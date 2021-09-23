150 лет со времени создания системы префектур в Японии: великая территориальная реорганизация Японии во время Реставрации Мэйдзи

Прошло 150 лет с тех пор, как правительство Мэйдзи ликвидировало систему феодальных княжеств хан и установило административное деление Японии на префектуры. Административная реформа нового правительства, которая положила конец территориальной организации, существовавшей более 260 лет, и установила современное централизованное управление, по сути являлась государственным переворотом, в спешке спланированным лидерами княжеств Сацума и Тёсю.

Новое правительство опасалось военных реформ в феодальных княжествах

Новое правительство Мэйдзи вернуло власть над «землями и гражданами» императору в шестом месяце лунного календаря второго года Мэйдзи (1869), через месяц после окончания войны Босин. Под «землями» подразумевались территории княжеств, под «гражданами» – их жители, и, таким образом, контроль над ними перешёл к императорскому двору (правительству). Однако прежние правители княжеств были назначены губернаторами, то есть наместниками центрального правительства, и продолжали по-прежнему управлять территориями, так что реальная ситуация не слишком изменилась.

Новое правительство в то время не имело собственной военной силы – в ходе войны Босин в составе армии нового правительства сражались воины различных княжеств, которые после войны вернулись домой. При этом в условиях, когда каждое княжество могло оказать силовое сопротивление, насильственно упразднить княжество было невозможно.

С другой стороны, в разных регионах возникали крестьянские восстания и антиправительственные движения. Политики каждого княжества опасались нового великого восстания, которое могло перерасти во вторую войну, аналогичную по масштабам войне Босин, и продолжали широкомасштабные военные реформы.

Стоит отметить ситуацию в княжестве Кисю (Кии). Губернатор Токугава Мотицугу назначил Цуду Идзуру ответственным за широкую реорганизацию армии. Цуда в десять раз сократил сумму выплат вассалам, получавшим 550 и более коку риса (1 коку – около 140 кг), а тем, кто получал менее 550 и более 25 коку уменьшил выплаты до 50 хё (мешков, один мешок – примерно половина коку), а сэкономленные средства пустил на военные расходы. Он ввёл прусскую военную модель, пригласил в качестве советника армейского офицера Карла Кеппена, распустил регулярную армию области в первом месяце 1870 года и ввёл систему призыва, при которой все взрослые мужчины становились солдатами – призывная система была принята на три года раньше, чем её стало использовать правительство Мэйдзи. В результате постоянная армия выросла до 7000 человек при 14 000 резервистов, солдат вооружили новой винтовкой Дрейзе.

Правительство с напряжением следило и за происходящим в княжестве Сацума (нынешняя преф. Кагосима), где Симадзу Хисамицу, отец губернатора Симадзу Тадаёси и фактический правитель, получивший прозвище «отца страны», выступал против реформ нового правительства, а Сайго Такамори игнорировал требования нового правительства приехать для разбирательств и проводил военную реформу.

Создание постоянной армии из солдат княжеств Сацума, Тёсю и Тоса

Во 2-м месяце 1870 года представитель нового правительства Окубо Тосимити поехал в Кагосиму, чтобы привезти Хисамицу и Сайго в Токио, однако Хисамицу отругал Окубо и осудил правительство, и Сайго тоже отказался ехать в Токио.

Столкнувшись с сопротивлением, Окубо и Кидо Такаёси добились от императора Мэйдзи высочайшего указа, предписывающего Хисамицу и Сайго приехать, и в конце ноября направились в Кагосиму, их сопровождал посланник императора Ивакура Томоми.

Хисамицу отказался ехать в Токио, сославшись на болезнь, а Сайго согласился – с условием, что сам возглавит реформы нового правительства, и направился в Токио в первом месяце 1871 года.

План реформ нового правительства Сайго включал создание постоянной армии из солдат от трёх областей – Сацума, Тёсю и Тоса.

Кацута Масахару, специалист по современной истории Японии, в книге «За кулисами отмены феодализма и создания современного государства» (Хайхан тикэн киндай кокка тани-но бутай ура, изд-во «Кадокава софиа бунко») предполагает, что такое предложение Сайго сделал для облегчения финансового бремени княжества Сацума, содержавшего огромную армию – он наделся переложить часть расходов на центральное правительство. Предложение Сайго было принято, во втором месяце 1871 года для армии выбрали солдат Сацума, Тёсю и Тоса, и к шестому месяцу 8000 солдат собрались в Токио, а уже в следующем месяце, имея за спиной такую военную силу, правительство объявило об упразднении княжеств и создании префектур.

На самом деле движение за упразднение системы княжеств хан началось за два года до того. Небольшие княжества, которые из-за финансовых трудностей не могли содержать вассалов, одно за другим предлагали ликвидировать их княжества.

В 12 месяце 1869 года правительство впервые разрешило упразднение княжествам Ёсии и Саяма с доходами по 10 000 коку риса в год, а затем ещё более чем десяти княжествам. Более крупные княжества Тоттори, Овари, Кумамото, Токусима и другие также предлагали упразднить княжества для создания объединённого государства.

Окума Сигэнобу из княжества Сага предложил, чтобы центральное правительство направляло своих чиновников в различные княжества для проведения единой политики. В третьем месяце 1871 года Это Симпэй, также из Саги, выступил с предложением упразднить княжества, и суть его практически полностью совпадала с окончательным решением, принятым четыре месяца спустя.

Государственный переворот с упразднением системы княжеств хан

Таким образом, идея отмены системы княжеств в Японии витала в воздухе, но реально осуществили её силы Сацума и Тёсю, устроив, по сути, внезапный государственный переворот, совершённый очень небольшим числом высокопоставленных руководителей из Сацума.

Вопрос об упразднении системы княжеств поставили Номура Ясуси и Торио Коята, чиновники среднего звена из Тёсю и эксперты в военном деле. В начале 7 месяца 1871 года они рассказали Ямагате Аритомо о своём плане переворота и заручились его поддержкой, а в 5 день того же месяца они заставили Иноуэ Каору принять и выслушать их, угрожая смертью.

Иноуэ, отличавшийся сообразительностью, понимал, что речь идёт об упразднении княжеств. Он сам отвечал за государственные финансы и считал такое упразднение необходимым с экономической точки зрения, поэтому, выслушав этих двоих, он взял на себя инициативу и стал убеждать Кидо Такаёси, правителя княжества Тёсю.

На следующий день Иноуэ спросил Кидо об упразднении княжеств, и тот немедленно согласился. На самом деле, как следует из «Дневников Кидо Такаёси», он думал об этом ещё за три года до того, написав: «Собрав большую силу, сломать 700-летнюю феодальную систему, дать (территориям) название префектур и уездов, объединить страну и взращивать человеческие ресурсы страны».

Сайго Такамори, знавший о слабостях феодальной территориальной системы

Самая большая проблема заключалась в том, согласится ли с идеей отмены системы княжеств Сайго Такамори, контролировавший княжество Сацума.

Ямагата Аритомо должен был убедить Сайго. Когда Ямагата спросил его, Сайго сказал: «Я согласен», и спросил, что думает Кидо. Ямагата, удивлённый тем, что Сайго так легко согласился, настаивал на том, что хочет вначале узнать его собственное мнение, и тот во второй раз подтвердил, что согласен с идеей. Ошеломлённый Ямагата уточнил: «Вы понимаете, что поднимется буря и может пролиться кровь?», и Сайго ответил, что он по-прежнему согласен с идеей. Тогда Ямагата осознал, что дело об упразднении системы княжеств уже решено.

Почему же Сайго согласился, хотя это означало и ликвидацию княжества Сацума?

Историк Мацуо Масахито видит это следующим образом: «Похоже, что Сайго сам осознавал пределы возможностей феодальной территориальной системы. Силами Кагосимы было невозможно содержать ту огромную разросшуюся армию, какие бы реформы ни проводились. Когда он под своим руководством привёл солдат Кагосимы правительству, он переложил на него часть этого бремени, но для существенных перемен требовалась радикальная реформа системы владений» («Упразднение княжеств и создание префектур», Хайхан тикэн, изд-во «Тюко синсё»).

Когда Кидо узнал о согласии Сайго, он записал в своём дневнике в 7 день 7 месяца: «Услышав об искреннем согласии Сайго, я порадовался за страну, поскольку дело значительно продвинулось» («Дневник Кидо Такаёси»).

На следующий день Сайго и Кидо встретились лично и «приняли решение по нескольким случаям крупных реформ» («Дневник Кидо Такаёси»), связанных с упразднением системы княжеств. До того, в 6 день Сайго уже посетил усадьбу Окубо Тосимити, с которым Ямагути проводил беседу об этом, и заручился его согласием.

Указ императора Мэйдзи

В 9-й день 7 месяца с «троими отцами реставрации», Окубо, Кидо и Сайго, встретились Ояма Ивао и Сайго Дзюдо из Сацума, Иноуэ Каору из Тёсю и Ямагата Аритомо. Как сказано в записи дневника Кидо от 10 дня 7 месяца: «Это дело (упразднение княжеств) держали в секрете».

В 12-й день, за два дня до принятия решения, о плане были проинформированы влиятельные в правительстве люди, Сандзё Санэтоми и Ивакура Томоми.

В своём дневнике Кидо писал, что первоначально посвящать в план Ивакуру не собирались, но потом решили это сделать из-за его важной роли в реставрации Мэйдзи, и в тот же день рассказали о плане Сандзё Санэтоми. Они колебались, но им не оставалось ничего другого, кроме как поддержать реформу. Утром 14-го дня к императорскому двору были вызваны губернаторы Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзэн со своими представителями, и их оповестили об упразднении их княжеств согласно указу императора Мэйдзи. Затем аналогичным образом об этом сообщили губернаторам префектур владений Тоттори, Овари, Кумамото и Токусима, которые, как упоминалось выше, уже ходатайствовали об этом. Затем к 14:00 вызвали ещё 56 губернаторов, находившихся в Токио, и объявили волю императора об упразднении княжеств. Феодальная система владений, существовавшая почти 700 лет, была упразднена.



Императорский указ об упразднении системы княжеств (Национальный архив Японии)

Губернаторов освободили от должностей и обязали жить в Токио, а в созданные префектуры для управления центральное правительство направило своих чиновников.

Почему не произошло восстания?

Хотя идея упразднения княжеств витала в воздухе, инициаторы переворота были готовы к тому, что некоторые самураи возмутятся потерей господ и соберут войска, поэтому Сайго заявил высокопоставленным правительственным чиновникам: «Если какие-то княжества будут не согласны, я пошлю армию и сокрушу их».

Однако восстания не произошло.

Одна из причин может заключаться в том, что внезапное упразднение княжеств обескуражило и лишило возможности к активным действиям. Однако, похоже, главная причина заключалась в том, что новое правительство взяло на себя долги упразднённых княжеств и пообещало выплачивать содержание самураям.

Таким образом, новому правительству удалось консолидироваться страну, однако, ввиду того что во главе государственного переворота стояли выходцы из Сацума и Тёсю, они обрели решающие позиции в новом правительстве. В этом смысле можно сказать, что упразднение княжеств было захватом власти представителями Сацумы.

Хотя об упразднении объявили внезапно, это не значит, что управление префектурами сразу же перешло к центральному правительству.

Сначала из упразднённых 261 княжества создали 302 префектуры и три округа фу – Токио, Осака и Киото.

За административный процесс перехода управления от княжеств к префектурам отвечало министерство финансов, возглавляемое Окубо Тосимити. Поскольку префектуры сильно отличались по масштабам, министерство планировало привести их к примерному стандарту в 300-400 тысяч коку риса – размеру, который считало достаточным для местных администраций.

В частности, мелкие префектуры объединяли, слишком большие – разделяли. Изначально, например, планировалось разделить княжество Тёсю на префектуры Тоёура и Митадзири. В результате к концу десятого месяца того же года разработали план создания трёх округов (фу), 72 префектур (кэн) и одного «отдела» (си), то есть Отдела освоения Севера, управлявшего Хоккайдо.

Названия прежних княжеств изначально использовалось только в 13 префектурах (Акита, Ямагата, Сидзуока, Уцуномия, Вакаяма, Тоттори, Окаяма, Хиросима, Ямагути, Коти, Фукуока, Сага, Кагосима), а остальные были изменены.

Кацута Масахару в упоминавшейся выше книге писал, что правительство по возможности старалось максимально избегать использования старых названий, чтобы избавиться от преемственности княжеств, предпочитая использовать названия местных уездов, гор и рек.

По той же причине губернаторами большинства префектур назначали выходцев из других княжеств, хотя многие из префектур, отличившихся в войне Босин, таких как Кагосима, Коти и Сага, получили губернаторов из местных, а поскольку это часто были высокопоставленные государственные чиновники, они, вероятно, уделяли большое внимание нуждам местных жителей.

После этого в 1879 году была создана префектура Окинава, в 1882 году был упразднён Отдел освоения Севера, а на Хоккайдо были созданы префектуры Саппоро, Хакодатэ и Нэмуро, которые потом вновь объединили, и к 1888 году сложилось деление на одно губернаторство (Хоккайдо), три округа (Токио, Осака, Киото) и 43 префектуры.

Новое правительство, упразднив в 1871 году систему княжеств, стало единственной политической силой и смогло реализовать важные общенациональные реформы, такие как налоговая реформа (реформа земельного налога), военная реформа (призывной набор военнослужащих) и образовательная реформа (установление школьной системы), которые сделали возможным индустриализацию, рост благосостояния и военное усиление страны.

Хронология территориальной реорганизации Японии

1-й месяц

1869 г. Лидеры княжеств Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзэн подают прошение о возвращении своих земель и населения императору. 3-й месяц

1869 г. Правители других княжеств подают прошение о возвращении своих земель и населения императору. 5-й месяц

1869 г. Конец войны Босин. 6-й месяц

1869 г. Прошения удовлетворяют, учреждают префектуры и прежних правителей назначают губернаторами префектур. 7-й месяц

1869 г. Создание Отдела по освоению Севера на Хоккайдо. 8-й месяц

1869 г. Территорию Эдзоти переименовали в Хоккайдо. 12-й месяц

1869 г. Лидеры разных княжеств начинают призывать к упразднению системы княжеств. 5-й месяц

1870 г. Начинаются юридические дебаты о системе княжеств. 12-й месяц

1870 г. Посланник Ивакура Томоми отправляется в Кагосиму. Сайго Такамори представляет своё предложение по административной реформе. 2-й месяц

1871 г. Из солдат Сацума, Тёсю и Тоса сформирована национальная армия. 7-й месяц

1871 г. Феодальные домены упразднены и установлена система префектур, переходя от 261 уже до 305 префектур. 11-й месяц

1871 г. Установлено территориальное деление на 3 округа и 72 префектуры.

Примечание: все даты в тексте указаны по лунному календарю (дата императорского указа об упразднении княжеств 29 августа 1871 года – по солнечному календарю).

Фотография к заголовку: Сайго Такамори, Окубо Тосимити и Кидо Такаёси, которые считаются тремя архитекторами реставрации Мэйдзи и организовали территориальную реорганизацию Японии (цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)