Отсутствие постоянной работы, жилья и перспектив в старости – проблемы одиноких женщин среднего и старшего возраста

«Моя почасовая оплата не выходит за пределы минимальной оплаты труда. Это только моя вина?» – спросила я у депутата парламента». Так называется книга писательницы Вада Сидзука, изданная в период пандемии COVID-19. Во время интервью Вада рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются одинокие женщины среднего и старшего возраста, и их причинах.

Родилась в 1965 году. Работала ассистентом музыкального критика и поэтессы Юкава Рэйко, затем стала писать статьи о музыке. В 2021 году выпустила две книги политического жанра, ставшие необычайно успешными – «Моя почасовая оплата не выходит за пределы минимальной оплаты труда. Это только моя вина?» – спросила я у депутата парламента» и «Дневник 1-го избирательного округа в Кагаве: я раздавала листовки во время предвыборной кампании». В 2023 году издала книгу «Открыв феминизм в 50 лет, я размышляю о политике, необходимой для обеспечения стабильной одинокой жизни». Выпускает серию статей «Одинокие» в ежемесячном журнале «Мир».

На дне

На протяжении многих лет Вада Сидзука писала статьи о музыке. В 55-летнем возрасте, столкнувшись с финансовыми проблемами на фоне пандемии COVID-19, она прониклась сильным недоверием к современной политике и японскому обществу. По словам Вады, после 40 лет зарабатывать на жизнь стало труднее.

«Когда я была моложе, я обеспечивала себя журналистикой. Но после того, как мне исполнилось 40 лет, число заказов резко сократилось и мне пришлось заняться подработкой, чтобы прокормить себя. Я подрабатывала в круглосуточных магазинах комбини, булочных, супермаркетах, ресторанах, магазинах, торгующих о-нигири. Почти вся временная работа была связана с розничной торговлей и общепитом».

Почасовая оплата за такую работу не выходит за пределы минимальной оплаты труда. Например, в 2008 году 44-летняя Вада получала за работу в комбини 850 йен в час. Она проработала там 3 года. Уволившись, Вада увидела объявление, что магазин ищет работника за 900 йен в час. «Я страшно разозлилась, потому что за три года они так и не повысили мне зарплату».

Годовой доход Вады не превышал полутора миллионов йен, поэтому ей приходилось нелегко. «Я думала, что это исключительно моя вина. Мне казалось, что я сделала неправильный выбор в жизни, злилась на себя и грустила. В нашем обществе вступление в брак и рождение детей считается нормой. Я никогда не стремилась выйти замуж, но сильно жалею, что не устроилась на постоянную работу».

После начала пандемии в 2020 году Вада потеряла единственный источник дохода – подработку, и в 55-летнем возрасте очутилась на самом дне.

Диалоги с депутатом парламента

Пандемия COVID-19 сильнее всего ударила по женщинам. Множеству нештатных работников не продлили контракты, причём женщин среди уволенных было в 1,8 раза больше, чем мужчин.



Книга «Моя почасовая оплата не выходит за пределы минимальной оплаты труда»

Что ждёт меня в старости? Неуверенность в будущем – это только моя вина? В процессе размышлений над подобными вопросами Вада случайно узнала о документальном фильме «Почему ты никогда не станешь премьер-министром?» (2020), повествующем о жизни депутата Палаты представителей парламента Огава Дзюнъя (в настоящее время – генеральный секретарь Конституционно-демократической партии). Работа политика, стремящегося воплотить в жизнь свои идеалы, произвела на Ваду настолько большое впечатление, что она отважилась поделиться с ним своими опасениями насчёт будущего и предложила Огаве написать книгу в форме ответов на вопросы. Депутат принял предложение, и у них состоялась серия бесед, в ходе которых обсуждались проблемы низкой рождаемости и старения населения, проблема неравенства, налоги, социальные гарантии и другие острые темы, которые откровенно комментировал Огава. Их беседы не всегда проходили гладко. Например, Огаве потребовалось три часа, чтобы объяснить Ваде основы налоговой и финансовой систем.

Жильё – вопрос жизни и смерти

Вада не всегда соглашалась с комментариями Огавы, вступала с ним в спор, требовала продолжения диалога. В процессе бесед выявилось множество проблем, с которыми сталкиваются одинокие женщины среднего и старшего возраста. Например, для Вады проблема жилья – это вопрос жизни и смерти. Люди, покупающие новую квартиру, получают налоговые льготы, владельцам домов тоже оказывается определённая помощь, однако государство не уделяет должного внимания проблеме обеспечения жильём малоимущих людей. Испытав на себе остроту жилищной проблемы, Вада была шокирована.

«В сорокалетнем возрасте я утратила возможность оплачивать аренду квартиры, и мне пришлось подрабатывать в круглосуточном магазине комбини. Через пару лет я снова была вынуждена переезжать. В поисках более дешёвого жилья я переезжала много раз. Риэлторы пожимали плечами, сообщая, что найти жильё одинокому фрилансеру в таком возрасте нелегко. Думаю, что с этой проблемой сталкиваются все одинокие женщины».

Большинство женщин, не имеющих постоянной работы, принадлежат к поколению «ледникового периода на рынке труда» (выпускники 1990 – 2000 годов). «Мужчинам, работающим на временной работе, в большинстве случаев удаётся перейти на постоянную работу. Однако это не касается женщин – если она начинает свою карьеру с временной работы, ей вряд ли удастся устроиться на постоянную».

«Японская пенсионная система состоит из двух уровней – базовой государственной пенсии и пенсии для сотрудников компаний и государственных служащих. Фрилансеры и прочие внештатные работники участвуют только в государственной базовой системе пенсионного страхования, поэтому даже если они выплачивали страховые взносы в пенсионный фонд (по состоянию на 2024 год – 16,980 йен/месяц) в течение 40 лет, их пенсия составит всего 65 000 в месяц. С учётом того, что аренда квартиры стоит около 70 000 йен, перспективы в старости нерадостные».

«Проблему жилья для стариков можно решить путём дешёвого муниципального жилья, но сейчас, несмотря на рост числа одиноких людей, в муниципальном жилищном фонде преобладают семейные квартиры. Маленьких квартир мало, а желающих много. К тому же муниципальные квартиры для одиноких предоставляются только людям старше 60 лет, поэтому у меня нет никаких шансов. Государство должно принять меры для увеличения квартирного фонда для одиноких людей, чтобы обеспечить жильём людей среднего и старшего возраста, испытывающих трудности с арендой частных квартир».

В апреле 2024 года вступил в действие «Новый закон о поддержке женщин» («Закон о поддержке женщин, оказавшихся в сложной ситуации), однако он предназначен в основном для защиты жертв домашнего насилия, а также молодых женщин, подвергнувшихся сексуальному насилию, поэтому не решает проблемы одиноких женщин среднего и старшего возраста.

Пресловутый порог годового дохода

После всеобщих выборов в октябре 2024 года в центре политических дискуссий оказалась проблема пересмотра порога годового дохода, от которого зависит размер подоходного налога и сумма взносов в системы социального страхования. Например, если женщина является иждивенцем мужа – сотрудника компании или государственного служащего, она входит в страховку мужа и не выплачивает страховых взносов самостоятельно, а также имеет право на базовую пенсию при условии, что годовой доход от её подработки не превышает 1 300 000 йен. Если годовой доход выходит за пределы этой суммы, женщине придётся платить страховые взносы самостоятельно, поэтому размер получаемой на руки заработной платы сократится. Неудивительно, что многие замужние женщины ограничивают количество рабочих часов, чтобы их годовой доход не превышал порог для иждивенцев.

«В условиях ограниченного семейного бюджета многие думают не о сумме пенсии, которую будут получать через 20-30 лет, а о нынешней зарплате. Однако такое отношение способствует гендерной дискриминации, вынуждая женщин работать за низкую зарплату. Незамужние женщины не являются иждивенцами, поэтому порог годового дохода не имеет для них никакого значения. Неудивительно, что они плохо относятся к домохозяйкам, и это порождает новую проблему – размежевание среди женщин».

«Я считаю, что и мужчины, и женщины должны платить налоги и страховые взносы в соответствии с получаемым доходом. Кроме того, следует повысить минимальную сумму базовой пенсии. Перед тем, как начинать дискуссию о пороге годового дохода, мы должны хорошенько перестроить систему социального страхования. Самая большая проблема заключается в том, что политики этого не понимают».

Нехватка женщин-политиков

По словам Вады, после того как ей исполнилось 50, она стала испытывать гнев в отношении проблемы гендерного неравенства, глубоко укоренившегося в японском обществе: «Оглядываясь назад, я понимаю, что в молодости я неосознанно принимала дискриминацию и даже сама в ней участвовала».

В 1985 году, когда был принят Закон «О равных возможностях трудоустройства для мужчин и женщин», 20-летняя Вада стала ассистентом музыкального критика Юкавы Рэйко. В то время Юкава считалась ролевой моделью женщины, успешно совмещающей работу и семью, поэтому она постоянно была в центре внимания прессы.

«Я злилась на Юкаву, которая, как мне казалось, только играла роль идеальной женщины, перекладывая работу по дому и уход за ребёнком на помощниц и нянь. Что толку из её работы, если она пренебрегает собственной семьёй! – думала я. Но теперь я отлично понимаю, какое бремя лежало на плечах Юкавы, не имеющей возможности рассчитывать на поддержку мужа».

В 27 лет Вада стала журналистом-фрилансером. Она мечтала писать статьи о любимой музыке, считая, что это сделает её счастливой, однако со временем стала ощущать на себе дискриминацию женщин в музыкальной индустрии.

«Юкава, Хосика Румико, первой из японских журналистов взявшая интервью у «Битлз», и другие японские журналистки сыграли огромную роль в популяризации зарубежной рок- и поп-музыки. Однако их заслуги остались непризнанными. Люди считают, что журналистки просто плывут по течению моды, и не оценивают их труд». Женщинам меньше платят за рукописи, а с возрастом число заказов уменьшается.

«Женщины подвергаются нападкам просто за то, что они существуют. У нападающих и у жертв нападок слишком неравные условия», – решила Вада. Необходимо реструктуризировать систему социального обеспечения, повысить минимальную почасовую оплату труда (1055 йен в среднем по Японии по состоянию на октябрь 2024 года), предоставить женщинам среднего и старшего возраста помощь в трудоустройстве и жильё. Для реализации политики, способной обеспечить одиноким женщинам спокойную старость, необходимо увеличивать число женщин-политиков. Сейчас доля женщин среди депутатов парламента составляет всего 19%, то есть паритет между мужчинами и женщинами отсутствует. Как решить эту проблему?

В поисках ответа на этот вопрос Вада взяла интервью у представителей поселкового совета Оисо (префектура Канагава), где более 20 лет назад впервые в Японии был достигнут гендерный паритет. Она получила множество комментариев от женщин и осознала значимость создания местного сообщества на основе гражданских движений и обществ потребителей. В результате этой встречи появилась книга «Открыв феминизм в 50 лет, я размышляю о политике, необходимой для обеспечения стабильной одинокой жизни» (50 дай дэ хитоаси окурэтэ феминидзуму о ситта ватаси га хитори дэ ансин ситэ кураситэ ику тамэ ни кангаэта мидзикана сэйдзи но кото; издательство «Сосося»)

Женщинам нужно сплотиться

Сейчас Вада выпускает серию статей об одиноких женщинах среднего и старшего возраста. Среди её героинь – женщина с депрессией, уволившаяся с работы из-за усталости от совмещения работы с необходимостью ухаживать за матерью. Женщина-профессионал, работающая внештатным госслужащим. 68-летняя женщина-музыкальный критик, выживающая исключительно за счёт ночной работы. Все они ведут борьбу за выживание в тяжелейших условиях.

«У меня нет гарантий на будущее. Не исключено, что мне опять придётся подрабатывать в комбини. Я часто просматриваю бесплатные журналы с вакансиями, лежащие на станциях метро и в магазинах».

Трудно достичь паритета, когда в политике доминируют мужчины. Не испытывая излишнего оптимизма, Вада считает, что начинать следует с расширения круга связей в женской среде: «Я пишу статьи, чтобы собирать единомышленниц. Порог годового дохода и другие проблемы разобщают женщин. Чтобы избавиться от дискриминации и увеличить число женщин-политиков, мы должны сплотиться. Прежде всего нам следует избавиться от разобщения».

Фотография к заголовку и фото в тексте статьи сделаны редакцией Nippon.com в одном из токийских парков в декабре 2024 года.