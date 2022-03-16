Элитная аудиотехника от крошечного завода по изготовлению комплектующих

Детали для производства автомобилей, космических ракет, точных приборов и промышленных роботов, а также многих других изделий мирового уровня производятся, как правило, на небольших специализированных предприятиях – матикоба, среди которых – компания «Юки Пресижн» (префектура Канагава). Недавно компания приступила к выпуску принципиально новых изделий – высококачественных аналоговых проигрывателей, быстро завоевавших признание любителей аудиоаппаратуры. Чтобы узнать, почему «Юки Пресижн» решила освоить новый сегмент рынка, мы побеседовали с президентом компании Нагамацу Дзюн.

Президент компании «Юки Пресижн». Родился в префектуре Ойта в 1978 году. После окончания магистратуры по физике университета Аояма Гакуин работал в отделе технических разработок крупного производителя полупроводников – компании «Инкс». В 2014 году перешёл в «Юки Пресижн», где возглавил отдел разработок, а затем подразделение НИОКР. В студенческие годы открыл диборид магния, в 2001 году опубликовал статью в английском научном журнале Nature. В 2002 году удостоился премии по науке и технологиям суперпроводников. Хобби – аудиосистемы и классическая музыка.

Увлечённость – ключ к успеху нового проекта

В Японии виниловые пластинки переживают второе рождение. Когда в июне 2020 года начался приём заказов на виниловый проигрыватель АР-0, неудивительно, что изделие немедленно оказалось в центре внимания аудиофилов.

Высочайшее качество проигрывателя стоимостью 2 миллиона йен не оспаривают даже критики. При этом изделие изготовлено на крошечном заводе, который ранее не занимался производством аудиотехники. Почему производитель точных деталей для таких передовых отраслей, как авиация, космос и медицина, решил опробовать себя в новом сегменте? Я задал этот вопрос президенту компании «Юки Пресижн» Нагамацу Дзюн.

«Мы работаем на заказ, выпуская детали и оборудование в соответствии с требованиями наших клиентов, поэтому у нас нет собственной продукции. Мне давно хотелось выпустить оригинальный продукт, способный привлечь внимание к нашему уровню разработок и производства. Появление такого изделия могло придать уверенность в своих силах нашим сотрудникам».

Однако выбор президента не сразу пал на проигрыватель. «Раньше я работал в компании, выпускающей полупроводники, поэтому сначала задумался об изделии для корпоративных клиентов. Однако сотрудники компании не прониклись моей идеей, и проект зашёл в тупик».

Поразмыслив о причинах неудачи, Нагамацу понял, что ему не хватило решимости. «Я старался донести свою идею до сотрудников, но не стремился выпустить новинку во что бы то ни стало, поэтому не был достаточно убедительным».



Нагамацу Дзюн, президент «Юки Пресижн» (© Ямамото Райта)

Секретные разработки

Нагамацу решил обдумать всё заново и вспомнил о проигрывателе. Он увлекался аудиотехникой и классической музыкой и уже в начальной школе слушал виниловые пластинки на огромном старинном проигрывателе.

Убедившись, что поглощён новой идеей, Нагамацу заручился поддержкой президента компании Оцубо Масато и в полной секретности приступил к делу.

«В компании работало менее сорока человек, поэтому временами мне казалось, что не имею права использовать людей и рабочее время для работы над проектом с неизвестными перспективами. Потом я решил, что если наша небольшая компания в условиях сокращения рынка будет оставаться в существующих рамках, мы неизбежно войдём в пике. Только новые вызовы способны обеспечить рост компании. Я знал, что Оцубо со мной согласен».

Нагамацу отобрал трёх молодых инженеров и рассказал им о проекте. Сначала коллеги не проявили интереса к новой идее. «Они знали, что такое компакт-диск, но не понимали, как работает проигрыватель. А я не знал того, что близко им», – вспоминает Нагамацу с грустной улыбкой.

Решив, что практика убедительнее теории, Нагамацу пригласил инженеров к себе домой, продемонстрировал внушительную коллекцию пластинок и включил проигрыватель.

«Они были удивлены высочайшей чистотой звука, – вспоминает Нагамацу. – Они перешли на мою сторону и проект начал развиваться. Инженеры обожают проектировать механизмы, поэтому они быстро увлеклись возможностью заняться разработкой принципиально нового изделия. Я решил не делать лишних замечаний и предоставил им полную свободу действий».

Заручившись поддержкой инженеров, Нагамацу попросил их не рассказывать президенту о проекте раньше времени.



Аналоговый проигрыватель АР-0 (© «Юки Пресижн»)

От прототипа к готовому изделию

В 2018 году, через год после начала разработок, был готов прототип изделия, который решили продемонстрировать президенту компании.

«В отличие от готового изделия, для прототипа внешний вид не имеет значения, поэтому модель не выглядела привлекательно. Когда мы показали прототип президенту, он воскликнул: «Уже?». Оцубо знал, что я работаю над новым проектом, но не догадывался, что речь идёт об аудиотехнике. Он тоже любил музыку, поэтому приветствовал наш проект, хотя мы поставили его перед фактом».

Получив одобрение президента, команда продолжила разработки. Однако на изготовление окончательного варианта ушло больше времени, чем ожидалось. В ходе тестирования оказалось, что прототип неустойчив к вибрации и фонит.

«Мы потратили на проект много времени, поэтому решение о необходимости доработки далось нелегко. Нам потребовалось ещё полтора года, чтобы пересмотреть дизайн и решить выявленные проблемы».

Через два с половиной года с момента начала разработок проигрыватель АР-0 был готов. Даже любители аудиотехники считали его уникальным. «Он совсем непохож на обычный проигрыватель. Мы использовали множество уникальных идей и технологий, но основное преимущество – это вращающийся диск»

Конструкция с применением магнитов

Звучание проигрывателя обеспечивается с помощью иглы, считывающей информацию на поверхности пластинки. Вибрация опорной пластины проигрывателя приводит к появлению помех и ухудшает звучание. На протяжении многих лет производители аудиотехники стремились решить эту проблему.

«Чтобы полностью избежать вибрации, нужно подвесить опорную пластину в воздухе. Разумеется, это невозможно. Тогда инженеры решили прибегнуть к использованию магнитов. Если окружить опору мощными магнитами, она будет парить в воздухе»

С учётом веса опорной пластины обмануть законы гравитации и заставить её парить в воздухе даже с помощью мощных магнитов невозможно. Тогда инженеры решили закрепить её на штыре, и конструкция стала напоминать юлу.



В проигрывателе AP-0 использовано оригинальное техническое решение с использованием магнитов, чтобы изолировать плиту от опоры и уменьшить вибрации (© Yuki Precision Co., Ltd.)

Разработав дизайн, компания обнаружила, что технология применения магнитов в проигрывателе была запатентована компанией Pioneer в 1981 году. Pioneer ограничился разработкой технологии, однако «Юки Пресижн» впервые сумела применить технологию на практике.

«Когда мы показали сотрудникам завода готовый проигрыватель, они обрадовались и стали искать детали, в изготовлении которых принимали участие. Мы не знаем, что происходит с производимыми на заказ компонентами, поэтому вид готового изделия, сделанного на нашем заводе, произвёл на всех огромное впечатление».

Выход на зарубежные рынки

Успех проигрывателя с применением революционных технологий превзошёл ожидания Нагамацу.

«Нас знали как производителей компонентов, поэтому я беспокоился, как будет воспринято новое изделие. Но мы получили высокие отзывы экспертов по аудиотехнике, а фотография проигрывателя оказалась на обложке нескольких журналов. Пандемия не позволяет развернуть полномасштабный маркетинг, однако мы получаем множество запросов, в том числе из-за рубежа, и планируем участвовать как в местных, так и в зарубежных выставках. Проигрыватель АР-0 – это убедительное свидетельство нашей способности производить точную аппаратуру».

«Юки Пресижн» не стала довольствоваться имеющимися достижениями и вышла в новую сферу аудиотехники. Это расширило спектр возможностей компании и повысило уровень мотивации сотрудников. Всё началось с того, что президент Нагамацу понял, что для реализации нового проекта прежде всего необходима его собственная вовлечённость.

«Наш завод небольшой, но при гибком менеджменте это становится преимуществом и позволяет идти на риск. Пока я здесь работаю, я намерен продолжать разработки проигрывателей и по возможности хочу превратить этот проект в одну из сфер деятельности компании. Я воспринимаю это как обещание нашим клиентам»

По словам Нагамацу, у многих сотрудников компании появилось новое хобби - аудиотехника. Это позволяет надеяться на успешный выпуск обновлённой версии АР-0 в будущем.

Интернет-сайт «Юки Пресижн Ко., Лтд» (английский язык):

https://www.yukiseimitsu.co.jp/en/

Фотография к заголовку: аналоговый проигрыватель АР-0 (розничная цена 2 миллиона йен, не включая налог (© «Юки Пресижн Ко., Лтд»)