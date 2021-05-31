Еврейские нотки в японском мире классической музыки

Всего за одно столетие Япония превратилась в крупнейшую мировую державу классической музыки. Огромный вклад в развитие музыки в Японии внесли еврейские музыканты. В их числе – Йозеф Розеншток, возглавивший один из крупнейших симфонических оркестров. Он и другие деятели искусств заложили основы для развития талантливых музыкантов мирового уровня.

Незаменимые еврейские музыканты

Что произойдёт в мире классической музыки, если все еврейские музыканты объявят забастовку? Начнётся хаос.

Берлинская филармония и нидерландский Королевский оркестр «Консертгебау» лишатся своих руководителей. Новогодними концертами Венской филармонии на протяжении многих лет дирижируют еврейские музыканты – Даниель Баренбойм, Джеймс Ливайн и Майкл Тилсон-Томас, поэтому им срочно придётся искать замену, однако даже Венской филармонии вряд ли удастся каждый год ангажировать 80-летнего Риккардо Мути.

Оркестрам во всём мире придётся искать солистов. Пианистка Марта Аргерих и виолончелист Миша Майский окажутся недоступны. Скрипач Гидон Кремер, дирижёр Максим Венгеров, пианист и композитор Евгений Кисин, пианистка Элен Гримо пальца о палец не ударят. В каждом ведущем оркестре обязательно есть несколько еврейских музыкантов. Множество пюпитров останутся пустыми. В некоторых оркестрах исчезнут целые секции. Настоящий хаос!

Мир классической музыки уже давно немыслим без еврейских музыкантов. Еврейский народ, пережив травму Холокоста и Второй мировой войны, подарил миру целую плеяду талантов, среди которых пианист и композитор Владимир Горовиц, пианист Артур Рубинштейн, скрипач Яша Хейфец, дирижёры Карлос Клайбер и Лорин Маазель.

Изоляция от мировых шедевров

Что связывает Японию с еврейскими музыкантами?

Сначала давайте рассмотрим феномен классической музыки в Японии.

В наши дни Япония – одна из крупнейших держав классической музыки. Однако во время 200-летней изоляции, длившейся до конца XIX века, Япония практически не контактировала с западными странами, поэтому о существовании Баха, Моцарта и Шопена никто не знал. Вместо этого в стране появились самобытные музыкальные инструменты – похожий на лютню щипковый сямисэн, крохотный барабан цудзуми, который во время исполнения держат на плече, и бамбуковая флейта сякухати. Даже японский звукоряд отличался от общепринятого 12-ступенчатого звукоряда.

В 1900 году, всего через несколько десятилетий после окончания периода изоляции, в далёкой от западной музыки стране появляется первое пианино Yamaha. А ещё через 100 лет, в 2002 году, японская пианистка Уэхара Аяко, играя на фортепиано Yamaha, побеждает на XII международном конкурсе имени Чайковского. Российская пианистка Юлианна Авдеева, в 2010 году выигравшая XVI Международный конкурс пианистов имени Шопена, тоже использовала фортепиано Yamaha.

Однако достижения Японии в мире классической музыки не ограничиваются производством музыкальных инструментов. Япония стала родиной звёзд мирового масштаба, в числе которых – дирижёр Одзава Сэйдзи и скрипачка Гото Мидори, в 11 лет дебютировавшая в Нью-Йорке. Пианистка Марта Аргерих каждый год участвует в Музыкальном фестивале Аргерих на горячих источниках Бэппу. В Японии часто гастролируют известные еврейские музыканты. В Токио имеется 7 крупных оркестров, которыми дирижировали всемирно известные Владимир Ашкенази и Андре Превин.

Почему классическая музыка так популярна в Японии? Разумеется, развитие музыкальной культуры происходило постепенно. Маэстро Асахина Такаси до гастролей в Европе не знал о существовании нескольких версий работ Антона Брукнера. С одной известной японской пианисткой произошла трагическая история. В Японии она считалась звездой, однако после приезда в Европу обнаружила, что её исполнение намного уступает технике европейских музыкантов, и она в отчаянии выбросилась из окна гостиницы, совершив самоубийство. Вопреки всем неудачам Японии удаётся стать музыкальной державой, и еврейские музыканты сыграли в этом далеко не последнюю роль.

Йозеф Розеншток – наставник японского оркестра

Я уже упоминал, что в Токио есть семь крупных оркестров. Еврейский дирижёр Йозеф Розеншток, спасавшийся в Японии от нацистов, с 1936 по 1946 год возглавлял симфонический оркестр, впоследствии преобразованный в оркестр NHK. До приезда в Японию Розеншток работал в Нью-Йоркской Метрополитен-опера и оперном театре в Мангейме. Под его строгим руководством симфонический оркестр преобразился до неузнаваемости. Только представьте себе уровень оркестра в стране, где совсем недавно закончилась эпоха изоляции. Если музыканты играли невпопад или ансамбль разлаживался, Розеншток сначала изливал на них свой гнев, а затем закрывался в гримёрке. Виолончелист Сайто Хидэо, свободно говоривший на немецком, приходил к нему, чтобы уговорить наставника вернуться. Через некоторое время Сайто открывает музыкальную школу Тохо гакуэн, в которой обучался известный дирижёр Одзава Сэйдзи. В 1951 году оркестр переходит в ведение общественной телерадиокомпании NHK и, подобно известному американскому оркестру NBC, начинает выступать на радио и телевидении. В 1972 году оркестр вместе с солисткой Накамурой Хироко впервые отправляется на гастроли в Европу. Следует отметить, что Накамура Хироко обучалась игре на фортепиано в Нью-Йорке, в Джульярдской школе, у еврейской пианистки и музыкального педагога Розины Левиной.

Если бы Розеншток уехал вместо Японии в США, симфонический оркестр NHK никогда не вышел на теперешний уровень, а Одзава никогда не покорил мир. Если бы Розина Левина не преподавала в Джульярдской школе, Накамуре не удалось занять 4 место на седьмом конкурсе пианистов имени Шопена в 1965 году, который выиграла Марта Аргерих.

С еврейскими музыкантами связана ещё одна японская пианистка – Ингрид Фудзико Хэмминг. Она училась у Леонида Крейцера в Токийской музыкальной школе, которая впоследствии стала музыкальным факультетом Токийского университета искусств. Крейцер был профессором в Берлинской музыкальной Академии, однако уехал в Японию, спасаясь от нацистов. В Японии он провёл остаток жизни, преподавая игру на фортепиано и дирижёрское искусство. Фудзико Хэмминг была его ученицей. Впоследствии она переехала в Европу и в Вене встретилась с еврейским композитором, дирижёром и пианистом Леонардом Берштейном, который помог Хэмминг выступать с сольными концертами в Вене.

Берштейн участвовал в судьбе и других японских музыкантов. Возглавляя Нью-Йорскую филармониию, он решил назначить Одзаву помощником дирижёра. Бернштейн обучал Садо Ютака, ставшего дирижёром Берлинской филармонии. Ооэ Эйдзи, дирижировавший при исполнении «Тристана и Изольды» на Байрёйтском фестивале в 2005 году, тоже был учеником Берштейна.

Манфред Гурлит – отец японской оперы

В регионе Кансай есть 4 крупных оркестра, самый знаменитый из которых – филармонический оркестр Осака (предыдущее название – Кансайский симфонический оркестр). В его создании участвовал еврейский дирижёр Иммануил Меттер. Меттер приехал в Японию в 1926 году, дирижировал оркестром в Киотском университете и обучал дирижёрскому мастерству Асахину Такаси. Впоследствии Асахина стал дирижёром симфонического оркестра радио Осака, затем основал Кансайский симфонический оркестр и внёс огромный вклад в развитие классической музыки в Кансае. Последователем Асахины стал ученик Берштейна Ооэ Эйдзи.

В Токийской музыкальной школе работали и другие еврейские преподаватели, в том числе оперный композитор и дирижёр Манфред Гурлит. В 1939 году он приехал в Японию, женился на оперной певице Хидака Хисако и стал дирижёром в оперном театре Фузивара, основанном тенором Фудзивара Ёсиэ. Гурлит также руководил группой «Токио Никикай», созданной выпускниками Токийской музыкальной школы с целью развития оперного искусства в Японии, и активно участвовал в деятельности ещё двух крупных организаций.

Это лишь несколько примеров еврейских музыкантов, внёсших огромный вклад в превращение Японии в мировую державу классической музыки и заложивших основы игры на фортепиано, оперного и оркестрового искусства. Мы должны апплодировать им стоя.

Фотография к заголовку: Одзава Сэйдзи дирижирует оркестром Сайто Кинэн, созданным в память о его наставнике Сайто Хидэо. 2011 год, муниципальный театр Мацумото, префектура Нагано (© Jiji)