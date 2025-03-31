Японско-саудовские отношения крепче, чем когда-либо, за 70 лет: интервью с послом Гази Бинзагром

Интервью с послом Саудовской Аравии Гази Бинзагром о предстоящей семидесятой годовщине японо-саудовских отношений, сотрудничестве с Японией в области энергетики и региональной безопасности, а также об улучшении положения женщин

Посол Королевства Саудовская Аравия в Японии с 2024 года. Доктор философии в области управления и организационного развития, защитивший диссертацию по масштабным преобразованиям в Государственном университете Нью-Мексико. Доктор Бинзагр происходит из семьи предпринимателей, которые занимались торговлей на Аравийском полуострове на протяжении 140 лет и благодаря чему он принимал участие в различных национальных и международных компаниях в качестве руководителя и члена совета директоров, прежде чем вступить в общественную жизнь. До назначения послом доктор Бинзагр в течение трех сроков, начиная с 2013 года, был членом Совета Шуры Саудовской Аравии, а с 2020 года является членом Комитета по иностранным делам, в том числе в качестве заместителя председателя с 2023 года.

Торжество по случаю 70-летия установления отношений между Японией и Саудовской Аравией

–– В 2025 году отмечаeтся семидесятая годовщина установления дипломатических отношений между Японией и Королевством Саудовская Аравия. Какие планы по празднованию этого события?

–– Я лично очень рад, что мой срок пребывания на посту посла в Японии начинается в такой важный момент для отношений между Японией и Саудовской Аравией. В 2025 году в Осаке проходит выставка «Экспо», которая придает импульс и делает начало моего пребывания в Японии очень волнующим.

Что касается того, как мы собираемся отмечать годовщину, то мы с нашей стороны и в сотрудничестве с Японией активно готовим предложения по целому ряду мероприятий, которые расскажут об эволюции наших отношений за последние семьдесят лет и, что, возможно, более интересно, о том, куда мы хотели бы двигаться в ближайшие семь десятилетий.

–– К вопросу о выставке в Осаке: как продвигается работа над павильоном Саудовской Аравии?

–– Мы очень стараемся сделать из него нечто необычное, воплощающее дух Королевства Саудовская Аравия, его наследие и истоки, а также его будущее и устремления. Цвета и дизайн павильона отражают пустыню, а экспозиции подчеркнут важные изменения, происходящие в стране с момента запуска программы «Перспективы развития Саудовской Аравии до 2030 года», которая опирается на три важных столпа: создание процветающей экономики, обеспечение жизнеспособного общества и построение амбициозной нации. Мы также хотим подчеркнуть новые возможности наряду с традиционными аспектами, связывающими Японию и Саудовскую Аравию, такими как инвестиции, экономика, энергетика и энергетическая безопасность. Эти возможности выделены наряду с новыми захватывающими возможностями для сотрудничества, которые выходят за рамки экономики и охватывают спорт, искусство, культуру и развитие цивилизации.

Партнерство в сфере энергетики

–– Технологии имеют основополагающее значение для решения таких насущных глобальных проблем, как снижение выбросов углекислого газа, доступ к чистой воде и переход от потребления твердого топлива. Каковы области нового и текущего сотрудничества между Японией и Саудовской Аравией в этой сфере?

–– В области опреснения, например, Япония сыграла важную роль в разработке технологии, которая со временем сделала этот процесс менее дорогостоящим, более эффективным и, следовательно, более подходящим для использования в качестве постоянного способа обеспечения водой. Таким образом, Япония демонстрирует свою сильную сторону в разработке и применении технологий практическим путем, стремясь к усовершенствованиям, которые со временем приводят к действенным решениям.

Огромный потенциал долгосрочных партнерских отношений с японскими коллегами имеет большое значение, поскольку Саудовская Аравия стремится создать энергетические решения, которые позволят перейти от традиционной нефти к чистым, возобновляемым источникам. Компании в Японии и Саудовской Аравии сотрудничают в рамках пилотных программ по альтернативной энергетике и уже достигли прорыва в снижении стоимости альтернативных источников энергии, что позволило этим источникам энергии сравняться в стоимости с традиционными источниками, а в некоторых случаях стать ниже их по стоимости. На мой взгляд, это очень захватывающе, поскольку разрабатываемые технологии не просто вдохновляют, но и являются основой для создания решений, которые позволят создать будущее, к которому мы все стремимся.

–– Саудовская Аравия была важнейшим поставщиком нефти для Японии и других стран Азии. В то время как страны работают над снижением уровня выбросов углекислого газа, как Саудовская Аравия планирует решать проблемы, связанные с отказом от нефти?

–– Нефть долгое время была одним из центральных аспектов наших отношений со многими странами мира, включая Японию. Однако мы осознаем, что экономическая и экологическая зависимость от нефти не является долгосрочной. Мы изменили свою идентичность, приняв идею о том, что мы являемся не нефтяным, а энергетическим хабом для всего мира. Это очень важно, поскольку позволяет нам плавно внедрять альтернативы традиционным источникам энергии, методично встраивая их в существующие внутренние процессы, структуры и системы, что позволяет энергетическому переходу стать настоящей реальностью, а не просто идеологической декларацией.

И здесь наше партнерство с Японией оказалось незаменимым. Мы вместе глубоко привержены идее перехода на возобновляемые источники энергии. Но в то же время мы осознаем, что это невозможно сделать только на словах, а необходимо постоянно совершенствовать имеющиеся технологии и преобразовывать их в новые экосистемы, способные приносить плоды. Возьмем, к примеру, партнерство Японии и Саудовской Аравии в разработке стоимостных схем и логистических цепочек для альтернативных источников энергии, таких как «голубой водород» и «зеленый водород». Совместные усилия, предпринятые в подобных сферах, являются поистине выдающимися. Мы находимся только в начале пути, но я предвижу будущее с огромным потенциалом и ощутимыми результатами.

Региональная безопасность

–– Большая зависимость Японии от нефти и природного газа с Ближнего Востока заставляет ее опасаться конфликтов в этом регионе. Япония рассматривает Саудовскую Аравию как партнера в обеспечении мира и региональной безопасности. Как Саудовская Аравия будет способствовать обеспечению такой безопасности в долгосрочной перспективе?

–– Мы считаем, что конфликты в любом регионе, не только на Ближнем Востоке, если их не решать с умом, скорее всего, будут разрастаться и приведут к значительным проблемам и ущербу, которые пагубно скажутся на прогрессе и благополучии человечества. Безопасность и процветание - это две стороны одной медали. Поэтому их следует понимать и решать именно так. С момента запуска программы «Видение 2030» Саудовская Аравия активно разрабатывает и реализует целостный социально-экономический курс на будущее. Это делается внутри королевства, и к этому же стремятся в регионе, понимая, что мир и процветание тесно связаны с нашим собственным долгосрочным выживанием и выживанием всех, не только в регионе, но и во всем мире. Мы твердо верим, что затянувшиеся конфликты, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире, должны быть разрешены фундаментальным и справедливым для всех вовлеченных сторон способом. Если этого не происходит, то продолжение таких конфликтов вредит всем.

Мы хотим подчеркнуть, что Саудовская Аравия, хорошо это или плохо, находится в центре очень важного региона мира с жизненно важными ресурсами и огромным потенциалом для регионального и глобального развития, этот потенциал нельзя обойти стороной. Мы считаем, что в интересах всего мира стремиться к мирному и процветающему Ближнему Востоку, который опирается на прочные основы и общие интересы, отвечающие интересам человечества в целом. Однако, рискуя показаться немного идеалистом, я должен добавить, что одно лишь признание общих интересов не поможет нам продвинуться к миру, который будет лучше для всех.

Нам также необходимо договориться об общих ценностях, которые на практике связаны с экономической устойчивостью, эффективными методами управления и высоким качеством жизни для граждан региона и всего мира. И неважно, кто мы - саудовцы, японцы или представители любой другой национальности. Саудовская Аравия и такие надежные партнеры, как Япония, все чаще работают на двусторонней и многосторонней основе, чтобы утвердить эти важные ценности в наших соответствующих регионах и во всем мире. Такой подход крайне важен обеим сторонам с точки зрения нашей безопасности и долгосрочного процветания. И обе страны разделяют глубокую и твердую приверженность принципиальному подходу в глобальных вопросах.

Озвучивая позицию Саудовской Аравии

–– В то время, как Саудовская Аравия преображается в соответствии с программой Vision 2030, каким посылом она хочет поделиться с миром?

–– Я, как гражданин Саудовской Аравии, испытываю чувство гордости за то, что живу в такое время, как наше, несмотря на растущее число вызовов в мире. Мы должны верить, что вызовы для тех, у кого есть видение, приносят возможности. Лично я считаю, что в основе нашего подхода к программе Vision 2030 лежит желание, чтобы то, что хорошо для Саудовской Аравии, было хорошо и для других стран в долгосрочной перспективе, и реалистичный подход к проблемам, которые лишают нас этой надежды. С годами Саудовская Аравия стала более активно выступать по всем вопросам, которые подрывают или отвлекают от устойчивого развития, таким как коррупция, экстремизм, отсутствие связи между концепцией и реальностью и так далее.

Экстремизм, например, во всех его формах и проявлениях подрывает здоровое развитие мира. Он может привести к формированию неприемлемых позиций внутри стран и в международных отношениях, что серьезно ограничивает возможности сторон в достижении достойных решений и приводит лишь к тому, что все больше сторон будут указывать пальцем на проблемы и разногласия между народами Земли. Нам всем нужно упорно работать над достижением «продуктивного взаимопонимания» между странами и смело признать, что все мы в мире должны взять на себя ответственность за поощрение уважения к другим и к согласованным универсальным декларациям, при этом осторожно проводя различие между тем, что должно быть универсальным, и тем, что должно быть уникальным культурным отличием. Это необходимо для выработки фундаментальных решений проблем, которые причиняют миру боль и разрушения, которые не имеют оправдания.

Кроме того, нам необходимо развивать ответственное управление и моральное лидерство и отстаивать ценности, которые являются прагматичными, позволяющими сбалансировать идеалы и реальность. Например, необходимо поддерживать коммерцию и оживление в наших обществах и сообществах, которые способствуют жизнеспособности и возможностям и позволяют нам взаимодействовать друг с другом с уважением и сочувствием. Это мнение основано на традициях и ценностях Саудовской Аравии, сформированных как 1400-летней исламской историей, так и нашей славной предысторией, насчитывающей тысячи лет до нее.

Мы также гордимся нашей арабской идентичностью, которая проистекает из нашего языка и наследия, а также нашей самобытной идентичностью 300-летней монархии, которая имеет глобальную перспективу, но при этом прочно укоренена в истории и традициях Аравийского полуострова. Мы выражаем все эти самобытные черты очень мощным и эффективным образом в наших надеждах и чаяниях, изложенных в программе Вижин 2030.

Я считаю, что уникальным на этом историческом этапе нашего пути преобразований является наша попытка использовать передовое мышление для сочетания традиций и самобытности с мечтами и видениями, применяемыми в рамках практических, прагматичных структур и процессов для достижения наших целей и устремлений. Мы также активно сотрудничаем с другими странами, развивая партнерские отношения посредством взаимовыгодных инициатив, разрабатываем соглашения с нашими стратегическими партнерами и создаем стратегические советы, чтобы поощрять диалог на равных, гарантируя тем самым, что все достигнутые успехи будут не просто сиюминутными, а продолжат приносить пользу Королевству, нашим партнерам и всему миру.

Расширение прав и возможностей женщин Саудовской Аравии

–– Япония сталкивается с рядом проблем, связанных с гендерным равенством. Какие уроки может преподнести Саудовская Аравия своей недавней политикой по расширению прав и возможностей женщин?

–– Я бы искренне настаивал на том, что мы можем учиться друг у друга тому, как мы продвигаемся вперед, и делиться друг с другом сильными сторонами. Например, в Японии, как и в Саудовской Аравии, очень важны безопасность и порядок. В то же время мы оба ценим прогресс. Я восхищаюсь тем, как много школьников в Токио ходят в свои школы без сопровождения взрослых. Это действительно удивительно. Наверное, во многих мегаполисах мира такого не происходит, как в таком большом городе, как Токио. Этому явлению нам всем стоит поучиться.

Однако в вопросе вовлечения женщин в жизнь общества Саудовская Аравия за очень короткое время добилась невероятного прогресса, обеспечив женщинам решающие роли на рабочих местах и в обществе. Все, что мы делаем, включая подход к гендерным вопросам, опирается на три столпа нашей национальной программы Vision 2030. В ее основе лежит убеждение, что нам необходимо, чтобы каждый человек был вовлечен в жизнь общества, чтобы каждый гражданин мог максимально использовать свои способности.

Аналитики извне склонны акцентировать внимание на определенных факторах, но важно учитывать, как мы сами относимся к нашим социальным проблемам. Нельзя утверждать, что только потому, что что-то произошло в другой стране, эти правила и нормы должны быть навязаны любой другой стране. Расширяя права и возможности граждан, необходимо чтить путь, который мы прошли и к которому движемся, и при этом стремиться исправлять свои ошибки, чтобы каждый, кто оказался в ущемленном положении, смог найти возможность двигаться вперед.

–– И наконец, есть ли у вас послание, которым вы хотели бы поделиться с народом Японии?

–– Я хотел бы, чтобы замечательный народ Японии знал, что Саудовская Аравия сейчас открыта для туристов, как никогда раньше, и что она приветствует людей всех поколений, чтобы они приехали и ощутили душу нашей страны. Я надеюсь, что люди будут устанавливать дружеские отношения и радоваться процессу знакомства с нами, познавать наши традиции и наслаждаться нашей культурой. Я думаю, что сейчас, как никогда, настало время посетить Королевство Саудовская Аравия.

Интервью проводилось в офисе Nippon.com в Токио 18 июля 2024 г.

Интервьюер Акасака Киётака, президент Nippon Communications Foundation

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