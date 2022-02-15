Революция в музыке регги: Окуда Хироко и её роль в разработке риддимов для синтезаторов Casio

Риддим «Sleng Teng» в середине 1980-х произвёл революцию в музыке регги, на его основе за прошедшие десятилетия созданы сотни версий. Менее известна история о том, как в предустановленном сэмпле, включённом в электронную клавиатуру Casio, появилась характерная басовая линия, которую создала молодая разработчица, только недавно окончившая колледж.

Предустановленный ритм клавишного инструмента Casiotone, который положил начало ямайскому дэнсхоллу

Песня «Under Mi Sleng Teng» ямайского певца Уэйна Смита – одна из значимых вех в истории ямайской популярной музыки. Написанная Смитом и его другом Ноэлем Дэйви новаторская песня в стиле дэнсхолл была создана с использованием электронного клавишного инструмента Casio. Выпущенная в 1985 году песня сразу же стала хитом, её бодрое электронное звучание и захватывающий ритм вскоре покорили мир.

Основу музыки регги всегда составляла ритм-секция. В современных стилях ударные и бас обеспечивают характерные риддимы – ритмические композиции, поверх которых ди-джей или певец накладывает вокал. Многие артисты делают собственные «версии» (вокальные интерпретации) популярных риддимов, строя оригинальные песни вокруг одного и того же основного ритмического рисунка. Риддим «Sleng Teng», названный в честь песни, в которой он был впервые использован, стал источником вдохновения для 450 различных песен. Этот риддим сыграл ключевую роль в переходе ямайской музыки в цифровую эпоху и известен как один из «монстров-риддимов», открывших «золотой век» эры дэнсхолла.

Сегодня, спустя 35 лет после выхода оригинальной песни, общепринятая история регги гласит, что «отцом» риддима был Уэйн Смит и его продюсер компании Jammy’s на Ямайке. На самом деле история риддимов восходит ко временам более ранним, чем работа Смита и его коллег. Первоначально это был предустановленный ритмический паттерн, запрограммированный в Casiotone MT-40, выпущенном в 1981 году. Именно этот пресет Смит и его друзья использовали в качестве основного строительного блока для своей песни, сыгравшей революционную роль в музыке.



Casiotone MT-40, продававшийся за 35 000 йен (предоставила Окуда Хироко)

Таким образом, компания Casio, известная миллионам людей как производитель калькуляторов, используемых в школах и офисах по всему миру, сыграла важнейшую роль в становлении ямайского электронного дэнсхолла. Ещё более примечательно то, что предустановленный ритм, ставший риддимом Sleng Teng, был работой молодой разработчицы, работавшей в компании первый год.

В течение многих лет поклонники ямайской музыки рассказывали её историю как легенду, но мало кто знал о том, кто такая Окуда, и её лицо никогда не появлялось в СМИ. Теперь, спустя 40 лет после выпуска МТ-40, Окуда Хироко, наконец, отбросила завесу секретности и согласилась на интервью.



Окуда Хироко играет на электрическом пианино Casio

Из музыкального колледжа – в Casio

В 1970-е годы Casio была одним из ведущих игроков в «войнах калькуляторов», когда производители боролись за превосходство на рынке компактных калькуляторов. Инновационные достижения компании включали первый в мире персональный калькулятор (Casio Mini в 1972 году) и первый в мире калькулятор размером с визитную карточку (Casio Mini Card в 1978 году). Затем, в начале 1980-х годов, она расширилась и занялась производством музыкальных инструментов, выпустив в январе 1980 года электрический клавишный инструмент со встроенным динамиком Casiotone 201.

Окуда поступила на работу в компанию три месяца спустя, сразу после окончания музыкального колледжа. Завершив начальное обучение в компании, она сразу приступила к работе над предустановленными минусовками для МТ-40.



Casiotone 201 в экспозиции в выставочном зале головного офиса Casio. Первый электронный инструмент компании мог воспроизводить звуки 29 различных музыкальных инструментов

Casio хотела разработать инструменты, которые могли бы автоматически сопровождать музыкальные выступления. В качестве первого шага к цели компания решила выпустить программируемые мини-клавишные с предустановленными ритмическими дорожками. «В то время в отделе разработки было всего четыре человека, как-то связанных с музыкой, все мы были новичками, прямо из колледжа, – вспоминает Окуда. – Все остальные изучали классическую музыку. Я была единственной, кто что-то знал о популярных стилях».

В те дни среда для создания цифровой музыки была совсем не такой продвинутой, как сегодня. Стандартного формата MIDI ещё не существовало. Нужно было преобразовать партитуру в код, записать код в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), а затем вставить память в специализированную машину. Только тогда можно было услышать записанный вами ритмический рисунок. Это был трудоёмкий и длительный процесс, создание шаблона требовало многих часов проб и ошибок, из-за чего было сложно привлекать внешних разработчиков для выполнения этой работы.



Для этого интервью мы с Окудой встретились в головном офисе Casio в Сибуе, но обычно она работает в научно-исследовательском центре компании в Хамуре на окраине Большого Токио

Студентка, увлечённая регги, стала одной из первых музыкальных разработчиц Casio

Окуда играла на пианино с детства. В средней школе она открыла для себя богатство и разнообразие британского рока и влюбилась в музыку регги. «Считается, что регги лежит в основе хип-хопа, рэпа и других стилей диджейской музыки. Эта музыка также оказала огромное влияние на британский рок. В текстах содержится сильный социальный и политический посыл, но они исполняются в лёгком непринуждённом стиле. Я думаю, именно этот контраст и привлёк меня в этой музыке».

После окончания музыкальной школы Окуда поступила в музыкальный колледж Кунитати. Она не стремилась стать исполнительницей и специализировалась на общих музыкальных исследованиях, изучала историю музыки и социологию наряду с теорией и гармонией, которая составляет основу всей музыкальной композиции, и основным направлением её занятий было регги.

В этом смысле Окуда была необычной студенткой японского музыкального колледжа того времени, тогда почти все студенты специализировались на классической музыке. «Даже моя дипломная работа была посвящена регги. На факультете ни у кого не было опыта работы с такой музыкой, чтобы оценить дипломную работу, поэтому в конце концов её прочитал специалист по музыке барокко. Профессор прочёл и сказал: “Ну, кажется, написано достаточно хорошо”. И этого хватило, чтобы успешно закончить вуз!».

В 1979 году, когда Окуда заканчивала свою дипломную работу и увлечённо слушала регги, Боб Марли единственный раз приехал в Японию. Окуда ходила на несколько его концертов. Вскоре после этого ей на глаза попалась реклама, размещённая в кампусе компанией Casio, которая впервые искала выпускников музыкальных колледжей. «Я помню формулировку в объявлении: “Требуются разработчики”. Я подумала, что это было бы интересно». Во время интервью ей показали новые клавишные Casio, которые ещё не поступили в продажу, и её впечатлило качество изготовления и потенциал этих электрических инструментов, а решающим фактором, повлиявшим на выбор карьеры, было глобальное видение компании.

Отдел музыкальных инструментов возглавлял Касио Тосио, второй по старшинству из четырёх братьев Касио, основавших компанию. Получивший известность как изобретатель первого в мире компактного цифрового калькулятора Тосио также проявлял большой интерес к разработке музыкальных инструментов и стремился подарить каждому радость игры на музыкальных инструментах.

Окуда с её музыкальной специализацией, любовью к западным музыкальным жанрам и большим интересом к разработке музыкальных инструментов решила, что эта работа ей идеально подходит.



Окуда через полгода работы в Casio, незадолго до начала работы над разработкой треков для MT-40 (предоставила Окуда Хироко)

От предустановленного ритма к танцевальному риддиму

Вскоре после прихода в Casio Окуда приступила к работе над сэмплами для использования в качестве предустановленных минусовок на новых клавишных инструментах компании. Она работала над созданием ритмических рисунков для шести различных музыкальных жанров, включая рок, поп и самбу, а также над басовыми партиями для каждого жанра, которые соответствовали бы трём основным типам аккордов (мажорные, минорные и септаккорды). Она делала и по две дополнительных вставки, которые можно было использовать в конце куплетов и других ключевых моментах песен.

То, что сейчас известно как риддим Sleng Teng, изначально задумывалось как «роковый» ритм. Почему этот рок-бит привлёк внимание ямайских музыкантов? Окуда говорит: «В те дни я с головой погрузилась в регги. Даже когда я хотела придумать рок-бит, я думаю, само собой получалось что-то, что может сработать и в регги».

Было множество ограничений типов звуков и количества используемых нот. В предустановленных настройках могли использоваться только звуки ударных и баса, и их длина была ограничена двумя тактами. Из-за этих ограничений программисты не могли разнообразить звук ударных, и основное внимание уделялось построению басовой партии.



Кнопки предварительной настройки на Casiotone MT-40. Количество переключателей было ограничено, что сильно усложняло выбор и использование предустановленных настроек. Ноэль Дэйви вспомнил, что на одном из этапов написания песни он «потерял ритм»

Среди меломанов широко распространено мнение, что басовая линия Sleng Teng была взята из Something Else Эдди Кокрана или песни Sex Pistols, но Окуда говорит, что не ориентировалась на какую-то конкретную запись. «Раньше я слушала много британского рока и уверена, что какие-то песни на меня повлияли. Но на самом деле басовую партию я придумала сама, она не основана на какой-то мелодии».

Окуда говорит, что она придумывала басовую партию не конкретно для регги, хотя и признаёт, что старалась создать сэмпл, который можно было бы легко «поджарить» (toast). В ямайской музыке toast – это наложение вокальной партии поверх записанного ритм-трека, оно оказало решающее влияние на развитие рэпа и музыки ди-джеев. Окуда вспоминает, что она старалась не усложнять басовую партию, добавляя слишком много нот, и предполагает, что эта простота облегчила музыкантам разработку собственных аранжировок, а также позволила использовать с ней характерные необычные аккорды в жанрах, связанных с регги.

Запоздалое открытие

Новый бизнес Casio по производству музыкальных инструментов стремительно развивался. Выпускались новые клавишные, которые хорошо продавались по всему миру. Окуда стала работать над несколькими проектами развития производства одновременно и не успевала следить за последними событиями в ямайской музыке. Хотя она слышала от отдела продаж, что МТ-40 хорошо продаётся на рынках Центральной и Южной Америки, она говорит, что никогда не думала, что это как-то связано с Ямайкой.

Когда она читала августовский выпуск японского «Музыкального журнала» 1986 года, то наткнулась на статью под названием «The Sleng Teng Flood», в которой описывалось, как предустановленный ритм Casiotone вдохновил на создание множества новых песен. Читая дальше и увидев предустановленную настройку, описанную в статье, Окуда впервые узнала, что «роковая» басовая партия, которую она написала для клавиатуры Casiotone, стала мировой сенсацией.

Она тут же пошла и купила копию альбома Under Mi Sleng Teng. «Вот оно, громко и отчётливо – это точно предустановленная ритмическая партия из Casiotone. Я уже в общем была к этому готова, но меня всё равно удивило, что во вступлении к песне даже использовалась вставка, которую мы запрограммировали для клавишных», но в то же время она говорит, что в принципе это было в некоторой степени предсказуемо.

«Когда я придумывала эту часть, я постоянно слушала регги и даже написала об этой музыке дипломную работу. И теперь люди на Ямайке, где регги является частью повседневной жизни, открыли для себя мой ритм и взяли его на вооружение как часть своей музыки. Так получилось потому, что Casio была ориентированной на экспорт компанией, которая начала разрабатывать музыкальные инструменты и имела достаточно смелости, чтобы поручить ответственность за разработку этих деталей на совсем нового сотрудника, только что из колледжа. В этом смысле такое развитие не было полной случайностью, в определённой степени можно считать это почти неизбежным».



Окуда на работе в центре исследований и разработок Casio в Хамура примерно тогда, когда она узнала о буме Sleng Teng, где использовался её предустановленный ритм (предоставила Окуда Хироко)

Хотя её ритм произвёл фурор во всем мире, повседневная жизнь Окуды в Casio не изменилась. Основным бизнесом компании по-прежнему оставались электронные калькуляторы, бизнес музыкальных инструментов был второстепенным. Сотрудника могли похвалить за изобретение запатентованной новой технологии, но роль в электронной революции в музыке и помощь в создании нового культурного феномена не считалась заслуживающей внимания, да и сама Окуда была слишком занята работой над новыми продуктами, чтобы задумываться об этом – разве что могла ощутить тайный прилив гордости за свой вклад, случайно увидев упоминание о буме Sleng Teng в журнальной статье, не более того.

Некоторые считали, что Окуда и Casio должны подать в суд за нарушение авторских прав, но компания считала, что важнее позволить людям шире использовать клавишные в своей музыке и создать репутацию клавишных Casiotone во всем мире. Окуда хотела, чтобы люди использовали Casiotone для создания музыки, и надеялась, что клавишные облегчат создание собственных записей людям во всем мире. Даже сейчас музыканты и представители звукозаписывающих компаний иногда обнаруживают, что риддим Sleng Teng изначально был предустановленным ритмом MT-40, и обращаются в Casio за разрешением на использование файла. Им всегда отвечают, что предустановленную басовую линию может использовать кто угодно, нужно просто указать источник, подтвердив, что в мелодии «использован звуковой файл, взятый из Casio MT-40».

Окуда любит говорить, что для неё нет большего счастья, чем вернуть хоть немного того вдохновения, которое регги дало ей за все эти годы.



В нынешней модели мини-клавишных Casiotone SA-76 установлена оригинальная настройка «риддим MT-40», позволяющая пользователям слушать и использовать классический «роковый» пресет (предоставлено Casio)

Дать каждому возможность получить удовольствие от исполнения музыки

Сейчас Окуда использует свои способности разработчика в новой технологии под названием «Музыкальный гобелен», которая анализирует прикосновения исполнителя к клавиатуре, тональности произведения, и на основании этой информации создаёт изображения в реальном времени, так что к концу выступления получается готовое визуальное произведение. По словам Окуды, ей нравится идея, что даже тот, кто никогда не играл на фортепиано, может попробовать коснуться клавиш и посмотреть, какая получится картинка. Она надеется, что новая технология поможет большему количеству людей получать удовольствие от музыки. Философия основателей Casio и сейчас вдохновляет её работу – она мечтает сделать так, чтобы каждый мог испытать удовольствие от игры на музыкальном инструменте.

«То, что ритм, который я создала для MT-40, распространился по всему миру и его до сих пор многие любят, является одной из самых больших радостей в моей жизни. Это похоже на счастье, которое я испытала от рождения моих детей. В музыкальном плане мне никогда не удавалось создать что-то лучше этого “первенца”! Но и сейчас электронные инструменты могут очень по-разному помочь исполнителям во всём мире».

Окуда продолжает свою работу в качестве разработчика, стремясь дать людям инструменты, вдохновляющие на создание новой музыки и дальнейшие инновации в музыкальной культуре по всему миру.



Работа, созданная по окончании демонстрационного выступления с использованием технологии «Музыкальный гобелен». На официальной странице новой технологии в Instagram можно увидеть самые разнообразные красочные творения (предоставлено Casio)

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