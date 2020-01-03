Как кимоно повлияло на мир моды

Как кимоно повлияло на мир модыКультура
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Мировая икона моды
Сегодня кимоно популярно и оказывает влияние на мир моды больше, чем когда-либо прежде. Однако было время, когда казалось, что эта традиционная одежда рискует исчезнуть из повседневного гардероба японских женщин – кимоно надевали лишь на выход и по особым поводам, таким как свадьбы, дни совершеннолетия и чайные церемонии. Тем не менее, в последние годы как в Японии, так и за рубежом, наблюдается настоящее возрождение кимоно – изысканной и элегантной одежды для повседневных ситуаций и официальных мероприятий. Кимоно повлияло на многих дизайнеров, вдохновляя их на новые открытия в области моды. Можно смело утверждать, что лишь немногие традиционные предметы одежды вдохновляли дизайнеров в той же степени, что и кимоно.
В своей весенне-летней коллекции 2018 года дом моделей Maison Margiela представил несколько ярких примеров влияния кимоно. Дизайнер этого дома Джон Гальяно создал мужское пальто из красочного, роскошного старинного оби – пояса, которым подвязывают кимоно. А Кристиан Лубутен спроектировал ботинки для осенне-зимней коллекции люксового текстиля 2017 года, вдохновленные дизайном кимоно периода позднего Эдо (середина XIX века), с бамбуком, цветами сливы и журавлями.
Особенно интересной получилась мужская весенне-летняя коллекция Тома Брауна 2016 года. Вдохновляясь японскими традициями высочайшего качества и исключительного чувства стиля, модельеры дома моделей Tom Brown создали на основе дизайна кимоно мужской деловой костюм, заложив основы современного поп-стиля.
Среди других известных дизайнеров, исследовавших творческий потенциал японского кимоно, можно назвать Александра Маккуина, Ива Сен-Лорана и Кристобаля Баленсиага. Мадлен Вионне и Поль Пуаре в 1920-х годах и Жак Дусе в конце девятнадцатого века также были очарованы уникальной культурой кимоно.
Японизм и увлечение кимоно
Изучение непреходящего увлечения традиционной японской культурой выявляет стойкое влияние кимоно на западную эстетику. В семнадцатом веке ведущие комиссионеры (торговцы) филиала голландской Ост-Индской компании в Японии привезли в Голландию мягкие кимоно, где эта японская одежда получила признание в качестве удобного мужского костюма для дома. Легкие и теплые экзотические японские халаты назывались Japonse rok. Они стали настолько популярными, что появились даже на портретах того времени, а в соседних странах их даже начали копировать.
Волна моды на всё японское охватила Европу и Соединенные Штаты во второй половине XIX века; это явление стало известно под названием «японизм». Влияние таких художественных форм, как укиё-э, на художников-импрессионистов хорошо документировано. Однако о роли кимоно в развитии европейской моды известно намного меньше.
Отношения между парижской модой и кимоно развивались в естественной прогрессии. Женщинам пришлась по душе красивая и удобная экзотическая одежда, которую можно было носить дома. Затем дизайнеры в Париже и Лондоне начали использовать ткань кимоно для своих собственных творений. Вскоре к ним присоединились и лионские текстильщики, которые дебютировали на модных подиумах Парижа с шелковыми тканями, дизайн которых был явно вдохновлен японскими мотивами.
Парижские дизайнеры в начале двадцатого века первыми обратили внимание на то, как кимоно красиво и изящно облегает фигуру. Около 1910 года начали появляться пальто и платья, силуэты которых повторяли кимоно утикакэ, то есть кимоно, которые носят красавицы, изображенные на оттисках укиё-э. Стали популярны декольте в стиле нукиэмон – задняя кромка платья опускается, чтобы обнажить затылок, а длинные рукава и детали напоминают богато украшенные пояса оби.
Дизайнеры-новаторы, такие как Вионне и Пуаре, обратили внимание на конструкцию кимоно прямого кроя, и в 1920-х годах в моду вошли цилиндрические конструкции, состоящие из прямых линий, полученных с помощью сшитых между собой кусочков прямоугольной формы. Это породило новую методологию и изменило традиционный европейский пошив, основанный на следовании объемам и трехмерности. С этого периода структура и форма платья изменились – дизайнеры перестали ориентироваться на форму человеческого тела и начали использовать более широкие возможности свободного диапазона форм. Таким образом, кимоно вышло за пределы привлекательной, но поверхностной моды на экзотику.
Выставка Kimono Refashioned исследует сложную связь между кимоно и западной модой со второй половины девятнадцатого века до наших дней. Выставка, в программе которой три крупных американских города, открылась в музее Ньюарка в октябре 2018 года, а в феврале 2019 года посетила Музей азиатского искусства в Сан-Франциско. В июне она отправится в музей Цинциннати, где пробудет до осени. Эта выставка, разработка плана которой принадлежит мне, является совместной работой Киотского института костюма и трех музеев в Соединенных Штатах. Наряду с изучением влияния кимоно на западную моду, она представляет работы японских дизайнеров, рассматриваемые с точки зрения этого наследия.
Японские дизайнеры меняют мир моды
Я предлагаю рассмотреть в этом контексте работы ведущих японских дизайнеров, таких как Рэй Кавакубо (Comme des Garçons), Ёдзи Ямамото и Иссэй Миякэ, оказавших глубокое влияние на моду конца XX века. Хотя эти модельеры столкнулись с резкой критикой в прессе за их смелый и порой слишком неортодоксальный подход к дизайну, отличавшийся обращением к не-западному культурному контексту, им удалось преодолеть европейскую и американскую гегемонию в мире моды и в конечном итоге завоевать практически всеобщее признание. Минималистские работы Кавакубы и Ямамото отличает строгая, приглушенная черно-белая палитра. Они лишены чрезмерной орнаментации и воплощают так называемую «эстетику вычитания», которая демонстрирует особенности японской культуры, находящиеся в той же эстетической плоскости, что и ваби и саби чайной церемонии. В XX веке элементы минималистской японской эстетики начали проникать в архитектуру и другие области дизайна, особенно в Западной Европе. Кавакубо и другие поддержали эту тенденцию в мире моды, продвигая сдержанную чувственность, отличную от «шумной» эстетики, доминировавшей в моде того времени.
Японские дизайнеры использовали прямой крой, который явным образом восходит к традиции кимоно. При таком крое ткань свободно охватывает тело, а не выделяет его силуэт. С точки зрения традиционной западной моды, у которой всегда была лишь одна задача – подчеркнуть линии человеческого тела, – такой подход казался крайне неортодоксальным. Первоначально критики осуждали новый подход, обвиняя его представителей в отсутствии какого-либо чувства формы. Они не понимали, что дизайн этого типа основан на ощущении свободы от правил, ограничивающих традиционную западную моду, и что он впитал суть кимоно, для того чтобы использовать более абстрактное видение создания одежды.
Кимоно занимает необъяснимое место в истории западной одежды. Поэтому в эпоху, когда мода пришла к более свободному толкованию формы, именно отличное от общепринятого чувство пространства обеспечило японским дизайнерам необходимое преимущество. Их творения помогли разрушить историческую и символическую гегемонию западной моды, что привело к более широкому пониманию женственности. Женская одежда больше не должна была подчеркивать изгибы тела. В конечном итоге японское влияние разбило жесткую западную концепцию, которая доминировала до тех пор, и помогло повернуть моду в новом направлении.
Японский текстиль: традиции и современность
Хотя модели японских дизайнеров часто вызывали полемику, использование ими материалов было сразу оценено очень высоко. Ткань, или материал, является важным элементом для достижения новых способов выражения в одежде и создания динамичных форм, сочетающих в себе новаторство и креативность. В кимоно с его однородной формой ключом к дифференциации являются ткани. Дизайнеры унаследовали эту традицию и рассматривали выбор ткани как вопрос первостепенной важности еще до того, как начали задумываться о создании моделей.
В разработке новых тканей им помогала текстильная промышленность Японии, унаследовавшая из регионов Японии широкий спектр различных навыков, связанных с производством кимоно – ткачество, окрашивание тканей и т. д. Несмотря на переход от традиционной японской одежды к одежде западного стиля, современная японская текстильная промышленность сохранила традицию кимоно и продолжила развивать ее в эру новых технологий. Методы, использующие передовые разработки, продолжают привлекать внимание экспертов по всему миру.
В Kimono Refashioned мы показываем платье голландского дизайнера Ирис ван Херпен из ее осенне-зимней коллекции 2016 года, сотканное из ультратонкой нити, отделанное в стиле батик, разработанной японским производителем текстиля. Японская текстильная промышленность, находящаяся в авангарде самых современных технологий, несомненно, продолжит играть важную роль в будущем.
Будущее кимоно
Сегодня мода охватила весь мир. Всеобщее принятие ее законов создает в нашей повседневной жизни ощущение удобства, но также является источником однообразия. Предметы, которые широко распространены, в конечном итоге никому не принадлежат, и в эпоху, подобную нашей, существование кимоно за пределами западноевропейского культурного контекста является преимуществом. Кимоно, порожденное уникальным пространством японской культуры, является источником свежих идей для дизайнеров в эпоху, когда всё громче раздаются призывы разнообразить повседневную одежду. Безусловно, кимоно не осталось в прошлом; оно будет продолжать захватывать воображение людей, стимулировать и вдохновлять творцов еще долгие годы.
Фотография к заголовку: Выставка Kimono Refashioned в Сан-Францисском музее азиатского искусства, 2019 г. (© Сан-Францисский музей азиатского искусства)