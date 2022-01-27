Книжка матери и ребёнка: успех японской практики охраны здоровья в 50 странах мира

Книжка матери и ребёнка (боси тэтё) – неотъемлемый элемент охраны здоровья материнства и детства в Японии. Эта книжка внедрена уже в 50 странах Азии, Африки и других уголках мира. Почему она настолько популярна за рубежом, несмотря все на культурные и исторические отличия? На этот вопрос отвечает педиатр Накамура Ясухидэ, директор японской Ассоциации ВОЗ, автор книги «Книжка матери и ребёнка за морями» (Уми о вататта боси тэтё, издательство «Дзюмпося»)

Директор японской Ассоциации ВОЗ. В 1977 году окончил медицинский факультет Токийского университета. С 1986 года работал в Индонезии в качестве эксперта по охране здоровья материнства и детства Японского Агентства международного сотрудничества (JICA), впоследствии занимался вопросами медицины и здравоохранения в развивающихся странах. С октября 1999 года – директор японской Ассоциации ВОЗ. В 2000 году участвовал в создании НКО HANDS и стал его директором. Занимается научными исследованиями в сфере международного сотрудничества, здравоохранения и волонтёрства на благо общества, а также просветительской деятельностью. В 1998 году организовал 1-й международный симпозиум Книжки матери и ребёнка в Японии и с тех пор проводит конференции каждые два года в разных странах мира. Автор книги «Книжка матери и ребёнка за морями» («Уми о вататта боси тэтё», издательство «Дзюмпося»).

Всё началось в Индонезии

Книжка матери и ребёнка (боси тэтё) появилась в Японии после войны, в 1948 году. В ней содержится информация о ходе беременности, родов, а также состоянии ребёнка с момента рождения до поступления в начальную школу. Эта крохотная книжка вносит вклад в охрану жизни множества матерей и их детей, способствует здоровому развитию ребёнка.

«Я много лет работал педиатром в Японии, и Книжка матери и ребёнка была частью моей практики, однако после приезда в Индонезию я обнаружил отсутствие комплексных сведений о здоровье матери и ребёнка», – вспоминает педиатр Накамура Ясухидэ, директор японской Ассоциации ВОЗ. В 1986 году он отправился на индонезийский остров Суматра в качестве эксперта в рамках проекта развития здравоохранения на северной Суматре Японского агентства международного сотрудничества (JICA). В то время на Суматре была высокая смертность при родах, а многие дети не доживали до 5 лет. «На Суматре имелся документ для записи веса младенца и дат вакцинации, но это была тонкая складная карточка. Она быстро терялась, после намокания приходила в негодность, поэтому у многих мам на руках не было этой карточки. В Индонезии курс вакцинации заканчивается в год с небольшим, поэтому мало кто хранил карточку после этого возраста. Тогда я впервые понял, насколько совершенна японская Книжка матери и ребёнка!».



Доктор Накамура в детском саду на острове Ломбок, Индонезия

Изучив историю развития медицины в Японии, Накамура заметил, что детская смертность начала снижаться ещё до появления высокотехнологичного лечения.

«В Целях в области устойчивого развития показатель уровня смертности новорожденных должен составить 12 человек на 1000 к 2030 году, однако Япония достигла этого показателя более полувека назад. Тогда ещё не было ИВЛ, а кювезы для недоношенных только что появились, однако в клинической практике существовало понятие «базового ухода» – держать недоношенного малыша в тепле, понемногу давать ему воду и питание, следить за гигиеной, предотвращать инфекции. Думаю, что низкая смертность новорожденных в Японии обусловлена не только усилиями врачей и медсестёр, но и наличием Книжки матери и ребёнка».

Удивительная встреча

Проработав в Индонезии 2 года и 3 месяца, Накамура вернулся в Японию. Зимой 1992 года его посетили два врача-стажёра из Индонезии. Оказалось, что во время стажировки они побывали на детских профилактических осмотрах по всей Японии, и удивились, заметив, что все без исключения мамы имеют при себе Книжку матери и ребёнка, которую на осмотрах заполняют врачи и фельдшеры. «Мы хотим использовать Книжку в Индонезии», – пылко заявили врачи, дрожа от холода японской зимы.

«Меня очень обрадовал их энтузиазм, но я охладил их пыл. Книжку матери и ребёнка надо не просто напечатать и раздать. Заполняющие книжку врачи и медсёстры должны понимать её значение, роль книжки нужно донести до родителей. Для обеспечения системного подхода потребуются стажировки, и процесс может остановиться на полпути. «Всё равно мы хотим попробовать. К тому же в нашей стране уже есть предшественник такой книжки!», – заявили врачи и показали мне брошюру с жёлтой обложкой». Это была Книжка матери и ребёнка, которую доктор Накамура вместе с местными врачами изготовил во время пребывания в Индонезии. «Я очень удивился и обрадовался встрече со своей брошюрой». Так начался проект по развитию применения Книжки матери и ребёнка в Индонезии.



Доктор Накамура (второй слева) с волонтёрами по охране здоровья в провинции Северная Суматра, Индонезия

Сначала нужно было определить регион для реализации проекта. При малочисленном населении возникнут трудности с оценкой эффективности проекта, однако для внедрения в крупных городах потребуются значительные кадровые и финансовые ресурсы. В конце концов решили остановиться на городе Салатига в провинции Центральная Ява. Население города составляло около 150 тысяч человек, имелись университеты и больницы, а уровень образования молодого населения был сравнительно высоким. Участники проекта подсчитали количество детей, которые родятся в течение предстоящего года с учётом численности населения и рождаемости, и позаботились о том, чтобы Книжек матери и ребёнка хватило с запасом. Несмотря на это, почти сразу после начала проекта оказалось, что книжек не хватает. «Я решил проверить, что происходит, и отправился в Индонезию. Оказалось, что матери из окрестных районов стали приезжать за книжками. На вопрос, зачем они это делают, мне сообщили: «Мы узнали, что здесь можно получить полезную вещь». У матерей отлично работает сарафанное радио, и информация распространяется намного быстрее, чем по административным каналам. А сотрудники отдела здравоохранения не отказывали проживающим в соседних городах жителям, а благодарили их за визит и с радостью вручали им Книжку. Это одна из причин, почему я люблю Индонезию. Неудивительно, что Книжки быстро кончились», – смеётся Накамура.



Обложка Книжки матери и ребёнка в Индонезии

Адаптация книжки в странах с низкой грамотностью

Одна из трудностей при внедрении Книжки матери и ребёнка была связана с низким, по сравнению с Японией, уровнем грамотности. В Книжке содержится множество полезной для родителей информации о беременности и воспитании ребёнка дошкольного возраста. Индонезийский вариант сделали иллюстрированным, чтобы обеспечить доступ к информации неграмотным родителям. Эта мера повысила уровень базовых знаний местных матерей. «Простого перевода на индонезийский язык было недостаточно. В Индонезии другая культура, другая система здравоохранения, поэтому мы решили сделать карточку и другие местные документы частью книжки».



Ребёнок с Книжкой матери и ребёнка, провинция Центральная Ява

Аналогичный подход был применён и в других странах. В настоящее время Книжка матери и ребёнка внедрена в 50 странах, преимущественно в Азии и Африке. Родители бережно используют книжки, адаптированные к нуждам их страны.

По словам доктора Накамура, развитие применения Книжки матери и ребёнка за рубежом стало источником новых открытий.

«В Японии Книжка матери и ребёнка появилась после войны, поэтому оценить её эффективность не так-то просто. Для оценки результатов необходимо провести сравнение между двумя группами людей – с Книжкой и без Книжки, но в Японии невозможно найти матерей, которые добровольно откажутся от использования книжки. Сравнение показателей до и после внедрения Книжки матери и ребёнка за рубежом помогло нам оценить её эффективность. Эти данные будут полезны и для Японии»

Передовой опыт других стран

Японии тоже есть чему поучиться у других стран. Прежде всего это цифровизация. Например, во Вьетнаме на обложке Книжки матери и ребёнка имеется QR-код, с помощью которого можно загрузить данные Книжки в смартфон. «Я подумал, что это очень удобно. Все мамы пользуются смартфонами, поэтому имеют доступ к информации в любое время и в любом месте. Но бумажная Книжка имеет свои достоинства, поэтому я против использования только цифрового варианта», – отметил доктор Накамура и поделился с нами ещё одним трогательным эпизодом.



Раван Хусейн, живущая в лагере для палестинских беженцев, держит в руках бумажную Книжку матери и ребёнка и смартфон с приложением (поликлиника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, 4 апреля 2017 года). Беженцы прозвали Книжку матери и ребёнка «паспортом жизни». (Jiji Press)

«В старших классах есть урок, когда ученики приносят свои Книжки матери и ребёнка. Во время лекции акушерки они открыли свои Книжки, и там маминым почерком написано «Впервые встал. Как я рада», «Пошёл», и указаны даты. И одна колючая девочка-подросток сказала: «Вернусь домой, скажу маме «Спасибо». И я подумал, что Книжка – это настоящее сокровище для мамы и её ребёнка».

Эволюция Книжки матери и ребёнка в Японии

На момент появления в 1948 году Книжка называлась «Книжка матери и ребёнка», в 1966 году её переименовали в «Книжку здоровья матери и ребёнка». Но радость, испытываемая женщиной при известии о беременности, – это универсальная ценность. В наши дни мужчины стали принимать активное участие в воспитании детей, поэтому название «Книга матери и ребёнка» перестало соответствовать требованиям времени. Многие органы местной власти уже переименовали Книжку в Книжку здоровья родителей и ребёнка. «Мы предлагали новое название за рубежом, но большинство стран просит оставить название «Книга матери и ребёнка». Расскажу памятный эпизод, случившийся в Африке».

В 2015 году на церемонии открытия 9-й Международной конференции Книжки матери и ребёнка в африканском Камеруне присутствовало восемь местных министров, включая министра здравоохранения. Удивлённый Накамура спросил у сидящей по соседству министра сельского и лесного хозяйства о причинах их присутствия. Министр сообщила: «Я первая женщина, ставшая министром сельского и лесного хозяйства в нашей стране. Я хочу решить проблемы женщин в сельском хозяйстве. Работающие в сельском хозяйстве женщины рожают дома. Это приводит к высокой материнской смертности и наносит ущерб их здоровью. Я хочу, чтобы после беременности и родов здоровые женщины возвращались в сельское хозяйство. Поэтому я поддерживаю использование Книжки матери и ребёнка, которая поможет сохранить жизнь матерям и детям, и мне очень интересен этот проект».

«Надо же, подумал я. В этой стране Книжка матери и ребёнка предназначена для охраны жизни женщины. Открыв Книжку, я увидел, что на каждой странице есть изображение мужчины. Курящий мужчина был перечёркнут большим крестом, на другой картинке мужчина общался с ребёнком. Книжка матери и ребёнка играла просветительскую роль, сообщая родителям, что воспитанием ребёнка должна заниматься не только женщина. Это свидетельствовало о большой значимости данной Книжки».



Обложка Книжки матери и ребёнка в Камеруне

Доктор Накамура продолжает внедрять Книжку матери и ребёнка в разных странах мира. В 2018 году Всемирная медицинская ассоциация (WMA) заявила: «Ассоциации врачей во всём мире должны развивать применение Книжки матери и ребёнка». Доктор Накамура надеется, что это позволит внедрить Книжку матери и ребёнка во многих странах.



Книжки матери и ребёнка из разных стран мира



Женщина демонстрирует доктору Накамура (слева) местную Книжку матери и ребёнка (Восточный Тимор, Индонезия)



Обложка книги Накамуры Ясухидэ «Книжка матери и ребёнка» за морями» (Уми о вататта боси тэтё)

«Несколько лет назад мы посетили город Салатига, где впервые в Индонезии начали применять Книжку матери и ребёнка. В разговоре с водителем такси случайно зашла речь о Книжке, он сказал, что Книжка есть у него дома, и мы заехали к нему домой. Его жена с гордостью показала нам Книжку и почти как медработник рассказала нам: «На этой странице – записи о ходе беременности, на этой – о родах. А напоследок спросила: «В Японии есть такая хорошая Книжка?». Это была лучшая похвала».

Фотография к заголовку: Беременная женщина с партнёром пришли на профилактический осмотр с Книжкой матери и ребёнка. Остров Бали, Индонезия. Все фотографии в статье предоставлены доктором Накамура