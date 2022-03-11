В Йокогаме вокальная группа выражает поддержку народу Украины и поёт гимн

Видео с гимном Украины в исполнении вокальной группы из Йокогамы сейчас широко распространяется особенно среди украинцев, переживающих тяжёлые времена из-за российского вторжения. Здесь мы расскажем о том, как появилось это видео и какие отклики оно получает от украинцев.

Более 360 000 просмотров, больше всего – из Украины

Стремясь ободрить переживающих ужасы войны жителей Украины, женская вокальная группа в Йокогаме, городе, имеющим давние связи с Украиной, исполнила государственный гимн «Ще не вмерла Україна» и выложила видео на YouTube. К 4 марта количество просмотров превысило 360 тысяч, и среди комментировавших видео большинство, похоже, составляли украинские пользователи. В некоторых из комментариев выражали благодарность те, кому пришлось эвакуироваться из-за российских бомбардировок.

Группа называется Yokohama Sisters (Ёкохама сисутаадзу), она состоит из трёх японок. Лидер группы МАХО (MAHO) говорит: «Мы пели и размещали видео с национальными гимнами разных стран, и это натолкнуло на мысль, что сейчас хорошее время таким образом выразить поддержку, поэтому мы разместили государственный гимн. Я знала, что исполнение гимна ободрит жителей страны, и хотела как-то донести его до них».

Трое участниц (справа налево – MAHO, AI, MIWA) – подруги, которые работают на разных работах – в различных организациях, воспитательницей в детском саду и т. п. – посещают уроки вокала в Йокогаме, чтобы научиться петь профессионально. Они создали группу в 2015 году и снимали музыкальные клипы, исполняя известные песни, связанные с Йокогамой, их родным городом. Они говорят, что поводом начать петь государственные гимны разных стран мира для них стал чемпионат мира по регби, который проходил в 2019 году.

Их впечатлило, как много людей собиралось, когда они исполняли гимны стран-участниц на публике на Международном стадионе Йокогамы, где проходил финал. Этот опыт помог им осознать, что пение национального гимна воспринимается как проявление дружеских чувств, и с тех пор они размещают видео, стремясь представить гимны всех 196 стран и регионов на YouTube.

Неожиданный поворот истории и популярность гимна Украины

Видео с исполнением гимна Украины стало 34-м в серии. Изначально они планировали разместить его в 2020 году, когда портовые города Одесса и Йокогама праздновали 55-летие установление связей в качестве городов-побратимов, но пока не находилось кого-то, кто мог бы проверить качество произношения слов по-украински, они его временно отложили. Однако когда в феврале ситуация на Украине стала накаляться, МАХО тут же предложила его снять, они втроём исполнили гимн и разместили на YouTube 15 февраля.

МАХО раньше работала в НПО «Корабль мира», который занимался международным культурным обменом. Она говорит, что чувствовала непостижимую связь с этой страной – тогда ей удалось побывать на борту украинского судна «Оливия», и она подружилась с украинскими моряками: «Я буду рада, если вы услышите наше пение и почувствуете себя хоть немного лучше, зная, что вы не одни!».

Гимн «Ще не вмерла Україна» был написан в 1863 году и имеет непростую судьбу, как и сама страна. Украина в XVIII веке стала частью Российской империи и долгое время подвергалась угнетению, а во время революции 1917 года наконец-то обрела независимость, тогда эта песня впервые стала государственным гимном. Однако после последующей аннексии Украины Советским Союзом она была запрещена, пока её не утвердили вновь в качестве государственного гимна в 1992 году после распада Советского Союза и обретения Украиной независимости.

Привлекают внимание и слова песни, которые отражают историю невзгод и призывают к борьбе за то, чтобы украинцы могли сами управлять своей страной, в ней говорится, что «Душу и тело мы положим за нашу свободу». МАХО описывает свое впечатление от пения на украинском языке так: «Кажется, как будто несёшься верхом на коне, который ветром летит по земле». Она отмечает, что если гимны других стран часто описывают особенности страны – например, богатую природу, то гимн Украины посвящён свободе, это слово в нём встречается много раз. Хотя это старая песня, призывающая объединяться в борьбе за свободу, она звучит так, как будто посвящена нынешним событиям.

5000 сообщений от жителей Украины

Видео на YouTube группы Yokohama Sisters также представлено на официальном сайте Одессы, города-побратима Йокогамы. В разделе комментариев на YouTube под видео уже написано около 5000 сообщений – похоже, что очень многие написаны украинцами. Мы приведём некоторые из них.

Андрей Кащенко: «Мы с младенцем сидим под бомбёжками, и очень радостно, что о нас знают даже в Японии».

Юлия Манифасова: «Миллионы людей по всему миру посылают нам невообразимую поддержку. Я даже удивлена... Я сейчас разрыдаюсь, звучит сирена воздушной тревоги. Спасибо!!!!».

Оксана: «Респект. Потрясающие голоса! Наслаждаюсь вашим исполнением. Спасибо за поддержку!!!! Слава Украине!!!».

Евгений Г.: «Спасибо. Украина победит! Слава Украине!».

Группе приходят сообщения и видео также через Twitter и другие соцсети. Множество комментариев, отражающих текущую ситуацию, стало появляться после того, как в конце февраля началось российское военное вторжение.

«Когда я слышу ваше пение при отключении электричества, мне кажется, что стало светлее», или «Не получалось выплакаться после пяти дней, проведенных на нервах в этом аду. Слёзы потекли только после того, как я услышал ваше пение».

В сообщениях из соцсетей люди комментируют события: «Украинская армия уничтожила семь самолетов, два вертолёта, несколько танков и более 200 российских оккупантов. Мы умрём, но будем стоять!».

Комментарии писали и россияне, выступающие против вторжения в Украину.

МАХО говорит: «Я не думаю, что я вправе писать здесь (в комментариях), но я считаю эту войну неправильной. Мне очень грустно. Это заставляет задуматься о том, что ненавидеть стоит саму войну, а не народ какой-то страны».

MAХO следит за новостями, и они болью отзываются в сердце, но она находит утешение в том свете надежды, который ощущается в комментариях.

«Было сообщение о том, как люди смотрели и слушали наше видео в темноте в подвале при отключенном электричестве. Чувствуется, что в этой ужасной ситуации люди стараются не напугать детей, и все вместе поют национальный гимн как любимую песню, не теряя надежды».

В ответ на такой широкий отклик группа вечером 6 марта собиралась исполнить вживую онлайн и записать песни из нового репертуара, в том числе старинную украинскую народную песню «Казак за Дунаем», и выложить вместе с государственным гимном. Эта популярная народная песня, сложившаяся в XVIII веке, изображает слёзное прощание казака, идущего на войну, с возлюбленной, которая остаётся дома.

Официальный сайт Yokohama Sisters

Фотография к заголовку: Yokohama Sisters поют гимн Украины (предоставлено Yokohama Sisters)