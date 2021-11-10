Эдогава Рампо – родоначальник японского детектива

Эдогава Рампо – одна из ключевых фигур японской детективной литературы. Произведения Рампо известны во всём мире, по мотивам его книг создаются фильмы, телесериалы, аниме и манга. Литературный исследователь Исикава Такуми – о достижениях и творчестве выдающегося писателя.

Родился в 1963 году. Профессор университета Риккё, специалист по современной литературе и культуре. Автор книги «Таинственная литература военного времени» (Мабороси но сэндзика бунгаку), соавтор книги «Новая эпоха Эдогавы Рампо: детективная литература без границ» (Эдогава Рампо синсэйки: эккё суру тантэй сёсэцу).

Японский классический детектив

В последнее время за рубежом растёт интерес к японским детективам классического жанра. «Убийства в Хондзин» (Хондзин сацудзин дзикэн, 1947) и другие книги Ёкомидзо Сэйси переведены на английский язык. По мнению газеты Guardian, первым класссическим японским детективом следует считать дебютное произведение Эдогавы Рампо «Медная монета» (Нисэн дока), посвящённое разгадыванию секретного кода.

По словам профессора Исикавы, в классических детективах автор предоставляет читателю основную информацию о преступлении, а преступника выявляют с помощью логических умозаключений. «Структура классического детективного романа уравнивает читателя с автором книги», – отмечает профессор Исикава. «Рампо стремился писать классические детективы, однако к этому жанру можно отнести лишь «Медную монету», «Психологический тест» и несколько других ранних произведений. Классический жанр ему не удавался».

Ёкомидзо был на восемь лет младше Рампо. До войны он участвовал в издании книг Рампо, а сразу после войны выпустил книгу «Убийства в Хондзин», в которой великий детектив Киндаити Косукэ раскрывает убийство в закрытой комнате. Впоследствии Ёкомидзо опубликовал множество романов о серийных убийствах, умело вплетая в них старинные японские обычаи и легенды.

Рампо не удавались романы. «В процессе написания длинных книг Рампо часто заходил в тупик и бросал начатое», – отмечает Исикава. В чём заключается подлинная ценность творчества Рампо?

Глубины человеческой души

Эдогава Рампо (настоящее имя Хираи Таро) родился в октябре 1894 года в префектура Миэ, детство и юность провёл в городе Нагоя. В юности он увлекался англоязычными детективами в переводе Куроивы Руйко. В 1912 году Рампо приехал в Токио для учёбы на факультете политэкономики университета Васэда. В студенческие годы он читал в оригинале произведения Эдгара По (имя которого послужило основой для литературного псевдонима) и Конан Дойля, и детективная литература покорила его сердце.

«Современная японская литература начиналась с переводов англоязычной литературы. Детективная литература тоже начиналась с адаптированных и сокращённых переводов, однако впоследствии в Японии появились Окамото Кидо, Номура Кодо и другие авторы детективов, действие которых происходило в эпоху Эдо (1603-1868). Детективы писали даже такие известные писатели, как Идзуми Кёка, Одзаки Коё, Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро, и их творчество в значительной мере повлияло на становление Эдогавы Рампо, однако в литературной среде детективы считали одноразовыми книгами. Рампо называл свои рассказы «массовым чтивом», однако считал, что они не уступают остальной художественной литературе».



«Медная монета» и другие рукописи Эдогавы Рампо (университет Риккё, © Jiji)

Наиболее известны ранние рассказы Рампо – «Человек-кресло», «Шаги на чердаке» и «Чудовище во мраке». Эти рассказы часто называют экстравагантными, извращёнными или «эрогуро» (смесь эротики и гротеска), однако в них проявляется подлинное мастерство Рампо – способность изображать глубину человеческой души.

«Произведения, написанные в течение 10-летнего довоенного периода – квинтэссенция его литературного таланта. Когда Рампо взялся за перо, в Японии стали появляться труды Фрейда и другие книги по психоанализу. Под влиянием науки, анализирующей психологию человека, Рампо стал изображать в книгах тёмную сторону человеческой души, желания и страх».

«Он преуспел как в описании ситуаций, вызывающих у человека волнение и ужас, так и в описании самих эмоций. Источником страха в его произведениях выступают исключительно люди. В его книгах нет ни чудовищ наподобие Франкенштейна, ни привидений и других сверхъестественных явлений. Самое ужасное создание в его мире – это человек».

В 1930 году Рампо публикует роман о гомосексуальной любви «Чёрт одинокого острова» (Кото но они). В 1934 году он издаёт роман «Чёрная ящерица», в котором детектив Акэти Когоро сражается с похитительницей сокровищ по кличке Чёрная ящерица. Впоследствии Мисима Юкио написал по этому роману пьесу, которая популярна на театральных подмостках по сей день. «Используемые в японском оригинале выражения не позволяют однозначно утверждать, что Чёрная ящерица – это женщина. В наши дни этот персонаж могут воспринимать как трансгендера. В произведениях Рампо встречаются различные девиации, но их появление обусловлено стремлением изобразить человека, внутренний мир которого не гармонирует с телесной оболочкой, а не предубеждением или дискриминацией».

Детская серия «Юные детективы»

С 1935 года Рампо испытывает творческий кризис и практически ничего не пишет. Рассказ «Гусеница» (1929) о мужчине, лишившемся на войне рук и ног, в 1939 году был блокирован военной цензурой. Это закрыло писателю двери во все издательства. Впоследствии Рампо удалось опубликовать серию эссе в военно-морском журнале без предварительной цензуры. В рассказе о посещении военно-морского училища «Заметки об Этадзиме» (Этадзима-ки, 1942) есть трогательная сцена, в которой прекрасные розовощёкие юноши обнимаются с выпускниками.

«Рампо испытывал интерес к робкой юношеской любви и был глубоко тронут откровенной сценой прощания с выпускниками, которые завтра могли погибнуть», – отмечает Исикава.

Детективная литература, подвергавшаяся в военное время цензуре как потенциальный источник развращения общественной морали, после поражения в войне обрела второе дыхание. Серия Рампо «Юные детективы» (Сёнэн тантэйдан) об Акэти Когоро и его ученике Кобаяси, печатавшаяся с 1936 года в журнале для мальчиков под названием «Чудовище с 20 лицами» (Кайдзин нидзю мэнсо), после войны вышла в книжном формате и снискала популярность по всей стране. В 1949 году Рампо начал публиковать в журнале первый послевоенный роман «Бронзовый дьявол» (Сэйдо но мадзин) о группе юных детективов, который быстро покорил сердца детей. Серия выходила вплоть до 1962 года, а книга послужила основой для телесериала, радиоспектакля и художественного фильма.



Книга из серии «Юные детективы» и другие книги Рампо»

В ранних рассказах «Убийство на улице Д» и «Психологический тест» Акэти выглядит неопытным, однако впоследствии его образ меняется. В «Юных детективах» Акэти приобрёл городской лоск, а в сюжете появились погони на автомобилях и другие красочные сцены. Однако наиболее ярким произведением следует считать «Чудовище с 20 лицами».

«В принципе Акэти «без убийств и кровопролитий» есть элемент философии зла. В «Чёрной ящерице» автор симпатизировал Чёрной ящерице. Акэти – это не главный герой, а инструмент для подчёркивания зла», – считает Исикава.

Воспитание нового поколения

Исикава отмечает, что деятельность Рампо после того, как он прекратил писать детективы для взрослых, внёсла огромный вклад в послевоенную японскую литературу.

«Работа в редакции «Хосэки» и других детективных журналов, а также поиск и воспитание молодых талантов – наиболее значимая часть деятельности Рампо. Дом Рампо на Икэбукуро чудом уцелел во время пожаров при авианалётах. После войны книги из его библиотеки стали учебниками по детективной литературе, в его доме собирались писатели, чтобы взять книги и обсудить прочитанное. Эти встречи легли в основу «Клуба писателей детективов», предшественника Ассоциации детективных писателей Японии».



Библиотека в доме Эдогавы Рампо

В критическом эссе «Проблема одного Басё» (Хитори но Басё но мондай) Рампо выразил мнение, что детективная литература нуждается в талантливом реформаторе, который повысит её статус в обществе, как это сделал поэт Басё с поэзией хайку. Впоследствии Рампо высоко оценил детективный роман Мацумото Сэйтё «Точки и линии» (1958) и сообщил, что именно ему суждено стать Басё детективного жанра. Когда журнал, в котором Мацумото Сэйтё публиковал роман «Нулевой фокус», прекратил своё существование, Рампо, работавший главным редактором журнала «Хосэки», принял решение печатать продолжение у себя.

«Сэйтё уважал Рампо, но заявлял, что при описании преступления следует концентрироваться не на уликах, а на мотивах, и считал себя автором психологического детектива, а не романов с сыщиком в главной роли. При этом он использовал влиятельность Рампо для повышения своего авторитета в литературных кругах», – считает Исикава.

Автор контента

В наши дни в доме, где жил Рампо, находится Центр исследований массовой культуры имени Эдогавы Рампо, принадлежащий университету Риккё.

«Рампо испытывал сильную привязанность к бумаге и печатным изданиям и хранил у себя дома множество документов, от писем до списка покупок в букинистических магазинах. Их количество достигает 40 000, а если посчитать заметки от руки – намного больше. Упорядочивание и анализ этих материалов может принести нам множество значимых открытий. После войны Рампо сотрудничал с полицией и даже участвовал в расследовании дела о преступлении в банке Тэйгин (1948), когда 12 сотрудников умерли от отравления, а из банка были похищены наличные деньги и чеки. Записи Рампо могут пролить свет на это преступление».

В последнее время творчество Рампо переоценивается и за рубежом.

«Раньше многие считали, что Рампо подражает Конан Дойлю и другим англоязычным авторам детективов. Сейчас появляются молодые исследователи Рампо, предлагающие новое видение его творчества. Многие из них интересуются японской субкультурой и воспринимают компьютерные игры, аниме и мангу как проявление уникальной японской культуры. Рампо получает высокую оценку как писатель, включающий в своё творчество элементы субкультуры. После войны многие произведения Рампо были экранизированы. В наши дни процесс адаптации его творчества зашёл намного дальше – на базе его произведений создаются аниме, манга и другие формы массового жанра. Рампо обретает популярность не только как писатель, но и как автор оригинального контента».

Автор: Итакура Кимиэ, Nippon.com

Фотография к заголовку: Эдогава Рампо (1894-1965)

Все фотографии предоставлены Центром исследований массовой культуры имени Эдогавы Рампо при университете Риккё)