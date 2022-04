Мэр украинского города Днепр обращается за помощью: война в Украине и проблемы эвакуированных

Украинский город Днепр в последние годы стал флагманом украинско-японских культурных и экономических связей, а его мэр Борис Филатов с давних пор изучает культуру и историю Японии. После вторжения Росии в Украину город стал ключевым гуманитарным хабом, через него ежедневно проходят десятки тысяч переселенцев из горячих точек страны, и мэр обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи.

Днепр как гуманитарный хаб в условиях войны

С начала войны и до момента написания статьи через Днепр по железной дороге эвакуировалось уже около двух миллионов человек. Городу удалось наладить безопасную логистику и организовать работу волонтёров, которые развернули на вокзале центр, где ожидающим свой поезд предоставляют еду, одежду и временный ночлег. Днепр стал важным гуманитарным хабом страны в военное время.

После того как 24 февраля российские ракеты начали бомбить украинские города, а оккупационные войска пошли в наступление, Днепр сумел остаться одним из самых безопасных областных центров. Недавно российские ракеты попали в здания одной из городских фабрик, повредив при этом несколько жилых домов, и в район Международного аэропорта, но в целом ситуация в городе остаётся стабильной, особенно по сравнению с Харьковом, Мариуполем и другими городами, которые подвергаются жестоким обстрелам, и поэтому Днепр привлекает множество эвакуирующихся из других регионов.



На месте попадания российской ракеты в г. Днепр (предоставлено администрацией г. Днепр)



Дом недалеко от места попадания российской ракеты (предоставлено администрацией г. Днепр)

До начала войны Днепр бурно развивался – шла широкомасштабная реконструкция многих районов города, расширялась сеть метрополитена, некоторые станции которого спроектировало знаменитое архитектурное бюро Захи Хадид. Перед городским сообществом стояло множество задач – обеспечение благосостояния пожилых людей, трудоустройство молодёжи, улучшение работы общественного транспорта, коммунальных служб, благоустройство парков...



Вечерний вид на набережную г. Днепр (предоставлено администрацией г. Днепр)



Вечерний вид улицы в центре города (предоставлено администрацией г. Днепр)

Однако с 24 февраля после российского ракетного обстрела всё изменилось, и в военное время перед городом встали новые задачи.

Сейчас с каждым днём увеличивается количество тех, кто уже не может или не хочет выезжать из Днепра. В их числе в основном люди пожилого возраста, люди с инвалидностью и матери с маленькими детьми.

Днепр и Япония

Днепр – украинский город, где с давних пор с особой теплотой относились к Японии и её культуре. Мэр Днепра Борис Филатов как-то назвал её частичкой своей души, а сам город – флагманом украинско-японских отношений.

Интерес Бориса к японской истории и культуре, к её традиционным искусствам начался с увлечения дзюдо ещё в школьные годы. Позднее в 2000-е годы он начал коллекционировать и изучать нэцкэ, в 2011-2014 годах был председателем отделения Международного общества нэцкэ по странам СНГ. В 2011 году он удостоился аудиенции у принцессы Хисако ветви Такамадо императорского дома Японии и рассказал ей о развитии украинско-японских связей, о проведении научных исследований в области истории нэцкэ и популяризации культуры нэцкэ в Украине.

Во время работы народным депутатом Украины в 2014-2015 гг. Борис Филатов возглавлял межпарламентскую группу по связям с Японией, а в 2015 году был избран мэром города Днепр, после чего поддерживал проведение первых в истории Днепра Дней Японии, а также ряда совместных культурных проектов с японским посольством в Украине. Среди них – всеукраинские конкурсы речей (спич-контесты) на японском языке, а также посадка Аллеи сакуры, ставшая одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города. В качестве мэра Филатов неоднократно посещал Японию с официальными визитами и вёл переговоры по строительству мусоросжигательного завода с транснациональной корпорацией Marubeni и госагентством по международному сотрудничеству JICA. Также в 2020 году в Днепре также был открыт офис международной компании Marubeni и её компании-партнёра для сотрудничества с горно-обогатительными комбинатами. В 2018 году, находясь с рабочим визитом в странах Восточной Азии, Борис Филатов во второй раз был удостоен приёма у принцессы Хисако Такамадо.



Встреча мэра г. Днепр Бориса Филатова с принцессой Такамадо (предоставлено администрацией г. Днепр)

Во время его встречи с руководством города Осака в том же году на здании мэрии был вывешен украинский флаг. Несколько лет назад в Токио Филатов читал лекцию по японскому искусству в Немецком обществе природы и этнологии Восточной Азии – OAG, которое считается одним из старейших иностранных научных объединений в Японии. Всего за три месяца до того, как Россия начала широкомасштабную войну против Украины, в Днепре открыли большую выставку, где было представлено более двух сотен японских гравюр XVIII-XX веков.

Днепр в условиях войны

К сожалению, после российского вторжения все силы уходят на жизненно важные для людей дела, и сейчас, когда идёт война, мэр Днепра призывает всех, чьи сердца действительно с его страной, стать мировыми провайдерами Украины и её послами доброй воли. «Теперь каждое своё утро я должен начинать с сухих сводок военного времени. Какой запас лекарств в больницах для раненых. Достаточно ли мешков для трупов и мест в моргах для тех, кого не удалось спасти. Сколько осталось продуктов, чтобы накормить людей. Сможет ли Днепр обеспечить едой и всем необходимым десятки тысяч беженцев, которые прибывают к нам каждый день. Удастся ли выжить старикам, которые выехали к нам из Харькова, Волновахи, Мариуполя, Северодонецка, Изюма и других разбомбленных русскими городов», – написал Филатов в своём открытом обращении к мировому сообществу в Фейсбуке с просьбой оказать Днепру финансовую поддержку. Все перечисленные взносы будут использованы исключительно на гуманитарные нужды – чтобы помочь десяткам тысяч людей пережить самую большую со времён Второй мировой войну в своей стране.

Реквизиты для гуманитарных переводов:

Paypal

В строке «Получатель» набрать tapsukraine@gmail.com или +380 67 563 42 00

USDT сеть TRC20

TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ

BNB сеть BEP20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

BTC сеть Bitcoin

1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3

Ethereum сеть ERC20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «ТАПС»

Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Назначение платежа: Благотворительный взнос

Details of the account of the Charitable organization

“Charity Fund ”TAPS“ (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in EUR:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO “CF”TAPS“

BAN Code: UA713052990000026005050563498

Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank:J.P. MORGAN AC, FRANKFURT AM MA GERMANY

Details of the account of the Charitable organization

“Charity Fund ”TAPS“ (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in USD:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO “CF”TAPS“

BAN Code: UA793052990000026002050304854

Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

Фотография к заголовку: город Днепр после ракетного обстрела (предоставлено администрацией г. Днепр)