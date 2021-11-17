Японская тундряная куропатка: охрана «птицы богов» в японских Центральных Альпах

Японская тундряная куропатка обитает в высокогорных районах и считается посланницей горных богов. Из-за климатических изменений она оказалась под угрозой исчезновения, однако проект по охране и приумножению поголовья тундряных куропаток уже начал приносить плоды.

Природный памятник

Тундряные куропатки распространены в арктической и субарктической зоне Евразии и Северной Америки. Японская разновидность представляет собой изолированную ветвь, обитающую намного южнее остальной популяции. Японские тундряные куропатки встречаются в горных районах Северных и Южных Альп в центральной части острова Хонсю. Зимой куропатка белеет, поэтому её практически не видно в снегу (у самцов выделяются красные брови), однако, в отличие от других диких птиц, она не боится людей и позволяет рассмотреть себя вблизи.



Самец в зимнем камуфляже (март 2017, гора Норикура)

Японцы издавна верили, что в горах живут боги, а японская тундряная куропатка является их посланником, поэтому относились к ней очень бережно. В эпоху Эдо (1603-1868) тундряную куропатку изображали на деревянных молитвенных дощечках эма в качестве символа защиты от молний (в японском названии птицы «райтё» есть иероглиф «молния»). Деятельность по защите тундряной куропатки началась много лет назад. В начале XVIII века глава княжества Кага (в наши дни – территория префектур Тояма и Исикава) издал приказ об изучении популяции и защите тундряных куропаток, обитающих на горе Хакусан. Ёсимунэ, восьмой сёгун династии Токугава, узнав о том, что на горе Норикура живут тундряные куропатки, приказал отловить несколько птиц для разведения в неволе. В исторических материалах имеется ещё несколько упоминаний о попытках разведения куропаток, однако все они оказались безуспешными.



В летописи «Синрайки» (1767) упоминаются попытки разведения тундряных куропаток (фонд Национальной парламентской библиотеки)

До Реставрации Мэйдзи горные пики Хакусан, Норикура и Татэяма считались священными, и покой тундряных куропаток нарушали только последователи религии сюгэндо. После Реставрации Мэйдзи (1868) учение сюгэндо попало под запрет, горы утратили сакральный статус и люди начали охотиться на тундряных куропаток и употреблять их в пищу. В 1910 году охоту запретили, а в 1955 году тундряным куропаткам присвоили статус особого природного памятника. Тем не менее, численность их поголовья неуклонно сокращается. Если в 1980-е годы насчитывалось около 3000 птиц, то после 2000 года – менее 2000. Это обусловлено рядом факторов, в том числе климатическими изменениями, из-за которых проживающие у подножия гор звери стали осваивать высокогорье. Лисы, соболя, вороны и пустельга охотятся на тундряных куропаток, а олени и кабаны поедают высокогорные растения, которыми питаются птицы.

Охрана птенцов

В 2012 году тундряные куропатки были занесены в Красную книгу Министерства окружающей среды как вид с высокой угрозой исчезновения. В дальнейшем был принят и реализован план защиты и приумножения этого вида. На протяжении более 20 лет ключевую роль в проведении полевых исследований и охранной деятельности играет профессор университета Синсю Накамура Хироси и возглавляемая им команда исследователей, в которой участвует орнитолог и эксперт по защите зон обитания Министерства окружающей среды Кобаяси Ацуси,

«Вместе с профессором Накамурой мы исследовали уровень выживаемости тундряных куропаток на всех этапах жизненного цикла, от яйца до взрослых птиц, и выявили факторы, способные повлиять на численность поголовья. Эти исследования, проведённые на высоте более 3 000 метров, послужили основой для разработанного профессором Накамурой проекта «Защитные клетки» (2015), обеспечивающего птенцам защиту от плохой погоды и хищников», - рассказывает Кобаяси.

Тундряные куропатки откладывают 6-7 яиц, однако до взрослого возраста доживает всего один птенец. Птенцы вылупляются в конце сезона дождей и часто гибнут во время ливней или от естественных врагов. Особенно высока смертность в течение первого месяца жизни, поэтому вопрос охраны молодых птенцов – ключевой фактор увеличения поголовья.

«Японские тундряные куропатки не боятся людей, и нам удаётся заманивать их в клетки. Иногда у нас уходит два-три дня, чтобы подвести птиц к клетке. Каждый день мы кладём в клетку корм. На ночь мы закрываем птенцов в клетке, а днём выпускаем на волю. Клетки используются с конца июня, когда вылупляются птенцы, до начала августа, и всё это время мы живём в горной хижине», - объясняет Кобаяси.



Мать выводит потомство из клетки на прогулку (август 2020 года, Центральные Альпы)

Возрождение поголовья в Центральных Альпах

В Центральных Альпах действует ещё один проект по приумножению численности тундряных куропаток. Известно, что птицы исчезли из этой местности во второй половине 1960-х годов, однако в июле 2018 года альпинист обнаружил одинокую самочку на горе Комагатакэ. Данные генетического анализа показали, что птица принадлежала к стабильной группе тундряных куропаток, проживающих на горе Норикура на границе префектур Нагано и Гифу. Эта открытие легло в основу проекта возвращения тундряных куропаток в Центральные Альпы. До 2025 года планируется увеличить количество проживающих здесь птиц до сотни. В 2019 году неоплодотворённые яйца от найденной в 2018 году куропатки заменили на оплодотворённые яйца птицы, живущей на горе Норикура, в 2020 году – на яйца птицы из зоопарка, однако все вылупившиеся птенцы стали жертвами бурь и хищников.

В августе 2020 года из Норикуры в Центральные Альпы перевезли три семьи тундряных куропаток (19 птиц). В июле 2021 года исследователи обнаружили птенцов у десяти самочек, в том числе у птицы, найденной альпинистом в 2018 году. Пять семей приучили к клеткам, а когда птенцы подросли, две семьи увезли в зоопарк Насу (префектура Тотиги) и в зоопарк Тяусуяма (префектура Нагано), а три семьи выпустили на волю в Центральных Альпах.



Яйца тундряной куропатки, обнаруженной альпинистом в Центральных Альпах в 2018 году, и вылупившиеся из них трёхдневные птенцы (окрестности Комагатакэ, июнь 2021 года)



Мать с семейством на прогулке (июль 2021 года, Центральные Альпы)

Природоохранная функция зоопарков

Помимо мероприятий под руководством Министерства окружающей среды с 2015 года Ассоциация зоопарков и аквариумов Японии реализует проект по охране тундряных куропаток вне зоны обитания. Цель содержания птиц в искусственной среде - сохранение вида и сбор научных данных. В соответствии с пересмотренным законом «О методах охраны дикой флоры и фауны» (2018) зоопарки приобрели статус учреждений, вносящих вклад в защиту вымирающих видов.

Адъюнкт-профессор университета Гифу Кусуда Сатоси вносит значимый вклад в исследования, посвящённые разведению тундряных куропаток в зоопарках. Он изучает влияние таких факторов, как температура и воздействие света, на уровень половых гормонов тундряных куропаток в целях оптимизации условий для их размножения в искусственной среде.



Адъюнкт-профессор Кусуда Сатоси – ведущий исследователь репродуктивной физиологии тундряных куропаток (@ Кусуда Сатоси)

«Для разведения в искусственных условиях большое значение имеют данные о физиологии диких птиц. Обычно для определения уровня половых гормонов делают анализ крови, однако мы обнаружили, что данные можно получить из помёта и воспользовались материалом, собранным по нашей просьбе профессором Накамурой и орнитологом Кобаяси. Оказалось, что японская разновидность обладает повышенной чувствительностью к изменению продолжительности светового дня, и удлиннение светового дня обозначает начало репродуктивного периода. Поэтому освещение в искусственной среде должно быть максимально приближено к естественным условиям. То же самое касается температуры.»

Профессор Кусуда участвует в проектах по разведению в зоопарках амурского лесного кота и других находящихся под угрозой исчезновения редких млекопитающих. В апреле 2021 года в зоопарке Хигасияма (Нагоя) впервые родились два котёнка амурского лесного кота.

«Я очень рад, что нам удалось добиться размножения этого вида в неволе. У амурского лесного кота в год рождается всего один-два котёнка, и их трудно разводить в искусственной среде. Тундряная куропатка откладывает 6-7 яиц, и если птенцы будут благополучно вылупляться и проводить первый месяц в клетке под защитой, мы сможем обеспечить эффективный прирост поголовья»

Защита тундряных куропаток – вклад в охрану природной среды и историко-культурного наследия

Кусуда совмещает научную работу в лаборатории с полевыми исследованиями. Впервые он увидел дикую тундряную куропатку в июне 2013 года на горе Норикура, участвуя в группе под руководством профессора Накамуры.

«Благодаря профессору Накамуре мне посчастливилось увидеть, как самка насиживает в гнезде яйца, а самец охраняет её на скале. Дикая тундряная куропатка в естественной среде обитания произвела на меня огромное впечатление», - вспоминает Кусуда.

Впоследствии Кусуда стал ежегодно выезжать для наблюдений за тундряными куропатками вместе со студентами 1-2 курса. «Возможность увидеть птицу в естественной среде обитания повышает мотивацию к их охране и меняет отношение к работе в зоопарке»

До зоны обитания тундряных куропаток в горной долине Норикура ходит рейсовый автобус. «В мае-июне можно увидеть самца, охраняющего гнездо и самку, а в июле, когда вылупляются птенцы – всё семейство. Надеюсь, что многим удастся повидать тундряных куропаток в естественной среде»

Кусуда активно участвует в просветительской деятельности, посвящённой охране редких животных. Низкий уровень интереса к тундряным куропаткам у населения префектуры Гифу, на территории которой расположены значимые зоны обитания - горы Норикура и Онтакэ, вызывает у Кусуды беспокойство. В 2021 году проекты по разведению тундряных куропаток реализуются в зоопарках 7 регионов, включая префектуры Тояма и Нагано, однако в префектуре Гифу нет зоопарка. Несмотря на наличие статуса «птица префектуры», уровень известности проекта по защите тундряных куропаток в Гифу несравнимо ниже, чем в Тояме и Нагано, где зоопарки берут на себя просветительскую работу.

«Высокогорная система района Хида, где обитают тундряные куропатки, служит источником воды для южного района Мино. В этой воде обитает множество пресноводной рыбы. Люди должны осознать, что охрана тундряных куропаток внесёт вклад в сохранение традиционного местного промысла - производство японской бумаги васи, обычая ловить рыбу бакланами и других элементов культурно-исторического наследия», - отмечает Кусуда. В 2020 году он провёл в университете Гифу 19-ю Конференцию по тундряным куропаткам. На конференции были представлены проекты Министерства окружающей среды, органов местной власти, зоопарков и исследователей, проведены мероприятия для населения.

Проекты по охране японского ибиса и восточного журавля были запущены слишком поздно, когда естественная популяция находилась на грани вымирания. Для их разведения используют особей, привезённых из России и Китая. Кобаяси подчёркивает значимость реализации проектов по разведению тундряных куропаток в неволе и в естественной среде до того, как они окажутся под угрозой вымирания.

«Министерство окружающей среды, исследователи и зоопарки объединили усилия для защиты и восстановления популяции тундряной куропатки прямо сейчас, пока ещё не слишком поздно. Это не первый пример подобного сотрудничества и один из немногих примеров, уже приносящих ощутимые результаты»



Самец тундряной куропатки (май 2017 года, гора Норикура)

Автор: Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: самец тундряной куропатки охраняет территорию в окрестностях гнезда на горе Норикура (2017). Фотографии предоставлены Кобаяси Ацуси, если не указано иное