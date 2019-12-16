Период Дзёмон: культура охотников и собирателей в древней Японии

Период Дзёмон в Японии – это время, когда охотники, собиратели и рыболовы перешли к оседлости. Казалось бы, они вели довольно простую жизнь, но на самом деле у них была своя общественная структура, они владели весьма сложными технологиями и создали обширную торговую сеть.

Культура Дзёмон, по максимальному счёту, существовала со времени первых глиняных изделий (ок. 16 500 лет назад) до появления заливного рисоводства (между 3000 и 2400 лет назад). Это общее название для ряда культур Японского архипелага, начавших оседлый образ жизни. Основой их жизни была охота, собирательство, рыбная ловля, садоводство, они использовали различных животных и разнообразные растения, создавали керамику и орудия труда из камня. Время формирования такой культуры в японской истории называется периодом Дзёмон.

Сложная общественная структура культуры охотников и собирателей

В период Дзёмон уже использовали шлифованные каменные орудия, и в этом смысле можно считать это время неолитом, но они не занимались земледелием и скотоводством, что отличает их от неолитических культур Европы и Западной Азии. При этом люди обладали изощрённой технологией изготовления керамических изделий, круглый год жили оседло, и иногда встречаются большие поселения в несколько десятков жилищ. Строительные технологии тоже находились на высоком уровне, позволяя возводить крупные сооружения с деревянными столбами, диаметр которых мог достигать одного метра, они культивировали каштаны и лаковое дерево, бобы (сою и адзуки), делали лаковые и плетёные изделия, они обладали прекрасными технологиями ремёсел.



Реконструкция огромной деревянной постройки в преф. Аомори (предоставлено Центром исторического памятника Саннай-Маруяма)

Люди Дзёмон держали собак, и не просто использовали как охотничьих, но после смерти хоронили их. У них была многогранная духовная культура, как можно видеть по кромлехам (кругам из камней) и другим крупным культовым сооружениям, керамическим фигуркам догу, ритуальным шлифованным каменным жезлам, а захоронения и погребальный инвентарь указывает на сложную общественную структуру. Таким образом, люди Дзёмон – не просто народ охотников и собирателей, их следует воспринимать как высокоразвитое общество во многих аспектах, учитывая формы деятельности, социальную структуру и духовную культуру. Настолько развитых на этапе собирательства культур в мире крайне мало. Несмотря на отсутствие земледелия и скотоводства, культуру Дзёмон вполне можно поставить в один ряд с доисторическими культурами других стран, где произошла неолитическая революция, и в этом смысле Япония является по-своему уникальной страной.



Кромлех в Ооюнонакадо г. Кадзуно преф. Акита (предоставлено Ассоциацией образования г. Кадзуно)



Кромлех в виде солнечных часов в Ооюнонакадо г. Кадзуно преф. Акита (предоставлено Ассоциацией образования г. Кадзуно)

Представления о круговороте жизни, смерти и возрождении в керамике Дзёмон

Использовавшиеся в те времена изделия из глины называются керамикой Дзёмон – именно она у многих ассоциируется с культурой Дзёмон. Само название дзёмон, «верёвочный узор», происходит от сделанных оттисками шнура узоров на керамике раковинных куч Оомори в Токио – обнаруживший и исследовавший раковинные кучи Эдвард Морзе (1838-1925) описывал найденную керамику как cord marked pottery, «керамику с оттисками шнура». Керамика Дзёмон очень различается в зависимости от времени и места создания, а особым разнообразием отличается керамика Восточной Японии середины периода Дзёмон, созданная около 5000 лет назад – тогда в повседневной жизни использовали прекрасные и тщательно украшенные сосуды – «пламенеющей» формы, коронообразные, со спиралевидным узором и т. п. На закате периода Дзёмон, около 3000 лет назад, в северо-восточном регионе Тохоку производили т. н. керамику типа Камэгаока – это тонкостенная высококачественная керамика; на этом этапе уже незамысловатую утварь для приготовления пищи и высококачественные ритуальные сосуды делали по-разному.



Коронообразный сосуд с исторического памятника Сасаяма в г. Токамати преф. Ниигата, Национальное достояние (предоставлено Историческим музеем г. Токамати)



Глубокий горшок со спиралевидным узором с исторического памятника Цунаги в г. Мориока преф. Иватэ, Важное культурное достояние (предоставлено Музеем изучения исторических памятников г. Мориока)

Керамика Дзёмон использовалась не только для приготовления пищи – иногда в сосудах хоронили младенцев, скончавшихся вскоре после рождения. Встречаются сосуды с изображением родов, где у венчика изображено лицо матери, а на тулове – лицо младенца в момент появления на свет из материнского лона, из чего мы можем предположить, что сосуд уподобляли женщине, и в нём хоронили младенца с надеждой на его возрождение – таким образом, вероятно, в культуре Дзёмон существовали представления о возрождении, круговороте жизни и смерти.



Сосуд с изображением сцены родов с исторического памятника Цуганэгосёмаэ в преф. Яманаси (предоставлено Комитетом по образованию г. Хокуто)

Моления о плодородии и фигурки догу

Лучше всего показывают такие представления о мире в культуре Дзёмон глиняные фигурки догу. Поначалу они в основном изображали женщин, а впоследствии распространились фигурки в виде беременной женщины непосредственно перед родами. Предполагают, что их использовали в магических ритуалах, связанных с присущей женщине способностью порождать жизнь. Применяя магию силы, дающей жизнь, их могли использовать не только для молений об излечении ран и болезней, но и о плодородии земли.



Фигурка догу, изображающая беременную женщину с исторического памятника Танабатакэ в преф. Нагано, Национальное достояние (предоставлено Археологическим музеем Тогарииси г. Тино)

Люди Дзёмон, похоже, ели практически любые продукты, которые можно было собрать в природе, при этом у них были и любимые блюда, которые они предпочитали другим: каштаны, орехи конского каштана и жёлуди – из ореховых плодов, из животных – оленей и кабанов, из рыбы – пагр (тай), морской судак (судзуки) и лососи. Собираемые продукты они готовили разными способами и сохраняли так, чтобы их можно было использовать круглый год. Они не жили «одним днём», сразу съедая собранное в тот же день, а обрабатывали пищу таким образом, чтобы её можно было готовить в течение года в соответствии с планом потребления, однако, несмотря на это, из-за неблагоприятных погодных условий не всегда удавалось собрать достаточное количество продуктов в окрестностях поселения. Люди Дзёмон прилагали все усилия к сбору пищевых продуктов, а также молились фигуркам догу, воплощавшим для них порождающую жизнь силу, и просили о природном изобилии.

Связи между поселениями

Ценное природное сырьё, такое как нефрит и янтарь, обсидиан, битум, можно было добывать лишь в определённых местах, и люди Дзёмон транспортировали его в далёкие местности для торгового обмена. Кроме того, они несли заготовленных сушёных моллюсков и сушёную рыбу, соль и другие продукты в поселения материковой части, обменивая там на другие вещи. Предметами обмена были также орудия труда – каменные наконечники стрел, топоры из шлифованного камня, украшения – перламутровые браслеты и керамические серьги, а также лаковые изделия и многое другое. Предполагают, что такой обмен стал возможен благодаря существованию широкой эффективной торговой сети между поселениями.



Нефритовые украшения с исторического памятника Сакаи-А преф. Тояма (предоставлено Центром ископаемого культурного достояния преф. Тояма)

Таким образом, торговая сеть между поселениями помогала обществу людей Дзёмон, а для её обновления и поддержания практиковались экзогамные браки, то есть браки между представителями разных общин, которые становились посредниками между двумя разными общинами. Люди Дзёмон заключали такие браки с представителями ближних и дальних общин и поселений, что позволяло им обмениваться материальными и человеческими ресурсами и людьми. В некоторых регионах появляется и общественное расслоение, как на юге Хоккайдо, где нефрит, янтарь, лаковые украшения и другие знаки статуса концентрируются в определённой семье или у отдельного человека.



Лаковые украшения на историческом памятнике Хоккайдо-Каримба (погребение 119) (предоставлено музеем г. Энива)

Около 12% генома современных японцев происходит от людей Дзёмон

На территории современного Японского архипелага люди (Homo sapiens) появились в палеолите, около 38 000 лет назад. После этого Япония заселялась несколько раз – по Северному пути, через Приморье, Сахалин и Хоккайдо, по Западному пути – из материкового Китая через Корейский полуостров и север Кюсю, а также по Южному пути – через острова Нансэй.

Люди Дзёмон – в основном потомки людей, пришедших сюда в палеолите, но при этом установлено, что геном современных японцев на 12% происходит от генома людей Дзёмон. Исследования по биологической антропологии также говорят о том, что эти люди – одни из прямых предков современных японцев.

Более того, разработанные людьми Дзёмон способы сбора пищевых продуктов, использования фауны и флоры, ремесленные технологии продолжали существовать долгое время после того, как около 3000 лет назад с материка пришло ирригационное заливное рисосеяние и начался период Яёй. Кое-что из технологий Дзёмон используется в традиционной культуре и поныне. Таким образом, можно сказать, что культура Дзёмон стоит у истоков японской культуры, а антропологически и культурно люди Дзёмон помогают лучше понять происхождение современных японцев.

Фотография к заголовку: «Пламенеющие» и коронообразные сосуды с исторического памятника Сасаяма в г. Токамати преф. Ниигата, Национальное достояние (предоставлено Историческим музеем г. Токамати)

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