Мэр украинского города Днепр обращается за помощью: война в Украине и проблемы эвакуированных

Общество

Украинский город Днепр в последние годы стал флагманом украинско-японских культурных и экономических связей, а его мэр Борис Филатов с давних пор изучает культуру и историю Японии. После вторжения Росии в Украину город стал ключевым гуманитарным хабом, через него ежедневно проходят десятки тысяч переселенцев из горячих точек страны, и мэр обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи.

Борис Филатов Boris FILATOV

Украинский юрист, бизнесмен, журналист и политик. С ноября 2015 г. – городской голова г. Днепр. Давно интересуется историей и культурой Японии, около пятнадцати лет коллекционирует нэцкэ, с 2011 до 2014 гг. являлся председателем филиала Международного общества коллекционеров нэцкэ в странах СНГ, и в этом качестве был удостоен аудиенции принцессы Такамадо осенью 2011 года.

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Днепр как гуманитарный хаб в условиях войны

С начала войны и до момента написания статьи через Днепр по железной дороге эвакуировалось уже около двух миллионов человек. Городу удалось наладить безопасную логистику и организовать работу волонтёров, которые развернули на вокзале центр, где ожидающим свой поезд предоставляют еду, одежду и временный ночлег. Днепр стал важным гуманитарным хабом страны в военное время.

После того как 24 февраля российские ракеты начали бомбить украинские города, а оккупационные войска пошли в наступление, Днепр сумел остаться одним из самых безопасных областных центров. Недавно российские ракеты попали в здания одной из городских фабрик, повредив при этом несколько жилых домов, и в район Международного аэропорта, но в целом ситуация в городе остаётся стабильной, особенно по сравнению с Харьковом, Мариуполем и другими городами, которые подвергаются жестоким обстрелам, и поэтому Днепр привлекает множество эвакуирующихся из других регионов.

На месте попадания российской ракеты в г. Днепр (предоставлено администрацией г. Днепр)
На месте попадания российской ракеты в г. Днепр (предоставлено администрацией г. Днепр)

Дом недалеко от места попадания российской ракеты (предоставлено администрацией г. Днепр)
Дом недалеко от места попадания российской ракеты (предоставлено администрацией г. Днепр)

До начала войны Днепр бурно развивался – шла широкомасштабная реконструкция многих районов города, расширялась сеть метрополитена, некоторые станции которого спроектировало знаменитое архитектурное бюро Захи Хадид. Перед городским сообществом стояло множество задач – обеспечение благосостояния пожилых людей, трудоустройство молодёжи, улучшение работы общественного транспорта, коммунальных служб, благоустройство парков...

Вечерний вид на набережную г. Днепр (предоставлено администрацией г. Днепр)
Вечерний вид на набережную г. Днепр (предоставлено администрацией г. Днепр)

Вечерний вид улицы в центре города (предоставлено администрацией г. Днепр)
Вечерний вид улицы в центре города (предоставлено администрацией г. Днепр)

Однако с 24 февраля после российского ракетного обстрела всё изменилось, и в военное время перед городом встали новые задачи.

Сейчас с каждым днём увеличивается количество тех, кто уже не может или не хочет выезжать из Днепра. В их числе в основном люди пожилого возраста, люди с инвалидностью и матери с маленькими детьми.

Днепр и Япония

Днепр – украинский город, где с давних пор с особой теплотой относились к Японии и её культуре. Мэр Днепра Борис Филатов как-то назвал её частичкой своей души, а сам город – флагманом украинско-японских отношений.

Интерес Бориса к японской истории и культуре, к её традиционным искусствам начался с увлечения дзюдо ещё в школьные годы. Позднее в 2000-е годы он начал коллекционировать и изучать нэцкэ, в 2011-2014 годах был председателем отделения Международного общества нэцкэ по странам СНГ. В 2011 году он удостоился аудиенции у принцессы Хисако ветви Такамадо императорского дома Японии и рассказал ей о развитии украинско-японских связей, о проведении научных исследований в области истории нэцкэ и популяризации культуры нэцкэ в Украине.

Во время работы народным депутатом Украины в 2014-2015 гг. Борис Филатов возглавлял межпарламентскую группу по связям с Японией, а в 2015 году был избран мэром города Днепр, после чего поддерживал проведение первых в истории Днепра Дней Японии, а также ряда совместных культурных проектов с японским посольством в Украине. Среди них – всеукраинские конкурсы речей (спич-контесты) на японском языке, а также посадка Аллеи сакуры, ставшая одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города. В качестве мэра Филатов неоднократно посещал Японию с официальными визитами и вёл переговоры по строительству мусоросжигательного завода с транснациональной корпорацией Marubeni и госагентством по международному сотрудничеству JICA. Также в 2020 году в Днепре также был открыт офис международной компании Marubeni и её компании-партнёра для сотрудничества с горно-обогатительными комбинатами. В 2018 году, находясь с рабочим визитом в странах Восточной Азии, Борис Филатов во второй раз был удостоен приёма у принцессы Хисако Такамадо.

Встреча мэра г. Днепр Бориса Филатова с принцессой Такамадо (предоставлено администрацией г. Днепр)
Встреча мэра г. Днепр Бориса Филатова с принцессой Такамадо (предоставлено администрацией г. Днепр)

Во время его встречи с руководством города Осака в том же году на здании мэрии был вывешен украинский флаг. Несколько лет назад в Токио Филатов читал лекцию по японскому искусству в Немецком обществе природы и этнологии Восточной Азии – OAG, которое считается одним из старейших иностранных научных объединений в Японии. Всего за три месяца до того, как Россия начала широкомасштабную войну против Украины, в Днепре открыли большую выставку, где было представлено более двух сотен японских гравюр XVIII-XX веков.

Днепр в условиях войны

К сожалению, после российского вторжения все силы уходят на жизненно важные для людей дела, и сейчас, когда идёт война, мэр Днепра призывает всех, чьи сердца действительно с его страной, стать мировыми провайдерами Украины и её послами доброй воли. «Теперь каждое своё утро я должен начинать с сухих сводок военного времени. Какой запас лекарств в больницах для раненых. Достаточно ли мешков для трупов и мест в моргах для тех, кого не удалось спасти. Сколько осталось продуктов, чтобы накормить людей. Сможет ли Днепр обеспечить едой и всем необходимым десятки тысяч беженцев, которые прибывают к нам каждый день. Удастся ли выжить старикам, которые выехали к нам из Харькова, Волновахи, Мариуполя, Северодонецка, Изюма и других разбомбленных русскими городов», – написал Филатов в своём открытом обращении к мировому сообществу в Фейсбуке с просьбой оказать Днепру финансовую поддержку. Все перечисленные взносы будут использованы исключительно на гуманитарные нужды – чтобы помочь десяткам тысяч людей пережить самую большую со времён Второй мировой войну в своей стране.

Реквизиты для гуманитарных переводов:

Paypal
В строке «Получатель» набрать tapsukraine@gmail.com или +380 67 563 42 00

USDT сеть TRC20
TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ

BNB сеть BEP20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

BTC сеть Bitcoin
1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3

Ethereum сеть ERC20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «ТАПС»

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  • SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
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Details of the account of the Charitable organization

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  • Name of the bank: JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO
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  • Bank SWIFT Code: PBANUA2X
  • Company address: 49000
  • XapkiBba 6.3a
  • Account in the correspondent bank: 001-1-000080
  • SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33
  • Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
  • Account in the correspondent bank: 890-0085-754
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Фотография к заголовку: город Днепр после ракетного обстрела (предоставлено администрацией г. Днепр)

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