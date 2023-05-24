Японский консорциум открывает новую эру автономного судоходства

Экономика Технологии

Недавний автономный беспилотный рейс большого автомобильного парома из порта Симмодзи, Фукуока, стал значительным шагом на пути к коммерциализации технологии. В этой статье рассказывается о новейшей автоматизированной системе управления судном и каким, благодаря этому проекту, может стать будущее судоходства и водного транспорта.
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Недавно фонд Nippon Foundation, судостроительная корпорация Мицубиси и компания Shin Nihonkai Ferry успешно отправили автомобильный паром Soleil общей длиной 222,5 метра и вместимостью 15 515 тонн, в автономный 240-километровый круговой рейс из порта Симмодзи в Китакюсю, Фукуока, в море Иёнада. Это был первый случай, когда безэкипажное судно длиной более 200 метров предприняло попытку автономного плавания со скоростью до 26 узлов (48 километров в час), включавшего автоматическую швартовку.

Soleil на якоре у причала перед началом демонстрационных испытаний. Пассажировместимость — 268 человек
Soleil на якоре у причала перед началом демонстрационных испытаний. Пассажировместимость — 268 человек

Транспортная палуба судна вмещает до 154 грузовиков и 30 легковых автомобилей
Транспортная палуба судна вмещает до 154 грузовиков и 30 легковых автомобилей

Вместо моряков за ситуацией наблюдают инфракрасные камеры

Soleil, принадлежащий компании Shin Nihonkai Ferry, создан как «умный паром» и участвует в проекте автономного судоходства «Мэгури 2040», поддерживаемым фондом Nippon Foundation, начиная со стадии строительства. Судно оснащено автоматической навигационной системой фирмы Mitsubishi Shipbuilding. С момента начала эксплуатации в июле 2021 года на маршруте, соединяющем Симмодзи в Фукуоке с Йокосукой, префектура Канагава, Soleil собирал данные в рамках подготовки к своему первому автономному рейсу.

В ходе тестового рейса 17 января в основном были протестированы автономные навигационные системы Soleil, которые позволяют обнаруживать другие суда и препятствия и избегать сближения или столкновения с ними, а также системы автоматической швартовки и разгрузки судна (эквивалент парковки автомобиля), которые контролируют повороты и манёвры заднего хода. Во время автономной работы навигационная система Super Bridge-X обеспечивает движение судна по запланированному маршруту, используя системы автоматической идентификации, радар и систему анализа изображения объекта, чтобы избежать столкновения с другими судами. Система анализа изображения, которая заменяет человека-оператора, включает в себя набор из восьми инфракрасных камер, способных точно обнаруживать препятствия даже ночью.

Набор инфракрасных камер служит «глазами» системы анализа изображения
Набор инфракрасных камер служит «глазами» системы анализа изображения

Мониторы отображают данные, поступающие от системы Super Bridge X (слева) и инфракрасных камер
Мониторы отображают данные, поступающие от системы Super Bridge X (слева) и инфракрасных камер

За 5 с половиной часов беспилотного 240-километрового плавания судно прошло мимо рыболовецких судов и танкеров, которые обычно работают в этом районе. Автономная навигационная система успешно избежала столкновения с более чем 10 другими судами, двигавшимися на большой скорости. Только один раз система переключилась на ручное управление, но Хидео Мори, главный инженер отдела судостроения компании Mitsubishi Shipbuilding, заверил: «Система работала нормально Система построила маршрут, который мог вызвать небольшое беспокойство у другого судна, поэтому капитан принял меры предосторожности, выполнив маневр уклонения вручную».

Мори добавляет, что такие проблемы возникают только после начала тестирования в реальном мире, и говорит, что для устранения любых потенциальных проблем будут проведены дополнительные тесты.

Рулевая рубка во время автоматической навигации. К штурвалу никто не прикасается
Рулевая рубка во время автоматической навигации. К штурвалу никто не прикасается

Искусственный интеллект выполняет сложные манёвры

Автоматизированные системы швартовки судна тестируются не на реальном причале, а на «виртуальном причале» в открытом море. В отличие от обычного движения по курсу, когда судно идёт только вперёд, здесь требуются сложные манёвры, такие как движение назад, вбок и разворот на месте. На основе информации, полученной от Лидара, оптической системы измерения расстояний, установленной на борту судна, искусственный интеллект активирует и управляет гребными винтами, рулями направления, а также носовыми и кормовыми подруливающими устройствами бокового перемещения. Несмотря на сложные условия и сильный ветер, корабль блестяще выполнил все манёвры.

Soleil также оснащён системой обнаружения утечки мазута, системой мониторинга состояния электродвигателя и дистанционным контролем двигателей. Работа этих систем также была проверена и смоделирована во время испытательного рейса. В беспилотных операциях реагирование на поломки является важной задачей, поэтому ежедневный мониторинг состояния систем для выявления малейших признаков неисправности позволяет проводить более точное техническое обслуживание.

LiDAR определяет расстояние и направление к причалу
LiDAR определяет расстояние и направление к причалу

Интерфейс автоматизированной системы швартовки (слева) визуализирует инструкции искусственного интеллекта судна. Навигационная система показывает местоположение судна в режиме реального времени
Интерфейс автоматизированной системы швартовки (слева) визуализирует инструкции искусственного интеллекта судна. Навигационная система показывает местоположение судна в режиме реального времени

Общеяпонская инициатива

На пресс-конференции после рейса исполнительный директор Nippon Foundation Мицуюки Унно объяснил важность проекта: «В результате сокращения численности населения средний моряк сейчас старше и перегружен работой. Восемьдесят процентов несчастных случаев на море являются результатом человеческих ошибок. Автономные суда — одно из решений этой проблемы».

Около 50 компаний и организаций участвуют в проекте MEGURI 2040, образуя пять консорциумов. В рамках проекта уже проведены успешные испытания небольшого автономного экскурсионного судна в Йокосуке, а до конца текущего финансового года планируется проведение автономных рейсов коммерческих контейнеровозов и транспортных средств-амфибий, в том числе в Токийском заливе, где наблюдается высокая концентрация судов. Общая стоимость проекта к этому моменту составила около 8,8 млрд йен, из которых 7,4 млрд йен были субсидированы фондом Nippon Foundation.

«Когда отдельные компании пытаются разрабатывать такого рода технологии самостоятельно, прогресс идёт медленно, и им трудно конкурировать на международном уровне», - комментирует управляющий директор Унно. «Мы считаем, что японская промышленность должна работать на этом проекте как единая команда. Мы планируем использовать результаты пробного рейса для лоббирования в Международной морской организации, чтобы позволить Японии возглавить усилия по разработке международных правил, регулирующих автономное судоходство».

Цель проекта - сделать первые автономные коммерческие рейсы реальностью к 2025 году, а к 2040 довести долю прибрежных автономных рейсов до 50%.

Памятная фотография после успешного испытательнрнр рейса в Симмодзи, Фукуока, 17 января 2022 года. Слева направо: Наоки Уэда, управляющий директор Mitsubishi Shipbuilding; Мицуюки Унно, исполнительный директор Nippon Foundation; Масами Сасаки, управляющий директор Shin Nihonkai Ferry
Памятная фотография после успешного испытательнрнр рейса в Симмодзи, Фукуока, 17 января 2022 года. Слева направо: Наоки Уэда, управляющий директор Mitsubishi Shipbuilding; Мицуюки Унно, исполнительный директор Nippon Foundation; Масами Сасаки, управляющий директор Shin Nihonkai Ferry

Экономический эффект в размере 1 трлн йен

Интерес к автономным технологиям, как правило, сосредоточен на автомобилях и беспилотных летательных аппаратах, но автоматизация должна привести к серьёзным изменениям ив привычном водном транспорте. В Японии, где насчитывается около 400 обитаемых островов, нехватка моряков сказывается на жизненно важных маршрутах. Автоматизация обещает не только решить эту проблему, но и способствовать увеличению числа туристов, в том числе иностранных. Развитие водного транспорта в городских районах также поможет облегчить дорожные заторы и создать оживлённые набережные.

Судно <em>Sea Friend Zero</em> успешно продемонстрировало автономный режим работы на маршруте между мостом Син-Микаса и островом Сарусима в городе Йокосука 11 января (фотография предоставлена фондом Nippon Foundation)
Судно Sea Friend Zero успешно продемонстрировало автономный режим работы на маршруте между мостом Син-Микаса и островом Сарусима в городе Йокосука 11 января (фотография предоставлена фондом Nippon Foundation)

Во время рейса дроссели и рычаги управления на мостике работают автоматически (предоставлено фондом Nippon Foundation)
Во время рейса дроссели и рычаги управления на мостике работают автоматически (предоставлено фондом Nippon Foundation)

Экономическое воздействие распространения беспилотных судов на судостроительную промышленность, портовые услуги и другие отрасли будет значительным, поскольку судоходство и водный транспорт становятся более эффективными и диверсифицированными. Фонд Nippon Foundation прогнозирует, что экономические выгоды от автоматизации превысят 1 трлн йен к 2040 году. В ответ на опасения, что моряки потеряют работу, следует отметить, что автономные суда по-прежнему нуждаются в дистанционном мониторинге и что значительные экономические выгоды, которые приносят беспилотные суда, вероятно, приведут к созданию новых рабочих мест. Главный инженер Мори Хидео говорит, что, хотя мы только начали наше восхождение к достижению цели автономного судоходства, «теперь, когда мы находимся на стадии реальных испытаний, мы, наконец, можем увидеть вершину горы. Если сравнивать этот путь с восхождением на гору Фудзи, я полагаю, что мы достигли пятой станции — примерно на полпути к вершине».

Системы удалённого мониторинга сопряжены со многими проблемами, включая необходимость восстановления после сбоев и угрозу кибератак. В дополнение к необходимости совершенствования технологии, существует также потребность в новом законодательстве и международных стандартах, регулирующих автономное судоходство. Унно поделился своим прогнозом на будущее проекта Мегури 2040:

«Этот год знаменует собой важную веху в процессе испытаний. Сейчас мы собираемся начать серьёзную работу над созданием правовой базы и протоколов реагирования на аварии для автономных судов. Мы рассмотрим, следует ли нам продолжать поддерживать каждый отдельный консорциум, или же или объединить сильные стороны различных участников в один и продвинуться вперёд с нынешних 50% выполнения задачи до 60% и 70%», - говорит Унно.

Soleil возвращается в док после своего семичасового испытательного рейса (предоставлено фондом Nippon Foundation)
Soleil возвращается в док после своего семичасового испытательного рейса (предоставлено фондом Nippon Foundation)

Парадный вестибюль Soleil. Беспилотные суда сделают морские путешествия более доступными
Парадный вестибюль Soleil. Беспилотные суда сделают морские путешествия более доступными

Фотографии Nippon.com, если не указано иное. Фотография к заголовку: Члены команды Meguri 2040 наблюдают за автономной навигационной системой

Nippon Foundation Токийский залив морской транспорт