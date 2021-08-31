Старинные мечты о славе: Хэйдзёкё и Чанъань, древние столицы Японии и Китая

Путешествия Ли Котоми по Японии

Около 1300 лет назад, в 3 году Вадо (710) императрица Гэммэй перенесла столицу из Фудзивара-кё в Хейдзё-кё – город, построенный по модели китайской столицы Чанъань, являвшейся центром крупнейшей в то время цивилизации Восточной Азии. Обе процветавшие когда-то столицы сейчас существуют как исторические парки, вызывая в посетителях ощущение одиночества. Ли Котоми описывает свои впечатления о поездке в город Нара, которую ей удалось осуществить в промежутке между периодами чрезвычайного положения.

Под перестук колёс, покачиваясь, едет поезд. За окном – жёлтая равнина с редкими деревьями. Потом этот пейзаж сменяет белое море травы сусуки, глаз успевает заметить красные ворота в китайском стиле, которые тут же исчезают из вида.

Путеводная звезда в мире людей

Так выглядел вид из окна поезда, едущего от станции Ямато-Сайдайдзи к Син-Омия на линии Кинтэцу Нара. Железнодорожные пути на этом участке пересекают территорию дворца Хэйдзё периода Нара почти по центру. Красные ворота – это реконструкция южных ворот дворца Хэйдзё, Судзакумон.

В солнечный день в середине ноября 2020 года я посетила дворец Хэйдзё. Раньше я бывала в Наре дважды, но не добиралась до руин дворца Хэйдзё, просто забавлялась с преследовавшими меня оленями в парке Нара.

День был такой жаркий – было трудно поверить, что это осень. Большое белое солнце висело в чистом голубом небе и опаляло жухлую траву дикой равнины, раскинувшейся передо мной. На лугу, который простирается до пределов видимости, когда-то стоял великолепный дворец с белыми камнями фундаментов, лестницами, колоннами цвета киновари, чёрными крышами и золотыми украшениями. Если не знать, что именно здесь находился дворец, то никогда и не подумаешь.



На пустынной сейчас равнине когда-то стоял дворец Хэйдзё (фото автора)

Это реконструированное здание Дайгокудэн – главного павильона дворца и самого важного здания в столичном городе Хэйдзёкё, там проводились церемонии общенационального значения, такие как вступление на престол и приёмы в первый день Нового года. Название Дайгокудэн (大極殿), «Павильон великого предела», происходит от китайского понятия тайцзи (太極). Тайцзи – это состояние изначального хаоса до разделения Неба и Земли, в котором Ян и Инь, чистое и замутнённое, присутствуют вместе. Согласно китайским мифам, чистый дух Ян вознёсся ввысь и образовал Небо, а замутнённый Инь опустился и превратился в Землю. Иными словами, тайцзи – это начало Неба и Земли, исток всего существующего в природе. Тайцзи также представлялось центром Вселенной, расположенном на Полярной звезде, и местом пребывания Небесного императора Шан-ди (天帝), верховного божества небесного мира, а в политической философии таким символическим значением наделялось место, где пребывал правитель мира людей. В Древнем Китае главный павильон дворца правителя называли «Тайцзидянь» или «Тайцзигун», то есть павильоном или храмом тайцзи. Таким образом, Дайгокудэн (Тайцзидянь, Тайцзигун) был центром мира людей, их Полярной звездой.

В первый год Вадо (708) императрица Гэммэй провозгласила указ-микотонори о переносе столицы к Хэйдзёкё, а два года спустя, в 3 год Вадо (710), столицу перенесли на территорию нынешнего города Нара. За этим стояло стремление превратить Японию в страну, управляемую законами (рицурё кокка), и оповестить об этом другие страны. С принятием кодекса законов Тайхо рицурё в первый год Тайхо (701) в Японии стала складываться собственная система законов, и в китайскую империю Тан отправили миссию, чтобы сообщить об этом, а члены японского посольства, прибыв в Чанъань, увидели, что японская столица своей структурой совершенно отличается от китайской. В тогдашней японской столице Фудзивара-кё дворец располагался примерно в центре, тогда как в Чанъани – на севере города.

Представления о превосходстве северной стороны

Планировка Чанъани соответствовала устоявшейся идеологии. Среди сторон света наиболее почитаемым был Север – как уже было сказано, Шан-ди обитает на Полярной звезде. Есть выражение «Правитель обращён лицом к югу» – считалось, что правитель восседает с северной стороны и взирает на юг, а вассалы, наоборот, склоняются на юге, поклоняясь правителю, находящемуся на севере. Возможно, это также связано и с освещением – здания, выходящие на южную сторону, хорошо освещаются и удаётся избежать влияния холодных северных ветров зимой. Восседающий лицом к югу правитель обращён к свету, к Ян, что считается благоприятным для праведного правления, и напоминает о близости слов «светлая справедливость» и «общественная справедливость» (光明正大, 公明正大). Помимо этого, император считался воплощением дракона. Драконы любят воду, а в натурфилософских представлениях о пяти элементах воде соответствовало северное направление – таким образом, резиденция императора должна быть расположена на севере и обращена на юг. И сейчас в Китае считается, что здания должны быть обращены к югу. Кстати, при сравнении востока и запада восточное направление считается более почитаемым, поскольку оттуда восходит солнце, и потому резиденция наследного принца получила название Тогу (東宮), Восточный дворец.

Для современных людей такие взгляды выглядят, вероятно, просто суевериями, которым вовсе не обязательно следовать. Однако как в Европе до эпохи Просвещения христианское мировоззрение определяло все сферы жизни, так и в Восточной Азии авторитет религии был чрезвычайно высок, а в такие времена для управления людьми часто было необходимо прибегать к религиозным концепциям. Для объяснения легитимности правления правителя именовали «сыном Неба» (天子), японские императоры считались потомками богини Аматэрасу-оомиками. Пренебрежение представлениями о сверхъестественном, непознаваемом для людей могло пошатнуть устои государства, поэтому фэншуй и существовавшие представления о мире нельзя было игнорировать. В то время китайская империя Тан обладала наиболее передовыми в Восточной Азии теориями, объясняющими Вселенную и смысл сторон света, а следовательно, и методологию планировки города, неудивительно, что в Японии захотели последовать китайскому образцу.

Хэйдзёкё как уменьшенная модель Чанъани

Копирование китайской модели имело и реальные преимущества. Благодаря тому, что столица создаётся по модели Чанъани, Японии легче добиться признания себя как независимой страны, а статус независимой страны снижает вероятность нападения внешних врагов – таким образом, от этого могло зависеть само будущее страны. В самых развитых странах – самая передовая культура и мысль, и это приносит реальные выгоды, такие как стабилизация политического фундамента, увеличение влиятельности страны, рост экономики и т. п., из-за чего другие страны будут стараться заимствовать эти достижения – так было и в древности, и сейчас – примерно так обстоят дела с демократией, капитализмом, Олимпийскими играми. По этим причинам столицу перенесли, создав уменьшенную копию Чанъани, Полярную звезду страны – столицу и дворец Хэйдзё.

Сейчас, через 1300 лет, великолепная столица превратилась в обширную пустошь. Это даже не развалины, просто пустошь. Её берегут как исторический парк, здесь посажены деревья и вымощены пешеходные дорожки, но существовавший в прошлом прекрасный город и блеск роскошной жизни императорского рода погребены в земле и превратились в пыль, не оставив следа. Когда я бродила по территории дворца Хэйдзё, думая об историях, которые могли случиться здесь давным-давно, меня посетило воспоминание, похожее на дежавю.

Подобным образом я гуляла по территории дворца Дамингун в Сиане, в Китае. Сиань – это древняя Чанъань. В столице Чанъань времён династии Тан было три дворца – Тайцзи, Дамин и Цзинцин, а самым большим из них был дворец Дамин. Его площадь составляет 3,11 квадратных километров, это первый или второй по величине дворец в истории Китая, он больше, чем нынешний императорский дворец вместе с внешними садами (Гайэн) в Японии (2,3 квадратных километра), и в четыре раза больше, чем Запретный город (0,72 квадратных километра) в Пекине.



Руины дворца Дамин (фото автора)

Первоначально дворец Дамин был построен как летний дворец, а главным дворцом был Тайцзи в центре северной части города Чанъань, но с этим дворцом были некоторые проблемы – когда строили столицу Чанъань, в точности следовали вышеупомянутой схеме Вселенной и поместили дворец на севере по центру, но из-за того, что местность там изрезана, там было сыро, жарко и влажно. В 662 году дворец Дамин достроили и расширили, сделав новой резиденцией, поскольку основатель династии Тан Гао-цзун (Ли Чжи) страдал хроническим заболеванием и не мог жить во дворце Тайцзи. Сотни тысяч рабочих были задействованы в строительстве дворца Дамин, были использованы огромные налоговые поступления. Чтобы покрыть расходы на строительство, была сокращена ежемесячная зарплата всех чиновников, работающих в Чанъани. В результате построенный самый большой дворец в истории более чем 230 лет являлся центром политической культуры династии Тан и превратился в процветающий город, он стал символом самой процветающей империи в мире VII-VIII веков, сюда ехали посольства азиатских государств, в том числе и Японии, именно здесь вступила на престол единственная в китайской истории императрица У Цзэтянь, здесь Сюань-цзун поклялся в вечной любви к Ян-гуйфэй.



Уменьшенная реконструкция в 1/15 размера дворца Дамин, она показывает процветающий древний город (фото автора)

Подумайте о давней мечте, похороненной глубоко под землёй в пустыне

В конце династии Тан дворец Дамин был сожжён в ходе войны, и за тысячу лет беспорядков превратился в пустошь. Строительство исторического парка здесь завершили в 2010 году, когда были посажены деревья, проложены заасфальтированные дороги, в разных местах установлены доски с объяснениями и реконструированы некоторые здания. Однако от прежнего дворца не осталось ничего, и древние мечты о славе оказались погребены глубоко под прахом времён. Места расположения дворцов Хэйдзё и Дамин оставляют сходные ощущения грусти при их посещении, и невольно хочется, чтобы под рукой оказался «пояс времени» Дораэмона (секретный инструмент, при помощи которого можно управлять временем).



Фасад ворот Судзакумон дворца Хэйдзё (фото автора)

Город Хэйдзё-кё, созданный по образцу Чанъани, отразил её особенности. Дороги в форме прямоугольной сетки с главным центральным проспектом Судзаку, идущим с севера на юг, императорский дворец находился в центре северной части города, на юге в город вели ворота Судзакумон, устроены Западный и Восточный рынки. Сходство доходило до того, что на юго-восточной стороне города устроили пруд. Однако если Чанъань была почти прямоугольной, у столицы Хэйдзё-кё был большой выступ в северо-восточной части. Хэйдзё-кё имел длину и ширину в половину размеров Чанъани, а по площади – около четверти. Проспект Чжуцюэ в Чанъани имел ширину 150 метров, в Хэйдзё-кё проспект Судзаку – около 74 метров, то есть примерно вдвое уже. В современной Японии, кажется, есть три дороги шириной в 100 метров, но в 150 метров – нет. Главный проспект Чжуцюэ в Чанъани больше напоминал не столько дорогу, сколько площадь.



Колокольня в центре древнего замка в Сиани, по ней можно определить стороны света

Расположенный в юго-восточной части города пруд в Чанъани назывался Цюйцзян (曲江池), а в Хэйдзё-кё – Косида (越田池). Пруд Цюйцзян был одним из живописнейших мест империи Тан, с красивым императорским садом и прекрасными видами, и аристократы часто ездили туда развлекаться, а сдавшие экзамен на должность часто приглашали сюда своих друзей на пир. Есть такая игра, как «выпивка в стиле Цюйцзян», когда в чашку наливают сакэ и пускают плыть по воде, и её должен выпить тот, к кому она приплывёт. Это было одним из знаменитых развлечений в Чанъани и считалось одной из «восьми достопримечательностей Чанъани». Однако праздные толпы у пруда Цюйцзян исчезли с падением династии Тан, и за долгую тысячу лет он высох. В Сиане сегодня находится исторический парк Цюйцзян, построенный в 2007 году на месте пруда. Также есть тематический парк под названием «Танский райский парк Фужун», его название связано с тем, что император династии Суй не любил иероглиф 曲и изменил название пруда на Фужун (芙蓉池).



Танский рай Фужун (фото автора)

К сожалению, у пруда Косида, расположенного на юго-востоке Хэйдзё-кё, было не так оживлённо. Город Хэйдзё-кё использовался в качестве столицы всего около 70 лет, и хотя Япония переняла различные системы из Китая, но по какой-то причине не приняла систему экзаменов для чиновников (и официальную систему евнухов). И всё же, гуляя по территории столицы Хэйдзё, я невольно вспоминала пейзаж, виденный в парке Цюйцзян…



Исторический парк Цюйцзян (фото автора)

Железнодорожные пути идут на юг вдоль центральной оси древней столицы от Дайгокудэн, утопая в море метёлок травы сусуки, раскачивающихся на ветру. Пересекая железнодорожный переезд, мы видим реконструированные ворота Судзакумон. Вспоминая пейзаж, который я видела из окна поезда на линии Кинтэцу Нара, я думаю – почему вообще железная дорога проходит через место дворца Хэйдзё, который зарегистрирован как особый национальный исторический объект и внесён в список Всемирного наследия? Железнодорожные пути, пересекающие территорию бывшего императорского замка, выглядят слишком неуместно. Однако железная дорога на этом участке была проложена до раскопок дворца Хэйдзё, и из-за раскопок что-то делать было уже поздно. Однако идут разговоры о том, чтобы переместить пути с территории дворца. До этого пока далеко – ожидается, что строительство будет завершено в 2060 году, и тогда уже этот необычный пейзаж при пересечении дворца из окна поезда будет уже не увидеть. Но до 2060 года ждать ещё сорок лет, и кто может представить, где будет и что будет делать в то время…



Ворота Судзакумон на месте столицы Хэйдзё-кё посреди моря травы сусуки (фото автора)

Фотография к заголовку: Посреди пустоши на месте столицы Хэйдзё-кё стоит Дайгокудэн, главный павильон дворца (фото автора)