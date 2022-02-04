Как создатель «Голго 13» Сайто Такао изменил мир манга

Сайто Такао, создатель «Голго 13» и множества других популярных манга, умер от рака поджелудочной железы 24 сентября 2021 года в возрасте 84 лет. Ведущий критик манга Симидзу Кадзуси рассказывает об огромном вкладе, который внёс «король реалистичных комиксов гэкига» в индустрию манга.

Сайто Такао внёс огромный вклад в развитие индустрии манга, однако, в отличие от Тэдзуки Осаму, Цугэ Ёсихару и Мидзуки Сигэру, критики не проявляли к нему интереса. Большую часть своей 60-летней карьеры он посвятил жанру для широкой публики. В этой статье я хочу отдать дань уважения достижениям Сайто в мире манга.

Ключевая фигура жанра гэкига

Сайто родился в 1936 году в префектуре Вакаяма. После окончания школы средней ступени он приступил к работе в семейной парикмахерской и одновременно занялся изучением манга. Дебютировал в 19 лет с мангой «Барон Воздух» (Куки дансяку). Манга пользовалась успехом на популярном в те годы рынке книг напрокат, и вместе с Тацуми Ёсихиро и другими единомышленниками Сайто основал группу «Гэкига Кобо», посвящённую новому жанру манги – гэкига. Впоследствии Сайто стал центральной фигурой бума гэкига, пик которого пришёлся на вторую половину 1960-х.

Гэкига – это комиксы в реалистичном стиле, предназначенные для взрослой аудитории. В отличие от детских комиксов, гэкига затрагивают более серьёзную тематику. Термин «гэкига» был изобретён другом Сайто, Тацуми Йосихиро, однако точного определения не существует до сих пор. Гэкига можно описать как жанр манга с реалистичным сюжетом, использующий кинематические приёмы визуализации – крупный план и широкоугольную съёмку. Первым к использованию этих приёмов прибег Тэдзука Осаму в раннем периоде творчества. С этой точки зрения гэкига не конфронтирует с работами Тэдзука Осаму, а представляет собой усовершенствованный вариант разработанных им приёмов.

Некоторые считают отличительной особенностью гэкига реалистичные картинки с изобилием мелких деталей. Этой техникой пользовались наиболее популярные авторы жанра, в том числе Сайто Такао, Сирато Сампэй и Икэгами Рёити. Однако при тщательном изучении творчества других авторов гэкига – Тацуми Ёсихиро, Мидзуки Сигэру и Цугэ Йосихару становится очевидно, что они не пренебрегали и традиционным стилем рисования, особенно при изображении лиц персонажей.

Думаю, что единственный способ разграничить манга и гэкига – это целевая аудитория. Основатели жанра гэкига заявляли, что собираются создавать произведения для взрослой аудитории. В их числе был Сайто, ставший символом этого жанра.

Источники стиля Сайто

Для передачи своих мыслей читателям Сайто избрал форму манга, однако, в отличие от предшественников, сделал рисунки максимально реалистичными.

В сентябре 2015 года во время передачи на телеканале NHK Сайто сообщил, что в молодости стремился создавать манга с реалистичными сюжетами в кинематографическом стиле. Размышляя о выборе техники рисования, он вспомнил о нихонга – японской живописи ХХ века, сочетающей традиционное искусство с современными западными приёмами. В отличие от западного стиля, создающего трёхмерное пространство с помощью теней, в нихонга используется штриховая техника, схожая с техникой манга. Сайто также интересовался книжными иллюстрациями, особенно творчеством Нака Кадзуя, иллюстрировавшего исторические романы Ямамото Сюгоро и Фудзисавы Сюхэй. Рисунки, созданные под влиянием нихонга и иллюстраций к историческим романам, стали одним из новаторств Сайто в мире манга. Несмотря на то, что гэкига представляла собой усовершенствованный вариант раннего Тэдзуки Осаму, тоже стремившегося создавать кинематографичную манга с реалистичным сюжетом, произведения Сайто, и особенно его техника рисования, произвели на читателя впечатление абсолютно нового, непохожего на все предыдущие жанры манга.

Разделение труда

На создание реалистичных картинок с множеством деталей требуется много времени. Для решения этой проблемы Сайто разработал систему разделения труда, открыл компанию «Сайто Продакшн» и принял на работу несколько художников. Сейчас подобный стиль работы стал общепринятым – авторы часто публикуются в еженедельных изданиях, где работу нужно сдавать точно в срок, однако именно Сайто первым систематизировал труд художников манга и разработал полноценную бизнес-модель. По слухам, Сайто рисовал только глаза персонажей, однако в действительности он лично создавал фронтисписы, сцены с главными героями, звуковые эффекты и другие значимые элементы. Сайто поручал своим помощникам не только рисунки, но и разработку сюжетной линии. В перечне авторов сценария «Голго 13» и ряда других произведений упоминается несколько сотрудников компании.

Какова была роль Сайто? Он разрабатывал структуру и композицию манга, создавал черновик с картинками и диалогами, а это наиболее значимая часть работы над манга. Сайто стремился к созданию кинематографичных манга, поэтому в процессе создания манга отводил себе роль директора картины. Он руководил сотрудниками, считая, что гэкига – это продукт творчества не одного автора, а группы талантливых людей. Такой подход обеспечил практически бесперебойный выпуск огромного количества высококачественных манга на протяжении более 60 лет. А его главный проект «Голго 13», зарегистрированный в Книге рекордов Гиннеса в качестве самой длинной серии манга (202 тома на настоящий момент), может быть продолжен после его смерти командой художников-последователей. Это станет лучшим примером воплощения разработанной Сайто системы.

Непоколебимые герои

Помимо «Голго 13» к наиболее известным произведениям Сайто относится манга «Выживание» (Сабайбару) о жизни после разрушительного землетрясения, уникальная историческая манга «Муёносукэ» и манга-адаптация популярной серии романов Икэнами Сётаро «Криминальные файлы Онихэй» (Онихэй ханкатё). Список известных работ Сайто можно продолжать бесконечно. Творчество Сайто относится к массовому жанру, и даже если в сюжете упоминается сложная международная обстановка, манга читается с удовольствием, а читателю нет необходимости размышлять на сложные темы. Это не значит, что читатель просто получает удовольствие и не выносит для себя ничего полезного. Манга Сайто наполнена значимым смыслом.

Главные герои гэкига умудряются найти выход из сложных ситуаций и никогда не отчаиваются несмотря на трудности и испытания. Эта черта объединяет таких на первый взгляд противоположных персонажей, как главного героя «Голго 13» и Судзуки Сатору из «Выживание».

Ещё одна особенность главных героев Сайто – приверженность своим убеждениям несмотря на изменяющийся мир и людей вокруг. Например, в главе 353 «Голго 13» под названием «Информационная игра» (Дзёхо юги) Голго отказывается от предложения стать агентом крупной тайной организации: «Я никогда не буду работать на одного шефа, вне зависимости от того, насколько он силён». Приверженность своим убеждениям – важное качество для читателей в эпоху непонятных перспектив на фоне затянувшейся пандемии и экономического кризиса. В июле 2021 года я взял интервью у Сайто для своей книги «COVID-19 и манга» (Корона то манга). К сожалению, это было одно из последних его интервью, однако Сайто продемонстрировал приверженность своим принципам: «В ходе создания гэкига, особенно «Голго 13», я не поддавался влиянию преходящих ценностей и морали, и даже сейчас, в условиях стремительных изменений международной ситуации и японского общества, я намерен выражать свои чувства, как и прежде. Даже если гэкига перейдёт в цифровое пространство, а бумажная версия исчезнет, мой подход останется неизменным. Потому что это неизменная категория»

Думаю, что гэкига Сайто Такао – лучшее чтение для современной эпохи.

Фотография к заголовку: Сайто Такао в токийском офисе с гигантской фигурой Голго 13 5 февраля 2018 г. (Фотография предоставлена газетой «Санкэй симбун»)