Как кимоно повлияло на мир моды

Мировая икона моды

Сегодня кимоно популярно и оказывает влияние на мир моды больше, чем когда-либо прежде. Однако было время, когда казалось, что эта традиционная одежда рискует исчезнуть из повседневного гардероба японских женщин – кимоно надевали лишь на выход и по особым поводам, таким как свадьбы, дни совершеннолетия и чайные церемонии. Тем не менее, в последние годы как в Японии, так и за рубежом, наблюдается настоящее возрождение кимоно – изысканной и элегантной одежды для повседневных ситуаций и официальных мероприятий. Кимоно повлияло на многих дизайнеров, вдохновляя их на новые открытия в области моды. Можно смело утверждать, что лишь немногие традиционные предметы одежды вдохновляли дизайнеров в той же степени, что и кимоно.

В своей весенне-летней коллекции 2018 года дом моделей Maison Margiela представил несколько ярких примеров влияния кимоно. Дизайнер этого дома Джон Гальяно создал мужское пальто из красочного, роскошного старинного оби – пояса, которым подвязывают кимоно. А Кристиан Лубутен спроектировал ботинки для осенне-зимней коллекции люксового текстиля 2017 года, вдохновленные дизайном кимоно периода позднего Эдо (середина XIX века), с бамбуком, цветами сливы и журавлями.





Особенно интересной получилась мужская весенне-летняя коллекция Тома Брауна 2016 года. Вдохновляясь японскими традициями высочайшего качества и исключительного чувства стиля, модельеры дома моделей Tom Brown создали на основе дизайна кимоно мужской деловой костюм, заложив основы современного поп-стиля.



Мужской костюм от Тома Брауна из коллекции весна / лето 2016. (© Fashion Press)

Среди других известных дизайнеров, исследовавших творческий потенциал японского кимоно, можно назвать Александра Маккуина, Ива Сен-Лорана и Кристобаля Баленсиага. Мадлен Вионне и Поль Пуаре в 1920-х годах и Жак Дусе в конце девятнадцатого века также были очарованы уникальной культурой кимоно.



Повседневное платье от Жака Дусе с цветками и листьями ириса (какицубата), ок. 1897. Фото Хаяси Масаюки (© Киотский институт костюма)

Японизм и увлечение кимоно

Изучение непреходящего увлечения традиционной японской культурой выявляет стойкое влияние кимоно на западную эстетику. В семнадцатом веке ведущие комиссионеры (торговцы) филиала голландской Ост-Индской компании в Японии привезли в Голландию мягкие кимоно, где эта японская одежда получила признание в качестве удобного мужского костюма для дома. Легкие и теплые экзотические японские халаты назывались Japonse rok. Они стали настолько популярными, что появились даже на портретах того времени, а в соседних странах их даже начали копировать.





Волна моды на всё японское охватила Европу и Соединенные Штаты во второй половине XIX века; это явление стало известно под названием «японизм». Влияние таких художественных форм, как укиё-э, на художников-импрессионистов хорошо документировано. Однако о роли кимоно в развитии европейской моды известно намного меньше.

Отношения между парижской модой и кимоно развивались в естественной прогрессии. Женщинам пришлась по душе красивая и удобная экзотическая одежда, которую можно было носить дома. Затем дизайнеры в Париже и Лондоне начали использовать ткань кимоно для своих собственных творений. Вскоре к ним присоединились и лионские текстильщики, которые дебютировали на модных подиумах Парижа с шелковыми тканями, дизайн которых был явно вдохновлен японскими мотивами.

Парижские дизайнеры в начале двадцатого века первыми обратили внимание на то, как кимоно красиво и изящно облегает фигуру. Около 1910 года начали появляться пальто и платья, силуэты которых повторяли кимоно утикакэ, то есть кимоно, которые носят красавицы, изображенные на оттисках укиё-э. Стали популярны декольте в стиле нукиэмон – задняя кромка платья опускается, чтобы обнажить затылок, а длинные рукава и детали напоминают богато украшенные пояса оби.

Дизайнеры-новаторы, такие как Вионне и Пуаре, обратили внимание на конструкцию кимоно прямого кроя, и в 1920-х годах в моду вошли цилиндрические конструкции, состоящие из прямых линий, полученных с помощью сшитых между собой кусочков прямоугольной формы. Это породило новую методологию и изменило традиционный европейский пошив, основанный на следовании объемам и трехмерности. С этого периода структура и форма платья изменились – дизайнеры перестали ориентироваться на форму человеческого тела и начали использовать более широкие возможности свободного диапазона форм. Таким образом, кимоно вышло за пределы привлекательной, но поверхностной моды на экзотику.



Платье Поля Пуаре, 1920-е годы. Фото Хаяси Масаюки. (© Киотский институт костюма)

Выставка Kimono Refashioned исследует сложную связь между кимоно и западной модой со второй половины девятнадцатого века до наших дней. Выставка, в программе которой три крупных американских города, открылась в музее Ньюарка в октябре 2018 года, а в феврале 2019 года посетила Музей азиатского искусства в Сан-Франциско. В июне она отправится в музей Цинциннати, где пробудет до осени. Эта выставка, разработка плана которой принадлежит мне, является совместной работой Киотского института костюма и трех музеев в Соединенных Штатах. Наряду с изучением влияния кимоно на западную моду, она представляет работы японских дизайнеров, рассматриваемые с точки зрения этого наследия.



