«Берсерк» – шедевр тёмной фэнтэзи Миуры Кэнтаро

6 мая 2021 года скоропостижно скончался Миура Кэнтаро, автор известной манги «Берсерк» в стиле тёмной фэнтези. После выхода первого тома серии в 1989 году в мире было продано более 50 миллионов экземпляров. Поклонники «Берсерка» скорбят о смерти создателя любимой серии. Писатель и бывший редактор нескольких известных журналов манги Симада Кадзуси размышляет о новаторстве Миуры Кэнтаро.

Богатый мир и отточенный стиль «Берсерка» покорял сердца любителей манги в Японии и других странах на протяжении трёх десятилетий. Истории с воинами и сверхъестественными существами популяризовали жанр тёмной фэнтези в Японии и сделали Миуру центральной фигурой жанра. Внезапная смерть 54-летнего автора шокировала его поклонников, а горечь утраты усиливалась при мысли о том, что любимая серия навсегда осталась незавершённой.

Посещение недавней токийской выставки ««Берсерк»: 32 года Миуры Кэнтаро» с ретроспективой серии манга помогло мне по-новому взглянуть на творчество Миуры и оценить его влияние на поп-культуру. Разглядывая причудливо размещённые на панелях иллюстрации, представлявшие собой лишь малую часть наследия Миуры, я был потрясён его инновационным стилем, способностью погружаться в глубины человеческой души и силой воображения, порождавшей сюжетные линии манга на протяжении нескольких десятилетий.

Образец «чёрного героя»

Центральной фигурой «Берсерка» является Гатс, огромный израненный в боях воин по прозвищу «Чёрный Мечник», владелец громадного меча «Драконоборец». При создании Гатса Миура отошёл от образа типичного героя манги с простыми и понятными целями и создал «чёрного героя», который борется со злом, но его мотивы не всегда благородны. На протяжении всей жизни Гатс сражается со злыми силами. В бесконечных схватках он теряет глаз и руку и приобретает шрам на шее, привлекающий злых созданий. Брутальный и эмоционально сломленный Гатс вынужден бороться с существами, разрушающими его мир, и моральная сторона вопроса не препятствует достижению его цели. Например, в третьем томе во время сражения с Каунтом - одним из демонических апостолов, которому манга обязана своей популярностью, Гатс одерживает победу, используя молодую невинную дочь противника в качестве щита.

Предшественником Гатса среди тёмных персонажей в японской манге можно считать Фудо Акиру – главного героя «Человека-дьявола» Нагаи Го. Однако влияние Нагаи на развитие классического тёмного персонажа манги нельзя назвать значительным.

«Истребитель демонов» Готогэ Коёхару и другие последние бестселлеры следуют правилу «добро побеждает зло», однако герои более ранних манга, например Эрен Йегер в «Атаке Титанов» Исаямы Хадзимэ и Итадору Юдзи в «Магической битве», обладают и тёмными чертами характера. Это один из признаков влияния творчества Миуры.

Фэнтези как мейнстрим

«Берсерк» – это не только шедевр жанра тёмной фэнтези, но и один из истоков жанра героической фэнтези – лидера современной японской индустрии развлечений. Предшественники «Берсерка» – «Сага о Гуине» Куримото Каору, «Дневник Лодоссовой войны» Мидзуно Рё, а также манга «Пигмарио» Вады Сидзи и «Бастард!» Хагивары Кадзуси пользовались популярностью, но не являлись мейнстримом.

Индустрия видеоигр развивалась по своим правилам. Начиная со второй половины 1980-х годов «Легенда о Зельде», «Драгон Квест», «Файнал Фантази» и другие видеоигры жанра героической фэнтези обрели популярность в Японии и во всём мире и стали культурной сенсацией. Возможно, Миура сумел раньше других распознать потенциал жанра героической фэнтези в мире манга. А в 90-е годы видеоигры превратились в основу для развития японской индустрии развлечений.



Обложка 34-го тома «Берсерка» (© Миура Кэнтаро, «Студия Гага», «Хакусэнся»)

Уникальность японской фэнтези

Переводы «Берсерка» вышли в 15 странах мира, включая США и Францию, и пользуются огромной популярностью. Однако Миура не уверен, что глубокие традиционные корни его фэнтези будут правильно восприняты зарубежными читателями. В недавно вышедшей книге «Искусство «Берсерка»» приводится высказывание Миуры: «У меня отсутствует представление о зарубежном читателе, и я не был уверен, что японская фэнтези обретёт популярность в других странах. Возможно, иностранные читатели интересуются японской фэнтези подобно тому, как японцы интересуются романами об истории Японии иностранных авторов, закрывая глаза на некоторые несоответствия? Или они воспринимают мангу как полноценную фэнтэзи? Мне это неизвестно по сей день».

Комментарий Миуры отражает его неуверенность в восприятии собственного творчества иностранными читателями. Этот фактор препятствовал участию японских авторов в жанре фэнтези, однако коммерческий успех «Берсерка» и отличные отзывы критиков продемонстрировали его необоснованность. Сочетание увлекательности исторических романов с уникальной техникой японских манга превратило «Берсерк» в шедевр жанра героической фэнтэзи.

Реализм визуального ряда и насыщенная деталями техника Миуры – квинтэссенция творчества целого ряда авторов и стилей, среди которых «Кулак Полярной звезды» Хары Тэцуо, «Акира» Отомо Кацухиро, чьё творчество развивалось под влиянием французских и бельгийских комиксов, а также техники Нагаи Го. В рисунках Миуры прослеживается влияние тончайшей техники кисти, используемой в сёдзё манга.

Миура не стремился к созданию шедевра с самого начала. Он хотел изобразить мрачного нигилистичного персонажа по типу Кикайдера из телесериала «Андроид Кикайдер» 1970-х. А магия, эльфы и прочие атрибуты мира фэнтези появились после разработки тёмного героя Гатса.

Бесконечная история

Внезапная смерть Миуры поставила под вопрос будущее «Берсерка». Команда «Студии Гага», на протяжении многих лет выпускавшая «Берсерка», сделала всё возможное для выпуска 18-го номера журнала «Янгу Анимару» в память о Миуре с последней, 364-й серией «Берсерка» «Слёзы утренней росы» в сентябре 2021 года. Разумеется, Миура не ожидал, что этот эпизод окажется последним, однако его содержание оказалось крайне впечатляющим. Автор не только раскрывает тайну одного загадочного персонажа, но и выводит Гатса на новую ступень борьбы.

По мнению научного фантаста Хаммуры Рё, одно из достоинств фантастики Куниэды Сиро заключалось в постепенном развитии сюжета, поэтому он не жалеет о том, что его роман «Замок Кокэцу в земле богов» (Синсю Кокэцудзё) остался незавершённым. То же самое можно сказать о «Берсерке». «Чёрный рыцарь» будет жить до тех пор, пока читатели продолжают листать страницы серии книг Миуры. Мы вольны придумать герою любое будущее, а «Берсерк» обладает слишком интересным сюжетом, чтобы иметь логический финал.



Обложка первого тома «Берсерка» (© Миура Кэнтаро/ «Студия Гага»/ «Хакусэнся»)

Фотография к заголовку: иллюстрация на обложке 15 тома «Берсерка» (© Миура Кэнтаро/ «Студия Гага»/»Хакусэнся»)