Полезные уроки инфляции

Со второй половины 2021 года инфляция в западных странах демонстрирует устойчивый рост. Вторжение России в Украину осложнило поставки товаров, включая нефть, природный газ и зерно, что привело к резкому скачку цен. Ждет ли эпоха инфляции Японию – страну, где несколько десятилетий подряд наблюдалась исключительно дефляция?

Шокирующий рост цен на снэки

Компания Yaokin объявила, что с апреля доналоговая стоимость популярного детского снэка Umaibō возрастет с 10 до 12 йен. Цена на это недорогое лакомство не менялась с момента его поступления в продажу в 1979 году. Причиной, согласно официальному аккаунту производителя в Twitter, стал рост стоимости сырья и удорожание доставки, что вполне объяснимо. Цены на основной ингредиент снэка – кукурузу, значительно выросли; подорожало и топливо, а вместе с ним доставка.

Дефляция в экономике Японии длится уже почти 30 лет. Люди младше 30 лет не знают, что такое инфляция – впервые они узнали, что такое рост цен, когда был поднят налог на потребление. Для людей этого поколения повышение цен – это то, чего не может быть. Эти «дети, не ведающие инфляции» росли вместе с магазинами «всё за на 100 йен» – эквивалентом американских однодолларовых «магазинов фиксированных цен».



Снэк Umaibō стоил 10 йен с тех пор, как поступил в продажу в июле 1979 года. Однако в апреле 2022 года его стоимость изменилась

Эпоха инфляции в Японии

Однако в Японии существует еще одно поколение с похожей судьбой. В начале 1970-х огромной популярностью пользовалась песня в стиле фолк «Дети, не ведающие войны» (Сэнсо о сиранай кодомотати). В те годы, то есть чуть более четверти века спустя после Второй мировой войны, в Японии доминировало так называемое поколение «бэби-бумеров» – тех, кто родился сразу после окончания войны.

Это поколение не знало, что такое дефляция. Начиная с периода послевоенной реконструкции и до конца 1960-х годов, когда в Японии начался экономический подъем, все знали, что цены растут и будут расти. А в начале 1970-х годов наступил период наиболее интенсивной инфляции.

Япония была охвачена строительным бумом, вызванным к жизни решениями администрации премьер-министра Танаки Какуэя, а именно: грандиозным планом «перестроить Японский архипелаг», в то время как Ближний Восток еще не оправился от последствий Четвёртой арабо-израильской войны 1973 года. Арабские нефтедобывающие государства ввели эмбарго на экспорт нефти, что спровоцировало энергетический кризис и привело к резкому скачку цен на бензин. Поскольку Япония импортирует большую часть потребляемой энергии, темпы инфляции выражались двузначным числом, причем в течение одного периода ежегодный рост цен составил 20%. Наступило время гиперинфляции. В последнее время то и дело слышится, что «ничего подобного не было со времен нефтяного кризиса»; поговаривают и о «возвращении ситуации 70-х».

На Западе инфляция начала расти незадолго до вторжения России в Украину. Пандемия вызвала сбои в производственно-сбытовой цепочке, и, когда в преддверии спада пандемии начал расти спрос, вместе с ним начали подниматься и цены.

МВФ предупреждает о скачке цен

Индекс потребительских цен в США рос с прошлой осени, при этом в декабре 2021 года годовой темп роста достиг 7%, а расчетный темп роста в марте составил 8,5%, что является самым высоким показателем за 40 лет. Рост потребительских цен в еврозоне также достиг отметки в 5% в декабре и, по оценкам, вырос до 7,5% в марте, что является самым большим ростом с 1997 года, когда эти показатели начали регистрировать. Вторжение России в Украину и санкции Запада против захватчика, крупного экспортера энергоносителей, привели к дальнейшему повышению цен на энергоносители, а также нанесли удар по ценам на такие основные виды сырья, как нефть, природный газ и зерно. Международный валютный фонд выпустил предупреждение о том, что «последствия ценовых потрясений будут ощущаться во всем мире».

Под влиянием низких тарифов на мобильную связь, в феврале совокупный индекс потребительских цен Японии, за исключением свежих продуктов питания, вырос всего лишь на 0,6% в годовом исчислении. Тем не менее, в феврале индекс цен на корпоративные товары вырос на 9,7% в годовом исчислении, и это первый значительный рост за 41 год с декабря 1980 года, когда Япония находилась под влиянием второго нефтяного кризиса.

Если корпоративные цены начнут влиять на розничные ценники, к апрелю, когда влияние цен на услуги сотовой связи ослабнет, потребительские цены, скорее всего, достигнут или превзойдут целевой показатель стабильности цен Банка Японии в 2% в годовом исчислении.

Опасения стагфляции

Согласно совместному с правительством заявлению, двухпроцентный «целевой показатель стабильности цен», который Банк Японии установил в январе 2013 года, призван «преодолеть дефляцию и достичь устойчивого экономического роста».

Однако достижение этой цели в текущей ситуации не гарантирует стабильного роста, даже если удастся преодолеть дефляцию. Стандартные правила борьбы с дефляцией придется поменять.

Поколение, не ведающее инфляции, нуждается в базовых знаниях об этом явлении. На мой взгляд, причина такой длительной дефляции в Японии в том, что достигшие среднего возраста «дети, не ведавшие дефляции», были настолько травмированы галопирующими ценами 1970-х годов и вызванным инфляцией активов хаосом экономического пузыря 1980-х годов, что почувствовали себя более комфортно лишь в период дефляции. Это также означает, что они практически не осознают опасность дефляции.

Инфляцию можно в значительной степени разделить на «инфляцию спроса» и «инфляцию издержек». Первое чаще встречается во времена бума, когда потребители готовы тратить больше, спрос растет, а предложение за ним не успевает. Второй тип инфляции наблюдается при росте стоимости материалов и потребительских товаров. Это тот тип, который сейчас угрожает Японии.

Инфляция в таких областях, как энергетика и производство пищевых продуктов, ограничивает покупательную способность клиентов, что сдерживает рост корпоративной прибыли. Япония в значительной степени зависит от импорта энергоносителей и основных видов сырья. Сказывается на экономике и ослабление йены. Существует большая вероятность не только инфляции, но и дополнительного периода стагнации, ведущей к «стагфляции».

В лучшем случае, туманное будущее

Необходимо помнить и о том, что инфляция может привести к изменениям в кредитно-денежной политике. Совет управляющих Федеральной резервной системы США впервые за два года изменил свою политику нулевых процентных ставок, повысив ставки на 25 базисных пунктов, и до конца года рассчитывает поднять ставки еще в шесть раз. Европейский центральный банк также ускорит свертывание своей политики количественного смягчения, которая, как ожидается, закончится в период с июля по сентябрь. Япония также не может позволить себе вечно проводить свою собственную политику нулевых процентных ставок.

В 1973 году, когда случился первый нефтяной кризис, Банк Японии пять раз повышал годовую ставку с 4,25%, пока она не достигла 9%.

В одном из сатирических трехстиший в жанре сэнрю процентные ставки описывались как «клякса в сберегательной книжке», однако день начисления процентов всё ближе.

Даже если боевые действия в Украине прекратятся, быстро преодолеть хаос войны вряд ли удастся, а санкции против России, скорее всего, продолжат действовать. Нефтяной кризис 1970-х годов привел мировую экономику в состояние стагфляции, и риск возврата к этой ситуации возрастает.

Даже если Япония выйдет из долгого периода дефляции, ее экономику вряд ли ожидает солнечная погода. Лучшее, на что можно рассчитывать, это облачность, потому как угроза бури все еще не миновала.

Фотография к заголовку: Люди запасаются туалетной бумагой в супермаркете в Осаке в октябре 1973 года во время нового витка инфляции, спровоцированного нефтяным кризисом (© Kyōdō)