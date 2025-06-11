Лидер ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф: «Миру нужна активная Япония»

Мы поговорили о глобальных проблемах в области прав человека, роли, которую должна сыграть Япония, и многом другом с заместительницей Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека Надой Аль-Нашиф в павильоне ООН на выставке «Экспо-2025» в Осаке.

Заместительница Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека. Изучала философию, политику и экономику в Оксфордском университете и получила степень магистра в области государственной политики в Гарвардской школе управления им. Кеннеди (США). Она начала свою международную карьеру в 1991 году, сотрудничая с Программой развития ООН, Международной организацией труда и ЮНЕСКО, прежде чем занять свой нынешний пост в 2020 году. Ведёт микроблог на сайте X (бывший Twitter) как @NadaNashif .

Япония прокладывает путь

— Спасибо за то, что встретились с нами сегодня здесь, в Осаке. Для начала я хотел бы попросить вас дать оценку текущей ситуации с правами человека в Японии. Как вы считаете, нужно ли Японии ещё совершенствоваться в области равенства между мужчинами и женщинами, свободы выражения, а также в сфере социальных сетей и других вопросов, связанных с Интернетом?

— Мы надеемся, что Япония будет делать больше в области образования по правам человека. Прежде всего, это связано с ролью Японии в мире. Мы нуждаемся в том, чтобы Япония, как член «Большой семёрки», «Большой двадцатки», ведущий член ОЭСР, в полной мере занималась правами человека.

Мы ожидаем некоторых ключевых реформ во многих областях – например, в гендерной сфере, так как разрыв в оплате труда по-прежнему остаётся очень серьёзной проблемой в Японии. Некоторые из наших комитетов занимаются этим вопросом. Что касается смертной казни, позиция ООН в области прав человека предельно ясна: сначала необходимо ввести мораторий, а затем полностью отказаться от этой меры наказания. Это глобальная позиция, закреплённая во многих конвенциях, участником которых является Япония.

Есть и другие меры, которые, как мне кажется, могли бы помочь – например, создание государственной правозащитной организации. Япония уже приняла эту рекомендацию, поступившую в рамках Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека. В Японии, конечно, существуют подразделения, занимающиеся правами человека, например, в Министерстве иностранных дел и других ведомствах. Но это не то же самое, что иметь независимый орган по правам человека, который мог бы последовательно взаимодействовать с гражданским обществом, бизнес-сектором и государством.

Это очень важно, потому что нам нужна Япония, сильная не только на национальном уровне, но и в региональном масштабе. Япония может сыграть жизненно важную роль в таких регионах, как Мьянма, Корейский полуостров и Афганистан. Она уже участвует в этих процессах через такие организации, как Японское агентство международного сотрудничества (JICA), и давно поддерживает ряд концепций, которые имеют для нас большое значение. Япония может проложить путь к более активному взаимодействию как на региональном уровне, так и на глобальном – в таких сферах, как искусственный интеллект, цифровые технологии и климатическая справедливость.

Все эти роли требуют от Японии сильной позиции, основанной на обязательствах в области прав человека на национальном уровне.

— Япония не проявляла такой активности в области прав человека, какую могла бы, отчасти потому, что после Второй мировой войны у нас оставалось своего рода чувство вины, и мы старались не занимать чёткую позицию. Но, как мне кажется, прогресс всё же есть, пусть и медленный, осторожный.

— Ни одна страна не может похвастаться идеальной репутацией в области прав человека и у каждой страны есть своя история. Мы все чувствуем груз прошлого. Важно стремиться достичь общего понимания того, в чем заключается верховенство закона.

Сейчас очень сложные времена, и вот уже несколько лет на глобальном уровне идёт наступление на права человека. Я считаю, что Организация Объединённых Наций сейчас переживает экзистенциальный кризис. Мы сталкиваемся с глобальной масштабной нестабильностью, более 120 конфликтами по всему миру, а также гуманитарными кризисами в Южном Судане, Мьянме и Афганистане. Мы не думали, что конфликт в Украине затянется так надолго. Ситуация в Газе остаётся сложной. Япония давно принимает активное участие в решении палестинского вопроса, и её неизменная приверженность мирному урегулированию на Ближнем Востоке хорошо известна.

Но это проблемы, с которыми ни одна страна не может справиться в одиночку. Нам нужны коалиции для защиты верховенства закона и демократии. Существует множество вопросов – например, кризис беженцев, климатическая справедливость и сокращение гражданского пространства, – решение которых требует межрегионального сотрудничества.

Что подводит нас к роли Японии на мировой арене. Япония способна действовать на всех этих уровнях одновременно – она входит в европейскую группу региональных объединений ООН, но при этом остаётся важной частью Азиатско-Тихоокеанского региона, что даёт ей возможность продвигать эту глобальную повестку.

ООН в непростой ситуации

— Японские учёные и журналисты осознают растущие ожидания от Японии в отношении решения этих важных вопросов. Но теперь, когда президент США Дональд Трамп объявил, что Америка намерена выйти из Совета ООН по правам человека и сократить финансирование ООН, это сильно повлияло на работу Верховного комиссара ООН по правам человека.

— Мы, как и весь остальной мир, пытаемся приспособиться. На протяжении десятилетий мы сохраняли прочные партнёрские отношения с США, независимо от того, были ли у власти демократы или республиканцы. Мы пытались диверсифицировать источники финансирования, но в конечном счёте вся система ООН по-прежнему зависит от одних и тех же пяти — семи ключевых доноров, при этом вклад США значительно превосходит все остальные.

Поэтому, конечно, мы глубоко обеспокоены. Мы продолжим укреплять партнёрство с администрацией США, а также с научным сообществом, гражданским обществом, технологическим и другими бизнес-секторами, чтобы способствовать развитию диалога. Мы стремимся к тому, чтобы США сохраняли свою вовлечённость.

Европейские государства-члены очень ясно дали понять, что они готовы активизировать свои усилия, но их финансовая поддержка вряд ли восполнит объем сокращений, которые США выделяют на важнейшие программы по оказанию помощи, поддержке уязвимых сообществ, развитию человеческого потенциала и борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. В то же время Европа также сокращает свои бюджетные обязательства перед ООН из-за насущной угрозы, связанной с вторжением в Украину.

Важно отметить, что главный предмет нашего беспокойства не персонал и зарплаты в ООН. Речь идёт о людях, которым мы помогаем. В Афганистане, например, более 9 миллионов человек будут лишены доступа к услугам здравоохранения и социальной защиты. В Сирии нуждаются в помощи более двух с половиной миллионов человек. Отсутствие поддержки со стороны США делает уязвимыми огромные группы населения в Украине и Южном Судане. Восполнить этот пробел будет непросто.



Заместительница Верховного комиссара ООН Нада Аль-Нашиф (© Nippon.com)

Культурная миссия в Осаке

— Давайте поговорим о нынешней Всемирной выставке здесь, в Осаке. Какое значение имеет участие в выставке системы ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека со своим павильоном?

— Я думаю, что это уникальная возможность, ведь ожидается, что миллионы людей посетят это мероприятие. Мы принимаем около 2000 посетителей в день, и надеемся, что это число будет увеличиваться, особенно за счёт молодёжи.

У нас сложилось особое творческое сотрудничество с художниками манги, которые с помощью своего искусства, ставшего популярным во всём мире, рассказывают о правах человека. Наша цель – пробудить воображение и вдохновить японскую публику идеалами ООН.

Люди слышали об ООН, но слабо представляют, чем мы занимаемся – развитием, продовольствием, поддержкой беженцев, защитой детей и правами женщин. Мы привлекаем внимание к тем результатам, которых стремимся достичь.

В условиях нападок на принципы многосторонности и всеобщности крайне важно сохранять приверженность мультикультурализму и многоязычию. Я думаю, что использование манги как художественного средства позволяет показать, что обращаясь к культурным традициям Азии, мы можем представить принципы прав человека как подлинно глобальные ценности, которые разделяет весь мир.

После этого я поеду в Киото, в музей манги. А затем мы надеемся провести эту выставку в Женеве и Нью-Йорке, используя её как инструмент просвещения в области прав человека.

— Пока вы здесь, в Японии, что вы хотели бы сказать японскому правительству и народу о правах человека?

— Позволю себе сказать – миру нужна более активная и смелая Япония, которая уверенно полагается на свою культуру, энергию, экономический и политический потенциал. Мы надеемся на укрепление нашего сотрудничества в области прав человека во всём мире при значимом вкладе Японии.

Мы очень хотим, чтобы ваше участие стало более заметным. Это важно для всех нас.

Интервью состоялось 8 мая 2025 года в павильоне ООН “Экспо-2025” в Осаке, Кансай. Интервьюер Акасака Киётака, президент Nippon Communications Foundation.

Фотография к заголовку: © Nippon.com