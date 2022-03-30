Обладательница мирового рекорда Югэта Марико: первая женщина старше 60 лет, пробежавшая трёхчасовой марафон

Японской марафонке Югэте Марико уже за 60, но она бегает быстрее, чем когда-либо. Она рекордсменка мира по марафону среди женщин в возрасте от 60 до 64 лет и остается первой в этой возрастной группе, кому удалось уложиться в трехчасовой интервал. Профессиональная бегунья рассказывает, что мотивирует ее двигаться вперед в том возрасте, когда другие думают о заслуженном отдыхе.

Учительница средней школы. Марафонка и рекордсменка мира по бегу на 10 000 метров (женщины, возрастная группа 60–64 года). Родилась в 1958 году в Ханно, префектура Сайтама. Участвовала в общенациональных соревнованиях по бегу на средние дистанции в средней школе и университете. Свой первый марафон пробежала в 24 года, финишировав с результатом 3:09:21. Это был Токийский международный женский марафон 1982 года. Когда ее дети выросли и разъехались, вернулась к марафону. В 2019 году стала первой женщиной на седьмом десятке, преодолевшей трехчасовую отметку. Ее результат на финише марафона Симоносэки Кайкё – 2:59:15. Превзошла свой собственный мировой рекорд на Международном женском марафоне в Осаке в 2021 году с результатом 2:52:13.

Мечты о беге

В 60 с лишним лет Югэте Марико покорился священный грааль японских марафонистов-любителей: трехчасовая отметка. По данным японского портала Runnet, лишь малая часть бегунов - как мужчин, так и женщин любого возраста - способна завершить марафон менее чем за три часа. Уроженка префектуры Сайтама Югэта Марико является единственной шестидесятилетней женщиной на планете, не только пробежавшей марафонскую дистанцию менее чем за три часа, но и сделавшей это несколько раз. В настоящее время она является рекордсменкой мира среди женщин в возрасте от 60 до 64 лет с невероятным результатом 2:52:13, который она показала в возрасте 62 лет на Международном женском марафоне в Осаке в 2021 году.

Югэта занимается бегом сколько себя помнит. Будучи студенткой, она участвовала в забегах на средние дистанции, в том числе заработала путёвку на национальный чемпионат учащихся средней школы, где выступала на дистанции 800 метров. Позже переключилась на марафон, дебютировав в 24 года с результатом 3:09:21. Югэта поставила перед собой цель выбежать из трех часов, но путь к вожделенному результату оказался дольше, чем она могла себе представить.

Вскоре после победы в марафоне она вышла замуж и тренировки уступили место домашним делам и заботам. «Я вышла замуж в 25 лет, а год спустя у меня родился старший сын», - рассказывает Югета. К моменту рождения ее четвертого - и последнего - ребенка, ей было 37. Несмотря на то, что воспитание детей отнимало большую часть ее времени, она уверяет, что никогда не отказывалась от своей мечты о трехчасовом марафоне. Несмотря на ограниченные возможности для тренировок, она была преисполнена решимости продолжать заниматься. В те годы она была учителем средней школы и, если позволяло время, бегала с членами легкоатлетического клуба, отжималась, приседала.

Незадолго до своего сорокового дня рождения, она вернулась к бегу по шоссе, но ей пришлось подождать, пока дети подрастут, прежде чем всерьез заняться трехчасовым марафоном. В 2009 году в возрасте 51 года она практически достигла желаемого результата во время женского марафона в Нагое, финишировав чуть менее чем за 3 часа 6 минут. После того, как самый младший ребенок перешел в среднюю школу, Югэта начала посвящать тренировкам больше времени, а также вступила в легкоатлетический клуб в Токио, поскольку жила по соседству. В поытке улучшить результат она продолжала бегать, пока в возрасте 58 лет, наконец, не сумела преодолеть трехчасовой барьер.

Югэта была безмерно рада, однако однин из ее учеников заметил, что ее результат может оказаться чем-то большим, чем обычное личное достижение. И она задумалась. «Они пошутили, что выбежать из трех часов в моем возрасте должно быть как минимум мировым рекордом или чем-то в этом роде», - рассказывает она с улыбкой. «Однако, начав искать соответствующую информацию, я была удивлена, обнаружив, что ни одна женщина на шестом десятке не достигла этого результата. Я решила, что если в течение следующих двух лет никто не превзойдет мой результат, я вполне могу претендовать на рекорд. И это действительно мотивировало меня».



Югэта Марико. Благодаря своим успехам, она сделалась знаменитостью в среде марафонцев-любителей

Преданность тренировкам

Югэта очень много бегает. Она участвовала во всех трех крупнейших марафонах для женщин в Японии - в Нагое, Осаке и Токио - и участвовала в десятках региональных мероприятий. В общей сложности она завершила более 100 забегов и не демонстрирует ни малейших признаков замедления темпа. Ключом к ее энергичности - а также к тому, что снова и снова завтравляет ее преодолеватиь трехчасовуб метку, - является ее всесторонний подход к тренировкам, который сочетает в себе регулярный бег, много сна и сбалансированную диету.



Югэта, в центре, во время Токийского марафона Итабаси в апреле 2021 года. (Предоставлено Trial Marathon Series)

Три дня в неделю Югэта преподает физическое воспитание в своей альма-матер - средней школе для девочек Кавагоэ. Однако это не мешает ей пробегать от 600 до 800 километров в месяц. «Чтобы бегать марафоны, нужно поддерживать форму», - утверждает она. Она умело сочетает тренировки с преподавательскими обязанностями, стараясь пробегать ежедневно не менее 25 километров. «В рабочие дни, когда я нахожусь в школе, я пробегаю около 15 километров с членами легкоатлетического клуба. Затем, когда дети заканчивают, я добегаю по стадиону оставшиеся 10 км». В оставшиеся четыре дня она бегает в окрестных холмах или идет в школу, чтобы присоединиться к дневной тренировке клуба.

Отвечая на вопрос об отдыхе, Югэта, не задумываясь ни на секунду заявляет, что бегает каждый день, будь то дождь, солнце или снег. «Никто и никогда не отменит марафон из-за погоды», - отмечает она. Она говорит, что не бегала всего один раз, когда на ее район обрушился сильнейший тайфун, но даже тогда сделала это лишь по настоянию семьи. «Я как раз собиралась выходить из дома, когда они остановили меня».

Поддерживать беговой режим Югэте помогает правильное питание и здоровый сон, так как тело должно успевать полностью восстанавливаться. «Главное - культивировать здоровые привычки», - говорит она. «Длительность моего ночного сна - восемь часов. Я также слежу за тем, чтобы организм получал необходимое количество белка, поэтому в мой рацион включены такие продукты, как курица, сырой тунец, тофу, яйца и молоко». Она готовит простые, питательные блюда из местных продуктов, часто использует овощи и фрункты из садов своих соседей, а также старается держаться подальше от алкоголя. «В молодости я любила пиво, но с тех пор как родился мой четвертый ребенок, я практически не пью».

В тупике

Несмотря на всю свою стойкость, над которой не властен возраст, Югэта подчеркивает, что чтобы достичь такого результата ей потребовалось большое терпение и напряженная работа. Ближе к шестидесятилетнему возрасту она ощутила, что тело начало стареть. Она перенесла ряд недугов, включая поясничную невралгию, тендинит ахиллова сухожилия и болезненный плантарный фасциит, известный как “пятка бегунов”. Ее аппетит также снизился, что заставило ее уделять больше внимания питанию.

Однако благодаря своему настойчивому характеру, вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах со здоровьем, она поставила перед собой цель преодолеть их. «В моем возрасте травмы и тому подобное просто неизбежны», - объясняет она. В зависимости от недуга Югэта может сходить к мануальному терапевту или выпить растительный препарат, но цель остается прежней: не зацикливаться. «Чтобы добиться успеха, нужна настойчивоть в решении каждой проблемы. Сделать можно всё, главное - поставить перед собой такую цель».

Однако из-за подобных заявлений Югэта выглядит более стойкой, чем она есть на самом деле. На вопрос, устает ли она тренироваться каждый день, она отвечает мимолетной улыбкой и весело заявляет, что «эта мысль никогда не приходила ей в голову».

И ей приходится задуматься в ответ на вопрос, что ей нравится в беге. «Это просто такая часть жизни. Я действительно не могу ее оценить. Я просто хочу продолжать бегать». Она говорит, что когда смотрит соревнования молодых бегунов по телевизору, ей хочется тут же надеть кроссовки и выбежать на улицу. Ее также вдохновляет работа со старшеклассниками. «Я подзаряжюсь энергией. Это невероятно!“

Вечный бег

Достигнув цели пробежать марафон за 3 часа, Югэта поставила себе следующую цель - финишировать менее чем за 2 часа 50 минут. Тем не менее, она настаивает, что будет одинаково счастлива просто продолжать бегать до конца своих дней. «Я хочу продолжать заниматься этим до самого конца», - говорит она, улыбаясь. «Хотя я ощущаю свой возраст, у меня всё еще есть кое-что, что заставляет меня идти вперед». Например, начальная основная подготовка, которую она, по общему признанию, не любит. «Я полна решимости отдать марафону всю себя, чтобы, когда придет мое время, я могла бы с уверенностью сказать своим детям, что прожила полноценную жизнь».

К счастью, этот день все еще далеко. Тем временем, Югэта, при поддержке своей семьи и коллег, продолжает тренироваться и соревноваться, то есть делать то, что каждое мгновение приносит ей радость.

Все фотографии: Ямамото Раита, если не указано иное