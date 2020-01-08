Японские городские легенды: от «женщины с разрезанным ртом» до ужасной «станции Кисараги»

Женщина в медицинской маске спрашивает у проходящего мимо ребёнка: «Я красивая?». Опешивший ребёнок отвечает: «Да!», тогда она срывает с себя маску: «Даже так?» – говорит она ртом, разрезанным от уха до уха… Практически каждый человек любого возраста в Японии слышал эту историю о «женщине с разрезанным ртом», кутисакэ-онна, и она обрела обширную популярность в других странах мира.

«Кутисакэ-онна – вероятно, первая настоящая японская городская легенда», – говорит Иикура Ёсиюки, доцент Университета Кокугакуин, изучающий устную литературу. Как же возникают и развиваются такие истории?

Новый монстр на улицах Японии

Иикура предлагает одну теорию происхождения этой конкретной легенды. Примерно в конце 1978 года распространился слух о том, что пожилая женщина из фермерской семьи в городе Яоцу в префектуре Гифу заметила женщину с широко разрезанным ртом, которая стояла в углу сада. Местная газета напечатала статью об этой истории, легенда разрослась и распространилась, когда дети того региона её пересказывали. Он говорит: «Были самые разные варианты – например, они могли рассказывать, что на ней была маска или красное пальто, или что она несла серп. Или говорили, что она может пробежать сто метров за шесть секунд, что она ненавидит помаду для волос, или что от неё можно уйти, если дать ей леденец бэккоамэ».

Шесть месяцев спустя слух разошёлся по всей стране, от Аомори на севере и до Кагосимы на юге. По словам Иикуры, это было время, когда всё больше детей начало посещать курсы интенсивной подготовки (дзюку). Раньше слухи редко переходили из одного школьного округа в другой, но на таких курсах учились детей из разных округов, и они рассказывали в своих школах то, что слышали о других, потом рассказывали родственникам и другим знакомым людям, например, по телефону, и так далее, после чего историю подхватывали другие газеты и телекомпании».

В глазах детей кутисакэ-онна была страшным существом, о котором ходят неясные слухи. «Курсы начинались вечером, а когда они заканчивались, дети выходили группами на ночные улицы. Они видели взрослых неизвестных им ранее типов – женщин, выходящих на ночные работы или очень пьяных людей». Как отмечает Иикура, беспокойство детей по поводу возможности встретить людей, которые могли бы причинить им вред, проецировалось в образе кутисакэ-онна.

«Сначала учителя и родители тоже волновались, патрулировали улицы и организовывали возвращение детей группами. Слухи стихли к началу летних каникул в 1979 году, но яркий образ «женщины с разрезанным ртом» сохранился у каждого в памяти как ещё один ужасный монстр-обакэ».





Во время распространения легенды о кутисакэ-онна в конце 1970-х годов японская экономика уже преобразилась, по всей стране в домохозяйствах появились основные элементы городской культурной жизни – телевизоры, автомобили и телефоны.

Термин «городская легенда» пришёл в Японию в 1988 году с переводом книги американского фольклориста Яна Гарольда Брюнванда «Исчезающий автостопщик» 1981 года. Говорят, что начинающие японские исследователи, осуществившие перевод, хотели рассеять в академическом мире представления о том, что «устная литература» – это только старые сказки и легенды, и открыть путь исследованиям сплетней и слухов современного города.

Брюнванд определил городскую легенду как причудливую, но правдоподобную историю о чём-то, случившемся в городской обстановке, как говорят, «с приятелем друга». Автостопщик, например, оказывается призраком, или сбежавший убийца прячется под кроватью. Мотив пассажира-призрака восходит к эпохе наёмных конных экипажей девятнадцатого века, но он приспособился к временам автомобиля, чему помог рост средств массовой информации. Люди рассказывали эти истории как то, что слышали из местных газет и радио; рассказы обретали местный колорит и обрастали деталями, блуждая по всей территории Соединенных Штатов.

«В конце 1980-х годов в Японии привлекал внимание рост интереса молодёжи к устной передаче информации. Это была активно обсуждаемая тема – феномен того, как как у учеников средних и старших классов вдруг возникает интерес к одному и тому же, как внезапно появляются очереди в магазинах мороженого, таких как Hobson's и Baskin Robbins, или возникает мода на сумки Boston. В токийском регионе весть о том, что «вот это – классная вещь», мгновенно распространялась среди школьников. С появлением семейных ресторанов и минимаркетов-комбини, в которых можно подработать, у школьников и студентов завелись деньги. В те времена приближался период «экономики мыльного пузыря», и у детей начиная со средних классов увеличилась покупательская способность. Тогда по-настоящему развернулся маркетинг, ориентированный на устное общение детей».

Очень показательна история успеха компании Lotte с её печеньем Koala's March (Коара-но мати). Среди старшеклассниц распространился слух, что найти коалу с бровями – хорошая примета, и Lotte испробовала разные стратегии – например, увеличила количество различных дизайнов коалы. Это на долгое время обеспечило успех марки Koala, и в 2019 году продукт отметил свою тридцать пятую годовщину.

«Другие широко известные истории – это, например, поверье, будто бы прикосновение к фундоси (набедренной повязке) персонажа-посыльного, нарисованного на грузовиках курьерской службы «Сагава», приносит удачу, или другая примета – если пара влюблённых вместе катаются на лодке в пруду Синобадзу в парке Уэно, то они непременно расстанутся. Журналы собирали такие истории в рубриках городских легенд». Авторы таких журналов работали над повышением интереса к собранным рассказам. Яркий пример – популярный журнал «Поппутин», который писал о «собаке с человеческим лицом», которая могла говорить, её лицо напоминало мужчину средних лет, и она гонялась за машинами со скоростью более 100 километров в час.

Однако бум длился недолго, объясняет Иикура. «Такие городские легенды достигли пика своей популярности в начале 1990-х годов, а после 1995 года интерес к ним пошёл на спад. Землетрясение в Кобе и зариновая атака в токийском метро повлияли на общественную атмосферу, она стала не слишком подходящей для разговоров о легендарных монстрах. СМИ перестали публиковать истории о таких сверхъестественных явлениях».