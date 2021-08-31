Путешествия Ли Котоми по Японии

Старинные мечты о славе: Хэйдзёкё и Чанъань, древние столицы Японии и Китая

История Туризм

Около 1300 лет назад, в 3 году Вадо (710) императрица Гэммэй перенесла столицу из Фудзивара-кё в Хейдзё-кё – город, построенный по модели китайской столицы Чанъань, являвшейся центром крупнейшей в то время цивилизации Восточной Азии. Обе процветавшие когда-то столицы сейчас существуют как исторические парки, вызывая в посетителях ощущение одиночества. Ли Котоми описывает свои впечатления о поездке в город Нара, которую ей удалось осуществить в промежутке между периодами чрезвычайного положения.
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Под перестук колёс, покачиваясь, едет поезд. За окном – жёлтая равнина с редкими деревьями. Потом этот пейзаж сменяет белое море травы сусуки, глаз успевает заметить красные ворота в китайском стиле, которые тут же исчезают из вида.

Путеводная звезда в мире людей

Так выглядел вид из окна поезда, едущего от станции Ямато-Сайдайдзи к Син-Омия на линии Кинтэцу Нара. Железнодорожные пути на этом участке пересекают территорию дворца Хэйдзё периода Нара почти по центру. Красные ворота – это реконструкция южных ворот дворца Хэйдзё, Судзакумон.

В солнечный день в середине ноября 2020 года я посетила дворец Хэйдзё. Раньше я бывала в Наре дважды, но не добиралась до руин дворца Хэйдзё, просто забавлялась с преследовавшими меня оленями в парке Нара.

День был такой жаркий – было трудно поверить, что это осень. Большое белое солнце висело в чистом голубом небе и опаляло жухлую траву дикой равнины, раскинувшейся передо мной. На лугу, который простирается до пределов видимости, когда-то стоял великолепный дворец с белыми камнями фундаментов, лестницами, колоннами цвета киновари, чёрными крышами и золотыми украшениями. Если не знать, что именно здесь находился дворец, то никогда и не подумаешь.

На пустынной сейчас равнине когда-то стоял дворец Хэйдзё (фото автора)
На пустынной сейчас равнине когда-то стоял дворец Хэйдзё (фото автора)

Это реконструированное здание Дайгокудэн – главного павильона дворца и самого важного здания в столичном городе Хэйдзёкё, там проводились церемонии общенационального значения, такие как вступление на престол и приёмы в первый день Нового года. Название Дайгокудэн (大極殿), «Павильон великого предела», происходит от китайского понятия тайцзи (太極). Тайцзи – это состояние изначального хаоса до разделения Неба и Земли, в котором Ян и Инь, чистое и замутнённое, присутствуют вместе. Согласно китайским мифам, чистый дух Ян вознёсся ввысь и образовал Небо, а замутнённый Инь опустился и превратился в Землю. Иными словами, тайцзи – это начало Неба и Земли, исток всего существующего в природе. Тайцзи также представлялось центром Вселенной, расположенном на Полярной звезде, и местом пребывания Небесного императора Шан-ди (天帝), верховного божества небесного мира, а в политической философии таким символическим значением наделялось место, где пребывал правитель мира людей. В Древнем Китае главный павильон дворца правителя называли «Тайцзидянь» или «Тайцзигун», то есть павильоном или храмом тайцзи. Таким образом, Дайгокудэн (Тайцзидянь, Тайцзигун) был центром мира людей, их Полярной звездой.

В первый год Вадо (708) императрица Гэммэй провозгласила указ-микотонори о переносе столицы к Хэйдзёкё, а два года спустя, в 3 год Вадо (710), столицу перенесли на территорию нынешнего города Нара. За этим стояло стремление превратить Японию в страну, управляемую законами (рицурё кокка), и оповестить об этом другие страны. С принятием кодекса законов Тайхо рицурё в первый год Тайхо (701) в Японии стала складываться собственная система законов, и в китайскую империю Тан отправили миссию, чтобы сообщить об этом, а члены японского посольства, прибыв в Чанъань, увидели, что японская столица своей структурой совершенно отличается от китайской. В тогдашней японской столице Фудзивара-кё дворец располагался примерно в центре, тогда как в Чанъани – на севере города.

Представления о превосходстве северной стороны

Планировка Чанъани соответствовала устоявшейся идеологии. Среди сторон света наиболее почитаемым был Север – как уже было сказано, Шан-ди обитает на Полярной звезде. Есть выражение «Правитель обращён лицом к югу» – считалось, что правитель восседает с северной стороны и взирает на юг, а вассалы, наоборот, склоняются на юге, поклоняясь правителю, находящемуся на севере. Возможно, это также связано и с освещением – здания, выходящие на южную сторону, хорошо освещаются и удаётся избежать влияния холодных северных ветров зимой. Восседающий лицом к югу правитель обращён к свету, к Ян, что считается благоприятным для праведного правления, и напоминает о близости слов «светлая справедливость» и «общественная справедливость» (光明正大, 公明正大). Помимо этого, император считался воплощением дракона. Драконы любят воду, а в натурфилософских представлениях о пяти элементах воде соответствовало северное направление – таким образом, резиденция императора должна быть расположена на севере и обращена на юг. И сейчас в Китае считается, что здания должны быть обращены к югу. Кстати, при сравнении востока и запада восточное направление считается более почитаемым, поскольку оттуда восходит солнце, и потому резиденция наследного принца получила название Тогу (東宮), Восточный дворец.

Для современных людей такие взгляды выглядят, вероятно, просто суевериями, которым вовсе не обязательно следовать. Однако как в Европе до эпохи Просвещения христианское мировоззрение определяло все сферы жизни, так и в Восточной Азии авторитет религии был чрезвычайно высок, а в такие времена для управления людьми часто было необходимо прибегать к религиозным концепциям. Для объяснения легитимности правления правителя именовали «сыном Неба» (天子), японские императоры считались потомками богини Аматэрасу-оомиками. Пренебрежение представлениями о сверхъестественном, непознаваемом для людей могло пошатнуть устои государства, поэтому фэншуй и существовавшие представления о мире нельзя было игнорировать. В то время китайская империя Тан обладала наиболее передовыми в Восточной Азии теориями, объясняющими Вселенную и смысл сторон света, а следовательно, и методологию планировки города, неудивительно, что в Японии захотели последовать китайскому образцу.

Хэйдзёкё как уменьшенная модель Чанъани

Копирование китайской модели имело и реальные преимущества. Благодаря тому, что столица создаётся по модели Чанъани, Японии легче добиться признания себя как независимой страны, а статус независимой страны снижает вероятность нападения внешних врагов – таким образом, от этого могло зависеть само будущее страны. В самых развитых странах – самая передовая культура и мысль, и это приносит реальные выгоды, такие как стабилизация политического фундамента, увеличение влиятельности страны, рост экономики и т. п., из-за чего другие страны будут стараться заимствовать эти достижения – так было и в древности, и сейчас – примерно так обстоят дела с демократией, капитализмом, Олимпийскими играми. По этим причинам столицу перенесли, создав уменьшенную копию Чанъани, Полярную звезду страны – столицу и дворец Хэйдзё.

Сейчас, через 1300 лет, великолепная столица превратилась в обширную пустошь. Это даже не развалины, просто пустошь. Её берегут как исторический парк, здесь посажены деревья и вымощены пешеходные дорожки, но существовавший в прошлом прекрасный город и блеск роскошной жизни императорского рода погребены в земле и превратились в пыль, не оставив следа. Когда я бродила по территории дворца Хэйдзё, думая об историях, которые могли случиться здесь давным-давно, меня посетило воспоминание, похожее на дежавю.

Подобным образом я гуляла по территории дворца Дамингун в Сиане, в Китае. Сиань – это древняя Чанъань. В столице Чанъань времён династии Тан было три дворца – Тайцзи, Дамин и Цзинцин, а самым большим из них был дворец Дамин. Его площадь составляет 3,11 квадратных километров, это первый или второй по величине дворец в истории Китая, он больше, чем нынешний императорский дворец вместе с внешними садами (Гайэн) в Японии (2,3 квадратных километра), и в четыре раза больше, чем Запретный город (0,72 квадратных километра) в Пекине.

Руины дворца Дамин (фото автора)
Руины дворца Дамин (фото автора)

Первоначально дворец Дамин был построен как летний дворец, а главным дворцом был Тайцзи в центре северной части города Чанъань, но с этим дворцом были некоторые проблемы – когда строили столицу Чанъань, в точности следовали вышеупомянутой схеме Вселенной и поместили дворец на севере по центру, но из-за того, что местность там изрезана, там было сыро, жарко и влажно. В 662 году дворец Дамин достроили и расширили, сделав новой резиденцией, поскольку основатель династии Тан Гао-цзун (Ли Чжи) страдал хроническим заболеванием и не мог жить во дворце Тайцзи. Сотни тысяч рабочих были задействованы в строительстве дворца Дамин, были использованы огромные налоговые поступления. Чтобы покрыть расходы на строительство, была сокращена ежемесячная зарплата всех чиновников, работающих в Чанъани. В результате построенный самый большой дворец в истории более чем 230 лет являлся центром политической культуры династии Тан и превратился в процветающий город, он стал символом самой процветающей империи в мире VII-VIII веков, сюда ехали посольства азиатских государств, в том числе и Японии, именно здесь вступила на престол единственная в китайской истории императрица У Цзэтянь, здесь Сюань-цзун поклялся в вечной любви к Ян-гуйфэй.

Уменьшенная реконструкция в 1/15 размера дворца Дамин, она показывает процветающий древний город (фото автора)
Уменьшенная реконструкция в 1/15 размера дворца Дамин, она показывает процветающий древний город (фото автора)

Подумайте о давней мечте, похороненной глубоко под землёй в пустыне

В конце династии Тан дворец Дамин был сожжён в ходе войны, и за тысячу лет беспорядков превратился в пустошь. Строительство исторического парка здесь завершили в 2010 году, когда были посажены деревья, проложены заасфальтированные дороги, в разных местах установлены доски с объяснениями и реконструированы некоторые здания. Однако от прежнего дворца не осталось ничего, и древние мечты о славе оказались погребены глубоко под прахом времён. Места расположения дворцов Хэйдзё и Дамин оставляют сходные ощущения грусти при их посещении, и невольно хочется, чтобы под рукой оказался «пояс времени» Дораэмона (секретный инструмент, при помощи которого можно управлять временем).

Фасад ворот Судзакумон дворца Хэйдзё (фото автора)
Фасад ворот Судзакумон дворца Хэйдзё (фото автора)

Город Хэйдзё-кё, созданный по образцу Чанъани, отразил её особенности. Дороги в форме прямоугольной сетки с главным центральным проспектом Судзаку, идущим с севера на юг, императорский дворец находился в центре северной части города, на юге в город вели ворота Судзакумон, устроены Западный и Восточный рынки. Сходство доходило до того, что на юго-восточной стороне города устроили пруд. Однако если Чанъань была почти прямоугольной, у столицы Хэйдзё-кё был большой выступ в северо-восточной части. Хэйдзё-кё имел длину и ширину в половину размеров Чанъани, а по площади – около четверти. Проспект Чжуцюэ в Чанъани имел ширину 150 метров, в Хэйдзё-кё проспект Судзаку – около 74 метров, то есть примерно вдвое уже. В современной Японии, кажется, есть три дороги шириной в 100 метров, но в 150 метров – нет. Главный проспект Чжуцюэ в Чанъани больше напоминал не столько дорогу, сколько площадь.

Колокольня в центре древнего замка в Сиани, по ней можно определить стороны света
Колокольня в центре древнего замка в Сиани, по ней можно определить стороны света

Расположенный в юго-восточной части города пруд в Чанъани назывался Цюйцзян (曲江池), а в Хэйдзё-кё – Косида (越田池). Пруд Цюйцзян был одним из живописнейших мест империи Тан, с красивым императорским садом и прекрасными видами, и аристократы часто ездили туда развлекаться, а сдавшие экзамен на должность часто приглашали сюда своих друзей на пир. Есть такая игра, как «выпивка в стиле Цюйцзян», когда в чашку наливают сакэ и пускают плыть по воде, и её должен выпить тот, к кому она приплывёт. Это было одним из знаменитых развлечений в Чанъани и считалось одной из «восьми достопримечательностей Чанъани». Однако праздные толпы у пруда Цюйцзян исчезли с падением династии Тан, и за долгую тысячу лет он высох. В Сиане сегодня находится исторический парк Цюйцзян, построенный в 2007 году на месте пруда. Также есть тематический парк под названием «Танский райский парк Фужун», его название связано с тем, что император династии Суй не любил иероглиф 曲и изменил название пруда на Фужун (芙蓉池).

Танский рай Фужун (фото автора)
Танский рай Фужун (фото автора)

К сожалению, у пруда Косида, расположенного на юго-востоке Хэйдзё-кё, было не так оживлённо. Город Хэйдзё-кё использовался в качестве столицы всего около 70 лет, и хотя Япония переняла различные системы из Китая, но по какой-то причине не приняла систему экзаменов для чиновников (и официальную систему евнухов). И всё же, гуляя по территории столицы Хэйдзё, я невольно вспоминала пейзаж, виденный в парке Цюйцзян…

Исторический парк Цюйцзян (фото автора)
Исторический парк Цюйцзян (фото автора)

Железнодорожные пути идут на юг вдоль центральной оси древней столицы от Дайгокудэн, утопая в море метёлок травы сусуки, раскачивающихся на ветру. Пересекая железнодорожный переезд, мы видим реконструированные ворота Судзакумон. Вспоминая пейзаж, который я видела из окна поезда на линии Кинтэцу Нара, я думаю – почему вообще железная дорога проходит через место дворца Хэйдзё, который зарегистрирован как особый национальный исторический объект и внесён в список Всемирного наследия? Железнодорожные пути, пересекающие территорию бывшего императорского замка, выглядят слишком неуместно. Однако железная дорога на этом участке была проложена до раскопок дворца Хэйдзё, и из-за раскопок что-то делать было уже поздно. Однако идут разговоры о том, чтобы переместить пути с территории дворца. До этого пока далеко – ожидается, что строительство будет завершено в 2060 году, и тогда уже этот необычный пейзаж при пересечении дворца из окна поезда будет уже не увидеть. Но до 2060 года ждать ещё сорок лет, и кто может представить, где будет и что будет делать в то время…

Ворота Судзакумон на месте столицы Хэйдзё-кё посреди моря травы сусуки (фото автора)
Ворота Судзакумон на месте столицы Хэйдзё-кё посреди моря травы сусуки (фото автора)

Фотография к заголовку: Посреди пустоши на месте столицы Хэйдзё-кё стоит Дайгокудэн, главный павильон дворца (фото автора)

Нара Ли Котоми