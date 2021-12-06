«Могильный странник» Кадзипон и его путешествия по памятным местам великих людей в 101 стране мира

На протяжении 33 лет Кадзипон Марко Дзангэцу путешествовал по миру, посещая могилы Достоевского, Бетховена, тайваньской певицы Терезы Тенг и сотен других известных деятелей культуры. О причинах этого увлечения, побудившего Кадзипона посетить 101 страну мира, а также несколько путевых заметок – из первых уст.

Исследователь культуры и «могильный странник». Родился в Осаке в 1967 году. Выпускник университета Киндай. За 33 года посетил более 2500 могил деятелей культуры в 101 стране мира. Псевдоним «Кадзипон» происходит от сочетания его настоящей фамилии Кадзимото с именем персонажа одной из любимых детских книг «Три тысячи ри в поисках матери» (Хаха о тандзунэтэ сандзэнри). Автор книги «Кругосветное путешествие могильного странника Кадзипона по могилам великих музыкантов» (Хака маира Кадзипон но сэкай онгакука дзюнрэйки, 2020).

С 19 лет Кадзипон Марко Дзангэцу путешествует по миру, посещая могилы известных людей. Он побывал во всех уголках Японии и земного шара, от Северного полярного круга до Антарктиды. «По правде говоря, мне недосуг вести точный учёт могил», - признаётся 53-летний путешественник. «Два года назад их было 2 520. Когда я свалюсь с радикулитом – пересчитаю все могилы лёжа в постели. А пока я здоров, буду ездить по миру».

Кадзипон считает посещение могил «делом всей жизни». Как появилось это увлечение?

Первое странствие

Всё началось в августе 1987 года в городе Санкт-Петербурге, который в то время назывался Ленинградом. Кадзипон стоял перед могилой Фёдора Достоевского. «Я был 19-летним студентом. В качестве последнего обряда перед наступлением совершеннолетия я решил отблагодарить писателя, к которому относился как к вырастившему меня отцу. Когда я возложил на могилу руки и произнёс по-русски «Спасибо», меня как будто ударило молнией».

Кадзипон жил отдельно от родителей с 11 класса. «Отец был пьяницей и мы постоянно ссорились». В подростковом возрасте, которому присуща повышенная восприимчивость, Кадзипон прочитал «Преступление и наказание» и другие романы Достоевского. Благодаря книгам его душа не раз обретала спасение. В выпускном классе Кадзипон частно страдал от неразделённой любви, и это сформировало у него страстное увлечение литературой, музыкой и живописью. Каждый раз, когда Кадзипон влюблялся в абитурйенток института искусств, студенток музыкального института или библиотекаря, он находил спасение в художественной литературе, музыке и биографиях великих людей.

Его сердце неизменно оказывалось разбитым, однако кругозор расширился. «Бетховен прожил всего 56 лет. Он переживал одну несчастную любовь за другой, но написал множество известных произведений во время своих страданий. Удача в любви не сопутствовала и Ван Гогу, но он создал «Подсолнухи» и другие шедевры. Даже если тебе не отвечают взаимностью, это не конец. Многие деятели искусств трансформировали муки несчастной любви в великие шедевры».

На том же самом кладбище Кадзипон обнаружил могилы двух великих композиторов – Чайковского и Мусоргского. Покинув кладбище, он испытал непреодолимое желание посетить могилы других великих людей. «Я должен выразить благодарность и другим деятелям искусств. Баху, Шостаковичу, Гёте! Надо торопиться!».

Кадзипон решил посетить памятные места великих людей, творчество которых служило ему опорой в тяжёлые времена, чтобы узнать больше об их жизни и выразить свою благодарность. Он стал водителем грузовика, чтобы зарабатывать деньги, а когда накопил достаточно средств, начал путешествовать по Японии и другим странам. Кадзипон решил посещать не только могилы деятелей искусств, но и известных исторических личностей, а также людей, внесших вклад в культуру. «Когда появился Интернет, я сделал свой сайт, и мне стали поступать предложения об участии в мероприятиях или написании статей». Странствия превратились в источник дохода. «Если мне это надоест, я опять стану водителем грузовика или займусь любой другой работой».



Слева: 21-летний Кадзипон во время первого путешествия по Европе в 1989 году. Справа: посещение могилы Чарли Чаплина в Корсье-сюр-Веве (Швейцария)

Тёплый приём

В Японии есть обычай «хака-маири» – посещение могил своих предков. Многие приходят на могилы своих наставников и значимых людей в годовщину смерти, чтобы выразить своё почтение. Однако Кадзипон считает, что приходить на могилу, чтобы посмотреть на памятник, бессмысленно. «Главное – выразить свою благодарность усопшему. Если неподалёку от кладбища есть дом или другие памятные места, позволяющие больше узнать о жизни этого человека – я обязательно туда заглядываю». В идеале Кадзипон стремится пройти по следам каждого персонажа и посетить могилу в качестве завершающего аккорда. «У меня не так много денег, поэтому приходится расставлять приоритеты. Я стараюсь посетить каждую могилу как минимум дважды, потому что однократное посещение нельзя считать настоящим хака-маири».

Кадзипон интересуется не только могилами. Во время поездки по Антарктиде он посетил местность, где встретил свою смерть капитан Роберт Фолкон Скотт, и почтил его память прямо на борту корабля. В Антарктиде он побывал в районе, где исчез Рауль Амундсен.



Кадзипон выражает своё почтение капитану Скотту на месте его последнего лагеря в Антарктиде (2008)

Иногда Кадзипону не удаётся приехать на полюбившееся место во второй раз – этому препятствуют гражданские войны и другие конфликты.

«В 1994 году я поехал в Сирию. Я мечтал хотя бы раз в жизни увидеть руины древней Пальмиры. К тому же в Дамаске находится могила святого Иоанна. Все были очень добры со мной. Оказывается, ислам учит помогать путешественникам. Я не владею арабским, поэтому не мог прочитать даже номер автобусного маршрута. Мне постоянно приходилось спрашивать дорогу у окружающих. Когда я добрался до цели, меня настолько поразила красота Пальмиры, что на глазах выступили слёзы. Днём температура достигала 40 градусов, и я купался в Евфрате. В гостинице местные жители собирались перед телевизором, чтобы посмотреть аниме «Капитан Цубаса».



Слева: фантик от жевательной резинки с изображением главного героя японской манги «Рыбак Сампэй», найденный в Сирии. Справа: в гостях у жителей Дамаска (1994)

Впоследствии затянувшаяся гражданская война привела Сирию в состояние хаоса, а руины Пальмиры были уничтожены в 2015 году группировкой «Исламское государство».

«Надеюсь, что в стране вновь наступит мир и жизнь вернётся в нормальное русо», – говорит Кадзипон, вспоминая о встреченных во время путешествий счастливых детях и улыбках взрослых.

Единомышленники

Чтобы добраться до цели, Кадзипон преодолевает множество трудностей. «Приключения случаются не только во время поездок на Северный или Южный полюс. Приключение может произойти в любой точке мира».

Кадзипон вспоминает, как испытал приступ радикулита на обратном пути из Таити, где он посещал могилу Гогена. «Из Японии на Гаити очень мало прямых рейсов, а чтобы добраться на остров Хива-Оа, где находится могила Гогена, нужно пересаживаться на пропеллерный самолёт и лететь ещё шесть с половиной часов. Этот рейс есть только три раза в неделю. Однако могилу Гогена посещают люди со всех концов света. На могиле все обмениваются приветствием «Are you crazy?». Тяготы пути сплачивают людей. Кадзипону удалось благополучно добраться до могилы Гогена, однако на обратном пути рейс до Японии был отменён из-за забастовки местной авиакомпании, и Кадзипону пришлось лететь в Лос-Анджелес. «Я был очень расстроен. В самолёте, следовавшем из Лос-Анджелеса до Японии, меня настиг приступ радикулита. Я с трудом добрался до дома и провёл в постели две недели».



Могила Поля Гогена на острове Хива-Оа



Французский полицейский написал на доске иероглифы, чтобы приободрить пострадавшего от воров Кадзипона

Перечень происшествий бесконечен. Во Франции, пока Кадзипон посещал могилу Ван Гога в парижском пригороде Овер-сюр-Уаз, воры разбили окно во взятом напрокат автомобиле и украли все его вещи. Местные жители помогли Кадзипону добраться до полиции. Пока Кадзипон писал заявление, полицейский средних лет решил приободрить Кадзипона, продемонстрировав ему навыки каллиграфии, и написал на доске иероглифами слово «Атлантический океан». «Я заплатил за двухмесячный прокат автомобиля, но у меня украли международные права, поэтому пришлось возвращаться в Японию, чтобы восстановить права. Я был очень расстроен, но ничего нельзя было сделать. На прощание полицейский вручил мне бумагу с написанной на японском языке фразой «Счастливого пути». У меня на глаза навернулись слёзы».

Однажды Кадзипон целый месяц путешествовал по Европе. В начале путешествия он приобрёл в бельгийском антикварном магазине бюст Бетховена и постоянно носил его с собой. «В аэропорту Лондона, когда путешествие уже близилось к концу, я уронил бюст и он разбился. Вернувшись в Японию, я склеил кусочки и восстановил статуэтку».



Кадзипон с бюстом Бетховена в своём кабинете (фото сделано редколлегией Nippon.com во время Zoom-интервью)

В 2020 году исполнилось 250 лет со дня рождения глубоко уважаемого Кадзипоном великого композитора. «При жизни Бетховена в Вене свобода ограничивалась. Частично эти меры были обусловлены французской революцией. Однако Симфония №9 – это гимн равенства и братства, провозглашающий права и достоинство каждого человека».

Памятник на могиле Бетховена в Вене выполнен в форме метронома. Бетховен одним из первых начал пользоваться этим прибором. «Говорят, что он очень радовался изобретению, потому что метроном позволял улавливать темп музыки когда Бетховен начал терять слух». Неподалёку от могилы Бетховена находится могила Шуберта. «Я мечтал быть похороненным между двумя великими композиторами»



Кадзипон побывал на могиле Бетховена шесть раз

Приключения на пути в Россию

Могила Николая Коперника находится в польском городке Фромборк, неподалёку от российской границы. Почтив память великого астронома, Кадзипон решил направиться к могиле философа Канта в Калининграде. «Кант одним из первых призвал к созданию организации наподобие современной ООН, деятельность которой направлена на обеспечение мира во всём мире. Я хотел поблагодарить его за заботу о человечестве».

«Мне сказали, что добираться в Калининград нужно на международном рейсовом автобусе, который ходит только дважды в день. Я пришёл на автобусную остановку в половине седьмого утра и ждал два часа, но автобус так и не пришёл. Я хотел разузнать всё в полиции, но вместо полиции попал на польскую военную базу, где меня щедро угостили горячим чаем и пончиками».



Мать и дочь, доставившие Кадзипона в Россию из Польши для посещения могилы Канта (2015)

Во время перехода границы Кадзипона тоже ожидал тёплый приём. «Я попросился на пропускной пункт, чтобы подождать там автобус, и представился как путешествующий по могилам японец. Перед поездкой в Польшу я побывал в бывшем посольстве Японии в Каунасе, где Сугихара Тиунэ выдавал транзитные визы в Японию тысячам евреев, спасающимся от Холокоста, и на могиле главы возрождённого Польского государства Юзефа Пилсудского. Я показал пограничникам фотографии, и это произвело на них огромное впечатление. Они остановили направлявшийся в Россию автомобиль и попросили водителя взять с собой японца. И мама с дочкой согласились меня подвезти! Благодаря им я благополучно добрался до могилы Канта», – вспоминает Кадзипон.

На автобусе через всю Америку

В Испании Кадзипон побывал много раз. «Я каждый раз проверял, как продвигается строительство храма Саграда Фамилия. В Испании я посетил почти все могилы известных людей, включая Гауди и Гойю. Я съездил в Сантьяго-де Компостелу – это место известно среди паломников не меньше, чем Иерусалим и Ватикан, был на могиле святого Иакова»

В Барселоне Кадзипон почтил память художника Жоана Миро. Его могила находится на огромном кладбище на горе Монтжуик. «Смотритель выдал мне нарисованную от руки карту, но она была неточная. Мне пришлось бродить по кладбищу под палящим солнцем, изнемогая от жажды. На карте был указан эскалатор, но я его не нашёл и вернулся к смотрителю. Когда меня проводили до могилы, я понял, что это был не эскалатор, а лестница. Откуда мне было знать, что по-испански эскалатор – это «escalera mecánica», а «escalera» – это просто лестница. Теперь при виде картин Миро у меня всегда пересыхает в горле...»

В Великобритании Кадзипон посетил около шести десятков могил, в том числе могилы короля Артура, Шекспира, Ньютона, Конан Дойля и Лоренса Оливье. «Я проехал всю страну, от Дувера на юге до озера Лох-Несс на севере. Легче вспомнить, где я не был».

Во время нескольких поездок в США Кадзипон успел побывать на могилах 260 знаменитостей – Линкольна, Эдгара Алана По, Хэмингуэя, Эдисона, Билли Кида и Мэрилин Монро. В 2000 году, за год до серии терактов, он объехал всю страну на автобусе. «Я ездил по Америке 30 дней, но потратил всего 37 000 йен (около 360 долларов). Чтобы поспать, я садился на ночные рейсы. А на остановках, когда водитель отдыхает, я мыл голову водой, обливаясь водой из бутылки, или обтирал тело в туалете «МакДональдса». Я проехал от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, но ни разу не переночевал в гостинице».



На могиле Джеймса Дина в Фермонте, штат Индиана (2000 год)

Юный последователь Кадзипона

До 40 лет Кадзипон путешествовал по миру в одиночестве, однако 18 лет назад он женился, и с тех пор часто ездит с семьёй. Когда его сын-пятиклассник был маленьким, он вместе с Кадзипоном побывал в Америке и Европе, видел могилы Уолта Диснея, Майкла Джексона, братьев Гримм и Андерсена.



Слева: сын Кадзипона молится перед могилой Одри Хэпберн (Толоченазе, Швейцария, 2015). Справа: семья Кадзипона перед могилой энтомолога Фабра (Сериньян-дю Кюнта, Франция, 2018)

По Австралии семья Кадзипона путешествовала на взятом напрокат автомобиле, уворачиваясь от выпрыгивающих на дорогу кенгуру. В Перте они посетили могилу актёра Хита Леджера, умершего в 2008 году в возрасте 28 лет. «Мой сын ездит со мной с тех пор, как научился ходить. Похоже, ему тоже нравится произносить слова благодарности перед могилами известных людей».

Раньше на поиски мест, где расположены могилы, уходило много времени, но сейчас Кадзипону помогает Интернет. «В Интернете много недостоверной информации, но добраться до цели, пользуясь картами Гугла и приложением, составляющим маршрут с пересадками, стало намного легче».

«Раньше мне хотелось посетить горы в Италии, Центральный Восток и другие труднодоступные места, но сейчас я сконцентрировался на Азии», – отмечает Кадзипон.

В 2019 году Кадзипон путешествовал по Южной Корее и Тайваню. В Сеуле он побывал на могиле японского учёного Асакавы Такуми, исследовавшего корейскую керамику и прожившего большую часть своей жизни в Корее. В южной части страны он почтил память студентов, погибших во время восстания в Кванджу (1980). На Тайване Кадзипон посетил могилы певицы Терезы Тенг, борца за независимость Моны Рудао и создателя одной из местных плотин Хатты Ёити.

«Побывав в 101 стране мира, я убедился в том, что несмотря на разницу национальностей и культур, люди везде более или менее одинаковы. Если ты улыбаешься – тебе улыбнутся в ответ. Если путешественник попал впросак – всегда помогут». В любой точке мира при посещении могил люди испытывают уважение к усопшим и возносят молитвы. «Если между странами возникло противостояние, мы должны помнить о существовании общих ценностей и уважать друг друга»

«Ищу друзей семьи Пикассо»

В 2020 году Кадзипон собирался впервые объехать весь Китай, однако из-за пандемии планы пришлось отменить. «30 лет назад я побывал на могиле писателя Лу Синя в Шанхае. Я хотел посмотреть, как изменился Китай за это время»

Пандемия наложила ограничения на поездки даже внутри страны, и Кадзипон использует это время для обновления своего Интернет-сайта, где выкладывает информацию о путешествиях и посещённых могилах. Он с нетерпением ждёт возможности возобновления зарубежных турне.



Замок Вовенарг, где расположена могила Пабло Пикассо (Экс-ан-Прованс, Франция)

«На свете так много могил, которые я ещё не успел посетить. Например, могила Пикассо находится на территории замка Вовенарг, где живут его потомки, поэтому попасть внутрь могут только друзья семьи. Я приезжал туда дважды, но ворота оставались закрыты. Я побывал в доме в Малаге, где родился Пикассо, видел «Гернику» в Мадриде. Мне очень хочется выразить благодарность великому художнику перед его могилой. Если среди ваших читателей есть знакомые семьи Пикассо, попросите их связаться со мной».

Статья написана по материалам интервью Итакуры Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: Кадзипон во время второго посещения могилы Достоевского в Санкт-Петербурге в феврале 2005 года

Все фотографии предоставлены Кадзипоном Марко Дзангэцу