Хамада Сёдзи и Бернард Лич: история многолетней дружбы

В 1920 году Бернард Лич и Хамада Сёдзи совершили длительное путешествие из Японии в Великобританию. В приморском городке Сент-Айвс они построили печь для обжига и открыли знаменитую керамическую мастерскую Лича. С тех пор прошло уже сто лет, но культурные связи между английской и японской керамикой сохранились, и вековая годовщина отмечается любителями керамики в обеих странах.

100-летие культурных связей

Маленький приморский городок Сент-Айвс с населением около 11 000 человек расположен в 22 километрах от юго-западной оконечности Англии и в 10 000 километрах от Токио. Именно сюда в 1920 году приехал известный японский гончар Хамада Сёдзи и его друг Бернард Лич, чтобы построить печь для обжига и мастерскую. С тех пор на протяжении многих десятилетий в Сент-Айвсе прошла обучение целая плеяда гончаров. Они постигали секреты знаменитой керамики Лича и помогали распространять её в Британии, Европе, Северной Америке и по всему свету.

Дружба с Хамадой и другими известными японскими деятелями искусства, включая Каваи Кандзиро и Янаги Соэцу, позволила Личу оказать большое влияние на японскую керамику. Вместе с японскими коллегами он основал движение декоративно-прикладного искусства мингэй как ответ на быструю индустриализацию и вестернизацию Японии раннего нового времени и символ возврата к более простым и человечным ценностям рукотворных объектов. Эстетика мингэй актуальна и сейчас, особенно среди людей, задумывающихся об экологических последствиях безудержного потребления и дешёвого массового производства.



Бернард Лич (третий слева в первом ряду) и Хамада Сёдзи (рядом) в мастерской Лича вместе с сотрудниками, 1960 год (фото Центра изучения декоративно-прикладного искусства)

Отложенный праздник

По прошествии века между Японией и Великобританией сохранились прочные культурные связи. Мастерская Лича, открывшаяся в 2008 году после реставрации, ведёт активный культурный обмен между Сент-Айвсом и городом Масико в префектуре Тотиги, где находится мастерская Хамады Сёдзи, превратившаяся в один из ведущих центров японской керамики.

Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный урон развитию культурных связей. «У нас имеется множество планов!», – говорит директор мастерской Лича Либби Бакли. За его словами – сотня программ мероприятий, симпозиумов, стажировок и проектов с участием местных жителей. «Нам пришлось отменить или отложить практически все мероприятия. В следующем году мы планируем сделать так много, сколько сможем».

Один из проектов предусматривал приезд двух гончаров из Масико в Сент-Айвис на стажировку и поездку главного гончара Лича Роэлофа Уйса в Японию. Десять лет подряд дети из Масико приезжали в Сент-Айвис, а в 2020 году должна была состояться первая поездка детей из Сент-Айвиса в Масико. Бакли надеется на реализацию этих проектов в будущем.

Сейчас развиваются онлайн-проекты, особенно программа «Керамика и люди», предлагающая участникам демонстрировать свои видеоролики о любимых керамических изделиях. Внук Бернарда Лича Дэвид Кендалл, деятель искусств и преподаватель, выбрал для ролика чайник с корейскими мотивами, сделанный его отцом в мастерской Лича.



Чайник, сделанный отцом Дэвида Кендалла (© фото Дэвида Кендалла)

«Он есть в нашей семье с тех пор, как я себя помню, – вспоминает Кендалл и обращает наше внимание на приклеенный носик чайника. – Простая форма и элегантный, единый и целостный дизайн».

«Есть что-то особенное в том, чтобы взять чайник и подержать его в руках, – отмечает Кендалл, сравнивая керамику с двухмерным изобразительным искусством, не предназначенным для тактильного контакта. – Чайники создают для того, чтобы ими пользоваться... В них есть особая тишина, пронзающая их владельца до мозга костей».

Кендалл знает о связях своего деда с Японией с раннего детства. Во время пребывания в мастерской Лича Хамада Сёдзи сделал себе кровать с резной спинкой. Много лет спустя маленький Кендалл спал в этой кровати, а когда кровать отслужила свой век, он оставил себе на память кусок резной спинки, который хранит по сей день. «Это удивительно красивая резьба... очень чёткий узор по простой сосновой доске».

Свадьба в твидовом костюме

Сент-Айвс – это не единственное место, которое посетил Хамада в Британии. Крошечный городок Дитчлинг в 60 километрах на юг от Лондона служил пристанищем для авторитетных деятелей искусства и мастеров – гильдии святого Джозефа и святого Доминика. Гильдия была основана в 1920 году, как раз в год приезда Хамады и Лича в Сент-Айвс, и функционировала вплоть до 1989 года. Хамада трижды приезжал в Дитчлинг на встречи с деятелями искусства и мастерами, среди которых - скульптор Эрик Гилл, художник Фрэнк Брэнгвин и ткач Этель Майрет.



Улицы Дитчлинга (фото предоставлено Тони МакНиколом)

Местный музей искусств и народного творчества планирует провести в 2021 году выставку о Хамаде и Дитчлинге в честь годовщины его первого приезда в город.

«Хамада был очень впечатлён местным стилем жизни, – отмечает директор музея Стефани Фуллер. – Местные жители владели качественными вещами и пользовались ими каждый день»



Стефани Фуллер, директор Музея искусств и народного творчества (фото Тони МакНикола)

Во время одной из поездок Хамада приобрёл у Этеля Майрета несколько предметов твидовой одежды, которая настолько пришлась ему по вкусу, что он предпочёл появиться на собственной свадьбе в твидовом костюме вместо традиционного кимоно. Хамада также заинтересовался концепцией слияния дома с мастерской, которую предлагала Гильдия, и местной жизнью – деревенской, но вблизи от города.

«Хамада хорошо понимал, что живя в Дитчлинге, можно легко добраться до Лондона, чтобы встретиться с дилером или сходить на лекцию, – рассказывает Стефани Фуллер. – Поездки в Дитчлинг укрепили его решимость переехать в деревню... и в конце концов он поселился в Масико».

«Копировать Запад нехорошо»

Хамада и Лич оставались друзьями до самой смерти, которая постигла их с интервалом в 16 месяцев – в 1978 и 1979 году. Хамада жил в Масико, Лич – в Сент-Айвсе, и частые поездки были неотъемлемой частью их работы.

В 1977 году живущий в Великобритании фотожурналист Като Сэцуо посетил Лича в его доме в Сент-Айвсе. Он стал последним японским журналистом, взявшим интервью у Лича, популярного в Великобритании и почитаемого в Японии.



Бернард Лич в возрасте 90 лет (фото Като Сэцуо)

«Моё первое впечатление – это философ, а не мастер по керамике», – вспоминает Като. 90-летний Лич практически ослеп, но обрадовался представившейся возможности поболтать с японским гостем.

«Он встретил меня японским приветствием «Ёку ирассяимасита» (Добро пожаловать), – вспоминает Като. – Мы говорили на английском, и его невозможно было остановить. Интервью началось утром, продолжилось после обеда и длилось до вечера».

Они обсудили японского коллегу Лича. «Лич назвал Хамаду Сёдзи «хорошо сбалансированным человеком». Его тело и душа были здоровы и сбалансированы, и Лич никогда не видел Хамаду в гневе».



Книга Като Сэцуо «Бернард Лич и мастерская Лича 1920-2020» (на японском языке)

Они также обсудили керамику и движение мингэй, и Лич глубоко сожалел о вездесущем массовом производстве в эпоху интенсивного экономического роста в 70-е годы в Японии. «Он сказал, что в Японии индустриализация зашла слишком далеко и люди перестали понимать ценность изготовленных вручную изделий. Лич беспокоился о судьбе Японии в будущем и отметил, что копировать запад нехорошо».

В 2003 году Като стал ответственным по связям в проекте восстановления керамики Лича и помогал вести сбор средств среди японских спонсоров. В 2020 году Като опубликовал книгу на японском о встречах с Личем и участии в реставрационном проекте, включив в неё множество собственных фотографий. Книга вышла во время чрезвычайной ситуации, когда все книжные магазины в Японии были закрыты, однако оказалась в центре внимания и стала ещё одним свидетельством незатухающего интереса к связям в сфере керамики между Британией и Японией.

Эти связи начались с глобальной дружбы двух мастеров и нашли отклик у последующих поколений. В начале 2020 года внук Бернарда Лича Дэвид Кендалл съездил в Масико и встретился с мастером керамики Хамадой Томоо, внуком Хамады Сёдзи.

«У нас сразу возникли тёплые отношения. У нас есть прошлое, развивавшееся параллельно все эти годы. Я будто встретился с дальним родственником», – рассказывает Кендалл.

С тех пор Кендалл контактирует с Хамадой в Инстаграме – инструменте, о котором их знаменитые предки не имели не малейшего представления. «Япония – это место, куда я буду возвращаться вновь и вновь. Я чувствую, что эти связи обладают огромным значением», – отмечает Кендалл.

Фотография к заголовку: Бернард Лич и Хамада Сёдзи восхищаются английским средневековым кувшином, 1966 г. Фотография предоставлена Центром изучения декоративно-прикладного искусства

(Статья на английском языке опубликована 24 декабря 2020 г.)