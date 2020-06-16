Японцы, изменившие Тайвань: Нитобэ Инадзо, создатель сахарной империи

Японцы, изменившие Тайвань: Нитобэ Инадзо, создатель сахарной империиИстория
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По данным статистики Министерства сельского хозяйства США, в 2016 году крупнейшими производителями сахара являлись Бразилия, Индия и Европейское Сообщество. Япония занимает 24 место, опережая Тайвань. К моменту начала японской оккупации большая часть потребляемого на Тайване сахара поступала из-за рубежа. Четвёртый генерал-губернатор Тайваня Кодама Гэнтаро и министр внутренних дел Гото Симпэй решили сделать развитие промышленности, в особенности развитие производства сахара, опорой колониальной политики, и разработали план создания компании по производству сахара. Главным идеологом этого проекта стал Нитобэ Инадзо, портрет которого можно найти на 5-тысячной купюре старого образца.
Долгий путь на Тайвань
По просьбе Гото на Тайвань была направлена исследовательская группа «Мицуи Буссан» с целью рассмотрения вопроса об инвестициях в производство сахара. Выводы были неутешительными – с учётом ряда проблем, включая низкий уровень общественной безопасности, развитие сахарного производства на Тайване представлялось практически невозможным. Компания соглашалась работать на Тайване только при условии получения крупных дотаций. Генерал-губернатор Тайваня одобрил выдвинутое условие и в декабре 1900 года была учреждена акционерная компания «Тайван Сэйто» с уставным капиталом в размере 1 миллиона йен и 95 акционерами. Размер выделенных генерал-губернатором дотаций – 12 000 йен в первый год и 55 780 йен на следующий, – красноречиво свидетельствовал о высокой заинтересованности властей в развитии сахарного производства. «Тайван Сэйто» построила первый на Тайване механизированный сахарный завод в местечке Кёситосё (уезд Тайнань), запуск которого состоялся в январе 1902 года. В декабре 1903 года появился ещё один производитель – акционерная компания «Энсуйко Сэйто». Большой вклад в развитие сахарного производства на Тайване внёс японский специалист по сельскому хозяйству Нитобэ Инадзо.
Нитобэ родился в городе Мориока префектуры Иватэ, в семье, принадлежащей к самурайскому сословию. Окончив школу, он поступает на второй набор сельскохозяйственного факультета Университета Хоккайдо. Среди его однокурсников были такие известные люди, как Хирои Исами, Утимура Кандзо, Минами Такадзиро и Миябэ Кинго. В 1884 году, под влиянием отъезда Хирои Исами в США, 23-летний Нитобэ тоже уезжает в Америку. Через 3 года он отправляется на учёбу в Германию для изучения сельского хозяйства и первым в Японии получает степень доктора наук в данной сфере. Возвращаясь из Германии, Нитобэ знакомится в церкви с американкой Мэри и вступает с ней в брак. В 1891 году Нитобэ получает пост профессора сельскохозяйственного факультета университета Хоккайдо и возвращается в Японию, однако состояние здоровья супругов ухудшается. Нитобэ на время прерывает работу в университете и едет в Калифорнию, чтобы поправить здоровье. Написанная в Америке книга «Бусидо» переводится на немецкий, французский, а затем и на другие языки, принося Нитобэ всемирную славу.
Гото Симпэй был земляком Нитобэ и не раз приглашал его приехать на Тайвань в качестве инженера для службы в генерал-губернаторстве, однако каждый раз получал отказ под предлогом слабого здоровья. Через 2 года Гото удалось заполучить согласие Нитобэ при условии «предоставления часового послеобеденного сна каждый день». В 1901 году Нитобэ увольняется из Университета Хоккайдо и в 39 лет становится инженером в генерал-губернаторстве Тайваня. Рассказывают, что Нитобэ прослезился, увидев в своём кабинете кушетку для послеобеденного сна, настолько он был тронут заботой Гото.
Первые успехи в развитии сахарного производства
Нитобэ отлично понимал значимость сельского хозяйства в создании государственных основ. Это отражено в книге «Теория сельского хозяйства» («Ногё хонрон», 1898). Далее – выдержка из книги.
«Пытаться выйти из положения только за счёт иностранной промышленности, не формируя базу собственного сельского хозяйства – это жить как птица, летающая над бескрайним морем, но не имеющая гнезда ни на дереве, ни на скалах. Сельское хозяйство подобно черепахе, живущей 10 тысяч лет, а торговля и промышленность – журавлю, живущему тысячу лет. Сельское хозяйство обеспечивает прочность на века, а торговля и промышленность взлетают вверх и вдаль и придают толчок развитию. Только наличие обоих элементов обеспечивает развитие экономики и процветание идеального государства».
Нитобэ считал, что идеальное государство может процветать только при наличии прочного фундамента в виде сельского хозяйства наряду с торговлей и промышленностью, и стремился внедрить эту концепцию в ходе развития сахарной промышленности на Тайване. После приезда на Тайвань Нитобэ за полгода объехал весь остров и убедился в том, что сахарная промышленность способна стать основой колониального производства. Изучив остров, Нитобэ отправился на ЭКСПО в Париже, изучил производственное оборудование западных стран и других колоний, на обратном пути заехал в Египет и на остров Ява, где познакомился с управлением сахарным производством и приобрёл навыки, необходимые для управления производством в колонии.
Сахар, наряду с чаем и камфарой, являлся одним из основных экспортных товаров Тайваня ещё со времён голландской оккупации. Однако местный сорт сахарного тростника был очень тонким и неурожайным и требовал селекции. Нитобэ направил Кодама и Гото документ, разъясняющий необходимость селекции сахарного тростника, развития перерабатывающей промышленности и разведения сырья. Далее он постепенно перевёл фермерство на приобретённые за границей сорта сахарного тростника, которые подходили к местным условиям, и усовершенствовал методику разведения. Использование сортов с разными сроками сбора урожая обеспечивало сахарное производство сырьём круглый год.
В декабре 1906 год в районе Энсуй Котё появилась акционерная компания «Мэйдзи Сэйто», а затем на Тайване открылся филиал японской компании «Дайнити Сэйто». В июле 1921 года «Тайван Сэйто» учредила на японском острове Кюсю сахарный завод и стала перерабатывать произведённое на Тайване сырьё на двух заводах – в Кобэ и на Кюсю. В результате годовой объём производства сахара за период с 1902 по 1925 год вырос в 8 раз – с 55 тысяч тонн до 480 тысяч тонн. В 1937 году годовой объём производства превысил миллион тонн, и тайваньская промышленность стала с лихвой обеспечивать потребление сахара в Японии.
Память о заслугах
Заложив основы производства сахара на Тайване, в 1903 году Нитобэ становится профессором государственного университета Киото и уезжает в Японию, однако продолжает руководить сельским хозяйством на Тайване по поручению генерал-губернатора. Впоследствии Нитобэ работал директором первой высшей школы (в настоящее время – общеобразовательный факультет Токийского университета), профессором Токийского университета и заместителем генерального секретаря Лиги Наций. Во время пребывания в канадском городе Виктория он заболел панкреатитом и умер в 1933 году в возрасте 71 года.
Производство сахара, развившееся благодаря усилиям Нитобэ, претерпело значительные изменения после поражения Японии во Второй мировой войне в 1945 году. Имущество четырёх производителей – «Тайван Сэйто», «Энсуйко Сэйто», «Дайниппон Сэйто» и «Мэйдзи Сэйто», было конфисковано правительством Китая, а в мае 1946 года появилась объединённая компания «Тайван Шугар Корпорейшн» (TSC). В 1950-60-е годы компания экспортировала огромные объёмы продукции и превратилась в крупное предприятие. В наши дни «Тайван Шугар Корпорейшн» является основным землевладельцем на Тайване и располагает крупными земельными, преимущественно сельскохозяйственными участками по всему острову. TSC – это историческое предприятие, продолжающее функционировать по сей день.
Работа Нитобэ по развитию сахарного производства на Тайване отражена в экспозиции местного тематического музея в городе Гаюсюн. Посетители знакомятся с историей развития производства сахара на Тайване в ходе экскурсии на завод и просмотра видеофильма. В июне 2012 года в память о выдающихся заслугах Нитобэ в музее появился его памятник, изготовленный основателем компании «Чимэй Корпорейшн» Си-Вэн Лонгом. Бизнесмен подарил бюст Нитобэ и мемориальному музею в городе Мориока, где родился и вырос Нитобэ.
Фотография к заголовку: ранняя осень в саду музея Нитобэ, на территории которого установлен памятный бюст Нитобэ (город Мориока) (Payless Images/PIXTA)