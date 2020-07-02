Японцы и НЛО: кружок изучения «летающих тарелок», в котором состоял Мисима Юкио

После того, как 24 июня 1947 года в США якобы наблюдали «неопознанный летающий объект» (НЛО), бум НЛО охватил весь мир. В 1955 году Араи Кинъити впервые в Японии организовал Ассоциацию изучения «летающих тарелок», в которую вошли многие известные авторы, в том числе Мисима Юкио. Во времена Холодной войны Араи верил, что НЛО несут людям мир…

Надежды Мисимы на встречу с НЛО

«Вот-вот придёт лето, сезон летающих тарелок. Летом прошлого года я ходил с биноклем в гостиницу “Атами” и каждый вечер смотрел с надеждой на приземление так называемых НЛО, но в конце концов мне так и не удалось стать свидетелем такого события».

Так начинается эссе, которое Мисима Юкио опубликовал в журнале «Космический корабль» (Утюки) Ассоциации изучения летающих тарелок (Japan Flying Saucer Research Association, JFSA). Мисима, жаждавший встречи с НЛО, вступил в ассоциацию на следующий год после того, как лидер движения НЛО Араи Кинъити создал её в 1955 году. Одно время в ней насчитывалось более тысячи членов, и среди них, кроме Мисимы, было множество деятелей культуры и интеллектуалов – писатели Хоси Синъити, Нитта Дзиро, Исихара Синтаро, Итокава Хидэо, которого называют «отцом японского ракетостроения», композитор Маюдзуми Тосиро. В июне 1957 года Мисима принял участие в наблюдении в Хибия в Токио, и во время поездки в США летом того же года он вновь искал НЛО. В одной из статей Араи писал: «Мисима был увлечённым членом ассоциации, его можно было видеть на каждом наблюдении, куда он приходил с огромным биноклем».



Мисима Юкио (слева) во время наблюдений в Хибия (Токио) в июне 1957 года (предоставлено «UFO фурэаикан»)

23 мая 1960 года с крыши своего дома в токийском районе Ота вместе с женой он наблюдал сигарообразный объект, похожий на НЛО, как он писал в эссе для женского журнала «Женский клуб» (Фудзин курабу). В опубликованном двумя годами позже романе «Прекрасная звезда» (Уцукусий хоси) члены семьи из четырёх человек, видевшие НЛО, обнаруживают, что они все с разных планет – с Марса, Юпитера Меркурия и Венеры. Против семьи, которая участвует в движении за мир, чтобы спасти человечество от гибели в ядерной войне, выступают другие инопланетяне, стремящиеся уничтожить людей. Этот роман отражает глубокий интерес, который Мисима питал к теме НЛО.

Сам Мисима не был уверен, действительно ли он видел НЛО. Когда в 1964 году умер писатель Китамура Комацу, разделявший его увлечение наблюдениями НЛО, в некрологе, опубликованном в газете «Асахи симбун», Мисима писал: «Хотя в конце концов НЛО я так и не увидел, вместо этого я обрёл ещё более драгоценное – одну чистую дружбу».

НЛО на страже будущего людей

Хотя Мисиме и не довелось наблюдать НЛО, он верил в их существование. Араи, возглавлявший Ассоциацию изучения летающих тарелок, тоже, хотя сам и не видел НЛО, верил в них и кропотливо собирал о них информацию. Он родился в 1923 году в Токио, во время войны служил в армейских ВВС, обслуживая радар на самолёте. Он давно интересовался наблюдениями за погодой, астрономией и самолётами, после войны работал в Министерстве финансов, а потом держал книжную лавку на Готанде в районе Синагава и много читал на интересующие его темы. Как-то ему подвернулось описание пережитого Джорджем Адамски – изданный в 1954 году японский перевод книги «Летающие тарелки приземлились», где тот описывает встречу с жителями Венеры. Об НЛО (или «летающих тарелках», как их тогда называли) впервые заговорили после того, как американский бизнесмен Кеннет Арнольд 24 июня 1947 года якобы видел с борта своего самолёта девять светящихся летающих объектов. У Араи интерес к этой теме появился именно тогда. К Адамски он относился скептически, сомневаясь, что его заявления могут быть подтверждены научно. Поскольку истории о пережитом и информация о замеченных НЛО продолжали появляться, он создал ассоциацию как платформу для серьёзного обсуждения темы НЛО.

В первом номере журнала «Космический корабль» (Утюки) он писал: «Поскольку в нашей стране нет исследовательской организации, которая бы всерьёз занималась изучением (НЛО), в нынешней ситуации их пренебрежительно считают всего лишь пустой выдумкой или плодом галлюцинаций. Однако изучение возможности существования подобного в нашей необъятной Вселенной мне не кажется абсурдным и антинаучным. Я так считаю оттого, что мы сами, жители Земли, планируем в недалёком будущем летать в космос. Поэтому мы можем собирать информацию об НЛО со всего мира и с помощью удивительных достижений современной астрономии оценивать её истинность – пусть мы всего лишь организация исследователей-любителей, но мы можем вписать свою страницу в историю космических путешествий».



Изданная в 2000 году на средства автора автобиография Араи Кинъити (предоставлено «UFO фурэаикан»)

Главной целью он считал мир во всём мире и защиту будущего человечества. Ощущая угрозу нового глобального конфликта, к которому могла привести Холодная война, в интервью журналу «НЛО и космос» (UFO то утю) в 1978 году он говорил: «Не прекратятся ли тут же войны, если мы будем точно знать, что за нами со стороны наблюдают НЛО?». В 1957 году ассоциация к двухлетней годовщине с момента основания вместе с другими группами последователей выпустила «Манифест о мире во Вселенной». В нём они предупреждали о той угрозе, которую несут будущему человечества войны с применением ядерного оружия и ракет, а также призывали преодолеть барьеры между странами и народами, чтобы подготовится к появлению «летающих тарелок». В том же году из-за рубежа поступили сообщения о планах подготовки Советским Союзом запуска на Луну ракеты, оснащённой ядерным оружием. Ассоциация подготовила «Требование по поводу запуска ракеты», в котором призывала отменить запуск, и передала его советскому послу. Сцена написания Никите Хрущёву письма с просьбой отменить ядерные испытания в упоминавшемся уже романе «Прекрасная звезда» явно навеяна деятельностью ассоциации.

Бывший директор музея «UFO фурэаикан»: «Я видел НЛО много раз»



В музее «UFO фурэаикан» в преф. Фукусима хранятся и экспонируются около 3000 документов из собрания Араи Кинъити (предоставлено «UFO фурэаикан»)

В здании, где располагалась его компания на Готанде, Араи открыл «библиотеку НЛО», в которой выставлял собранные им материалы. Незадолго до своей смерти в апреле 2002 года большую часть материалов он подарил музею «UFO фурэаикан», расположенному в пос. Ииномати в преф. Фукусима. Тогдашний директор музея Киносита Цугио с ним общался, у них были доверительные отношения. Он рассказывает: «Араи-сан хотел отправить материалы туда, где их рассортируют и сохранят. Он был добродушным и при этом серьёзным человеком. Он говорил, что завидует мне – ведь я не раз видел НЛО, которых ему самому не довелось увидеть».

«UFO фурэаикан», открытый в 1992 году, был создан на грант в 100 миллионов йен, полученный по программе «Возрождения родных мест», которая была направлена на оживление жизни в регионах и проводилась при премьере Такэсита Нобору. Он расположен на холме Сэнганмори, в окрестностях которого издавна наблюдали светящиеся объекты. Киносита, один из местных энтузиастов НЛО, был его директором с 1993 по 2010 год.



Холм Сэнганмори (слева; высота 462,5 м); вид с вершины (предоставлено «UFO фурэаикан»)

Конический холм Сэнганмори, вид которого напоминает о пирамидах, обладает сильным магнитным полем, на нём есть камни причудливых форм – один напоминает моаи на острове Пасхи, другой – кита и т. п., он считается «местом силы». Как говорит Киносита, часто сообщают о наблюдениях НЛО в радиусе 30-40 км от г.Фукусима, в том числе возле Сэнганмори. Сам он впервые столкнулся с НЛО в возрасте 25 лет в 1972 году, когда с тремя друзьями совершал восхождение на гору Миноваяма (1728 м) хребта Адатара, расположенную западнее Сэнганмори.

Он рассказывает: «До вершины оставалось 10-15 минут. Я сделал шаг и взглянул на небо – там висел, как приклеенный, напоминающий шлем объект. Цвет был похож на монету в одну йену, как цвет окислившегося серебра. На вид он был размером сантиметров тридцати. Так прошло секунд тридцать. Все четверо были ошеломлены. Мы хотели рассмотреть его с большей высоты и поспешно поднялись к вершине, но больше его не увидели, он уже исчез».

Благодаря такому опыту он увлёкся исследованиями НЛО и сбором информации, в том числе о наблюдениях НЛО. К нынешнему моменту он встречался с ними уже по меньшей мере шесть раз. После того, как он оставил должность директора музея, он занялся сбором информации в своей «лаборатории», устроенной по соседству с домом, в нескольких минутах езды на машине от музея. Некоторые люди приходят, чтобы узнать об НЛО или поделиться информацией. В мире немало людей, которые пренебрежительно относятся к НЛО и не верят в их существование, но Киносита считает их своего рода воротами для расширения восприятия. Он говорит: «Мы не знаем, действительно ли это НЛО. Однако если мы загодя будем считать это обманом чувств, заинтересованность не увеличится. Если кто-то говорит, что видел НЛО, то нужно его внимательно выслушать. Опыт встречи с НЛО может в будущем вызвать у человека увлечение астрономией или энергетическими системами. Это расширяет мировосприятие. Некоторые спрашивают: «Почему я не видел НЛО?» – а дело в том, что люди сейчас не смотрят на небо. Если же не смотреть в небо, то НЛО не увидишь».

Помощь в сборе информации и материалов: «UFO фурэаикан»

Фотография к заголовку: KTSimage/PIXTA

Автор статьи: Итакура Кимиэ, Nippon.com