Куваяма Норихико: посттравматическая терапия в горячих точках и районах стихийных бедствий по всему миру

Куваяма Норихико – врач-психиатр, посвятивший большую часть своей профессиональной карьеры оказанию терапевтической помощи людям, пострадавшим во время стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. Мы поговорили с ним о его вдохновении во время работы, а также о его тесных связях с детьми в Палестине и людьми, пострадавшими от Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

Врач-психиатр и директор-представитель НКО Frontline. Родился в Такаяме, префектура Гифу, в 1961 году. Окончил медицинский факультет Университета Ямагата в 1987 году и аспирантуру в том же университете в 1992 году. Доктор медицины. В 1994 году учился в Центре психосоциальной помощи беженцам, аффилированном с медицинской школой Университета Осло. С тех пор оказывает услуги психиатрической терапевтической и посттравматической помощи людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов и стихийных бедствий во всем мире. Часто посещал Палестину. В 2009 году, за два года до Великого восточно-японского землетрясения, открыл Международную клинику Тохоку в Натори, префектура Мияги. В 2016 году открыл клинику Эбина Кокоро в Эбине, префектура Канагава, где дает консультации и оказывает психосоциальную помощь детям, которые не могут или не хотят посещать школу по психологическим причинам.

Дружба с Палестиной

На фотографии, загруженной в начале января этого года на сайт НКО Frontline Куваямы Норихико, изображена группа детей, щеки которых расписаны сердцами и японскими флагами, они улыбаются в камеру.



Дети в Рафахе, Газа (© Мохамед Мансур и Frontline)

Эти дети были сфотографированы в Рафахе в южной части сектора Газа. Они раскрасили свои лица, чтобы таким образом приободрить людей, пострадавших от опустошительного землетрясения, случившегося на полуострове Ното в префектуре Исикава в первый день 2024 года.

На протяжении многих лет Куваяма оказывает экстренную медицинскую помощь в охваченных вооруженными конфликтами странах и зонах стихийных бедствий по всему миру. С 2003 года он 45 раз ездил в Палестину, помогая лечить людей, которые живут там в страхе перед ракетами и снарядами и страдают от травм и посттравматического стресса. В каждой поездке его миссия заключалась в том, чтобы вернуть улыбки на лица людей, чья психика была травмирована конфликтом и потерями.

«В Газе есть люди, которые считают меня членом своей семьи. Моя деятельность не обусловлена каким-либо благородным стремлением к миру во всем мире или чем-то в этом роде. В том, что я делаю, я всегда руководствуюсь одним и тем же убеждением: невозможно закрывать глаза на страдания людей, которые являются моими друзьями и моей семьей.

«Они отправили мне эти сообщения ободрения, как только услышали о землетрясении. Потому что знают, что значит страдать. Палестинцы понимают страдания других людей и сопереживают им, хотя сами находятся в отчаянной ситуации, не имея гарантий собственной безопасности».

Говорить правду

Сегодня в сектор Газа не могут попасть даже добровольцы-медики, а экстренные поставки не доходят до тех, кто в них нуждается. Куваяма говорит, что ситуация в Газе настолько плоха, насколько это вообще возможно представить.

«С момента моего первого визита в Палестину война там вспыхивала пять раз. Но то, что происходит сейчас, безусловно, наиболее ужасно. Раньше люди в основном боялись бомб. Но на этот раз у них нет ни лекарств, ни еды. Они сталкиваются с тремя угрозами одновременно: голодом, болезнями и бомбежками.



«Люди сталкиваются с тремя угрозами одновременно» (© Ханаи Томоко)

Куваяма долгое время работал над проектом психосоциальной помощи детям в Рафахе и обучил своей работе местный персонал. Среди них – 27-летний Мохамед Мансур.

Куваяма впервые встретил Мохамеда, когда ему было 13 лет. После того, как он попросил местных детей нарисовать картинки, он заметил, что на рисунках Мохамеда нет цветов. Когда он спросил его, в чем причина, тот ответил: «В нашем городе не стало красок с тех пор, как прилетели бомбы».

Мохамед также испытывал сильное чувство ненависти и обиды. После курса психосоциальной помощи он получил высшее образование в области медиаисследований и решил, что лучший путь к справедливости – это не мстить, а показывать людям правду. С тех пор он делает фотографии, документирующие ситуацию в Газе, и практически ежедневно отправляет их Куваяме. Именно Мохамед прислал фотографию улыбающихся детей с раскрашенными лицами и посланием ободрения пострадавшим от землетрясения в Японии.



Местный персонал в куртках, украшенных японским флагом и логотипом Frontline. Второй слева Мохамед Мансур (© Frontline)

Куваяма говорит, что такие люди, как Мохамед, теперь обеспечивают постоянную медицинскую помощь везде, где действует его НКО.

Память о цунами в регионе Тохоку

Мы встретились с Куваямой в середине января. Он только что вернулся из поездки в Вадзиму, один из наиболее пострадавших в результате новогоднего землетрясения городов в префектуре Исикава. Посетив эвакуационные центры и услышав, как люди рассказывают о своем опыте, он сказал, что рассматривает новый подход к лечению ПТСР, который будет использоваться при будущих посещениях.



Куваяма встречается с пострадавшими от землетрясения на полуострове Ното (© Frontline)

Куваяма оказал психосоциальную помощь многим людям после разрушительного землетрясения и цунами, которые затронули большую часть региона Тохоку в марте 2011 года. Он и сам пострадал от землетрясения, поскольку за два года до катастрофы открыл клинику в районе Юриагэ города Натори.

«К счастью, сама клиника избежала разрушения, но вся прилегающая территория оказалась погребена под слоем черного ила, принесенного цунами. Я потерял нескольких дорогих мне людей, в том числе близких друзей».

Куваяма начал оказывать медицинскую помощь уже на следующий день после катастрофы. Когда он выслушивал пострадавших – а это часто были люди, потерявшие целые семьи и испытывающие чувство вины выжившего, - он не мог сдержать слёз. Вид слёз доктора, казалось, обладал странной способностью разблокировать защитные барьеры и открывать доступ к травмированным сердцам жертв катастрофы.

«Во многих случаях, когда люди начинали говорить, их лица казались пустыми и не отражали никаких эмоций. Думаю, что важным фактором, повлиявшим на ситуацию, стал вид моих слёз. Как будто они подумали: «Если даже доктор плачет, значит и мне можно». Постепенно их лица приобретали более естественное выражение. Чтобы преодолеть травму, важно не прятать чувства. Нужно иметь силы честно принимать произошедшее и сублимировать этот опыт в повествование, которое можно преобразовать в слова и донести до общества».

Многие из тех, кто получил посттравматические консультации Куваямы, продолжили делиться своим опытом переживания бедствия. Одна из таких людей - Танно Юко. Во время цунами погиб ее сын, ученик средней школы. Она также потеряла всё, что было связано с их жизнью вместе. Сразу после этого она утратила всякую надежду и желание жить. Но после встречи с Куваямой она решила поделиться своим опытом в надежде, что сможет помочь другим людям, оказавшимся в подобной ситуации.

Через год после катастрофы, при поддержке Куваямы, Танно стала одной из основательниц мемориала «Память Юриагэ». Этот небольшой музей посвящен реконструкции региона после цунами силами местных жителей. Он открылся на территории средней школы Юриагэ, которая в 2015 году переехала в новое помещение по соседству. Сын Танно был одним из 14 учеников этой школы, погибших в результате цунами. Танно до сих пор работает там волонтером, делясь с посетителями уроками и воспоминаниями о катастрофе и ее последствиях.

Ранние контакты с внешним миром

Куваяма родился в Такаяме в префектуре Гифу. С раннего возраста ему было сложно знакомиться и заводить друзей; он чувствовал себя неуклюжим изгоем. Когда ему было 14 лет, он начал заниматься гитарой и скрипкой, но особых успехов не добился. В результате он еще больше ушел в себя. Приняв решение начать новую жизнь в старших классах, он стал играть в музыкальной группе, но продолжал испытывать проблемы с общением. Однажды его старший брат сказал ему: «Что-то с тобой не так. Какой-то ты не такой как все». Куваяма решил, что брат прав. «Всё верно: со мной что-то не так», – подумал он. Именно ощущение собственной «неправильности» побудило его начать изучать психиатрию – чтобы попытаться «исправить» себя.

Будучи студентом-медиком, он объездил весь мир с рюкзаком за плечами и встречался со самыми разными людьми. Вскоре после получения диплома врача он встретил девушку в Маниле, чья бабушка страдала от сильного конъюнктивита. Когда он дал ей лекарство для глаз, которое у него было с собой, девушка никак не могла перестать благодарить его. Тогда он понял, что порой можно изменить ситуацию к лучшему даже просто проявив участие к людям.

Работая врачом в больнице в префектуре Ямагата, он занялся оказанием медицинской помощи в странах, страдающих от всевозможных вооруженных конфликтов. Везде, от лагерей камбоджийских беженцев и Ирака в период войны в Персидском заливе до Сомали, он встречал людей, страдающих от психологических травм. В 1994 году он решил приобрести навыки, необходимые для оказания более квалифицированной помощи, и отправился в Норвегию для изучения психосоциальной помощи в Университете Осло. Уже в следующем году во время конфликта в бывшей Югославии он приобрел свой первый практический опыт.

Альтернативная поддержка

В 2002 году Куваяма запустил инициативу под названием Frontline. Он поставил своей целью оказывать людям помощь, которая отличалась бы от помощи, предоставляемой международными организациями и государственными учреждениями.

«Оставим информационно-пропагандистскую повестку крупным государственным организациям. Я хотел сблизиться с людьми, которые родились и выросли в своей стране, хотел помочь им вновь найти в себе силы жить полноценной жизнью в соответствии с их собственными мечтами и желаниями».

С тех пор он оказывает экстренную медицинскую и психосоциальную помощь в зонах стихийных бедствий и горячих точках по всему миру. Помимо Газы и других районов военных действий, он предоставлял консультации и терапию после крупных землетрясений и цунами в Иране, Шри-Ланке, Индонезии и Пакистане, работал с беженцами и другими людьми, пострадавшими от региональных конфликтов в Иордании, Ираке и Южном Судане. Недавно его организация начала свою деятельность в Украине. Деятельность Frontline не ограничивается оказанием медицинской помощи. НКО Куваямы оказывает образовательную помощь этносу пао в Мьянме, а также участвует в мероприятиях по охране здоровья матери и ребенка в Восточном Тиморе.

«Теоретически, я считаюсь человеком, предлагающим помощь. Однако в действительности все обстоит по-другому. Мне часто придают силы и вдохновляют люди, которых я встречаю: их мужество в трудных обстоятельствах, их жажда жизни, их доброе отношение к ближним. Когда я общаюсь с ними, я понимаю, насколько глупо выглядит мое беспокойство о каких-то мелочах моей жизни в Японии. Наше общение в конце концов приводит к взаимной привязанности, и я начинаю думать о них как о своей семье. И если член семьи испытывает проблемы, для меня естественно предложить ему свою поддержку. Это то, что чувствовал бы каждый. И это источник всего, что делаю я».

«Мне часто придают силы и вдохновляют люди, которых я встречаю, особенно их мужество в трудных обстоятельствах» (© Ханаи Томоко)

Музыка и видео как способ наладить контакт с детьми

В качестве «предполетной подготовки» НКО Куваямы также проводит мероприятия в школах по всей Японии, во время которых дети знакомятся с ситуацией в странах, где работает Frontline, с помощью видеоматериалов и песен. За передачу информации с помощью музыки отвечает сам Куваяма.

С 1996 года до момента основания НКО он уже дал более 4000 спектаклей. В свое время он делал более 250 выступлений в год, но после пандемии COVID это число резко сократилось до 50.



С помощью выступлений, сопровождаемых живой музыкой, видео и слайдами, Куваяма демонстрирует своей аудитории решимость людей, живущих в сложных условиях (© Frontline)

«Мир претерпевает драматические изменения, и я считаю позором, что школы в Японии все еще не решаются устраивать массовые мероприятия из-за опасений, связанных с коронавирусом. Я хочу показать детям реальность того, что происходит сейчас в мире с помощью своих спектаклей. Моя цель – дать им увидеть, что происходит в Газе, в Украине или на полуострове Ното, и побудить их задуматься о разнообразии, мире, умственной и психологической силе и их связях с другими людьми. Иногда я узнаю, что кто-то из школьников, видевших моей выступление в своей школе, вырос и стал врачом, или что он работает в международной организации по оказанию помощи. В такие моменты я чувствую, что все мои усилия не пошли прахом, и я рад, что продолжаю свою деятельность в течение стольких лет».

Необходимость признать травму

В 2016 году Куваяма переехал из Натори в Эбину в префектуре Канагава, где открыл клинику Эбина Кокоро. На данный момент клиника ориентирована на оказание помощи детям, которые не посещают школу по психологическим причинам. В клинику часто обращаются местные органы власти и полиция; она оказывает психосоциальную помощь жертвам преступлений и их семьям. Куваяма также проводил сеансы терапии людям, пострадавшим от ужасной резни, случившейся в 2016 году в Сагамихаре. Тогда в учреждении по уходу за людьми с психическими расстройствами «Цукуи Ямаюриэн» погибло 19 человек.

Психосоциальная помощь – это метод, основанный на международных стандартах, который широко используется во всем мире при оказании первой психологической помощи и лечении ПТСР. Это разновидность групповой терапии, во время которой люди рассказывают о своем опыте. На семинарах люди борются со своей травмой, прорабатывая болезненные воспоминания и связанные с ними эмоции с помощью творческой деятельности, которая включает рисование, моделирование из глины, кинопроизводство или театральные постановки, которыми они затем делятся со сверстниками и соседями. Благодаря этому процессу люди понимают, что их собственные болезненные переживания могут быть полезны другим, и это помогает им вырваться из психологической изоляции и восстановить связи с обществом.

Такой подход основан на особенностях человеческой природы и целительной силе природы. «Когда человек переживает болезненный опыт, через некоторое время ему обязательно захочется поговорить об этом с кем-то. Когда это становится возможным, люди часто испытывают естественное желание использовать свой опыт таким образом, чтобы он стал полезен обществу».

Куваяма признает, что этот подход еще не получил широкого распространения в Японии. Причина, по его словам, отчасти связана с предрассудками о травмах и страданиях, которые остаются распространенными в японской культуре.

«В этой стране многие продолжают считать, что лучшим выходом является ничего не предпринимать, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию. Не вмешивайся в прошлое, не касайся сложных вещей и травмирующих воспоминаний. Просто надейся, что время все вылечит, а люди забудут. Но травма – это не то, что можно просто взять и стереть из памяти. На самом деле важно понимать, что вы ни в коем случае не должны что-то забывать или игнорировать. Обсуждая произошедшее с другими, люди могут превратить свой травматичный опыт в источник роста и трансформации. Я надеюсь, что настанет день, когда японское общество изменится и японцы смогут лучше бороться с травмами, открыто рассказывая о своем опыте».

Куваяма также начал обучать следующее поколение специалистов по предоставлению психосоциальной консультативной помощи как в Японии, так и в других странах, в том числе в тех, где клиника НКО Frontline уже оказывала посттравматическую помощь. Ему недавно исполнилось 60 лет, но он говорит, что хочет оставаться на связи с остальным миром и вносить свой вклад в помощь обществу как можно дольше:

«Каждый раз, когда я посещаю то или иное место, я ощущаю себя в долгу перед людьми, оказывающими мне помощь и поддержку. Я стараюсь вернуть этот долг, отправляясь в следующую горячую точку или место стихийного бедствия. Новые люди снова и снова помогают мне, и цикл продолжается. Я знаю, что никогда не смогу в полной мере отблагодарить всех встреченных мной замечательных людей, даже если проведу остаток своей жизни, пытаясь вернуть им этот долг».

Текст Итакуры Кимиэ, Nippon.com, создан на основе интервью журналиста Ёсии Таэко

Фотография к заголовку: В клинике Эбина Кокоро (© Ханаи Томоко)