Ханю Юдзуру точит коньки для гонки за третьим олимпийским золотом

Двукратный олимпийский чемпион Ханю Юдзуру настроен на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, но сомневается, сможет ли полностью восстановиться после недавней травмы лодыжки. В декабре 2021 года, победив на национальном чемпионате Японии, он вернул себе звание лучшего фигуриста Японии, но пока неизвестно, способен ли он исполнить четверной аксель на соревнованиях и выиграть свою третью олимпийскую золотую медаль.

Ответ на вопросы болельщиков

26 декабря 2021 года выступление суперзвезды японского фигурного катания Ханю Юдзуру показало, почему он остается лучшим фигуристом среди мужчин в истории Японии, обеспечив ему третье подряд место в олимпийской сборной Японии по фигурному катанию. Теперь, когда он собирается выступить в Пекине, пришло время бросить ретроспективный взгляд на карьеру этого японского чемпиона.

Вернемся к сезону 2010–2011 гг. Ханю, тогда еще старшеклассник, переходил из младшего в старший дивизион японского фигурного катания. Он уже добился мирового признания, заняв второе место на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию; имя ему сделало физическое мастерство, с которым он выполнял четверной тулуп и тройной аксель, а признание за артистизм он получил за выполнение элемента Ина Бауэр, безусловно, выделившее его на фоне мужчин-конкурентов. Десять лет назад Ханю уже считался вероятным будущим лидером фигурного катания.

Он быстро оправдал эти ожидания. В сезоне 2011–2012 годов он выиграл Кубок Ростелекома в серии Гран-при Международного союза конькобежцев и с того года получил место в национальной сборной Японии. На чемпионате мира 2012 года он занял третье место в общем зачете после победы, опередив в произвольной программе всех своих товарищей по команде, в том числе Такахаси Дайсукэ, занявшего второе место.



17-летний Ханю получает бронзовую медаль в своем первом выступлении на чемпионате мира. 31 марта 2012 года, Ницца, Франция (© Кёдо цусин)

Что двигало этим японским фигуристом в стремлении стать лучшим? Желание постоянно совершенствовать все навыки, которые он мог бы применить на соревнованиях.

В этом, конечно, нет ничего необычного для фигуриста мирового уровня. Но он отличался от сверстников в том, что касалось преданности своей цели. Цузуки Сёитиро, один из тренеров, который занимался с Ханю в юности, вспоминает его как одного из самых целеустремленных фигуристов.

По мере того, как Ханю делал спортивную карьеру, он учился у лучших фигуристов новым движениям, быстро осваивал их и стремился двигаться дальше, выйти за рамки усвоенного. Соревновательный дух подталкивал его не только к совершенствованию своих навыков, но, что более важно, к решению любых задач, которые он ставил перед собой, оттачивая свой репертуар. На чемпионате мира 2012 года, где Ханю в итоге взял бронзу, он получил травму во время короткой программы и собирался отказаться от участия в произвольной программе соревнований. Однако он понял, что таким образом сам сделает всё для собственного провала, и решил откатать всю программу, считая это долгом любого спортсмена, представляющего нацию. В итоге подиум покорился ему.

Олимпийские медали

Добившись высоких результатов в ряде международных соревнований, в 2014 году Ханю впервые отправился на Олимпийские игры, которые в тот год проходили в российском Сочи. В командном катании он принял участие в короткой программе, где обошел своих основных соперников, после чего решил сосредоточиться на одиночном разряде. Он стал первым фигуристом, набравшим более 100 баллов в индивидуальной короткой программе. Несмотря на неудачный прыжок в произвольной программе, он лидировал с большим отрывом, благодаря чему, сумел увезти домой золотую медаль.

Ханю повторил программу, принесшую ему золотую медаль, в 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане, но эта победа стала одной из наиболее драматичных, учитывая все перипетии, которые ему пришлось преодолеть в преддверии Олимпийских игр.

В ноябре 2017 года Ханю неудачно упал во время турнира NHK Trophy в Японии, повредив связку правой лодыжки. Травма была настолько серьезной, что ему пришлось отказался от участия в остальных соревнованиях того сезона, включая финал Гран-при в Нагое, который он выигрывал ежегодно с 2013 года. Его выступление в Пхенчхане в конечном итоге стало возвращением.



Не до конца восстановившийся после травмы Ханю Юдзуру выигрывает второе олимпийское золото подряд в мужском одиночном разряде в Пхёнчхане, Южная Корея, 17 февраля 2018 г. (© AFP/Jiji)

Но доминирование Ханю в фигурном катании – это не только его спортивные рекорды. Необходимо вспомнить, чего он стремился достичь на льду с точки зрения навыков. Например, в сезоне 2016–2017 на международных соревнованиях по фигурному катанию он успешно выполнил первый в истории четверной риттбергер. В следующем году он исполнил четверной лутц – впервые с тех пор, как американский фигурист Брэндон Мроз показал этот прием на соревнованиях в 2011 году.

Все это говорит о нем как о фигуристе, который постоянно развивает свои способности. Именно стремление Ханю вывести фигурное катание на новый уровень сделало его самым прославленным спортсменом своего поколения.

Почему абсолютный чемпион выбирает четверной прыжок

В этом году состоятся Олимпийские игры в Пекине, и Ханю будет выступать, стремясь вывести свой вид спорта на новый уровень. Со времени соревнований в Пхёнчхане четыре года назад он ставил перед собой цель успешно выполнить четверной аксель. Этот чрезвычайно сложный прыжок, который на соревнованиях еще не выполнял ни один фигурист, является главным источником мотивации для японского фигуриста.

Выполнение четверного акселя – конечно, непростая задача даже для такого мастера как Ханю. Чтобы подготовиться к выполнению прыжка на реальных соревнованиях он посвятил бесчисленное количество часов тренировкам. В декабре 2021 года четверной аксель стал частью его программы во время выступления на чемпионате Японии по фигурному катанию в Сайтаме; Ханю тем самым дал понять, что довел свои навыки до такого уровня, на котором этот ранее невозможный прием оказался в пределах его досягаемости.

Попытка исполнить столь сложный прыжок на таком соревновании, как Олимпийские игры, конечно, очень рискованна. Падение будет означать значительное снижение очков и может лишить его возможности бороться за золотую медаль. Но Ханю полон решимости совершить этот прыжок. Именно решимость была главной движущей силой Ханю с тех пор, как четыре года назад он завоевал свою вторую золотую медаль в Пхёнчхане.



Ханю Юдзуру приземляется на лед после неудачной попытки выполнить четверной аксель на чемпионате Японии по фигурному катанию 26 декабря 2021 года на стадионе Saitama Super Arena в префектуре Сайтама (© Кёдо цусин)

Ханю не рассматривает это как цель, которую хочет достичь только для себя. «Это мечта каждого, – говорит он. – Это мечта, которую мне доверили. Я хочу добиться этого и для всех остальных спортсменов». Четверной аксель — не только цель, которой он хочет достичь как фигурист, но также и ответственность, которую он ощущает перед своими поклонниками. Вот почему он намерен попытаться прыгнуть в Пекине.

Однако соревнования всегда означают конкуренцию. Одно из самых серьезных соперников Ханю – американский фигурист Натан Чен. Чен плохо стартовал в Пхёнчхане: он с трудом сумел финишировать на семнадцатом месте в короткой программе; тем не менее, он вернулся в произвольную программу, занял пятое место в общем зачете и сохранил свои высокие результаты после Игр 2018 года, выиграв чемпионат мира в марте того же года (турнир, который Ханю пропустил) и продолжив побеждать на международных соревнованиях.

Серия непрерывных побед Чена была прервана в 2021 году, когда он занял третье место на октябрьском турнире Skate America, который является первым раундом международного сезона 2021–2022. Однако в конце того же месяца он восстановил лидерство, одержав убедительную победу на соревнованиях Skate Canada International. В январе 2022 года он одержал шестую победу подряд на чемпионате США по фигурному катанию, сохранив уверенное лидерство, несмотря на некоторые ошибки, допущенные им во время выступлений. Его произвольная программа включает пять четверных прыжков, что ставит его наряду с Ханю в число лучших прыгунов мира и делает его главным соперником японского фигуриста.

Из-за травмы в начале текущего сезона Ханю всерьез подумывал о том, чтобы отказаться от участия в Играх в Пекине. Однако своей громкой победой на чемпионате Японии по фигурному катанию в декабре 2021 года он дал понять, что вернулся на лед. Все внимание теперь приковано к нему: сможет ли он в третий раз подряд пробиться на вершину олимпийского пьедестала?

Фотография к заголовку: Ханю Юдзуру празднует свое восстановление после травмы и победу на чемпионате Японии по фигурному катанию 26 декабря 2021 года на Saitama Super Arena (© Кёдо цусин)