«Сокровищница вассальной верности» (Тюсингура): чем история массового теракта привлекает японцев?

Пьеса «Сокровищница вассальной верности» (Тюсингура) создавалась на основе реального инцидента мести, который произошёл в эпоху Гэнроку (1688-1704). Её ставили театры Кабуки и Нингё дзёрури, она использовалась в телепостановках и в фильмах, на её основе создано множество популярных произведений. Чем же именно эта история мести врагу очаровывает японцев?

Знаменитый теракт эпохи Эдо

Перед рассветом 14 дня 12 лунного месяца 15 года Гэнроку (1702) ронины из княжества Ако напали на располагавшийся в квартале Хондзё в Эдо особняк Киры Кодзукэносукэ, убив Киру и 28 его вассалов. Для жителей Эдо этот инцидент был сенсацией – после установления сёгуната в Эдо в Японии на протяжении уже ста лет царил мир, и тут вооружённый отряд ронинов врывается в особняк вассалов клана Токугава. Сейчас это назвали бы массовым терактом.

В третьем месяце предыдущего года произошёл инцидент, в ходе которого Асано Такуминоками, глава княжества Ако, напал на Киру в замке Эдо и нанёс ему ранение мечом, в результате чего Асано приговорили к сэппуку, а княжество Ако упразднили. Кира была наставником по этикету в замке Эдо, и Асано напал на него, поскольку тот при обучении давал ему заведомо ложные сведения и злословил на его счёт – в общем, делал то, что сейчас называется «притеснениями с использованием служебного положения». Асано не выдержал такого преследования и обнажил меч.

О причинах конфликта высказываются разные предположения – говорят, что к нему могло привести то, что Асано мало платил за обучение, либо же проблема производства соли, или Асано отказался показать редкий живописный свиток, проблемы с женщинами или любовь между мужчинами – что же произошло на самом деле неизвестно. Княжество Ако упразднили, однако 47 бывших вассалов Асано во главе с Ооиси Кураносукэ напали на усадьбу Киры, чтобы смыть оскорбления, нанесённые их господину. Действия ронинов, отомстивших за смерть господина, восхваляли как проявление Бусидо, Пути воина.

Этот инцидент был воспроизведён в пьесе Кабуки уже через 12 дней. В эпоху, когда не было телевидения, газет и Интернета, люди хотели знать правду, и им показывали происшествия в виде спектакля. Поскольку истинное положение дел было неясным, авторы могли дать волю воображению, чтобы создать интересное повествование, однако спектакль через три дня запретили. Широкой общественности было интересно узнать, почему произошло такое крупномасштабное нападение с целью мести, но сёгунат не хотел лишнего шума о нападении, которое случилось практически у него на глазах, и «закрыло крышкой то, что плохо пахнет». Замять неудобные факты, контролируя СМИ, – обычная тактика власть имущих в любые времена.

После этого, чтобы показать историю инцидента ронинов Ако, время действия переносили в периоды Камакура (1192-1333) и Муромати (1336-1573). Затем, через 47 лет после инцидента, в 1748 году, театр Нингё дзёрури представил «Канадэхон тюсингура». Это масштабное произведение, состоящее из 11 актов, представление целиком шло более 10 часов. Пьеса стала стандартным представлением о ронинах Ако в театрах Дзёрури и Кабуки.

К тому времени с момента инцидента прошло уже почти полвека, власти стали не так строги, но всё же время действия перенесли в XIV век, в эпоху «Повести о Великом мире» (Тайхэйки), Киры Кодзукэносукэ стал Ко-но Моронао, а Асано Такуминоками – Энъя-ханган. Однако все знали, что эта история повествует о мести ронинов Ако в годы Гэнроку. Главный герой, Ообоси Юраносукэ – это самом деле Ооиси Кураносукэ, и благодаря иероглифу кура (蔵, «хранилище») в его имени пьеса получила название «Сокровищница вассальной верности» (Тюсингура, 忠臣蔵, или «верный вассал Кура»).

«Канадэхон тюсингура» часто исполняется в театрах Кабуки, Нингё дзёрури и других, эти представления всегда собирают посетителей даже во времена падения интереса к театру, поэтому в театральном мире эту пьесу называют докудзинто, по названию лекарства китайской медицины, используемого для неотложной помощи. Широкую популярность получили и романы, повести, сказы рокёку, музыка, фильмы, телесериалы и популярные песни по мотивам «Сокровищницы вассальной верности».

Причины популярности темы 47 вассалов

Почему так популярна «Тюсингура»? Конечно, свою роль играет эстетика бусидо, но помимо этого есть несколько факторов, благодаря которым эта пьеса нравится японцам.

Первое – это чувство хоган-биики, сочувствие герою, который терпит поражение. Изначально оно появляется в контексте рассказов о Минамото-но Ёсицунэ, военачальнике конца периода Хэйан, имевшего должность столичного судьи (хоган). Он заслужил признание как победитель могущественного рода Тайра, но из-за размолвки со своим братом Ёритомо подвергся преследованиям, что вызывает сочувствие, и это чувство распространяется и на других трагических героев. Сцены, когда Кира издевается над Асано, печали и страдания ронинов в Ако вызывают желание поддержать оказавшихся в проигрышной ситуации. В «Тюсингура» умело использован этот психологический фактор. Наконец, ронины убивают Киру – сочувствие хоган-биики дополняется чувством выполненного долга, вознаграждающим за перенесённые невзгоды. И сегодня у кого угодно появляется желание поддержать тех слабых, которые стараются изо всех сил.

Второй фактор – объединение усилий группы людей для борьбы. Герой не один, и японцам нравится, как слабые поодиночке люди собираются вместе и становятся мощной силой. Вот почему мы любим командные игры. Среди детей очень популярны не только такие виды спорта, как регби и бейсбол, но и сюжеты в анимации и видеоиграх, когда нужно объединить силы с друзьями. Популярность обретают телесериалы, где описан не только герой, но и те, кто его поддерживает. Даже если главным героем является один персонаж-ронин сюжета пьесы «Тюсингура», за ним всегда стоят 46 других.

Третий фактор – эстетика благородной смерти, она также обладает неодолимой притягательностью для японцев. История победы над Кирой не имела счастливого конца, ронинов приговорили к сэппуку. Как виновные в инциденте, они были приговорены к смертной казни, но как воинам, им оказали честь, и они благородно гибнут, как подобает воинам.

Четвёртый фактор – самоотверженность. В «Тюсингура» немало женщин и подчинённых, которые самоотверженно помогают ронинам.

И пятое – «поэтическая справедливость», при которой «хороших» героев воспевают, а «плохих» – порицают. В повествовании «Тюсингура» Кира изображён как враг. На самом деле он был неплохим человеком, в своих владениях в Микаве он ездил верхом на сельскохозяйственной рыжей лошади и прислушивался к крестьянам, заслужив среди них прозвание «Господин на красной лошади». Он также был выдающимся знатоком культуры, обладая глубокими познаниями в области чайной церемонии и искусства. Но в повествовании это не имеет значения – Кира изображён как жадный до денег и похотливый персонаж. Отрицательный персонаж в истории интересен только если он плох во всём. Это относится не только к Кире – так же показаны ронины Ако, которые бежали и не участвовали в нападении. Например, бывший старейшина Ооно Куробэй изображён как трусливый и хитрый человек, в «Канадэхон тюсингура» он является вероломным шпионом, который доносит Кире, хотя в жизни он был выдающимся экономическим менеджером...

Наверное, все эти чувства характерны не только для японцев, а для людей вообще.

Самураи, не участвовавшие в нападении

В княжестве Ако было около 300 самураев. 47 участвовали в нападении, а куда делись остальные 250? История тех, кто не участвовал в атаке, также является популярной тайной «Сокровищницы вассальной верности».

Как упоминалось выше, в пьесе «Канадэхон тюсингура» 11 актов, и акты 1-4, до сэппуку Асано Такуминоками, являются прологом пьесы.

В следующих 5 и 6 актах главным героем является Хаяно Кампэй, человек, не участвовавший в нападении. Кампэй был вассалом Энъя, но во время инцидента с мечом не был на месте происшествия, потому что был на свидании со служанкой О-кару. Стыдясь того, что он не проявил себя верным вассалом, он сбегает в дом родителей О-кару и становится охотником.

Видя стремление Кампэя присоединиться к мести, чтобы смыть своё клеймо, О-кару решает продать себя в публичный дом в квартале развлечений юкаку и предоставить средства для их борьбы. Когда отец О-кару с деньгами возвращается, ночью на дороге на него нападает разбойник Оно Садакуро, отбирает деньги и убивает.

Садакуро же случайно гибнет от стрелы Кампэя, который на охоте принял его за кабана. В темноте Кампэй обшаривает грудь убитого и находит кошелёк с большой суммой денег. Он хватает кошелёк и бежит домой, желая использовать деньги для своего господина, но дома начинает подозревать, что убил тестя, и совершает сэппуку, не в силах терпеть вину. Таковы 5-й и 6-й акты пьесы, а 7-й повествует об О-кару, которая начала заниматься проституцией в квартале Гион, и об Ообоси Юраносукэ.

Кампэй умирает в ходе пьесы и не участвует в атаке. Садакуро, убитый Кампэем, изначально был вассалом Энъя, но после того, как его отец Оно Кудаю, старейшина у Энъя, отрёкся от него, у Садакуро не осталось другого выхода, кроме как стать разбойником. В 7 акте Юраносукэ убивает Кутаю, когда выясняется, что он был шпионом врага, Коно Моронао. Таким образом, три из одиннадцати актов пьесы, то есть больше четверти, посвящены Кампэю, Садакуро, Кудаю – тем, кто не участвовал в нападении.

Было и много других, кто не участвовал в нападении. Кто-то умер, не добившись желаемого, кто-то заболел, кто-то стал работать, чтобы прокормить семью или любимых, кто-то сбежал, и так далее. Кто-то даже проспал. Есть версия, что существовал и запасной отряд на случай, если Ооиси потерпит неудачу. Многие такие истории рассказаны во всевозможных более поздних произведениях. «Тюсингура» – это не просто история о героях, добивающихся справедливости, приправленная кодексом бусидо. Интересна история и тех, кто не участвовал в нападении, и тех, кого принято считать изменниками.

Таким образом, инцидент, случившийся 300 лет назад, стал темой огромного разнообразия произведений – пьес, романов, песен и сценических искусств. В недавнее время он использовался для обоснования милитаризма и уничтожения во имя справедливости, но за рубежом он привлекает внимание исследователей бусидо и японской эстетики. И сейчас, в XXI веке, «Тюсингура» представляет собой феномен, не подвластный времени.

Фотография к заголовку: Куниёси Утагава «Тюсингура» (Aflo)