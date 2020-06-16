Японцы, изменившие Тайвань: Нитобэ Инадзо, создатель сахарной империи

По данным статистики Министерства сельского хозяйства США, в 2016 году крупнейшими производителями сахара являлись Бразилия, Индия и Европейское Сообщество. Япония занимает 24 место, опережая Тайвань. К моменту начала японской оккупации большая часть потребляемого на Тайване сахара поступала из-за рубежа. Четвёртый генерал-губернатор Тайваня Кодама Гэнтаро и министр внутренних дел Гото Симпэй решили сделать развитие промышленности, в особенности развитие производства сахара, опорой колониальной политики, и разработали план создания компании по производству сахара. Главным идеологом этого проекта стал Нитобэ Инадзо, портрет которого можно найти на 5-тысячной купюре старого образца.

Долгий путь на Тайвань

По просьбе Гото на Тайвань была направлена исследовательская группа «Мицуи Буссан» с целью рассмотрения вопроса об инвестициях в производство сахара. Выводы были неутешительными – с учётом ряда проблем, включая низкий уровень общественной безопасности, развитие сахарного производства на Тайване представлялось практически невозможным. Компания соглашалась работать на Тайване только при условии получения крупных дотаций. Генерал-губернатор Тайваня одобрил выдвинутое условие и в декабре 1900 года была учреждена акционерная компания «Тайван Сэйто» с уставным капиталом в размере 1 миллиона йен и 95 акционерами. Размер выделенных генерал-губернатором дотаций – 12 000 йен в первый год и 55 780 йен на следующий, – красноречиво свидетельствовал о высокой заинтересованности властей в развитии сахарного производства. «Тайван Сэйто» построила первый на Тайване механизированный сахарный завод в местечке Кёситосё (уезд Тайнань), запуск которого состоялся в январе 1902 года. В декабре 1903 года появился ещё один производитель – акционерная компания «Энсуйко Сэйто». Большой вклад в развитие сахарного производства на Тайване внёс японский специалист по сельскому хозяйству Нитобэ Инадзо.

Нитобэ родился в городе Мориока префектуры Иватэ, в семье, принадлежащей к самурайскому сословию. Окончив школу, он поступает на второй набор сельскохозяйственного факультета Университета Хоккайдо. Среди его однокурсников были такие известные люди, как Хирои Исами, Утимура Кандзо, Минами Такадзиро и Миябэ Кинго. В 1884 году, под влиянием отъезда Хирои Исами в США, 23-летний Нитобэ тоже уезжает в Америку. Через 3 года он отправляется на учёбу в Германию для изучения сельского хозяйства и первым в Японии получает степень доктора наук в данной сфере. Возвращаясь из Германии, Нитобэ знакомится в церкви с американкой Мэри и вступает с ней в брак. В 1891 году Нитобэ получает пост профессора сельскохозяйственного факультета университета Хоккайдо и возвращается в Японию, однако состояние здоровья супругов ухудшается. Нитобэ на время прерывает работу в университете и едет в Калифорнию, чтобы поправить здоровье. Написанная в Америке книга «Бусидо» переводится на немецкий, французский, а затем и на другие языки, принося Нитобэ всемирную славу.

Гото Симпэй был земляком Нитобэ и не раз приглашал его приехать на Тайвань в качестве инженера для службы в генерал-губернаторстве, однако каждый раз получал отказ под предлогом слабого здоровья. Через 2 года Гото удалось заполучить согласие Нитобэ при условии «предоставления часового послеобеденного сна каждый день». В 1901 году Нитобэ увольняется из Университета Хоккайдо и в 39 лет становится инженером в генерал-губернаторстве Тайваня. Рассказывают, что Нитобэ прослезился, увидев в своём кабинете кушетку для послеобеденного сна, настолько он был тронут заботой Гото.