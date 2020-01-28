«Носаку»: чудесное перерождение из безвестного субподрядчика в уникальную торговую марку

Литейный завод компании «Носаку» в городе Такаока префектуры Тояма за год осматривают около 120 тысяч экскурсантов. Это предприятие – не просто производственная база. На заводе имеются кафе и творческая мастерская, где посетители могут попробовать себя в литейном деле. Но прежде всего здесь можно в непосредственной близости увидеть технические приёмы заводских умельцев. Нынешний завод, напоминающий скорее парк развлечений, посвящённый литью металлов, появился из замысла президента Носаку Кацухары: «Хочу, чтобы работой мастеров традиционного литейного ремесла могли восхищаться дети».

Город Такаока, второй по величине в префектуре Тояма, возник в эпоху феодальных войн (конец XV – конец XVI вв.) в качестве призамкового поселения замка Такаока, возведённого владыками княжества Кага – кланом Маэда. Второй правитель этой династии, Тосинага, созвал по соседним деревням литейщиков, дав толчок формированию литейного производства и развитию города как оживлённого торгового центра. В наши дни при прогулке по улицам Такаоки в глаза бросаются навсегда закрытые жалюзи торговых и других предприятий. Теперь это один из провинциальных городов, утративших былую жизненную энергию.

Если отъехать от городского центра, на машине это займёт примерно 20 минут, то можно побывать на стоящем среди заливных рисовых полей заводе традиционного для этих мест производства. За год он привлекает 120 тысяч посетителей. Это литейное производство торговой марки «Носаку». Хотя до главной местной туристической достопримечательности – национального сокровища Японии, буддийского храма Дзуйрюдзи с его 170 тысячами посетителей – заводу пока далеко, тем не менее он уже стал вторым туристическим объектом в городе, превзойдя статую Большого Будды, на которую в год приезжают полюбоваться 100 тысяч посетителей, её сравнивают с теми, что находятся в Камакуре и Наре. Помимо множества местных жителей, здесь бывает немало гостей из Китая, Соединённых Штатов и других стран.



Завод и головной офис компании «Носаку» специально спроектированы не только для производства и отгрузки продукции, но и для приёма экскурсантов в качестве центра так называемого «индустриального туризма». Демонстрирующий красоту не только собственных технологий, но и города Такаока, а также всей префектуры Тояма завод в 2019 году удостоен премии «Отличный дизайн»

Особенность завода состоит в том, что процесс литейного производства демонстрируют посетителям, которые получают возможность увидеть в непосредственной близости, как литейщики, обливаясь потом, наполняют формы докрасна раскалённым жидким металлом температурой 1100 градусов, а также обрабатывают поверхность полученных отливок на токарных станках.



Нагретый до высокой температуры металл заливают в отливочные формы



Знакомясь с заводом, труд мастеров можно увидеть в непосредственной близости

В эпоху, когда до небес превозносятся «эффективность» и «производительность», здесь, в Такаоке, невольно проникаешься красотой местного производства, бережно сохраняемого с эпохи феодальных войн.

Большой популярностью пользуются и практические уроки, на которых под руководством инструктора можно самому изготовить чашку из чистого олова. В пристроенном кафе можно отведать блюда с большим количеством местных продуктов с посуды торговой марки «Носаку». Это своего рода парк развлечений, посвящённый литейному делу.



В учебной мастерской можно создать собственное, уникальное изделие из олова методом формовки и отливки. Участвовать могут даже дети



Кафе служит местом, позволяющим предложить пользователям в реальной обстановке варианты использования металлической посуды. В меню обильно представлены продукты местного производства

Постройка нынешнего завода была завершена в 2017 году. В прежние времена на старом заводе тоже принимали экскурсантов, но их число не превышало 10 тысяч в год. А отправной точкой пути, приведшего к десятикратному росту посещаемости менее чем за два года, стало… чувство досады пятого президента фирмы, которого зовут Носаку Кацухару.

Носаку Кацухару – не местный, он родом из префектуры Фукуи. Когда-то крупная газета, в которой он был фотографом, направила его на работу в Осаку, где он познакомился с единственной наследницей Носаку, на которой он женился в 1984 году. После этого он бросил работу в СМИ и стал работать на заводе «Носаку» под управлением тестя. Сейчас «Носаку» относится к предприятиям малого/среднего бизнеса с численностью сотрудников 150 человек, а в то время их число составляло всего восемь. Занимались они выполнением подрядов, получаемых от компаний оптовой торговли – выпускали буддийские ритуальные принадлежности, вазы и т. п.



Президент Носаку Кацухару

В те дни Носаку крепко запомнился один случай. Однажды мать, которая осматривала завод вместе со своим сыном, не обращая внимания на присутствующих работников, заметила сыну:

«Вот, смотри, не будешь учиться – и тебе придётся заниматься какой-нибудь такой работой».

То, что традиционное производство ценят столь низко, вызвало сильную досаду. «Я хочу добиться, чтобы дети считали эту работу замечательной», – с такими мыслями Носаку стал ревностно оттачивать своё мастерство. Предприятие неплохо зарабатывало на субподрядах, но в конце концов в его руководителе вызрели амбиции. Он понял: «Я хочу работать лицом к лицу с потребителями».

Проницательный взгляд продавца и рождение «гнущихся» изделий

Подходящий случай подвернулся в 2001 году, когда Носаку принимал участие в семинаре в городе Такаока. С большим волнением он показал приехавшему из Токио лектору оловянный кэнсуй – сосуд, используемый в чайной церемонии. Лектору изделие понравилось с первого взгляда, и он предложил отправить вещь на выставку.

Летом того же года для выставки, которая проходила в токийском районе Харадзюку, Носаку изготовил латунные настольные колокольчики. Замысел состоял в том, чтобы не раскрашивать поверхность, а подчеркнуть техническое мастерство, показав, как великолепно выглядит поверхность металла. Как и рассчитывал Носаку, продукция привлекла внимание закупщика одного из магазинов, который тут же принял решение о её реализации. Надежды, возлагаемые на первую партию, были очень велики, но дело не задалось. Причина была проста: в Японии не сложилось традиции созывать домашних настольным колокольчиком. Руку спасительной помощи осознавшему жёсткие правила рынка Носаку протянула одна из продавщиц, непосредственно занимавшихся реализацией.

«А что если сделать такие ветровые колокольчики? Их наверняка удастся продать!».

Будут ли продаваться колокольчики, призванные создавать ощущение прохлады своим звоном на ветру, в наши дни, когда все пользуются кондиционерами? Носаку выслушал её со смесью доверия и сомнения. Но на этот раз изделия моментально разошлись. Это дало Носаку ещё один повод восхититься проницательностью человека своего дела, непосредственно обращённого к покупателям.



Наряду с превосходным качеством материала, привлекательность латуни заключается в великолепных цветовых оттенках

Ещё одним толчком к взлёту стало другое замечание продавца: «Почему бы вам не попробовать делать столовую посуду?»

Но по закону о пищевой санитарии латунь требуется покрывать другим материалом там, где она соприкасается со ртом, что исключало возможность использовать первозданную красоту этого материала. Это побудило обратить внимание на олово.

Поскольку олово мягкое, обычно его обрабатывают, сплавив для твёрдости с другими металлами – свинцом, медью и т. д. Изделия с использованием данного метода, известные как «Осакская оловянная посуда» и «Сацумская оловянная посуда», уже снискали свою популярность в качестве предмета традиционного декоративно-прикладного искусства.

«Не хотелось, начав позже других, быть простым подражателем; вторгаться в чужую нишу я совсем не хотел».

Носаку выбрал стопроцентное олово. Безусловно, это был вызов – сделать то, чего никто не делал до сих пор.

Он занялся изготовлением пробных образцов, но полученные изделия легко гнулись и деформировались. Поначалу Носаку пытался с этим бороться, но безуспешно. Однако в разгар этих стараний один дизайнер посоветовал: «Раз они гнутся, почему бы не предложить их использовать в гнутом виде?» От этих слов у Носаку словно пелена с глаз спала.

Отказ от следования стереотипу «металлы – твёрдые» привёл к рождению серии «гнущихся» изделий, которые сейчас стали своего рода «визитной карточкой» торговой марки «Носаку». Их особая прелесть в необычности: металлическому предмету можно придавать форму по собственному усмотрению своими руками – достаточно лишь приложить небольшое усилие, а также в практичности этого решения: форму можно придавать в зависимости от содержимого. Но более всего она состоит в красоте исходного материала.



«Визитная карточка» бренда «Носаку» –«гнущаяся» серия. В зависимости от использования, форму изделий можно произвольно менять, сгибая своими руками



Изменить форму изделия «гнущейся» серии под силу и женщине. Такие металлические вещички популярны и как предмет украшения интерьера, поскольку обладают внутренней теплотой и шармом

Но и помимо «гнущейся» серии у «Носаку» имеется обширный ассортимент «классики» бренда, в которых используется красота оловянных и латунных поверхностей. Пивные стаканы, бокалы для шампанского, стопки и чашки для сакэ заслужили высокую оценку профессионалов за отточенную бесприкрасную простоту форм, в которых нет ничего лишнего. Теперь эту продукцию используют трёхзвёздочные европейские рестораны.

Так завод, некогда пробавлявшийся подрядами, превратился в единственный и неповторимый бренд «Носаку», уверенно шагающий в будущее. Теперь вряд ли кто-то из посетителей завода назовёт то, над чем трудится его персонал «какой-нибудь такой работой».



Вазы, прекрасный вид металлической поверхности которых доведён до совершенства на токарном станке настоящими мастерами своего дела



Сосуды для сакэ, изготавливаемые вручную, показывают красоту материала и текстуру его поверхности

«Прежде всего, люди заблуждаются, считая, что традиция – это нечто совершенно неизменное», – замечает Носаку, – «безусловно, технологии необходимо беречь, но если всё время только предлагать одни и те же изделия, то в конечном итоге будут утрачены и то, и другое».

Множество деревянных моделей для отливок, которые в прежнем здании завода просто пылились в дальнем конце склада, теперь являются частью экспозиции, у которой посетители обязательно останавливаются сделать снимки на память. Хотя эти модели уже не используются, они – история, краеугольный камень, на котором стоит компания «Носаку». Вместе с тем они и символ нынешнего бренда «Носаку», получившего новую жизнь.

«Меня, в прошлом не местного, приютила земля Такаоки. Люди, которые здесь живут, приняли и полюбили меня, и я должен создавать такие вещи, которыми этот регион сможет гордиться».

Осенью 2019 года фирма «Носаку» открыла несколько своих магазинов, в первую очередь в токийском районе Нихомбаси. Теперь она не просто заявляет о себе в Такаоке, но рассказывает о Такаоке всему миру.



Экспозиция деревянных моделей для литья изделий, которые фирма «Носаку» выпускала за долгие годы, стала популярным местом для снимков в «Инстаграм». А перед ней отшлифованная до зеркального блеска карта Японии из латуни – очередное свидетельство умений заводских мастеров. Фотография: Koizumi Studio

Фотография к заголовку: Шлифовка поверхности отливки на токарном станке (фотографии предоставлены компанией «Носаку»)