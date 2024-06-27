Изабелла Бёрд и её путешествия по Японии XIX века

Изабелла Бёрд – британская путешественница XIX века, известная японцам в основном благодаря своей книге «Непроторенные дороги Японии». Она описывает семь месяцев, проведённых в стране, за которые, несмотря на многочисленные ограничения, действовавшие в то время, преодолела более 4500 километров. Целью книги было дать представление о Японии того времени и оценить потенциал страны – и Хоккайдо в частности – для христианских миссионеров.

Роль Британской комиссии

Изабелла Бёрд, старшая из двух сестёр Бёрд, родилась в Боробридже, Йоркшир, в 1831 году, в семье местного священника. С 1854 по 1901 год она совершила серию замечательных путешествий и побывала на всех обитаемых континентах, за исключением Южной Америки. Она перестала путешествовать только за три года до своей смерти. Благодаря продолжительности и географическому охвату её путешествий, а также качеству созданных на основе этих путешествий книг и лекций, которые выходят за рамки простых приключенческих рассказов, она заслуживает того, чтобы считаться не просто одной из выдающихся женщин-путешественниц, но и одной из величайших путешественников всех времён независимо от пола. В 1891 году она стала первой женщиной, принятой в Королевское географическое общества. Одной из важных вех в её становлении как путешественницы стала поездка в Японию в 1878 году.

Начав 1 апреля 1878 года третий этап своих странствий, охвативший пункты с 6 по 10 на карте выше, Бёрд покинула Эдинбург, в котором жила тогда, пересекла Атлантический океан, Северную Америку и Тихий океан и прибыла в Йокогаму 20 мая. Она провела в Японии семь месяцев, прежде чем 19 декабря отправиться из Йокогамы в Гонконг. Её целью было собрать факты о Японии, в то время ещё малоизвестные на Западе, и написать книгу, открывающую страну западной аудитории. Но ещё более важно для Бёрд было изучить потенциал для миссионерской деятельности в Японии. Она была убеждена в необходимости распространения христианства по всему миру. Поездка была спланирована Гарри Парксом, британским дипломатом, который в то время был генеральным консулом в Японии. Бёрд откликнулась на его просьбу и работала с самоотдачей и преданностью делу, стремясь качественно выполнить свою миссию. Отчёт о её путешествиях по Японии был опубликован в 1880 году под названием «Непроторенные дороги Японии: описание путешествия вглубь страны, включая посещение аборигенов Эдзо и святилищ Никко и Исэ», – двухтомный труд объёмом 800 с лишним страниц. Эта работа была не подборкой писем, написанных Изабеллой своей сестре во время поездки, как часто считали раньше, а чем-то вроде полуофициального отчёта.



Три разных издания «Непроторенных дорог Японии» Изабеллы Бёрд. Слева направо: оригинальное двухтомное издание 1880 года, сокращённое издание 1885 года и расширенное издание 1900 года, дополненное 14 фотографиями. Справа - «Непроторенные дороги Японии: Возвращаясь к Изабелле Бёрд» Канасаки Киёнори (Фотографии предоставлены автором)

Трудный путь

В то время ограничения на передвижение распространялись на всех иностранцев, как путешественников, так и постоянных резидентов Японии. Они могли свободно передвигаться только в пределах десяти ри (примерно 40 километров) от пяти портов, открытых для прибытия иностранных граждан, – Йокогамы, Кобэ, Нагасаки, Хакодатэ и Ниигаты. Также иностранцы допускались в Токио и Осаку. Чтобы выехать за пределы этих зон, требовалось специальное разрешение. Но даже в этом случае иностранцы должны были следовать многочисленным ограничениям. Несмотря на эти трудности, Бёрд решила посетить Биратори на Хоккайдо, один из крупнейших центров айнов, коренных жителей крайнего севера страны, святилище Исэ в префектуре Миэ, а также достопримечательности культурного центра Японии, региона Кансай.

За семь месяцев в Японии Бёрд преодолела внушительное расстояние. Путешествуя по Хоккайдо, она проделала путь из Токио в Биратори протяжённостью около 1400 километров и покрыла в общей сложности около 2750 километров, включая морское путешествие обратно из Хакодатэ в Йокогаму. Путь по Кансаю и Исэ составил около 580 километров по суше, а учитывая участок пути на корабле между Йокогамой и Кобэ – около 1850 километров. В общей сложности Изабелла Бёрд преодолела более 4500 километров. Она смогла совершить путешествие такого масштаба только благодаря поддержке Паркса, которому удалось получить специальное разрешение на поездки во внутренние районы страны без каких-либо региональных или временных ограничений.

Конечно, условия путешествия были намного сложнее, чем те, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Железные дороги были доступны только между Йокогамой и Симбаси (в Токио) и между Кобе и Киото. А путешествовать на большие расстояния верхом было возможно только в некоторых частях Хоккайдо. Так что значительную часть пути она проделала на рикше, в конном экипаже, верхом на спине вола или просто пешком по грязным тропинкам. Временами её жизнь подвергалась опасности, например, когда во время разлива ей пришлось преодолевать бурлящие воды реки Ёнэсиро в префектуре Акита. Сезон дождей в том году был более продолжительным, и осадков выпало больше, чем в обычные годы. Во время путешествия на Хоккайдо Бёрд сопровождал Ито Цурукити, её слуга и переводчик, и именно благодаря его самоотверженности она смогла благополучно добраться до места назначения. Ещё до встречи с Ито она уже знала, что наймёт на работу именно его. Он не только хорошо говорил по-английски, но и работал на Чарльза Мариса, британского «охотника за растениями», помогая ему с коллекцией во время экспедиции в Японию. Подавая заявление на получение разрешения на поездку Бёрд, Паркс включил «изучение растений» в число целей её путешествия.

Тщательно спланированный маршрут

Изабелла Бёрд получила серьёзную поддержку от многих важных лиц, включая миссионеров и иностранцев, проживавших в Японии в портах, открытых для иноземцев. Среди них были Генрих фон Зибольд, второй сын знаменитого естествоиспытателя и врача Филиппа Франца фон Зибольда; Бэзил Холл Чемберлен, знаменитый японист; Джеймс Кёртис Хепбёрн, изобретатель известной системы транслитерации японского языка; Эрнест Сатоу и другие западные дипломаты. С японской стороны Бёрд помогали сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и Комиссии по развитию Хоккайдо, отвечающие за развитие вновь присоединённых территорий на северном острове. Всё это стало возможно благодаря обширным связям Паркса. Среди японцев, помогавших Бёрд в её путешествии, были местные чиновники, а также врачи, учителя, владельцы постоялых дворов и дети. Местные жители устраивали специальные представления с зимними играми и развлечениями в разгар лета, а также организовывали похороны и свадебные церемонии, чтобы показать их своей экзотической гостье.

Одной из главных задач Бёрд в её путешествиях было получить представление о культуре и обществе айнов и составить их подробное описание. В этом, также благодаря содействию Паркса, она получила существенную помощь от лидера айнов Пэнрюку («Бэнри») и многих других айнов в Биратори. Когда Бёрд путешествовала по северному Хонсю, местные жители были так заинтригованы иностранкой, что старались хоть мельком увидеть её, иногда даже проделывая для этого маленькие дырочки в бумажных ширмах. Будучи проводником и переводчиком Бёрд, Ито распространял слухи о том, что его работодательница была необыкновенной красавицей.

О Бёрд и её путешествиях часто писали в местных газетах, и люди прекрасно знали, что она приехала, чтобы познакомиться с местными обычаями. Её маршрут не был составлен наугад, она заранее тщательно спланировала каждый шаг в соответствии со своими целями. Например, она отправилась из Никко на севере Тотиги в Айдзу, преф. Фукусима, а затем из Цугавы, Ниигата, на лодке вниз по реке Агано, чтобы прибыть в Ниигату на побережье Японского моря. Этот маршрут был важен потому, что в Ниигате, международном порту, базировались христианские миссионеры. Бёрд планировала изучить их деятельность и познакомиться с условиями жизни в Ниигате. Копия карты Японии Брантона, которой Бёрд пользовалась в своих путешествиях, была специально подготовлена для неё по указанию Паркса.



Карта Японии Брантона, с которой путешествовала Изабелла Бёрд (предоставлено автором)

Миссионерская деятельность в Северной Японии

Штаб-квартирой экспедиции Бёрд было британское посольство, где она провела в общей сложности 50 дней. За пределами Токио пять из восьми мест, где она провела больше всего времени, были связаны с христианством, включая миссии и школу для девочек «Досися». Интересы Бёрд не ограничивались Церковным миссионерским обществом. Она также посетила представительства Американского совета (первой миссионерской организации Северной Америки) в Киото, Кобе и Осаке. Она установила контакт с советом ещё до того как отправиться в Японию.

Насколько серьёзно Бёрд относилась к миссионерской деятельности, показывает заключительный пассаж второго тома её книги о Японии, подчёркивающий важность более широкого распространения христианской веры в Японии, особенно на Хоккайдо. Поселение айнов в Биратори было седьмым по продолжительности пребывания местом, которое она посетила. Там Бёрд провела столько же времени, сколько и в Осаке. Изабелла Бёрд провела в доме местного вождя Бэнри три ночи и четыре дня, стараясь узнать как можно больше обо всех аспектах жизни и культуры айнов. Она составила удивительно подробный отчёт, который повлиял на миссионерскую деятельность по обращению айнов в христианство.



Рисунок «Айну из Эдзо», опубликованный в «Непроторенных дорогах Японии» (предоставлено автором)

Но даже размышляя о важности миссионерской деятельности, Бёрд сохраняла живой интерес ко всему, что видела, и ко всем, кого встречала во время своих путешествий. Её яркие описания и ясное, честное изложение своих впечатлений и мыслей – вот что делает книгу Бёрд достойной внимания и сегодня. Наблюдательность, отточенная за годы странствий, позволила ей запечатлеть каждый яркий момент своего путешествия. Именно эта способность в большой степени позволила Изабелле Бёрд стать автором выдающихся путевых заметок.

Ложное впечатление от сокращённого издания

Наблюдения Бёрд были опубликованы в книге под названием «Непроторенные дороги Японии». Однако книга с таким названием, которая сейчас знакома читателям по всему миру, сильно отличается от оригинала. Со временем история создания книги обросла легендами и небылицами. Большинство людей, которые сегодня хоть что-то знают об этой книге, считают её рассказом о путешествии любознательной британки средних лет на Хоккайдо. Распространилось мнение, что сама книга – это, по сути, собрание писем, отправленных Изабеллой Бёрд на родину во время её путешествий. Эта точка зрения стала популярной даже среди британских и американских учёных, изучавших наследие Бёрд. Как же это произошло?

Дело в том, что после успеха публикации оригинального двухтомного издания книги Изабеллы Бёрд, издатель Джон Мюррей III решил напечатать сокращённую версию, урезав объем книги вдвое и превратив её в более «женственную» хронику путешествий и приключений. Через пять лет после выхода полной версии книги увидело свет сокращённое издание, сохранившее оригинальную обложку. Эта сокращённая версия, по сути, заменила оригинал, и большинство современных переизданий были основаны именно на ней. В результате многие теперь даже не знают о существовании оригинального двухтомника.

Та же история произошла и в Японии. В 1978 году появился японский перевод Таканаси Кэнкити, основанный на сокращённом издании. На волне моды на книги о путешествиях издание хорошо продавалась, и этот перевод остаётся популярным и по сей день. В 2000 году он был переиздан в недорогой мягкой обложке. Также отдельной книгой были изданы комментарии этнографа Миямото Цунэити к этому переводу травелога Изабеллы Бёрд. Хотя Таканаси знал о существовании оригинального двухтомника, он не смог понять многие аспекты характера и философии Бёрд, историческую подоплёку её странствий и истинную природу путешествия, которое она предприняла.

Эта ситуация усугубилась в последующих изданиях, которые публиковали эти выдержки из полного текста, исходя из предположения, что перевод Таканаси был абсолютно достоверным. И даже издания, основанные на двухтомном оригинале, следовали распространённому представлению о том, что путешествие Бёрд было частной поездкой, а книга основана на письмах домой. Поэтому для перевода её текста выбирали японский разговорный стиль, используя грамматические формы, распространённые в речи и частных письмах, а не те, которые обычно употребляются в литературе. Так рынок заполнился изданиями, которые содержали вопиющие ошибки в переводе и страдали от неправильного выбора стиля письма. В результате, хотя сегодня Бёрд по-прежнему более известна в Японии, чем на её родине в Великобритании, проблемы, связанные с чтением текста в переводе, привели к широко распространённому неправильному толкованию путешествия Бёрд и книги, которая его описывает.

Чтобы помочь устранить эти недоразумения, я сделал новый перевод всего оригинального двухтомника. Результаты были опубликованы в 2012 и 2013 годах в четырёх томах, включающих полный перевод и подробные аннотации, которые помогут читателям понять истинную природу путешествия Бёрд в Японию.



«Изабелла Бёрд и Япония: новый взгляд» (пер. с англ. Николас Пертви), опубликована в 2017 г.

Я также опубликовал перевод сокращённой версии травелога Изабеллы Бёрд и книгу под названием «Изабелла Бёрд и её путешествия по Японии» (Изабэра баду то нихон-но таби), в которой впервые представлен полный и точный отчёт о событиях, связанных с её знаменитым путешествием. Он вышел в 2014 году в издательстве «Хэйбонся». Более того, в 2017 году я опубликовал английскую версию под названием «Изабелла Бёрд и Япония: новый взгляд». Я надеюсь, что эти публикации помогут развеять ошибочные представления о Бёрд и её путешествиях по Японии, и донести правдивую историю этой невероятной женщины до новой аудитории.

Фотография к заголовку: Портрет Изабеллы Бёрд, снятый в 1881 году. Фото предоставлено автором

Оригинал статьи на японском языке опубликован 30 марта 2020 г.