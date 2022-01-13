Йоко Оно и Джон Леннон в воспоминаниях японской музыкальной журналистки, знавшей их лично

Музыкальная журналистка Юкава Рэйко близко общалась с Йоко Оно с середины 1970-х годов. Она делится своими воспоминаниями о личности, скрывающейся за знаменитым именем.

Родилась в Мэгуро, Токио, выросла в Ёнэдзаве, префектура Ямагата. В 1960 году начала работать джазовым критиком, затем перешла на радио, став одной из первых ди-джеев, познакомивших японского слушателя с такими исполнителями как Элвис Пресли и The Beatles. С тех пор продолжает активно публиковать эссе и обзоры, озвучивая свою особую точку зрения на события в японской и международной музыкальной индустрии. Является переводчиком/автором текстов многих хитов, в том числе «Runaway» группы Rats and Stars и «Roppongi Shinjū» Энн Льюис; ей также принадлежат тексты песен в японских локализациях фильмов Диснея, среди которых «Красавица и чудовище» и «Аладдин».

Интервьюер: Расскажите о личности Йоко Оно.

Юкава Рэйко: Впервые я увидела Йоко Оно на сцене в 1974 году, когда она приехала в Японию со своей группой Plastic Ono Band. С длинными развевающимися волосами и пронзительным голосом, больше напоминавшим крик, она несомненно производила впечатление! Я почувствовала, что передо мной человек, полный решимости бороться со всем, что у нее есть, несмотря на прошлые психологические травмы. Она связалась со мной после публикации моего отзыва о концерте. Мы поговорили и даже немного подружились. Затем в Японию приехал Джон Леннон, с которым мне тоже удалось встретиться.

Интервьюер: Люди считают Йоко Оно очень сильной женщиной.

Юкава: Думаю, у нее всегда был щит, которым она закрывалась от мира. Но в глубине души, на мой взгляд, она довольно уязвима. Мне кажется, эту сторону хорошо понимает ее сын Шон. После гибели Джона в декабре 1980 года, Шон, по-видимому, делал все, что мог, чтобы утешить и подбодрить свою мать. Позже она сказала, что смогла пережить период после убийства мужа только благодаря Шону.

Интервьюер: Как вы думаете, Пол Маккартни понимал Йоко?

Юкава: Не скажу, что они были особенно близки, но, как мне кажется, он понимал, как много она значила для Джона, и что тот любил ее больше, чем кого-либо другого. А также то, что Йоко всегда была хозяйкой своей жизни – женщиной, решительно настроенной жить исключительно на собственных условиях. Но он всегда знал, что за этой немного устрашающей внешней стороной скрывается чувствительная женщина, которая вполне может быть и мягкой.

Интервьюер: Часто создавалось впечатление, что Джон и Йоко практически неразлучны.

Юкава: Думаю, они действительно хотели знать друг о друге все. И они все время разговаривали. Даже в лифте, поднимающемся в их нью-йоркскую квартиру в “Дакоте”. Порой было интересно, как так получалось, что у них всегда находилось что сказать друг другу.

Джон и Йоко были противоположностями во многих смыслах: мужчина и женщина, инь и ян, восток и запад, высший класс и рабочий класс. Для Джона Йоко была одновременно матерью, возлюбленной, куртизанкой и сестрой. И Джон тоже был многим для Йоко: отцом, возлюбленным, жиголо и братом.

Я считаю, что физически между ними была идеальная химия. Йоко всегда носила огромные солнцезащитные очки, которые полностью закрывали ее нос. Она говорила, что это потому, что Джон сказал, что она мило в них выглядит.

Интервьюер: У них, должно быть, было и что-то общее.

Юкава: Думаю, они разделяли такие вещи, как одиночество, честность и чувствительность.

Еще будучи подростком и живя в Ливерпуле, Джон потерял мать. Его воспитывала тетя, но, на мой взгляд, он всё равно чувствовал себя одиноким. Йоко родилась в семье, не испытывавшей финансовых проблем, однако в детстве ей постоянно приходилось обедать одной в их большом доме. Но родители любили ее. Мне кажется, люди, которых любили безоговорочно, тоже способны безусловно любить. Они сохраняют постоянный позитивный настрой.

Думаю, что именно поэтому Йоко постоянно траслировала позитивные идеи: «Помечтаем вместе», «Война окончится, если ты захочешь» и так далее. Иногда я думала, почему бы ей не попробовать хоть раз высказать другие мысли? Но она продолжала стоять на своем. «Война не закончится, если люди действительно не захотят этого в своих сердцах», - говорила она. «Вот почему я постоянно повторяю одно и то же».

Интервьюер: Многие считают музыку Йоко, в отличие от ее живописи, довольно-таки недоступной для понимания.

Юкава: На Double Fantasy, последнем альбоме, выпущенном перед смертью Джона в 1980 году, треки чередуются: один трек поет Джон, а другой Йоко. За первой песней «(Just Like) Starting Over» Джона внезапно следует трек «Kiss Kiss Kiss» Йоко. Думаю, людей удивило или оттолкнуло именно это. Должна признаться, я и сама была немного удивлена.

Прошло пять лет после выхода Walls and Bridges, и все с нетерпением ждали от Джона новой музыки. Как вдруг посреди его песен появляется Йоко. Честно говоря, большинство людей рассчитывало на другое. Я как-то так и спросила у нее: почему вы не разделили песни в альбоме? Почему, например, не сделать так, чтобы на стороне А была только Йоко, а на стороне Б только Джон? Она возразила: «А зачем? В жизни есть всевозможные неприятные звуки. Истребители, танки, самосвалы. Сравните с ними мои песни. Разве в них не слышна любовь? По сравнению с этими вещами, мои песни довольно приятны на слух».

Интервьюер: Использование фотографии окровавленных очков, которые носил Джон в день своего убийства, на обложке альбома Йоко 1981 года Season of Glass вызвало крайне неоднозначную реакцию.

Юкава: Полагаю, первой реакцией большинства людей было бы желание сразу смыть кровь. Вместо этого Йоко сфотографировала очки в «Дакоте» у окна, откуда открывался вид на Манхэттен. Позже она использовала то же изображение, чтобы рассказать о насилии с применением огнестрельного оружия и контроле за оборотом оружия, совместив фотографию с числом, показывающим, сколько людей было убито из огнестрельного оружия с момента смерти Джона. Считаю, это была замечательная идея.

Интервьюер: В наши дни таких сильных женщин не так уж много.

Юкава: Да, это правда. Редкие женщины живут своей жизнью, обладая такой же бескопромиссной силой воли и решимостью быть самими собой. В Японии многие женщины определенной социальной прослойки традиционно счастливы бездельничать и наслаждаться легкой жизнью после замужества. На счет жены каждый месяц поступает заработная плата мужа, и жена может спокойно наслаждаться обедами в модных ресторанах. Такое происходит только в Японии. На самом деле идея, что у вас будет больше свободы, по крайней мере в финансовом отношении, если вы выйдете замуж, выглядит довольно странно. Иногда мне кажется, что женщинам следует быть принципиальнее и более ревностно относиться к собственной жизни. Думаю, это то, чему мы все могли бы поучиться у Йоко Оно.

Фотография к заголовку: Йоко Оно во время визита в Японию в октябре 2005 года, где она принимала участие в мероприятии Dream Power John Lennon Super Live (© Jiji, Nippon Broadcasting System)