160 лет германо-японской дружбы и роль Германии в модернизации Японии

В 2021 году отмечалась 160-я годовщина установления официальных связей между правительством Эдо (Япония) и Королевством Пруссия. Пруссия, а впоследствии Германия, оказала значительное влияние на модернизацию Японии. Наёмные иностранцы – немецкие специалисты по медицине, юриспруденции и военному делу, внесли огромный вклад в формирование современного государства. 160-летняя годовщина – прекрасный повод дать оценку отношениям между Германией и Японией.

Тёплый приём на улицах Берлина

28 июля 1914 года Австро-Венгерская империя объявила войну Сербии в знак протеста в связи с июньским убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Когда Россия пришла Сербии на помощь, Германия выступила в поддержку Австрии и 1 августа 1914 года объявила войну России.

Мир стоял на пороге Первой мировой войны. По слухам, Япония собиралась принять участие в войне на стороне Германии. На улицах Берлина местные жители чествовали японцев, некоторых даже качали на руках. Среди них был живущий в Германии сотрудник железнодорожной компании «Манчжурия» Ямада Дзюндзо, а также профессор Киотского университета, философ-марксист и экономист Каваками Хадзимэ. Однако 23 августа Япония объявила Германии войну, направила войска в оккупированный Германией город Циндао, а захваченных немцев отправила в лагеря военнопленных по всей Японии. Впоследствии эти военнопленные станут мостиком между Японией и Германией. В городах Бандо (префектура Токусима) и Курумэ (префектура Фукуока) военнопленные познакомили местных жителей с Девятой симфонией Бетховена, а на острове Ниносима (префектура Хиросима) впервые в Японии появился пирог баумкухен. Жители Германии надеялись, что Япония примет участие в войне только на их стороне, поэтому наступление Японии на Циндао вызвало огромное разочарование и гнев. Подобное заблуждение – это свидетельство существовавших к тому моменту тесных связей между двумя странами. В процессе модернизации Япония многому научилась у Германии, а Германия относилась к Японии как к прилежной ученице.

Дружба сквозь препятствия

С момента подписания Соглашения о дружбе, торговле и мореплавании между эдоским сёгунатом и Пруссией в январе 1861 года прошло 160 лет. В 1861 году Германия не являлось целостным государством. Прусское королевство было наиболее влиятельным членом Германского таможенного союза и имело право на ведение переговоров от имени Саксонии, Ганновера, Баварии, а также Гамбурга, Бремена и других городов Ганзы и прочих членов Союза. Однако правительство Эдо воздержалось от налаживания связей с Союзом и заключило договор только с Пруссией. Таким образом, отношения между Японией и Германией как государством были установлены 150 лет назад, после появления Германской империи в 1871 году. С другой стороны, можно вспомнить об Энгельберте Кемпфере, приехавшем в Нагасаки в 1690 году в качестве врача голландской торговой миссии, а также о Филиппе Франце фон Зибольде, враче и учёном, работавшем в официальной голландской миссии на острове Дэдзима (префектура Нагасаки) с 1823 года.

Вне зависимости от того, какой момент следует считать отправной точкой японо-германских связей, отношения между двумя странами можно считать дружественными, хотя случалось несколько серьёзных конфликтов. Например, в 1895 году во время Тройственной интервенции Германия, Франция и Россия препятствовали дальнейшему расширению влияния Япония на континенте после Японо-китайской войны (1894-1895). А Япония выступила против Германии на стороне Антанты во время Первой мировой войны.

Празднование крупных годовщин неоднократно откладывалось. В 2011 году, когда отмечалась 150-летняя годовщина установления связей между Германией и Японией, торжественные мероприятия отменили в связи с разрушительным землетрясением и цунами на северо-востоке Японии. А в 2021 году многие мероприятия по поводу 160-летней годовщины были отменены в связи с пандемией COVID-19.



Принц Нарухито (нынешний император Японии) выступает с речью по случаю 150-летней годовщины подписания Соглашения о дружбе, торговле и мореплавании между Японией и Пруссией (24.01.2011, Jiji Press)

В 2021 году посольство Японии в Германии, посольство Германии в Японии, Японский фонд и другие организации провели множество симпозиумов, выставок и концертов онлайн. Тематика мероприятий отличалась широким разнообразием – искусство, культура, экономика, дипломатия, оборона, а также новые вызовы, связанные с пандемией. Несмотря на ряд противоречий, страны продолжают сотрудничество и обмен опытом для преодоления существующих задач, а новые шаги, предпринятые за последние несколько лет, формируют новую, интенсивную форму двустороннего сотрудничества.

Начальный этап японско-германских отношений

По мнению многих учёных, решение правительства Мэйдзи об использовании Германии в качестве модели для модернизации было обусловлено визитом в Германию миссии Ивакура (1873). Однако в Японии начали изучать немецкий язык ещё в 1860 году. Японская интеллигенция интересовалась немецким образованием, обороной и медициной, развивались гуманитарные связи.

В 1862 году правительство Эдо организовало первую миссию на континент для посещения шести европейских стран, среди которых была Германия. Один из членов миссии, Фукудзава Юкити, выразил восхищение политикой прусского правительства, предоставлявшего заключённым возможность получить образование. В конце периода Эдо княжество Кисю пригласило Карла Коппена для проведения военных учений, а княжество Айдзу направило Мадзиму (впоследствии Комацу) Сэйдзи для изучения медицины в университете Гейдельберга. В Японии оценили высокое качество книг на немецком языке, особенно медицинской литературы, и в 1869 году правительство Мэйдзи решило использовать немецкую модель медицинского образования. А последовавшая за этим Франко-Прусская война, образование Германской империи и миссия Ивакура способствовали формированию прогерманской политики в Японии.

Приезд иностранных специалистов

Правительство Мэйдзи внедряло модернизацию по схеме сверху вниз, а в качестве целевого ориентира выступала Германия, технический и военный уровень которой был для Японии более достижим, чем уровень Великобритании и Франции. По приглашению правительства в Японию приехало множество немецких специалистов, а талантливую японскую молодёжь стали направлять на обучение в Германию. Отбором кандидатов на обучение в Германии занимались Синагава Ядзиро (1843-1900) и Аоки Сюдзо (1844-1914). Впоследствии Аоки вступил в брак с немкой и обзавёлся широкой сетью контактов в Германии. Среди работавших в Японии известных немецких специалистов – геолог Эдмунд Науман, первым заявивший о существовании Центрального разлома Фосса-Магна в центре острова Хонсю после ряда геологических экспедиций по всей Японии, Эрвин Бельц, преподаватель Токийской медицинской школы и врач императорской семьи, который не только учил студентов, но и разработал лосьон для лица и выполнил анализ воды горячего источника Кусацу, а также юрист Карл Розлер, участвовавший в создании проекта Конституции Мэйдзи, и генерал Якоб Меккель, в 1885 году приехавший на работу в японской Школе пехотинцев и помогавший реформировать созданную по французскому образцу японскую армию в германскую модель. Следует упомянуть экономиста Карла Ратгена, который хорошо разбирался в юриспруденции и политике и внедрил систему семинаров в японских университетах. Историк Людвиг Рисс способствовал развитию современной историографии в японских университетах. Педагог Эмиль Хаускнехт в 1887 году преподавал в Токийском университете немецкую литературу, а его преемник, специалист по японской литературе Карл Флоренц, не только воспитал множество специалистов по немецкой литературе, но и занимался исследованиями японской литературы. В сфере естественных наук следует отметить Готфрида Вагнера, ученика Карла Гаусса, который содействовал участию Японии в Венской ЭКСПО (1873), а также исследовал керамику Аритаяки, Кёяки и Сиппояки и способствовал её распространению. Курт Нетто преподавал методы ведения горных работ в префектуре Акита, Эрвин Книппинг занимался установкой метеорологического оборудования по всей Японии и подготовил базу для первого японского прогноза погоды, вышедшего в 1883 году. В сфере инфраструктуры и транспорта Герман Румшоттель участвовал в создании сети железных дорог на острове Кюсю, а Франц Балтцер спроектировал железнодорожную эстакаду между токийскими станциями Симбаси и Уэно. Германия и Япония имеет глубокие связи в сфере культуры и искусства. Бывший военный музыкант Франц Экерт содействовал популяризации западной музыки в Японии, а немец с российскими корнями Рафаэль фон Кебер преподавал философию, эстетику и игру на фортепиано в государственной Токийской музыкальной школе. Разумеется, перечень работавших в Японии немецких специалистов не ограничивается вышеперечисленными людьми, к тому же по приглашению японского правительства приезжали и специалисты из других стран – Франции, Великобритании, США и Италии. Наиболее известны выходец из Голландии Гуидо Вербек, участвовавший в разработке системы образования, военного призыва и других базовых принципов политики сразу после Реставрации Мэйдзи, француз Густав Эмиль Буасонад и американский биолог Эдвард Морс, обнаруживший курганы Омори. Особенно велика роль Вербека. Он способствовал внедрению немецкой медицины и отправке в Европу миссии Ивакуры, а также сфокусировал внимание правительства Мэйдзи на дружбе с Германией.

Откровенность – признак настоящей дружбы

Интересно отметить, что по мере развития отношений между двумя странами Германия и немецкий язык превратились в канал для получения информации о западе, а Япония стала отправной точкой для распространения немецкой культуры в Восточной Азии. Многие произведения европейских писателей стали известны в Японии благодаря переводам с немецкого языка. В качестве примера можно привести перевод с немецкого языка романа Ганса Христиана Андерсена «Импровизатор», выполненный японским писателем Мори Огай.

Китайский учёный Го Моруо, приехавший в Японию для изучения медицины, во время пребывания в Японии выучил немецкий язык и перевёл на китайский язык Гёте и других немецких классиков, пользуясь в качестве справочного материала японскими переводами Мори Огай.

В процессе адаптации западной культуры Балц критиковал Японию за эксплуатацию плодов западного развития, Науманн считал, что японская модернизация была вызвана внешним давлением и носила пассивный характер, и дискутировал по этому вопросу с отрицавшим его позицию писателем Мори Огай. Существовало противостояние между переводившим японскую поэзию вака Флоренцом и японским лингвистом Уэда Кадзутоси. Однако я считаю, что открытая дискуссия – это свидетельство глубины взаимоотношений между двумя странами.

Наряду с этим японо-германские отношения в 1930-е годы демонстрируют, что слепое восхваление, благоговение и приверженность одной стране может привести к трагическим последствиям и даже разрушению государства. Писатель Оги Такэси в книге «Тройственный союз Японии, Германии и Италии» (Нитидокуи сангоку домэй) подчёркивает, что прогерманские фракции в МИДе и войсках шли на сближение с Германией вопреки курсу правительства и сумели заключить Тройственный союз, вынудивший Японию противостоять США, Великобритании и СССР и приведший к поражению в войне. Этот важный исторический урок должен быть переосмыслен всем прогермански настроенным населением.

2021 год прошёл в борьбе с пандемией COVID-19, но я надеюсь на дальнейшую активизацию германо-японских связей, а также на возможность достойно отпраздновать 170-летнюю годовщину двухсторонних отношений через 10 лет.

Интернет-сайты с информацией о 160-й годовщине японско-германских отношений:

Фотографии к заголовку: профессор Генрих Эдмунд Науманн (слева) и писатель Мори Огай (фотографии предоставлены музеем Фосса Магна)