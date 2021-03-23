«У нас происходило то же самое, только с задержкой на полдня»: история о том, как решения лидера и 9-километровый кабель спасли АЭС «Фукусима-2» от судьбы «Фукусимы-1»

Атомная электростанция «Фукусима-2», расположенная в одноименной префектуре на территории двух небольших городов – Нараха и Томиока, находится всего лишь примерно в 12 километрах к югу от АЭС «Фукусима-1», авария на которой причинила наихудший ущерб в истории человечества. Она точно так же подверглась удару цунами и получила серьезные повреждения охладительного оборудования, которое находилось на стороне, обращенной к морю. Почему же на этой АЭС удалось благополучно добиться холодной остановки реакторов? В канун десятилетия со времени бедствия мы побеседовали с бывшим директором АЭС «Фукусима-2», который руководил станцией в те горячие дни, а ныне является президентом компании Japan Nuclear Fuel Limited (офис компании находится в деревне Роккасё префектуры Аомори), а также с двумя его подчиненными, принимавшими деятельное участие в событиях, о которых пойдет речь.

«До того дня у нас не было конкретного представления о цунами»

В момент, когда произошло землетрясение, на атомной электростанции «Фукусима-2» энергию вырабатывали 4 ядерных реактора на кипящей воде мощностью 1,1 млн кВт. В зале экстренного реагирования, куда сразу же поспешил Масуда Наохиро, в то время директор АЭС, он облегченно вздохнул после того, как Мисима Такаки, тогда начальник отдела эксплуатации, доложил ему: «На всех четырех реакторах подтверждена автоматическая остановка». На атомных электростанциях аварийное реагирование сводится к трем шагам: «Остановить, охладить, закрыть». Первый был благополучно пройден.

Сообщение о тревоге в связи с цунами в зал реагирования тоже поступило, но на тот момент оно не вызывало ощущения опасности. «Мне не раз доводилось видеть кадры цунами с Суматры, но до того самого дня у меня не было конкретного представления о том, с какой быстротой и мощью волны дойдут до зданий и станут их разрушать», – откровенно признает Масуда.



Президент компании Japan Nuclear Fuel Limited Масуда Наохиро (во время стихийного бедствия директор АЭС «Фукусима-2»)

«Я думал, что осталось только в обычном порядке подать воду, охладить ниже сотни градусов – и все будет в порядке. Меня скорее беспокоило, что же станет с энергоснабжением столицы и ее окрестностей из-за того, что разом останавливается АЭС мощностью 4,4 млн кВт», – вторит ему Мисима.



Директор АЭС «Фукусима-2» Мисима Такаки (во время стихийного бедствия начальник эксплуатационного отдела АЭС)

Примерно в 15 часов 30 минут волны цунами, легко преодолев береговые волноломы, обрушились на электростанцию. Для сброса тепловой энергии в море при аварийном останове на АЭС «Фукусима-2» с морской стороны от энергоблоков были построены 8 сооружений с теплообменным оборудованием – по два на каждый реактор. Волны цунами, сорвав металлические ворота, хлынули в эти здания, и оборудование оказалось под водой. Таким образом возникло препятствие для выполнения второго из трех шагов аварийного реагирования – «остановить, охладить, закрыть».

Волны цунами достигли уровня дороги на склоне на территории АЭС рядом с самым южным зданием первого энергоблока – 16-17 метров. Они затопили территорию вокруг корпуса усиленной сейсмостойкости, где находится зал экстренного реагирования. Из этого помещения без окон не было видно, что происходит снаружи, и Масуда с Мисимой поняли: «Случилось что-то крайне серьезное» только тогда, когда в зале погас свет.



Волны цунами штурмуют склон рядом со зданиями энергоблоков (фотография предоставлена TEPCO HD / часть изображения обработана)

Восстановить охлаждение

Обычно АЭС «Фукусима-2» снабжалась электроэнергией от внешних источников по четырем линиям. Одна была на плановом техосмотре, а подача по двум другим прервалась из-за землетрясения. Осталась единственная, ставшая «линией жизни». Подачу электроэнергии в зал реагирования удалось наладить, протянув провода из соседнего здания, избежавшего прекращения подачи. А в центральном контрольном зале удалось определить состояние реакторов по показаниям измерительных приборов.

«И директор Масуда, и сам я – планировщики. Мы проводим массу проб, испытывая оборудование. Поэтому мы были уверены в своих решениях о том, в каких ситуациях и до какой степени выдержит оборудование, чем можно восполнить ту или иную функцию, если что-то отказывает. Все, что оставалось – задействовав знания и опыт операторов, используя то один, то другой прием, продолжать охлаждать реакторы», – говорит Мисима, отвечавший за руководство эксплуатацией АЭС.

Пока Мисима пытался выиграть время, Масуда сосредоточился на оживлении разрушенных цунами систем охлаждения. Непременным условием для восстановления является понимание фактического состояния. Беспрерывно продолжались афтершоки, и с каждым из них в зале реагирования раздавались тревожные возгласы. Можно ли послать сотрудников для непосредственной проверки в условиях угрозы нового прихода цунами?..



Директор Масуда руководит работой в зале экстренного реагирования АЭС «Фукусима-2» (фотография предоставлена TEPCO HD / часть изображения обработана)

Масуде пришла идея: он стал записывать время и силу афтершоков на белой маркерной доске, стоявшей в углу зала.

«Директор, что вы пишете?»

Проходившие мимо сотрудники останавливались и смотрели на доску. Дело шло к ночи, и стало заметно, что промежутки между афтершоками постепенно растягиваются.

Отмены предупреждения о цунами не поступало. Тем не менее Масуда понимал: «Если не выйти сейчас, мы не сможем приступить к восстановительным работам с утра. Ошибемся в моменте – реакторы придут в опасное состояние». В 10 часов вечера Масуда отправил четыре группы по десять человек, чтобы выяснить состояние корпусов с теплообменным оборудованием. Этот шаг потребовал решительности.



Президент компании Japan Nuclear Fuel Limited Масуда Наохиро (во время стихийного бедствия директор АЭС «Фукусима-2»)

Взору Иноуэ Такаси, который возглавлял одну из восстановительных команд, поспешившего непосредственно на место, открылось невообразимое зрелище.

«Ворота были разрушены цунами, внутри стояла вода, там даже рыба была. Просто не верилось, что это то самое привычное место, где ты столько раз проводил осмотр и техобслуживание. Проверять оборудование было незачем – я сразу понял, что оно пришло в негодность», – вспоминает Иноуэ.



Иноуэ Такаси, ответственный за техническое состояние АЭС «Фукусима-2», во время бедствия непосредственно руководил выполнением работ, возглавляя группу восстановления

Последняя мера – выпустить воздух из реакторов

Получив доклад о непосредственной проверке, Масуда немедленно распорядился о приобретении необходимых материально-технических средств. Электродвигатели закупили у завода компании Toshiba в Миэ, а также у АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата, а кабель и автомобили-электрогенераторы собирали в самых разных местах. С просьбой направить в помощь сотрудников обратились к филиалам компании TEPCO и предприятиям-партнерам.

Из восьми корпусов с теплообменным оборудованием ущерба от цунами чудом удалось избежать только одному, расположенному с южной стороны от реактора номер 3, и он позволял поддерживать охлаждение. Непосредственно на месте считали, что распределив электроэнергию из этого корпуса и протянув кабель к реакторам №1, 2 и 4, можно сравнительно за короткое время восстановить функции охлаждения.

Однако Масуда сказал: «Раз система охлаждения третьего реактора не утратила работоспособность, ее нужно сохранить любой ценой. Ее нельзя перегружать». С этими словами он отклонил предложение подчиненных и распорядился протянуть кабель от корпуса утилизации отходов, расстояние от которого по прямой составляет 800 метров.

Толщина кабеля – около 5 сантиметров. Вес каждого метра – 5 килограммов. С учетом необходимости обогнуть сооружения, обломки и другие препятствия, общая протяженность протянутого кабеля составила 9 километров. В нормальных условиях такой объем работы 20 человек, пользуясь строительной техникой, выполняют за месяц. Объединив усилия сотрудников TEPCO и компаний-партнеров, в общей сложности 200 человек проделали эту работу за 30 часов – до позднего вечера 13 марта.

До них доходили известия о том, что на АЭС «Фукусима-1» ситуация становится все хуже – через СМИ, корпоративные видеоконференции и по другим каналам. «Нами двигал скорее не страх того, что произойдет, если у нас случится то же самое, а понимание, что нельзя допустить, чтобы то же самое произошло и у нас», – вспоминает Иноуэ.



Кабель, который протянули усилиями 200 человек, чтобы восстановить охлаждение (съемка сентября 2020 года)

На территории АЭС «Фукусима-2» до сих пор виден след от протяжки кабеля вручную 10 лет назад (снимок сделан в сентябре 2020 года)

Пока люди выбивались из сил, протягивая кабель, температура воздуха в камерах компенсации давления реакторов номер 1, 2, 3 и 4 поднялась выше 100 градусов Цельсия, а давление в гермооболочках реакторов приближалось к расчетному пределу. Третий шаг триады «остановить, охладить, закрыть» был тоже сопряжен с опасностью. «На “Фукусиме-2” развивался тот же процесс, что и на “Фукусиме-1”, только с опозданием на полдня».

«Поскольку подача воды продолжалась, мы были уверены, что ядерное топливо не пострадало. В случае, если придется произвести вентиляцию, чтобы снизить давление в гермооболочках, вероятность выброса радиоактивных веществ низкая. В крайнем случае, можно и открыть вентиль», – был уверен Мисима. Но если бы на АЭС «Фукусима-2» пришлось пойти на этот шаг вслед за «Фукусимой-1», то это могло вызвать панику не только в месте расположения АЭС, но и по всей Японии. «Сделать все, чтобы этого не произошло. Вот что было нашей мотивацией», – признался он.

Моторы доставлены, техника готова, но…

Для того, чтобы как можно скорее восстановить охлаждение, приобретенный на заводе компании Toshiba в префектуре Миэ электродвигатель попросили доставить по воздуху Силы самообороны страны. Прибывшее в аэропорт Фукусима оборудование благополучно получили и доставили автотранспортом к месту монтажа. И тут возникло препятствие: требовалось снять оборудование с платформы и установить.

В обычное время доставку и установку поручали специализированным компаниям-подрядчикам, и работникам самой компании Toshiba не было необходимости оперировать строительной техникой, поэтому у них не было необходимого опыта. «Как же так, мы сами ничего не можем сделать», – в чрезвычайной ситуации оставалось только смеяться от собственного бессилия.

В конце концов, задействовав немногочисленных работников компаний-партнеров, которых удалось найти и собрать, оборудование удалось снять с платформы и выполнить монтаж. Оставалось только зачистить концы кабеля и подсоединить к контактам. В этом тоже пришлось положиться на энтузиазм и технические навыки техников компании-партнера.

Четырнадцатого марта в половине второго утра подключили питание к электродвигателю и восстановили систему охлаждения реактора номер 1, находившегося в наиболее нестабильном состоянии. Опоздай еще на два часа – и пришлось бы выпускать воздух. Успеть удалось едва-едва.

За все сто часов руководства восстановлением системы охлаждения – с момента землетрясения – Масуда ни разу не сомкнул глаз. «Я думал о том, что все очень плохо, но отчаиваться ни разу и в мыслях не было», – говорит он. Раз за разом он уяснял ситуацию, продумывал, кому и что поручить, и отдавал распоряжения.



АЭС «Фукусима-2», успешно добившаяся холодной остановки реакторов. В отличие от пострадавшей от взрывов «Фукусимы-1», здания энергоблоков стоят в целости и сохранности (снимок сделан в сентябре 2020 г.)

«Непредвиденное» случается

В отличие от полностью утратившей энергоснабжение АЭС «Фукусима-1», на «Фукусиме-2» удалось сохранить в рабочем состоянии внешний источник энергии. Это не значит, что кризис удалось преодолеть без всяких трудностей. Аварии удалось избежать именно благодаря тому, что был лидер, который раз за разом принимал трудные решения и отдавал распоряжения, и был персонал, трудившийся каждый на своем месте изо всех сил, полный решимости «отстоять станцию».

Теперь, по прошествии 10 лет со времени аварии на АЭС «Фукусима-1» за исключением зон, куда возвращение жителей представляется затруднительным, таких как весь город Футаба и отдельные участки в общей сложности 7 муниципалитетов префектуры Фукусима, распоряжения об эвакуации отменены. Однако процент вернувшихся жителей в бывших районах эвакуации составляет порядка 30%. Не только аграрии, рыбаки и другие представители первичного сектора производства, но и многие другие жители префектуры по-прежнему страдают от репутационного ущерба. Компания TEPCO продолжает нести ответственность, а иметь дело с последствиями аварии ей придется в течение всего обозримого будущего.

Принимаясь готовить этот материал, мы не собирались сделать из кого-то героев. Но определяя однозначно: «Компания TEPCO – это абсолютное зло», не лишаем ли мы самих себя возможности изучить и применить очень важный опыт и уроки того, что произошло?

Великое восточнояпонское землетрясение дает понять: «Непредвиденное – случается». Даже если мы нарастим высоту волнозащитных стен и еще более укрепим от землетрясений здания АЭС, нигде нет гарантии, что не произойдет снова нечто такое, чего мы не можем себе представить.

«Что бы ни случилось, основной принцип – “остановить, охладить, закрыть” – останется неизменным. Нужно не пытаться создать электростанцию, которой ничего не сделается, даже если произойдет нечто непредвиденное, а раз за разом упражняться в четком выполнении трех этих шагов, важное значение имеет именно умение реагировать соответственно обстоятельствам», – считает Масуда.

Получив горький опыт положения, в котором «оставалось только смеяться от бессилия», на АЭС «Фукусима-2» работники стали получать права на управление экскаваторами, автокранами и другой строительной техникой. Они и сейчас продолжают регулярно проводить тренировки по уборке обломков и выполнению других задач.

• Интервью с нынешним президентом компании Japan Nuclear Fuel Limited Масудой Наохиро состоялось 5 марта 2011 года, интервью с нынешним директором АЭС «Фукусима-2» Мисимой Такаки и ответственным за техническое состояние АЭС «Фукусима-2» Иноуэ Такаси состоялось 16 сентября 2020 года

• За исключением фотографий, предоставленных TEPCO HD, снимки выполнены Хасино Юкинори из редакции nippon.com

Фотография к заголовку: Работники АЭС «Фукусима-2» протягивают кабель методом «людской волны» для восстановления утраченного из-за цунами охлаждения реакторов на АЭС «Фукусима-2» (предоставлена TEPCO HD; часть изображения подверглась обработке)

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