоке. Премьер-министр Японии Кисида Фумио предупредил, что то, что происходит в Украине сегодня, может случиться на Дальнем Востоке завтра. Как вы оцениваете вероятность китайского вторжения на Тайвань и войны в этом регионе?

Билл Эммотт: Я думаю, что, к сожалению, такая возможность существует. Я не знаю, произойдёт ли это в ближайшем или отдалённом будущем, но ситуация развивается в направлении конфликта, и чтобы избежать его потребуется приложить заметные усилия. Пока не всё предрешено и конфликт ещё можно предотвратить, но для этого необходимо принять ряд серьёзных мер.

Одной из таких мер является укрепление военной мощи как средства сдерживания, что Япония уже начала делать. Также важной частью необходимых усилий должна быть дипломатия, действующая как сила сдерживания и убеждения. Сложность, как я уже говорил в своей лекции, заключается в том, что в этом потенциальном конфликте есть три стороны: конечно, Китай и его вооружённые силы, но также Тайвань, на политику которого необходимо влиять, и политика Соединённых Штатов. Это сложная задача сдерживания и дипломатии с тремя вовлечёнными участниками, и я рад, что Япония играет всё возрастающую роль в решении этой задачи.

— Сейчас мы наблюдаем укрепление связей между Японией и Соединёнными Штатами в области безопасности, и Япония уверена, что Америка поддержит нас в кризисной ситуации. Однако внешняя политика США трудно предсказуема, особенно в свете потенциального переизбрания Дональда Трампа на пост президента. Как вы оцениваете его шансы на возвращение?

— Если предположить, что окончательный выбор избирателю придётся делать между бывшим президентом Трампом и президентом Байденом, то я должен признать, что вероятность победы Трампа, к сожалению, выше нуля процентов. Если бы сегодня мне пришлось предсказывать, добьётся ли Трамп успеха, я бы сказал, что нет, Байден будет переизбран. Но прогнозы, сделанные за 15-16 месяцев до американских выборов, могут впоследствии оказаться полной глупостью.

Действительно, направление внешней политики США в последние годы изменилось. Она становится всё более непредсказуемой. Вот почему растущая роль Японии так важна. Японская дипломатия может компенсировать возможные слабости в политике Вашингтона и одновременно усилить влияние Японии на Соединённые Штаты.

— В этом смысле, является ли хорошей идеей укреплять связи Японии с такими странами, как Индия, Австралия и Южная Корея? Индия, в частности, считается лидером так называемого «глобального Юга».

— Значение Индии действительно растёт, но также растёт экономическое и политическое значение таких стран, как Индонезия и Вьетнам. Японии необходимо улучшить свои дипломатические отношения с этими странами и влияние на них — не наивно ожидая, что они станут лояльными союзниками, а в том смысле, что Япония понимает эти страны лучше, чем США или европейские политики. Растущее влияние и значимость Японии на международной арене можно только приветствовать.

Как стать интересной страной

— В своей вышедшей в 2007 году на японском языке книге «Выбор Японии» вы утверждали, что Япония должна стать «интересной страной», а не «прекрасной страной», о которой в то время говорил Абэ Синдзо. Как вы думаете, за прошедшие с тех пор годы Япония воспользовалась возможностью противостоять рискам и стать более интересной страной?

— За этот период Япония стала более интересной во многих отношениях, но не в достаточной степени. Конечно, стране пришлось пережить трудности – например, землетрясение и цунами 2011 года. Тем не менее изменения происходили медленно из-за консерватизма политиков и некоторых бизнес-корпораций. Но в то же время развивается предпринимательская культура стартапов, ускоряется распространение цифровизации и распространяется экологический подход. Эти тенденции свидетельствуют о том, что пришло осознание возможностей для перемен, но не ощущение, что эти возможности нельзя упускать.



(© Nippon.com)

— Всемирная выставка в Осаке, которая состоится в 2025 году, может стать хорошей возможностью показать, что мы можем предложить миру.

— Мне кажется, нужно стремиться повторить успех, которого Япония достигла на Олимпийских играх в Токио. Одним из наиболее впечатляющих образов Олимпиады стало зажжение Осакой Наоми огня на церемонии открытия. Также важно, что организационный комитет возглавляла Хасимото Сэйко, бывшая спортсменка, ставшая видной государственной деятельницей. Япония вышла на спортивную арену как многообразная и меняющаяся страна. Если, как и Олимпиада в Токио, выставка Осака Экспо сможет продемонстрировать успехи молодого поколения, растущую роль лидерства женщин, их креативность в деловом и технологическом секторах, она откроет наблюдателям из-за рубежа глаза на Японию.

— Ваша книга «Будущее Японии решают женщины» вышла на японском языке в 2019 году и воодушевила многих японских предпринимательниц, чиновниц и других потенциальных женщин-лидеров. Сможет ли Япония более динамично использовать возможности этих женщин?

— Думаю, что да. В этой книге я писал о том, как в 1990-е годы всё больше женщин решались на получение высшего образования, в результате чего они составили примерно половину численности студентов университетов. Однако после окончания университета требуется время, чтобы подняться до влиятельных позиций к возрасту 40, 50 и 60 лет. Заглядывая в 2030-е годы и далее, можно сказать, что число талантливых женщин, претендующих на руководящие должности, будет только увеличиваться. Мы увидим больше женщин на ключевых должностях в Банке Японии, в крупных корпорациях, в университетах, и они изменят образ и стиль мышления в этих структурах.

— Число женщин, занятых в бизнесе, действительно растёт. Но в политике прогресс идёт медленнее и количество женщин остаётся там непропорционально небольшим. Также заметен медленный темп изменений в таких вопросах, как признание двойных фамилий, проблемы ЛГБТК и так далее. Как это можно исправить? Сможет ли система квотирования стать решением проблемы?

— Исследуя социальную активность женщин в Японии, я обратил внимание на два сектора, которые особенно удивили меня, – это политика и средства массовой информации, особенно последние. В Великобритании средства массовой информации были сектором, где женщины продвигались на руководящие должности гораздо быстрее. Возможно, это объясняется тем, что британские СМИ менее бюрократизированы и более корпоративны. Японские медиа гораздо более консервативны.

То же самое происходит и в политике, которая в Японии является семейным бизнесом. Новичкам трудно пробиться. Введение системы квот для кандидатов помогло бы бороться с непотизмом, а также заставило бы партии хорошенько задуматься о том, как готовить кандидатов-женщин. Существуют некие амбициозные цели увеличения представительства женщин в политике, но, возможно, введение квот помогло бы достичь их быстрее.

— В Японии, как и в Южной Корее и Китае, наблюдается снижение рождаемости. Однако правительство не торопится реагировать на эту проблему.

— Мы должны признать, что изменить сложившуюся ситуацию очень трудно. Решение иметь детей связано с целым комплексом факторов, так что одних субсидий или детских садов, которые планирует правительство, будет недостаточно. Давайте будем реалистичны.

Фактор, на который действительно следует обратить внимание, — это незащищённость на рынке труда. Решения о том, вступать ли в брак и создавать ли семью, зависят от таких факторов, как надёжность трудоустройства. Одно дело, если у партнёров есть постоянная работа, и другое — если они полагаются на серию краткосрочных контрактов без гарантий на будущее. Если бы у меня была возможность посоветовать, то я бы рекомендовал реформировать эту систему незащищённых рабочих отношений и завязанных на них финансовых механизмов, таких как начисление пенсии, с целью создания нового равновесия для мужчин и женщин — в их жизни и в решениях о заключении брака.

Опыт других стран показывает то же самое: при нестабильных рынках труда снижается вероятность вступления в брак. В такой стране как Япония, где очень мало детей рождается вне брака, это оказывает влияние на уровень рождаемости.

Изменения к лучшему в сфере занятости

— На рынке труда в этом году мы наблюдаем рост заработной платы, особенно в крупных фирмах. Указывает ли это на какие-то изменения?

— Да. Во-первых, видно, что появилось новое ожидание инфляции, которое заставляет работников добиваться повышения заработной платы, и компаниям приходится соглашаться на их требования. Во-вторых, доля работников, занятых полный рабочий день по контракту, начала довольно существенно увеличиваться, так что баланс, который был перекошен в сторону неполного рабочего дня и нерегулярной занятости, постепенно нормализуется. Мне кажется, это хороший знак. Было бы ещё лучше, если бы правительство предложило меры по ускорению этого процесса, но даже если их не будет, бизнес-сообщество, безусловно, движется в нужном направлении.

Конечно, существует нехватка рабочей силы, и эпоха, когда можно было полагаться на то, что её компенсируют женщины и пенсионеры, работающие неполный рабочий день, подошла к концу, поскольку их численность больше не может расти. Возможно, это послужит толчком к созданию рабочих мест с полной занятостью для людей всех возрастов, что тоже является здоровой тенденцией.

— Число иностранных рабочих, особенно из Вьетнама, Непала и других азиатских стран, растёт, и сейчас в Японии проживает около 3 миллионов иностранных граждан. Сохранится ли эта тенденция?

— Нехватка рабочей силы и привлекательность Японии как безопасной, высокотехнологичной страны с хорошей окружающей средой – это сочетание спроса и предложения, которое, вероятно, приведёт к дальнейшему увеличению числа иностранных работников. Я бы хотел, чтобы больше иностранных предпринимателей приезжало в Японию и создавало компании – например, потому, что они нашли группу единомышленников в Токийском университете или в Университете Цукуба. Это было бы идеально: высокотехнологичная предпринимательская иммиграция может дать новый творческий импульс бизнесу, не вызывая социальных проблем.

— В вашей книге «Судьба Запада», вышедшей в 2017 году, есть глава о Японии, в которой говорится, что консерватизм и закоснелость японского общества не дают Японии стать более открытой. Однако я знаю, что вы с оптимизмом смотрите в будущее Японии. Можем ли мы преодолеть эту негибкость?

— Япония всегда будет более жёсткой, чем хотелось бы аутсайдерам вроде меня. И всё же, если быть честными, нам в определённом смысле нравится эта жёсткость. Мы восхищаемся тем, что японцы следуют строгим обычаям и ценят традиции и преемственность, а также стабильностью иерархии и оригинальным мышлением. Я испытываю смешанные чувства по этому поводу.

Я действительно думаю, что необходимость декарбонизации общества и достижения экологических целей может вызвать к жизни новые формы предпринимательской активности. То же самое верно и в отношении цифровых преобразований. Всегда есть компенсирующие силы, которые действительно поощряют перемены, даже если они происходят сдержанно, в японском стиле. Я уверен, что темп изменений будет наращиваться. Однако иностранные критики вроде меня всегда будут разочарованы тем, что они происходят недостаточно быстро (смеётся).



Билл Эммотт, справа, с Акасакой Киётакой, главой Nippon Communications Foundation (© Nippon.com)

— Наконец, что бы вы хотели сказать японской молодёжи, которая кажется более замкнутой, чем раньше?

— Мой главный совет молодым людям всегда заключается в том, что они должны отправиться посмотреть мир, будь то ненадолго, на несколько недель или месяц, или на более длительный срок, на время обучения в старших классах школы или в университете. Это способ узнать всё самое лучшее и привезти этот опыт обратно в Японию. Тяга к исследованиям, открытиям и усвоению новых идей должна возрождаться в каждом поколении. Нужно показать молодым людям, что если они последуют ей, то их жизнь станет богаче. Эта та же тяга, что вела миссию Ивакуры на Запад 150 лет назад. Отправляться в неизведанный мир и возвращаться с чем-то новым — молодые люди справляются с этим лучше, чем старики, и этот опыт определяет их дальнейшую их жизнь.

(Текст основан на интервью 27 июля 2023 года в офисе Nippon.com в Токио. С Биллом Эммотом беседовал Акасака Киётака, директор-представитель Nippon Communications Foundation. Все фотографии © Nippon.com)