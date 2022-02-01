Honda в Формуле-1: история славных побед и тяжелого труда

Компания Honda, выразившая намерение уйти из гонок Формулы-1 по завершении 2021 года, в своем последнем сезоне одержала блестящую победу. В последнем состязании сезона – Гран-при Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах на последнем круге решающей схватки пилот Red Bull – Honda Макс Ферстаппен обошел пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Гонщик команды Honda завоевал чемпионский титул впервые за 30 лет. Давайте окинем взглядом историю участия в гонках Формулы-1 компании Honda, которая внесла в них огромный вклад, до последнего продвигая и оживляя события на гоночных трассах.

Первый пилот-чемпион со времен Айртона Сенны

Это произошло впервые за 30 лет: Honda поднялась на высшую ступень мирового пьедестала Формулы-1. Двенадцатого декабря на заключительном этапе чемпионата Формулы-1 в Абу-Даби пилот команды Red Bull – Honda Макс Ферстаппен вырвал на финише победу, которая обеспечила ему титул чемпиона мира 2021 года. Чемпионские лавры в Формуле-1 достались Honda впервые с 1991 года (когда блестящую победу одержал Айртон Сенна, представлявший команду McLaren – Honda).



Айртон Сенна, пилот McLaren – Honda и Хонда Соитиро, главный советник Honda, на вечеринке в Париже, декабрь 1990 года (© AFR / Jiji Press)

Для Honda участие в гонках Формулы-1 было заветной мечтой основателя компании, и стало неотъемлемой частью генетического кода фирмы. Основатель Хонда Соитиро впервые вывел свою компанию в состав участников Формулы в 1964 году. Лишь годом ранее фирма выпустила в продажу свои первые легкие грузовики и компактные спортивные автомобили. Поскольку в то время ни один другой японский производитель за эту задачу не брался, вызов, брошенный своим участием в мировых автогонках высшего уровня компанией Honda, последней из местных производителей приступившей к выпуску автомобилей, произвел огромный фурор как в стране, так и за рубежом.



Первый болид Формулы-1, созданный в Японии – модель RA271, громко заявившая о технологиях Honda. Дебютировал в августе 1964 года на Гран-при ФРГ. Снимок 15 июля 1964 г. (© «Кёдо цусин»)

Этот вызов, на первый взгляд выглядевший как безрассудство, заставил быстро развиваться технических специалистов компании Honda, а впоследствии служил движущей силой для взлета предприятия в качестве производителя автомобилей, представляющего страну на мировом уровне. Но по-настоящему громко Honda, временно прервавшая участие в Формуле-1 в 1968 году, заявила о себе с 1981 года в течение так называемого второго десятилетия – второго по счету участия в этих состязаниях.

Доля побед в гоночном сезоне, не превзойденная и поныне

В этот второй период, когда Honda поставляла свои двигатели прославленным британским командам Williams и McLaren, с 1987 по 1991 год было завоевано пять чемпионских титулов подряд, а с 1986 по 1991 год шесть раз подряд Honda блеснула титулом чемпиона мира среди конструкторов. В 1988 году, когда Honda и McLaren объединились в одну команду, из всех 16 этапов сезона победы были одержаны в 15-ти – эту долю побед в году никто не превзошел и поныне. Так Honda обрела славу самой сильной команды Формулы-1 в истории этих гонок.



Айртон Сенна (McLaren-Honda) ожидает завершения технической подготовки болида на Гран-при Японии 1989 года на трассе Формулы-1 в городе Судзука префектуры Миэ, 22 октября 1989 г. (© Jiji Press)

В 1992 году, когда лопнул «мыльный пузырь» в японской экономике, Honda была вынуждена вновь прервать участие в Формуле-1. Новый вызов этим гонкам она бросила в 2000 году. Но на этот раз, за так называемый «третий период», вернуть былую славу так и не получилось. В этих условиях в конце 2008 года в связи с резким ухудшением конъюнктуры в мировой экономике, спровоцированной проблемой субстандартных кредитов, компания Honda объявила об уходе из Формулы-1. Хотя за эти девять лет ей удалось одержать всего одну победу в 2006 году, утверждать, что ее технологии перестали соответствовать мировому уровню, решительно невозможно. Когда на следующий год после ухода Honda оставшаяся в гонках команда Brawn продолжила свое участие в Формуле-1, она блестяще завоевала обе чемпионские короны – и пилотскую, и конструкторскую.

Несомненно, у технологов Honda это вызвало мысли: «Эх, если бы мы только остались еще на год...». Нет никаких сомнений и в том, что эти события послужили серьезной мотивацией для персонала при восстановлении Honda в составе участников Формулы-1 в 2015 году.

Барьер новых требований к силовой установке

И действительно, из тех, кто имел отношение к четвертому периоду участия в Формуле-1, многие были в числе персонала во время третьего периода. Но по восстановлении в составе участников Формулы, задачи, которые встали перед Honda, оказались еще сложнее, чем прежде. Причина состояла в том, что за время с ухода компании до ее возвращения в Формуле-1 сильно изменились правила в отношении двигателей. Теперь в Формуле-1 использовались не двигатели с естественным забором воздуха, как прежде, а гибридные силовые установки, сочетающие турбодвигатель с использованием энергии возобновляемых источников. Соответственно и называть их стали не просто двигателем, но «силовой установкой», сочетающей двигатель внутреннего сгорания с гибридной системой.

Формула-1 внедрила силовые установки с 2014 года – за год до возвращения Honda, и производители, участвовавшие в соревнованиях без перерывов, стали разрабатывать их еще за несколько лет, между тем как Honda приступила к решению этой задачи в 2013 году, когда объявила о своем воссстановлении в составе участников. Срок на разработку составлял всего два года. Поэтому сразу после восстановления в составе Формулы в партнерстве с McLaren недоставало не только технических характеристик, но и надежности, и участвовать в гонках постоянно приходилось в очень тяжелых условиях. Когда в первый год после восстановления в составе Формулы-1 на Гран-при Японии пилот McLaren – Honda Фернандо Алонсо не cмог развивать достаточную мощность на прямых участках трассы, и соперники обходили его, силовую установку Honda даже окрестили «Двигателем для GP2», намекая на гонки категорией на ступень ниже Формулы-1.

Понимая, что с такой ситуацией мириться нельзя, Honda снова и снова вносила в систему изменения, пока в 2018 году она не обрела нынешний вид, и в итоге смогла вести борьбу с соперниками на равных. При этом в 2019 году Honda сформировала партнерство с группой Red Bull – именитым участником Формулы-1, удерживавшим первенство четыре года подряд с 2010 года. Тем самым были окончательно обеспечены условия, позволявшие рассчитывать на победу.

Силовая установка для сезона-2022 – на год раньше срока

Как раз в этот момент, осенью 2020 года компания Honda приняла решение о завершении участия в гонках Формулы-1. Но в отличие от окончания третьего периода участия, перед четвертым уходом команде дали шанс, предоставив срок продолжительностью один год. Выслушав это решение, Асаки Ясуаки, который возглавлял центр технологических исследований Honda – HRD Sakura Center и по совместительству руководил проектом участия в Формуле-1, не стал мешкать.

Он обратился к президенту с просьбой задействовать на год раньше, в 2021 году, силовую установку новой конструкции, которую Асаки разрабатывал с прицелом на введение в 2022-м. Энергичная воля Асаки, считавшего, что заканчивать с нынешними результатами нельзя, нашла понимание, и было решено досрочно задействовать силовую установку новой конструкции.

Больше всех этому решению радовался Ферстаппен. Для того, чтобы свергнуть с пьедестала Хэмилтона и конструкторов команды Mercedes, завоевавших первенство 7 раз подряд, ему требовалась силовая установка, не уступающая мерседесовской, и теперь он ее наконец получил.

«Сделаю все, чтобы Honda победила. Ничем не ограничусь. Когда они задействовали на год раньше силовую установку на новой основе, которую разрабатывали для 2022 года, я поклялся, что обязательно стану чемпионом. Ведь это был самый лучший двигатель из всех, на которых мне когда-либо доводилось ездить», – прокомментировал эти события сам Ферстаппен.



Макс Ферстаппен совершает бешеный рывок на завершающем прямом участке трассы на Гран-при Абу-Даби 2021 года (©Reuters)

Ощущения Ферстаппена были безошибочны. На первых гонках сезона – Гран-при Бахрейна команде Honda досталось выгодное стартовое положение – поул-позиция. Важность этой гонки в том, что она позволяет задать тон на весь предстоящий сезон, а поул-позиция досталась команде впервые за 30 лет. В предыдущий раз, в 1991 году, Honda с пилотом Айртоном Сенной обрела чемпионский титул, так что старт на пути к непростой задаче – обрести его вновь – сложился удачно.

Honda vs Mercedes: гонка равных

После этого, в пятой гонке сезона, одной из традиционных – Гран-при Монако, победа была одержана впервые за 29 лет, а затем, вплоть до девятого состязания – Гран-при Австралии, команда блеснула серией из пяти побед. Это произошло впервые с 1988 года – того самого, когда удалось выиграть 15 гонок из 16-ти. Столь сильное возвращение Honda вселило в поклонников автоспорта в Японии надежду на победу в сезоне, первую за тридцатилетний срок.

Однако Mercedes и Льюис Хэмилтон были не менее сильны. На завершающей стадии сезона они одержали три победы подряд – с 19-х гонок на Гран-при Бразилии по 21-е гонки – Гран-при Саудовской Аравии. Перед завершающей схваткой года на Гран-при Абу-Даби по очкам Хэмилтон нагнал Ферстаппена.

Гонки в Абу-Даби впервые с 1974 года становились заездом, определяющим итоги сезона: лидеры выходили на них с равным количеством очков. Борьба между Ферстаппеном и Хэмилтоном, которые демонстрировали отчаянное соперничество на протяжении всего сезона, развернулась и в этой решающей гонке, а завершилась она блестящей и драматической победой Ферстаппена: он опередил соперника на самом последнем круге.



На Гран-при Абу-Даби – завершающей гонке 2021 года, Ферстаппен опередил главного соперника на последнем круге. Он радостно позировал на своем болиде после этой победы, принесшей ему титул чемпиона сезона (©Andrea Diodato via Reuters Connect)

Участие завершилось, и все же...

Когда свершилась эта заветная мечта, технический персонал Honda не скрывал слез радости, обнимая друг друга. Победа принесла смешанные чувства – унялись сожаления о том, что третий период участия в Формуле-1 прекратился всего в одном шаге от чемпионской короны и пришло ощущение достижения заслуженного итога после преодоления множества трудностей, выпавших на четвертый период участия в гонках Формулы.

Эти чувства вместе с товарищами испытывал и Танабэ Тоёхару, на посту технического директора F1 Honda осуществлявший непосредственное техническое руководство на месте событий. Он помнил «золотой век» второго периода Honda – с Williams и McLaren – и горький урок третьего периода. Теперь этот заслуженный ветеран, снова оказавшись на самой вершине, прокомментировал ценность обретения чемпионского титула.

«Участвуя в гонках, Honda стремится к первому месту в состязаниях любой категории. Но в Формуле-1 первенства ей не доставалось с 1991 года. В особенности, в третий период – а я тоже в нем участвовал – не было никаких шансов. За третий период удалось выиграть лишь одну гонку Джейсона Баттона на Гран-при Венгрии, и тем не менее, мы восстановились в составе участников на четвертый срок. Но тут Формула-1 вступила в эпоху гибридных силовых установок, и трудности продолжились, однако мы старались изо всех сил. Даже если бы мы не стали первыми, по-моему, очень важно то, что на этом пути все мы по-настоящему стремились к тому, чтобы стать чемпионами. И я считаю, что этот опыт обязательно принесет нам какие-то плоды».



Персонал Red Bull – Honda фотографируется после церемонии награждения по итогам Гран-при Абу-Даби 2021 года. В белой рубашке справа – Танабэ Тоёхару, технический директор Honda F1 (фотография предоставлена DPA / «Кёдо цусин»)

На этом вызов, который Honda бросала гонкам Формулы-1, завершен. Многие из тех, кто вложил свой труд в силовую установку для Формулы-1, теперь на новом месте бросают новые вызовы с тем, чтобы, словами предыдущего президента Honda Хатиго Такахиро, «реализовать задачу достижения к 2050 году углеродной нейтральности (фактически нулевых эмиссий парниковых газов)». Именно это и послужило причиной завершения участия компании Honda в соревнованиях Формулы-1. И все-таки, приветствуя это новое начало, фанаты по всему миру надеются, что в один прекрасный день состоится возвращение в Формулу-1, и всем нам доведется увидеть продолжение этой славной истории.

Фотография к заголовку: с флагом Японии после решающей победы в Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби позируют Ферстаппен (крайний справа), советник по гоночному мотоспорту Red Bull Хельмут Марко и управляющий директор Honda F1 Ямамото Масаси (крайний справа) (© Getty = «Кёдо цусин»)

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